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Миграция
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Беларусь — хороший вариант на время, в Европе сложно: в каких странах россияне всё ещё могут открывать счета и компании Статьи редакции

Главное из материала Forbes.

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Казахстан, Беларусь, Монголия, Армения

  • На фоне наплыва россиян банки Казахстана начали ужесточать требования для открытия счёта, рассказывает старший советник Hill Consulting Сергей Нестеренко.
  • Во многих банках нужна местная регистрация, а для открытия счёта на компанию — «местное экономическое присутствие». Для этого в стране нужен офис, сотрудники и контракты с местными компаниями. Опрошенные изданием экперты отмечают, что такие требования у большинства серьёзных банков Казахстана. В стране также запускается программа инвестиционного налогового резидентства.
  • Если у компании с российским участием открыт счёт в Казахстане, это облегчает международные переводы, но накладывает валютные ограничения в соответствии с российским законодательством, говорит Нестеренко — и не спасает от санкций. Казахстанская компания от всего этого свободна.
  • Временным «рабочим» решением, если срочно нужен счёт для компании, может стать Беларусь — там банки лояльны к российским компаниям.
  • В Киргизии власти обещают помочь российскому бизнесу с локализацией производства. Банки открывают счета российским компаниям только с местным филиалом и зарегистрированным в стране компаниям с российским участием.
  • В Монголии корпоративный счёт открывают при наличии филиала иностранной компании, а также зарегистрированным в стране компаниям, говорит эксперт образовательной экосистемы Moscow Digital School Саржана Бардуева.

Если учредитель — юрлицо, необходимо предоставить документы, относящиеся к конечному бенефициарному владельцу, включая копию свидетельства о госрегистрации и устав или другой аналогичный документ всех дочерних компаний для определения физлица, владеющего 33% или более акций монгольской дочерней компании.

При регистрации компании каждый учредитель должен внести вклад в уставный капитал в размере $100 тысяч.

Саржана Бардуева, эксперт образовательной экосистемы Moscow Digital School
  • Грузия и Армения не очень популярны для релокации юрлиц. Но Армения привлекательна относительно низкой ставкой корпоративного подоходного налогообложения и налоговыми льготами для компаний с годовым оборотом меньше $240 тысяч. В 2022 году Армения ввела льготный налоговый режим для ИТ-компаний.
  • Предприниматель и издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь открывал дизайн-студию для работы с зарубежными клиентами в Армении в конце мая 2022 года. На месте ему помогала компания, которая занимается бухгалтерской поддержкой бизнеса, — благодаря этому всё удалось сделать за пять дней.

Заказал услуги нотариально заверенного перевода паспорта, подал заявку на открытие через их аналог МФЦ, после съездил и получил социальный номер. Юрлицо было открыто в тот же день.

На следующий день подал документы на открытие счёта для юрлица в банке — пришлось отстоять несколько часов в очереди, но зато не было никаких претензий по документам и ничего сложного не потребовалось. Сам счёт был открыт через три дня.

Параллельно заказал печать. Начал в понедельник, а к пятнице у меня было полностью функционирующее юрлицо. Нанял себя как директора и плачу себе зарплату МРОТ, налоги с неё ощутимо меньше, чем в России. Сам нахожусь в России.

Алексей Пономарь, предприниматель

ОАЭ и Турция

  • По словам консультантов, ОАЭ — не беспроблемный вариант: открытие компаний и счетов часто занимает несколько месяцев, а внутренний due dilligence можно и не пройти: «Каждую неделю появляются новые формальные ограничения». Плюс есть риск блокировки счёта после — если банк посчитает транзакцию подозрительной.
  • В свободных экономических зонах ОАЭ можно открыть компанию и счёт, но нужно «обложиться документами» — подтвердить, что живешь и работаешь в Эмиратах. На вновь создаваемые компании российских основателей или компании иностранных основателей, которые находятся в России, смотрят более благосклонно.

По опыту общения с коллегами могу сказать, что в Абу-Даби процедура открытия счёта и регистрации компании сейчас занимает шесть месяцев, в Дубае — уже девять.

Сейчас в этих локациях придётся обойти несколько банков, прежде чем кто-то согласится принять документы. Дальше процесс может застопориться на этапе процедуры know your client. Кроме того, понадобится резидентская виза, без неё банки относятся к заявителю более настороженно.

Елена Волотовская, руководительница фонда Softline Venture Partners
  • В Турции, «если все требования соблюсти, проблем совершенно нет». Открыть компанию можно даже удалённо, если привлечь местных юристов — они откроют компанию и счета по доверенности. В целом же нужны: свидетельство о регистрации, устав, сертификат Good Standing и другие. Лицензия нужна только для некоторых видов деятельности, в основном связанных с производством.
  • Также можно открыть корпоративный банковский счёт для иностранных компаний с российским участием без филиала на территории страны, а для турецких с российским участием — счёт в рублях. Если после регистрации турецкой компании она собирается нанять иностранцев, есть требование о найме пяти местных граждан на каждого иностранца. Но есть исключения.

В Турции могут расстроить высокие налоги, которые достигают 40% для физлиц и 23% в этом году для компаний. Конечно, в Турции есть свободные экономические зоны, и в некоторых из них можно получить освобождение от НДФЛ, но для этого компания должна заниматься экспортом продукции, это может подойти для производственных компаний.

Сергей Нестеренко, старший советник Hill Consulting

Европа

Открывать счета в странах, где вы не ведёте бизнес и не живете, стало практически невозможно. Банки хотят, чтобы бенефициар жил в той же стране, где планирует открывать компанию и счёт. Это связано с тем, что трудно контролировать операции владельца счёта и убеждаться в их подлинности, если он при этом живёт в другом месте. Есть и формальные требования ЕС по противодействию отмыванию денег.

Сергей Нестеренко, старший советник Hill Consulting
  • Об открытии счетов и компаний в Европе можно говорить, только если владелец бизнеса или его представитель могут получить в стране официальный статус — вид на жительство или гражданство. При этом до сих пор россияне могут открывать счета, например, в Швейцарии, но порог входа очень высокий.
  • В плане получения вида на жительство самые доступные — Черногория и Сербия. Для регистрации компании или ИП в Черногории нужно представить договор аренды на год, справку об отсутствии судимости из России или другой страны проживания, документ об образовании, медсправку из местной клиники.

Для получения разрешения на работу и ВНЖ необходимо также подготовить адрес проживания, открыть счёт и внести около €4000 на оплату минимальных налогов на год. Аналогичная ситуация и в Сербии.

Сергей Нестеренко, старший советник Hill Consulting
  • Открытие компаний, получение ВНЖ и открытие счетов возможно и в Болгарии. В Португалии можно получить ВНЖ, который позволяет открывать компанию и счета. Стартапы российским основателям также можно открывать в Испании, Франции, Великобритании.
Источник: lifeantalya.com

#европа #турция #казахстан #армения #оаэ

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3 комментария
Вадим Д.

Беларусь – так себе вариант, честно говоря. И это ещё мягко выражаясь.

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Gustav T.

Беларусь как раз таки нормальный вариант.
Но в данный момент это не Беларусь, а, по факту самая настоящая БелоРУССИЯ

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Karen Buzhala

одного деда на другого сменить...

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