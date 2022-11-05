ФСБ: число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию и Таджикистан за июль-сентябрь стало рекордным за пять лет Статьи редакции
А большинство выездов пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.
- ФСБ опубликовала статистику по выезду россиян за границу в третьем квартале 2022 года — с июля по сентябрь, пишет РБК со ссылкой на данные службы. ФСБ учитывает не количество уехавших россиян, а сколько раз они пересекали границы.
- Всего число выездов за рубеж составило 9,7 млн — это почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом 2022 года (5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле-сентябре 2021 года. При этом оно оказалось ниже показателей допандемийного 2019-го — тогда ФСБ зафиксировала 16,1 млн выездов за квартал.
- Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. Среди них лидером стала Абхазия: за квартал в эту страну въехали 2,5 млн раз. Второе место занимает Турция (около 2,1 млн раз). Основной целью посещения этой страны был туризм. При этом Абхазия и Турция в третьем квартале лидируют по числу выездов россиян как минимум с 2018 года.
- Третье место по числу выездов занимает Казахстан — туда в третьем квартале россияне въехали 1,3 млн раз. Чаще всего границу пересекали на автомобиле — 1 млн раз, самолётом — 119 тысяч раз, поездом — 97 тысяч раз.
- Сразу в несколько стран число выездов из России стало рекордным с 2018 года — кроме Казахстана, это Армения (267 тысяч раз), Киргизия (167 тысяч раз), Узбекистан (126 тысяч раз), Таджикистан (103 тысячи). Данных по выезду россиян в Беларусь в статистике ФСБ нет.
- В Грузию выехали чуть более 461 тысяч раз — это самое большое число третьего квартала 2018 года, когда границу с Грузией пересекли почти 514 тысяч раз. В Финляндию въезжали 430 тысяч раз — на 187% больше чем за этот же период 2021 года.
- Одним из лидеров по приросту въездов россиян стала Монголия — за квартал в страну въехали 65 тысяч раз. В 2021 году за этот период — около 5 тысяч раз, а в том же квартале 2019-го — 50 тысяч раз.
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Это скорее всего потому что пандемия закончилась, вот россияне и разъехались туристами. Так то вроде больше ничего не случилось.
Все выздоровели и разбогатели, могут себе позволить выезжать с туристическими целями на более долгий срок.
Других причин не вижу 🕶️
Программа министерства обороны: "Принудительный туризм"
Россия не только страна возможностей, но и новых рекордов. А рекордов в этом году будет побито немало.
ФСБ: число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию и Таджикистан за июль-сентябрь стало рекордным за ПЯТЬ ЛЕТ.
При этом оно оказалось ниже показателей допандемийного 2019-го — тогда ФСБ зафиксировала 16,1 млн выездов за квартал.
В России год за два....