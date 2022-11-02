«Тинькофф» собирает уехавших из Росиии сотрудников в Армении, Беларуси и Казахстане Статьи редакции
Уехавших сотрудникам банк рекомендует именно эти страны, так как не исключает ограничения удалённого доступа к данным компании в будущем.
О том, что «Тинькофф банк» рекомендует уехавшим из России сотрудникам выбирать для размещения три страны — Армению, Белоруссию и Казахстан, Frank Media рассказали три источника, близких к банку.
- По словам одного из них, сразу после объявления частичной мобилизации в конце сентября на очередном онлайн-собрании банка топ-менеджеры рекомендовали для релокации три страны: Армению, Белоруссию и Казахстан. «Устно было сказано, что с декабря отрубят доступ к чувствительным данным отовсюду и он будет только из офисов [банка в этих странах, а также в России]. Но можно работать удаленно на территории стран, где есть офис», — говорит он.
- Об устной рекомендации знают еще два сотрудника группы. «Нам просто рекомендовали для релокации страны с ТЦР, чтобы была техподдержка, если что. Но полноценным офисом как в Москве это пока назвать нельзя», — говорит один из них.
- «Примерно 70% сотрудников штаб-квартиры [в Москве — FM]— IT-специалисты, которые каждый день создают лучшие цифровые продукты в России». — говорится на сайте группы «Тинькофф». Всего в ней к концу 2021 года работали почти 26 тысяч человек. Какая доля сотрудников сейчас работает не в России, пресс-служба банка не ответила.
- Зарубежные офисы у Тинькофф не очень большие, рассказывает один из сотрудников: «С начала мобилизации их начали расширять на 50 человек в месяц. Каждый сотрудник может быть переведен из Москвы в зарубежный офис. Для этого твой руководитель должен подать заявку в HR, указав в какой офис ты хочешь перебраться. После одобрения твой трудовой договор с Москвой завершается и тебя принимают на работу в зарубежное юрлицо».
- Существует три центра разработки, которые по сути и стали базой для аллокации сотрудников, уехавших за рубеж, говорит другой сотрудник группы. Они расположены в Ереване, Минске и Алмате. На сайте группы значится такой центр только в Минске, однако казахстанский Forbes писал об открытии подобного хаба в Казахстане еще в апреле.
- В пресс-службе банка Frank Media подтвердили, что центры разработки «находятся в 20 городах России, а также в Минске, Ереване и Алматы». Там не стали комментировать рекомендации по поводу релокации, а также ограничение доступа к данным.
- «Ещё в 2020 году мы перешли на гибридный формат работы, большинство сотрудников могут работать удаленно и посещать офис, когда в этом есть необходимость (командные дни, встречи и т.д.). Есть подразделения, которые в основном работают в офисе, потому что так удобнее и эффективнее решать задачи, однако если сотруднику такого отдела важно перейти на удаленный формат, мы готовы с ним это обсудить и реализовать такую возможность», — говорится в ответе на запрос Frank Media.
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Без анонимности и фейков.
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Беларусь выглядит как ловушка
Прям с языка сняли, более того, у знакомой брат мужа приехал в Беларусь - выпроводили )))
"Сотрудник-сотрудник, ты куда побежал? Цип-цип-цип" — прокомментировали свои действия армянские представители Тинькофф-банка 🧘
Тараканы
если в москве не отключать то не отключат
А что впн?
Поправьте заголовок, блин.
Ошибки в тексте бывают, окей. Но не проверять свой залоговок? Некрасиво.
Не знаю с отъездом связано или нет, но последние пару недель в приложение заходит не с первого раза. Причем санкционные альфач и точка таких проблем не имеет)
А как же ДНР, ЛНР?