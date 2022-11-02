Миграция
Маша Цепелева

Россияне зарегистрировали в Сербии больше 2000 компаний за год — почти в 15 раз больше, чем в 2021-м Статьи редакции

С начала «спецоперации» в страну приехали 100 тысяч россиян, из них 17 тысяч получили ВНЖ.

  • О количестве мигрантов из России рассказал президент Сербии Александр Вучич, пишет Bloomberg. Из 100 тысяч человек 17 тысяч получили ВНЖ, остальные уехали в другие страны или остались «в качестве приезжих». Без визы можно находится в Сербии 30 дней, но действует визаран (когда можно выехать из страны и вернуться снова на безвизовый срок пребывания).
  • По данным Реестра предприятий Сербии, в 2022 году россияне зарегистрировали 2321 компанию, в основном в Белграде. В 2021 году таких было 158.
  • В Белграде из-за роста спроса сильно подорожало жильё, рассказала изданию управляющая одним из агентств недвижимости Катарина Лазаревич. По её словам, средняя двухкомнатная квартира в центре стоила €300 в месяц, теперь минимум €600. Средняя месячная зарплата жителей сербской столицы — около €800.
  • В октябре 2022 года WSJ приводило более скромные оценки, тогда издание посчитало, что в Сербию приехали не меньше 50 тысяч и не больше 100 тысяч россиян, которые зарегистрировали около 700 компаний.
  • К примеру, в Казахстан с начала мобилизации въехало около 98 тысяч россиян, в Грузию — 53 тысячи, в Финляндию — 43 тысячи.
Белград, фото Annawwts

#новость #сербия

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22 комментария
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 Алексей Мариничев

В Сербии наличие компании дает ВНЖ. В большинстве случаев люди просто нулевки регают чтобы получить ВНЖ.

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Xi

Ага. Только потом могут послать в жопу и ВНЖ не продлить. Нынче такое уже не прокатывает ;)

Ну ничего, скоро те, кто тысячи евро платил посредникам за такие схемы в этом убедятся 😂

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Andrey Opohmelkin

Нет. С нулевкой не продлят внж. Поэтому смысла никакого нет тратить деньги чтобы открыть нулевку. Проще визаранить

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Valeryi

ВНЖ нужен чтобы открыть нормальный счет в банке, например. Так что делают.

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Valeryi
По её словам, средняя двухкомнатная квартира в центре стоила €300 в месяц, теперь минимум €600

А на деле около 1000. За 600 будет халупа в жопе мира сейчас. Увы

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Xi

Ну это если только самый заебатый район в Белграде или у соотечественников ебаных снимать 😁

Толко вчера со знакомой говорил. Искала другую хату, нашла за 400 евро. В этом же доме в соседнем подъезде аналогичную за 1000 предлагают. Владелец русский, специальная цена, для своих 😁

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Petr0vich71

У нас, у гусских..... дальше сами знаете.

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Olexey Galitskii

Ну кстати +/- тысячу я видел только за трешки (две спальни и зал). Двушки _по идее_ дешевле должны стоить, но мы их не смотрели.

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Artur Kuramshin

Звучит будто специально людей заслали чтобы поднять цены и дестабилизировать обстановку в этих странах))

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Roman Kotov

Трусов нигде не любят, только их деньги. Когда деньги закончатся трусы начнут вспоминать про родину и даже некоторые начнут возвращаться. Именно поэтому для них двойной тариф на жилье

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markus

Я же надеюсь ты не трус и пишешь из окопа?

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Defacto

Да да, именно поэтому, а не из-за экономических законов спроса и предложения. facepalm

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Евгений Широков

Делись, сколько платят? Судя по твоим комментариям в профилям, ещё в августе другой точки зрения придерживался

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Мяу

Сам хочешь поработать на него?

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Вадим Д.

Сербия — компанейская страна!

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Никита

Скорее сидит на обоих стульях, но никто не против

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Сергей К

Да по-моему они довольно явно на одном стуле сидят, одни из немногих.

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open sad

Я так понял мало кто в курсе про конфликт с Косово и с албанцами. Вообщем осторожней там.

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Octisher
в Казахстан с начала мобилизации въехало около 98 тысяч россиян

98 тысяч въехало с 21 по 27 сентября, к 4 октября въехало уже более 200 тысяч

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роман долгополов

А выехало?Или из Казахстан только на вход работает?))

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Мяу

Это их не интересует. Но самое интресное тренд прошел, а они все в этом болоте ковыряются.

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Dmitry Pushin

привет всем, меня зовут Виктор Наворски, я из Кракожии. это моя страна!

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