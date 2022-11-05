Где жить в Белграде: гид по районам Статьи редакции
Про город, в котором россиянам по-настоящему рады — в материале «ПСЖР».
Весь Белград можно условно поделить на две части. Они соответствуют двум берегам реки Савы.
По одну сторону — более старые, исторические районы: Стари град, Дорчол, Врачар, Сеньяк и Дединье.
По другую — более современные или необычные: Новый Белград и австро-венгерский район Земун.
Старый город (Стари град)
Это максимально туристический район, здесь расположены основные достопримечательности.
Точно стоит посетить:
- Калемегдан — огромный парк со старинной крепостью, музеем, зоопарком, пешеходными дорожками, спортивными площадками и ресторанами. Отсюда открываются впечатляющие виды и на слияние рек Дуная и Савы, и на новую часть Белграда.Лучше места для встречи закатов не придумаешь.
- Скадарска улица — богемный квартал, напоминающий парижский Монмартр.Здесь огромное количество ресторанов с традиционной кухней, самый знаменитый из которых — «Три шешира»: домашняя ракия разных сортов, живая музыка тамбуристов и атмосфера прошлого — более спокойная, медленная и беззаботная.
- Улица Кнез Михайлова — главная пешеходная и торговая артерия Белграда. Можно совместить шоппинг в привычных магазинах с приятной прогулкой.Свернув на соседнюю улицу Краля Петра, попадёте к самой большой и старой точке культовой местной кофейной сети «Кафетерия». Это трехэтажная кофейня с интерьером и вкусными завтраками.
- Трг Републики — центральная площадь. На ней — главный музей Сербии с потрясающими картинами и скульптурами, главный сербский театр, и конная статуя Кнеза Михайла — традиционное место встречи.
В Старом городе очень приятно гулять и ходить по ресторанам. Но для жизни этот район может оказаться слишком шумным и людным.Кроме того, здесь практически невозможно найти место для парковки.
Дорчол (Дорћол)
Уютный район, соседствующий со Старым градом и буквально созданный для неспешных прогулок с перерывом на кофе. Кажется, что все самые лучшие кафе, бары и рестораны города собраны именно здесь.
Жить в Дорчоле по-настоящему приятно.
Самые вкусные завтраки c авокадо-тостами и бенедиктами — в Emma Pizza или в Bloom.
Также в Нижнем Дорчоле на набережной Дуная располагается Silosi — бывшая фабрика, ставшая культурным центром. Здесь проходят занятия йогой на открытом воздухе, выставки, концерты и вечеринки по выходным.
Особое удовольствие — прийти сюда поближе к вечеру и встретить закат на шезлонгах с видом на Дунай.
А еще в этом районе можно найти хорошие винтажные магазины: например, Jane Doe Vintage или Vintage Smizla.
Врачар (Врачар)
Один из самых престижных районов Белграда. По атмосфере и виду напоминает Дорчол. Здесь уютно и спокойно, много кафе и ресторанов. Район отлично подходит для жизни и для того, чтобы долго-долго гулять и исследовать город.
Во Врачаре стоит Собор Святого Савы — самый большой православный храм на Балканах, над интерьером которого трудились мастера Российской Академии художеств. Помимо этого, во Врачаре находятся Белградский драматический театр, музей Николы Теслы и Национальная библиотека.
Один из плюсов района — здесь располагается фермерский рынок Каленич. Можно недорого купить свежие овощи и фрукты, домашнее мясо, сыр и другие местные деликатесы. Приятным бонусом советуем увезти домой недорогой букет. По воскресеньям сербы съезжаются на этот рынок со всех районов города.
Здесь же милая французская кофейня Fini — там очаровательная атмосфера и вкуснейшие макаруны.
Белград на Воде (Београд на Води)
Это самый новый и элитный района Белграда. В 2014 году началась реализация проекта «Белград на Воде» — масштабной реконструкции и застройки набережной Савы в историческом центре.
Здесь самые новые жилые комплексы с высоким уровнем комфорта. В некоторых домах для жильцов прямо в доме работают бесплатные тренажерные залы и бассейны.Этот район идеально подходит для жизни, если вы предпочитаете жить в новых ЖК с хорошим ремонтом и инфраструктурой, но при этом находиться в пешей доступности к центру.
Днём на набережной катаются на велосипедах, скейтбордах и роликах, а вечером — гуляют и любуются закатами.
Здесь также находится ТЦ «Галерея», самый большой торговый центр Белграда.
Новый Белград (Нови Београд)
Новый Белград — район, тоже застроенный относительно недавно, после Второй Мировой войны. Располагается он по другую сторону реки Сава от центра.Здесь практически нет исторических достопримечательностей, зато располагается большинство крупных офисов IT-компаний — поэтому зачастую этот район для жизни выбирают айтишники. Здесь, как и в Белграде на Воде, есть торговые центры и спортивные комплексы. И, в отличие от Старого града, улицы широкие, проложены велодорожки и нет проблем с парковкой.
В Новом Белграде старые панельные дома сочетаются с новыми жилыми комплексами, в которых очень комфортно жить. Вот примеры очень приятных ЖК с хорошей инфраструктурой: West65, Wellport, A-Blok и Belville.
Из интересных мест для посещения точно можно выделить Музей современного искусства — само здание очень необычное, оно выглядит как часть экспозиции.
Среди кафе и ресторанов на набережной выделяется Bemata со здоровыми блюдами и вкусными стейками.
Земун (Земун)
На той же стороне реки находится Земун. Он тянется вдоль берега Дуная: раньше это была территория Австро-Венгрии. Визуально Земун сильно отличается от соседствующего Нового града — здесь преобладают черепичные крыши и узкие улочки.
Земун известен своими кафе, оживленными ночными барами и рыбными ресторанами, раскинувшимися вдоль набережной. Одно из самых вкусных в городе заведений традиционной кухни расположен именно здесь — оно называется «Паша».
С 36-метровой башни Миллениум можно полюбоваться и Земуном, и всем Белградом.
Также здесь отличный рынок (он так и называется — Земунский). На рынке можно найти всё, но отдельная прелесть — рыбные ряды.
Живя в Земуне, можно совместить пополнение запасов на неделю с прогулкой по набережной Дуная и старинным кварталам.
Сеньяк и Дединье (Сењак и Дедиње)
Эти два района находятся достаточно далеко от центра, но по ту же сторону реки Сава. Сеньяк и Дединье — районы особняков, они считаются подходящими для богатых.
Сеньяк более демократичный, там можно встретить и многоквартирные дома. А в Дединье — почти исключительно виллы, престижные пентхаусы, посольства и дипломатические резиденции.
Здесь спокойная атмосфера, обилие зелени и парков, восхитительные виды на Белград и чистый воздух. Эти районы понравятся любителям загородной жизни. Здесь не так много развлечений, но можно найти элитные рестораны и кафе.
Материал подготовило издание «ПСЖР» от «Авиасейлс», автор — Диана Загидуллина. В «ПСЖР» рассказывают необычные истории из поездок и полезные советы: