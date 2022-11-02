«Тинькофф» собирает уехавших из России сотрудников в Армении, Беларуси и Казахстане Статьи редакции
Уехавшим сотрудникам банк рекомендует именно эти страны, так как не исключает ограничения удалённого доступа к данным компании в будущем.
О том, что «Тинькофф банк» рекомендует уехавшим из России сотрудникам выбирать для размещения три страны — Армению, Белоруссию и Казахстан, Frank Media рассказали три источника, близких к банку.
- По словам одного из них, сразу после объявления частичной мобилизации в конце сентября на очередном онлайн-собрании банка топ-менеджеры рекомендовали для релокации три страны: Армению, Белоруссию и Казахстан. «Устно было сказано, что с декабря отрубят доступ к чувствительным данным отовсюду и он будет только из офисов [банка в этих странах, а также в России]. Но можно работать удаленно на территории стран, где есть офис», — говорит он.
- Об устной рекомендации знают еще два сотрудника группы. «Нам просто рекомендовали для релокации страны с ТЦР, чтобы была техподдержка, если что. Но полноценным офисом как в Москве это пока назвать нельзя», — говорит один из них.
- «Примерно 70% сотрудников штаб-квартиры [в Москве — FM]— IT-специалисты, которые каждый день создают лучшие цифровые продукты в России». — говорится на сайте группы «Тинькофф». Всего в ней к концу 2021 года работали почти 26 тысяч человек. Какая доля сотрудников сейчас работает не в России, пресс-служба банка не ответила.
- Зарубежные офисы у Тинькофф не очень большие, рассказывает один из сотрудников: «С начала мобилизации их начали расширять на 50 человек в месяц. Каждый сотрудник может быть переведен из Москвы в зарубежный офис. Для этого твой руководитель должен подать заявку в HR, указав в какой офис ты хочешь перебраться. После одобрения твой трудовой договор с Москвой завершается и тебя принимают на работу в зарубежное юрлицо».
- Существует три центра разработки, которые по сути и стали базой для аллокации сотрудников, уехавших за рубеж, говорит другой сотрудник группы. Они расположены в Ереване, Минске и Алмате. На сайте группы значится такой центр только в Минске, однако казахстанский Forbes писал об открытии подобного хаба в Казахстане еще в апреле.
- В пресс-службе банка Frank Media подтвердили, что центры разработки «находятся в 20 городах России, а также в Минске, Ереване и Алматы». Там не стали комментировать рекомендации по поводу релокации, а также ограничение доступа к данным.
- «Ещё в 2020 году мы перешли на гибридный формат работы, большинство сотрудников могут работать удаленно и посещать офис, когда в этом есть необходимость (командные дни, встречи и т.д.). Есть подразделения, которые в основном работают в офисе, потому что так удобнее и эффективнее решать задачи, однако если сотруднику такого отдела важно перейти на удаленный формат, мы готовы с ним это обсудить и реализовать такую возможность», — говорится в ответе на запрос Frank Media.
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Без анонимности и фейков.
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Беларусь выглядит как ловушка
Прям с языка сняли, более того, у знакомой брат мужа приехал в Беларусь - выпроводили )))
Нет, даже не выглядит.
Блять это проклятье какое то. Если родился в постсовке и пытаешься выбраться, то тебя всеми щупальцами в эту клоаку снова затягивают цап царап
так никто не обязывает затягиваться и работать именно тут, в отличии от некоторых банков предлагают варианты с удаленкой в других странах, а не либо в рф/либо уволен
Просто нужно учить язык. А в постсовке все на русском говорят
Тараканы
Хотите об этом поговорить?
Почему тараканы то? Крысы же. Которые бегут с тонущего корабля. Но он тонет понарошку, вот вот пойдет по правильному курсу (нужно лишь потерпеть 10 лет)
Они с вами сейчас в одной комнате?
Не ждите, травите из как можно скорее
Написал "j g" под анонимом и сам же обосрался от страха
тараканов наоборот не выгонишь, или ты про Лукаша?
Написал, что крысы, получил бы 34 плюса =)
Как-то всё это выглядит непатриотичненько.
Патриотизм - последнее прибежище негодяя?
про патриотизм вспоминают тогда когда больше нечего предложить
ну почему, это все страны таможенного союза (не хватает только Киргизии)
из Турции или Грузии они же не предлагают работу
"Сотрудник-сотрудник, ты куда побежал? Цип-цип-цип" — прокомментировали свои действия армянские представители Тинькофф-банка 🧘
Поправьте заголовок, блин.
Ошибки в тексте бывают, окей. Но не проверять свой залоговок? Некрасиво.
А что потанен не патриот?
Я думаю забота о соотечественниках вполне себе увязывается в рамки патриотичности.
А что впн?
Режут
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Новая служба: Тинькофф Собирайка.
Армяно-белорусские сборщики сотрудников, блин. В Беларусь, есть подозрение, вообще опасно ехать.
Не знаю с отъездом связано или нет, но последние пару недель в приложение заходит не с первого раза. Причем санкционные альфач и точка таких проблем не имеет)
Ну причем тут отъезд небольшой части сотрудников и программно-аппаратный комплекс парящий в сети именуемой далее интернет)
Время собирать камни....
Одно время Т предлагали вакансию с потенциальной релокацией на Филиппины. Интересно, как сейчас обстоят дела с этим?
А как же ДНР, ЛНР?
Это теперь РФ.
Странно, что депутаты ещё не запретили брать на работу, тех кто сбежал в другие страны.
ну не подсказывай им!
если в москве не отключать то не отключат
Нахрена нужны сотрудники, которые ничего не делали?
Почему ничего не делали?
На Филиппинах офис еще не открыли?
Белорусь это шило на мыло