Заказал услуги нотариально заверенного перевода паспорта, подал заявку на открытие через их аналог МФЦ, после съездил и получил социальный номер. Юрлицо было открыто в тот же день.

На следующий день подал документы на открытие счёта для юрлица в банке — пришлось отстоять несколько часов в очереди, но зато не было никаких претензий по документам и ничего сложного не потребовалось. Сам счёт был открыт через три дня.

Параллельно заказал печать. Начал в понедельник, а к пятнице у меня было полностью функционирующее юрлицо. Нанял себя как директора и плачу себе зарплату МРОТ, налоги с неё ощутимо меньше, чем в России. Сам нахожусь в России.