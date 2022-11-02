Миграция
Frank Media

«Тинькофф» собирает уехавших из России сотрудников в Армении, Беларуси и Казахстане Статьи редакции

Уехавшим сотрудникам банк рекомендует именно эти страны, так как не исключает ограничения удалённого доступа к данным компании в будущем.

  • О том, что «Тинькофф банк» рекомендует уехавшим из России сотрудникам выбирать для размещения три страны — Армению, Белоруссию и Казахстан, Frank Media рассказали три источника, близких к банку.

  • По словам одного из них, сразу после объявления частичной мобилизации в конце сентября на очередном онлайн-собрании банка топ-менеджеры рекомендовали для релокации три страны: Армению, Белоруссию и Казахстан. «Устно было сказано, что с декабря отрубят доступ к чувствительным данным отовсюду и он будет только из офисов [банка в этих странах, а также в России]. Но можно работать удаленно на территории стран, где есть офис», — говорит он.
  • Об устной рекомендации знают еще два сотрудника группы. «Нам просто рекомендовали для релокации страны с ТЦР, чтобы была техподдержка, если что. Но полноценным офисом как в Москве это пока назвать нельзя», — говорит один из них.
  • «Примерно 70% сотрудников штаб-квартиры [в Москве — FM]— IT-специалисты, которые каждый день создают лучшие цифровые продукты в России». — говорится на сайте группы «Тинькофф». Всего в ней к концу 2021 года работали почти 26 тысяч человек. Какая доля сотрудников сейчас работает не в России, пресс-служба банка не ответила.
  • Зарубежные офисы у Тинькофф не очень большие, рассказывает один из сотрудников: «С начала мобилизации их начали расширять на 50 человек в месяц. Каждый сотрудник может быть переведен из Москвы в зарубежный офис. Для этого твой руководитель должен подать заявку в HR, указав в какой офис ты хочешь перебраться. После одобрения твой трудовой договор с Москвой завершается и тебя принимают на работу в зарубежное юрлицо».
  • Существует три центра разработки, которые по сути и стали базой для аллокации сотрудников, уехавших за рубеж, говорит другой сотрудник группы. Они расположены в Ереване, Минске и Алмате. На сайте группы значится такой центр только в Минске, однако казахстанский Forbes писал об открытии подобного хаба в Казахстане еще в апреле.
  • В пресс-службе банка Frank Media подтвердили, что центры разработки «находятся в 20 городах России, а также в Минске, Ереване и Алматы». Там не стали комментировать рекомендации по поводу релокации, а также ограничение доступа к данным.
  • «Ещё в 2020 году мы перешли на гибридный формат работы, большинство сотрудников могут работать удаленно и посещать офис, когда в этом есть необходимость (командные дни, встречи и т.д.). Есть подразделения, которые в основном работают в офисе, потому что так удобнее и эффективнее решать задачи, однако если сотруднику такого отдела важно перейти на удаленный формат, мы готовы с ним это обсудить и реализовать такую возможность», — говорится в ответе на запрос Frank Media.

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Без анонимности и фейков.

#новость #тинькофф

7827 просмотров
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65 комментариев
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 Иван Иванов

Беларусь выглядит как ловушка

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Kamila

Прям с языка сняли, более того, у знакомой брат мужа приехал в Беларусь - выпроводили )))

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9 комментариев
Вася Пражкин

Нет, даже не выглядит.

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Макс Фактор

Блять это проклятье какое то. Если родился в постсовке и пытаешься выбраться, то тебя всеми щупальцами в эту клоаку снова затягивают цап царап

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Михаил Желтухин

так никто не обязывает затягиваться и работать именно тут, в отличии от некоторых банков предлагают варианты с удаленкой в других странах, а не либо в рф/либо уволен

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2 комментария
Alex R

Просто нужно учить язык. А в постсовке все на русском говорят

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j g

Тараканы

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Христианский бокал

Хотите об этом поговорить?

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Pavel Loginov

Почему тараканы то? Крысы же. Которые бегут с тонущего корабля. Но он тонет понарошку, вот вот пойдет по правильному курсу (нужно лишь потерпеть 10 лет)

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Ватник Наизнанку

Они с вами сейчас в одной комнате?

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2 комментария
Dmitry Pevunov

Не ждите, травите из как можно скорее

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1 комментарий
Sergey Redmi

Написал "j g" под анонимом и сам же обосрался от страха

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Олег К.

тараканов наоборот не выгонишь, или ты про Лукаша?

Написал, что крысы, получил бы 34 плюса =)

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Слегка Придурковатый

Как-то всё это выглядит непатриотичненько.

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Dmitry Pevunov

Патриотизм - последнее прибежище негодяя?

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Научный микроскоп

про патриотизм вспоминают тогда когда больше нечего предложить

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t t

ну почему, это все страны таможенного союза (не хватает только Киргизии)
из Турции или Грузии они же не предлагают работу

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Игорь Мазаев

"Сотрудник-сотрудник, ты куда побежал? Цип-цип-цип" — прокомментировали свои действия армянские представители Тинькофф-банка 🧘

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nevskyforever

Поправьте заголовок, блин.
Ошибки в тексте бывают, окей. Но не проверять свой залоговок? Некрасиво.

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segamega

А что потанен не патриот?

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Мяу

Я думаю забота о соотечественниках вполне себе увязывается в рамки патриотичности.

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6 комментариев
Andrew Sychev

А что впн?

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Sergei Timofeyev

Режут

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Вадим Д.

Новая служба: Тинькофф Собирайка.
Армяно-белорусские сборщики сотрудников, блин. В Беларусь, есть подозрение, вообще опасно ехать.

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Иван Серик
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Федор Русаков

Не знаю с отъездом связано или нет, но последние пару недель в приложение заходит не с первого раза. Причем санкционные альфач и точка таких проблем не имеет)

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Фокс Йовович

Ну причем тут отъезд небольшой части сотрудников и программно-аппаратный комплекс парящий в сети именуемой далее интернет)

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Марат Яз

Время собирать камни....

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Цифровые комплексы

Одно время Т предлагали вакансию с потенциальной релокацией на Филиппины. Интересно, как сейчас обстоят дела с этим?

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Головной рак

А как же ДНР, ЛНР?

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Alexander Golubev

Это теперь РФ.

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4 комментария
Мурад Муртазалиев

Странно, что депутаты ещё не запретили брать на работу, тех кто сбежал в другие страны.

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Егор Летов

ну не подсказывай им!

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MMT

если в москве не отключать то не отключат

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Бухой Пикачу

Нахрена нужны сотрудники, которые ничего не делали?

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Христианский бокал

Почему ничего не делали?

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3 комментария
Pasha Z

На Филиппинах офис еще не открыли?

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Alex R

Белорусь это шило на мыло

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