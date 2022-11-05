Дорчол очень удобно расположен. Достаточно далеко от центральных улиц с кафе (от которых шумно всю ночь — спать невозможно). Но в пешей доступности от рынка Бальони (он на западе района), от музея современного искуства, ботанического сада и театра.

В принципе, можно дойти пешком и до Врачара — это район частных коттеджей, где в основном живут богачи.

По ощущениям, Дорчол — что-то типа московских Таганки и Пролетарки. Жилой район, смесь старых зданий и брутализма, много молочных лавок, пекар и месар — жить здесь удобно.

Рекомендуем посетить Музей науки и техники — там отличная экспозиция достижений югославского хайтека и приятные смотрители, с которыми можно поболтать обо всём на свете.

Также стоит обратить внимание на Дом Омладине на пересечени Македонской и Дечанской. В нём проходят концерты, отличный книжный (в основном, книги на сербском — а они много чего хорошего переводят — но есть и на английском). В нём же огромный пивзал титовских времен — только пиво и крепкое, без еды. Олдскул.

Неподалёку Музей кино для любителей голливудской классики с плёнки и сербскими субтитрами.

Очень важная улица — улица Краля Петра. На ней есть мечеть, а рядом — турецкое кафе с отличным плейлистом, вкусной едой и великолепным «торта домача» (бисквит со взбитыми сливками). Правда, серьёзные мужчины в кожанках решать вопросики собираются там уже с самого утра, так что еда заканчивается к обеду.

Здесь же, напротив олдскульный парфюмерный магазин Parfimerija Sava. За прилавком стоит сам владелец — парфюмер Невад Йованов. Этот элегантный джентльмен попросит рассказать, какие запахи вы любите, достанет четыре флакона и пшикнет на ваши руки в четырех местах (локтевые сгибы и запястья). Что-то из его духов вам точно понравится!

На отходящей от Краля Петра улицы Змая од Ноджая есть отличный магазин местных вин. В ассортименте — не только Vranac, но и другие, более интересные автохтонные сорта. Ну и вообще, вино высочайшего качества по нормальным ценам.