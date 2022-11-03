Беларусь — хороший вариант на время, в Европе сложно: в каких странах россияне всё ещё могут открывать счета и компании Статьи редакции
Главное из материала Forbes.
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Казахстан, Беларусь, Монголия, Армения
- На фоне наплыва россиян банки Казахстана начали ужесточать требования для открытия счёта, рассказывает старший советник Hill Consulting Сергей Нестеренко.
- Во многих банках нужна местная регистрация, а для открытия счёта на компанию — «местное экономическое присутствие». Для этого в стране нужен офис, сотрудники и контракты с местными компаниями. Опрошенные изданием экперты отмечают, что такие требования у большинства серьёзных банков Казахстана. В стране также запускается программа инвестиционного налогового резидентства.
- Если у компании с российским участием открыт счёт в Казахстане, это облегчает международные переводы, но накладывает валютные ограничения в соответствии с российским законодательством, говорит Нестеренко — и не спасает от санкций. Казахстанская компания от всего этого свободна.
- Временным «рабочим» решением, если срочно нужен счёт для компании, может стать Беларусь — там банки лояльны к российским компаниям.
- В Киргизии власти обещают помочь российскому бизнесу с локализацией производства. Банки открывают счета российским компаниям только с местным филиалом и зарегистрированным в стране компаниям с российским участием.
- В Монголии корпоративный счёт открывают при наличии филиала иностранной компании, а также зарегистрированным в стране компаниям, говорит эксперт образовательной экосистемы Moscow Digital School Саржана Бардуева.
- Грузия и Армения не очень популярны для релокации юрлиц. Но Армения привлекательна относительно низкой ставкой корпоративного подоходного налогообложения и налоговыми льготами для компаний с годовым оборотом меньше $240 тысяч. В 2022 году Армения ввела льготный налоговый режим для ИТ-компаний.
- Предприниматель и издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь открывал дизайн-студию для работы с зарубежными клиентами в Армении в конце мая 2022 года. На месте ему помогала компания, которая занимается бухгалтерской поддержкой бизнеса, — благодаря этому всё удалось сделать за пять дней.
ОАЭ и Турция
- По словам консультантов, ОАЭ — не беспроблемный вариант: открытие компаний и счетов часто занимает несколько месяцев, а внутренний due dilligence можно и не пройти: «Каждую неделю появляются новые формальные ограничения». Плюс есть риск блокировки счёта после — если банк посчитает транзакцию подозрительной.
- В свободных экономических зонах ОАЭ можно открыть компанию и счёт, но нужно «обложиться документами» — подтвердить, что живешь и работаешь в Эмиратах. На вновь создаваемые компании российских основателей или компании иностранных основателей, которые находятся в России, смотрят более благосклонно.
- В Турции, «если все требования соблюсти, проблем совершенно нет». Открыть компанию можно даже удалённо, если привлечь местных юристов — они откроют компанию и счета по доверенности. В целом же нужны: свидетельство о регистрации, устав, сертификат Good Standing и другие. Лицензия нужна только для некоторых видов деятельности, в основном связанных с производством.
- Также можно открыть корпоративный банковский счёт для иностранных компаний с российским участием без филиала на территории страны, а для турецких с российским участием — счёт в рублях. Если после регистрации турецкой компании она собирается нанять иностранцев, есть требование о найме пяти местных граждан на каждого иностранца. Но есть исключения.
Европа
- Об открытии счетов и компаний в Европе можно говорить, только если владелец бизнеса или его представитель могут получить в стране официальный статус — вид на жительство или гражданство. При этом до сих пор россияне могут открывать счета, например, в Швейцарии, но порог входа очень высокий.
- В плане получения вида на жительство самые доступные — Черногория и Сербия. Для регистрации компании или ИП в Черногории нужно представить договор аренды на год, справку об отсутствии судимости из России или другой страны проживания, документ об образовании, медсправку из местной клиники.
- Открытие компаний, получение ВНЖ и открытие счетов возможно и в Болгарии. В Португалии можно получить ВНЖ, который позволяет открывать компанию и счета. Стартапы российским основателям также можно открывать в Испании, Франции, Великобритании.
Беларусь – так себе вариант, честно говоря. И это ещё мягко выражаясь.
Беларусь как раз таки нормальный вариант.
Но в данный момент это не Беларусь, а, по факту самая настоящая БелоРУССИЯ
одного деда на другого сменить...