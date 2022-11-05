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Миграция
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Где жить в Белграде: гид по районам Статьи редакции

Про город, в котором россиянам по-настоящему рады — в материале «ПСЖР».

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Весь Белград можно условно поделить на две части. Они соответствуют двум берегам реки Савы.

По одну сторону — более старые, исторические районы: Стари град, Дорчол, Врачар, Сеньяк и Дединье.

По другую — более современные или необычные: Новый Белград и австро-венгерский район Земун.

Исключение из этого правила — Белград на Воде. Внешне он напоминает Новый Белград — но территориально располагается за мостом, на стороне исторического центра.

Старый город (Стари град)

Это максимально туристический район, здесь расположены основные достопримечательности.

Точно стоит посетить:

  • Калемегдан — огромный парк со старинной крепостью, музеем, зоопарком, пешеходными дорожками, спортивными площадками и ресторанами. Отсюда открываются впечатляющие виды и на слияние рек Дуная и Савы, и на новую часть Белграда.Лучше места для встречи закатов не придумаешь.
  • Скадарска улица — богемный квартал, напоминающий парижский Монмартр.Здесь огромное количество ресторанов с традиционной кухней, самый знаменитый из которых — «Три шешира»: домашняя ракия разных сортов, живая музыка тамбуристов и атмосфера прошлого — более спокойная, медленная и беззаботная.
  • Улица Кнез Михайлова — главная пешеходная и торговая артерия Белграда. Можно совместить шоппинг в привычных магазинах с приятной прогулкой.Свернув на соседнюю улицу Краля Петра, попадёте к самой большой и старой точке культовой местной кофейной сети «Кафетерия». Это трехэтажная кофейня с интерьером и вкусными завтраками.
  • Трг Републики — центральная площадь. На ней — главный музей Сербии с потрясающими картинами и скульптурами, главный сербский театр, и конная статуя Кнеза Михайла — традиционное место встречи.

В музее — очень большая и интересная секция икон и каменного зодчества, элементы церквей дотурецкого периода, резьба по камню и так далее.

В Старом городе очень приятно гулять и ходить по ресторанам. Но для жизни этот район может оказаться слишком шумным и людным.Кроме того, здесь практически невозможно найти место для парковки.

Дорчол (Дорћол)

Уютный район, соседствующий со Старым градом и буквально созданный для неспешных прогулок с перерывом на кофе. Кажется, что все самые лучшие кафе, бары и рестораны города собраны именно здесь.

Жить в Дорчоле по-настоящему приятно.

Самые вкусные завтраки c авокадо-тостами и бенедиктами — в Emma Pizza или в Bloom.

Ещё русские ребята недавно открыли в этом районе кафе с атмосферой Петербурга — TT Bistro. Здесь подают русские блюда — сырники, оливье, борщ и пельмени.

Также в Нижнем Дорчоле на набережной Дуная располагается Silosi — бывшая фабрика, ставшая культурным центром. Здесь проходят занятия йогой на открытом воздухе, выставки, концерты и вечеринки по выходным.

Особое удовольствие — прийти сюда поближе к вечеру и встретить закат на шезлонгах с видом на Дунай.

А еще в этом районе можно найти хорошие винтажные магазины: например, Jane Doe Vintage или Vintage Smizla.

Дорчол очень удобно расположен. Достаточно далеко от центральных улиц с кафе (от которых шумно всю ночь — спать невозможно). Но в пешей доступности от рынка Бальони (он на западе района), от музея современного искуства, ботанического сада и театра.

В принципе, можно дойти пешком и до Врачара — это район частных коттеджей, где в основном живут богачи.

По ощущениям, Дорчол — что-то типа московских Таганки и Пролетарки. Жилой район, смесь старых зданий и брутализма, много молочных лавок, пекар и месар — жить здесь удобно.

Рекомендуем посетить Музей науки и техники — там отличная экспозиция достижений югославского хайтека и приятные смотрители, с которыми можно поболтать обо всём на свете.

Также стоит обратить внимание на Дом Омладине на пересечени Македонской и Дечанской. В нём проходят концерты, отличный книжный (в основном, книги на сербском — а они много чего хорошего переводят — но есть и на английском). В нём же огромный пивзал титовских времен — только пиво и крепкое, без еды. Олдскул.

Неподалёку Музей кино для любителей голливудской классики с плёнки и сербскими субтитрами.

Очень важная улица — улица Краля Петра. На ней есть мечеть, а рядом — турецкое кафе с отличным плейлистом, вкусной едой и великолепным «торта домача» (бисквит со взбитыми сливками). Правда, серьёзные мужчины в кожанках решать вопросики собираются там уже с самого утра, так что еда заканчивается к обеду.

Здесь же, напротив олдскульный парфюмерный магазин Parfimerija Sava. За прилавком стоит сам владелец — парфюмер Невад Йованов. Этот элегантный джентльмен попросит рассказать, какие запахи вы любите, достанет четыре флакона и пшикнет на ваши руки в четырех местах (локтевые сгибы и запястья). Что-то из его духов вам точно понравится!

На отходящей от Краля Петра улицы Змая од Ноджая есть отличный магазин местных вин. В ассортименте — не только Vranac, но и другие, более интересные автохтонные сорта. Ну и вообще, вино высочайшего качества по нормальным ценам.

Вася и Рита, кинокритики, знают и любят Белград

Врачар (Врачар)

Один из самых престижных районов Белграда. По атмосфере и виду напоминает Дорчол. Здесь уютно и спокойно, много кафе и ресторанов. Район отлично подходит для жизни и для того, чтобы долго-долго гулять и исследовать город.

Во Врачаре стоит Собор Святого Савы — самый большой православный храм на Балканах, над интерьером которого трудились мастера Российской Академии художеств. Помимо этого, во Врачаре находятся Белградский драматический театр, музей Николы Теслы и Национальная библиотека.

Один из плюсов района — здесь располагается фермерский рынок Каленич. Можно недорого купить свежие овощи и фрукты, домашнее мясо, сыр и другие местные деликатесы. Приятным бонусом советуем увезти домой недорогой букет. По воскресеньям сербы съезжаются на этот рынок со всех районов города.

Здесь же милая французская кофейня Fini — там очаровательная атмосфера и вкуснейшие макаруны.

Белград на Воде (Београд на Води)

Это самый новый и элитный района Белграда. В 2014 году началась реализация проекта «Белград на Воде» — масштабной реконструкции и застройки набережной Савы в историческом центре.

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Здесь самые новые жилые комплексы с высоким уровнем комфорта. В некоторых домах для жильцов прямо в доме работают бесплатные тренажерные залы и бассейны.Этот район идеально подходит для жизни, если вы предпочитаете жить в новых ЖК с хорошим ремонтом и инфраструктурой, но при этом находиться в пешей доступности к центру.

Днём на набережной катаются на велосипедах, скейтбордах и роликах, а вечером — гуляют и любуются закатами.

Здесь также находится ТЦ «Галерея», самый большой торговый центр Белграда.

Новый Белград (Нови Београд)

Новый Белград — район, тоже застроенный относительно недавно, после Второй Мировой войны. Располагается он по другую сторону реки Сава от центра.Здесь практически нет исторических достопримечательностей, зато располагается большинство крупных офисов IT-компаний — поэтому зачастую этот район для жизни выбирают айтишники. Здесь, как и в Белграде на Воде, есть торговые центры и спортивные комплексы. И, в отличие от Старого града, улицы широкие, проложены велодорожки и нет проблем с парковкой.

В Новом Белграде старые панельные дома сочетаются с новыми жилыми комплексами, в которых очень комфортно жить. Вот примеры очень приятных ЖК с хорошей инфраструктурой: West65, Wellport, A-Blok и Belville.

Осторожно: если не считать новых комплексов, в Новом Белграде очень маленькие квартиры — изначально район строился для молодёжи и студентов.

Из интересных мест для посещения точно можно выделить Музей современного искусства — само здание очень необычное, оно выглядит как часть экспозиции.

В музее отличная коллекция довоенного югославского современного искусства. В том числе, группы Зенит (это хорватские футуристы), и послевоенного — здесь и концепуализм, и акционизм. Плюс выставки современных художников.

Среди кафе и ресторанов на набережной выделяется Bemata со здоровыми блюдами и вкусными стейками.

Земун (Земун)

На той же стороне реки находится Земун. Он тянется вдоль берега Дуная: раньше это была территория Австро-Венгрии. Визуально Земун сильно отличается от соседствующего Нового града — здесь преобладают черепичные крыши и узкие улочки.

Земун известен своими кафе, оживленными ночными барами и рыбными ресторанами, раскинувшимися вдоль набережной. Одно из самых вкусных в городе заведений традиционной кухни расположен именно здесь — оно называется «Паша».

Отдельно здесь стоит отметить рыбную чорбу, которая не раз выигрывала в общебелградском конкурсе рыбных супов (да, в Белграде есть такой конкурс). По вкусу чорба напоминает что-то среднее между ухой и харчо.

С 36-метровой башни Миллениум можно полюбоваться и Земуном, и всем Белградом.

Также здесь отличный рынок (он так и называется — Земунский). На рынке можно найти всё, но отдельная прелесть — рыбные ряды.

Живя в Земуне, можно совместить пополнение запасов на неделю с прогулкой по набережной Дуная и старинным кварталам.

Сеньяк и Дединье (Сењак и Дедиње)

Эти два района находятся достаточно далеко от центра, но по ту же сторону реки Сава. Сеньяк и Дединье — районы особняков, они считаются подходящими для богатых.

Сеньяк более демократичный, там можно встретить и многоквартирные дома. А в Дединье — почти исключительно виллы, престижные пентхаусы, посольства и дипломатические резиденции.

Здесь спокойная атмосфера, обилие зелени и парков, восхитительные виды на Белград и чистый воздух. Эти районы понравятся любителям загородной жизни. Здесь не так много развлечений, но можно найти элитные рестораны и кафе.

Материал подготовило издание «ПСЖР» от «Авиасейлс», автор — Диана Загидуллина. В «ПСЖР» рассказывают необычные истории из поездок и полезные советы:

#белград #сербия

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