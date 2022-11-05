Киргизия предложила выдавать ВНЖ иностранцам в обмен на инвестиции в $120 тысяч Статьи редакции
В августе страна ввела статус «цифрового кочевника» для ИТ-специалистов из России, Беларуси и других стран.
- Иностранцы могут получить ВНЖ Киргизии в обмен на инвестиции в ускоренном порядке, а также без обязательного проживания в стране шести месяцев до подачи заявления. Такое решение принял кабмин Киргизии.
- Для этого нужно вложить в экономику страны 10 млн сомов — примерно $120 тысяч или 7,4 млн рублей. Так Киргизия планирует «увеличить приток прямых иностранных инвестиций и улучшить инвестиционную привлекательность» страны.
- Сейчас получить ВНЖ в Киргизии могут иностранцы, которые прибыли в страну на срок более шести месяцев. При этом они должны либо работать в стране по трудовому договору с соответствующим разрешением, учиться в местном вузе или заниматься инвестиционной деятельностью.
- В августе Киргизия ввела статус «цифрового кочевника» для ИТ-специалистов из России, Беларуси и других стран. Он позволяет жить в стране без регистрации и оформить счёт в местном банке.
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Как то многовато для ВНЖ Киргизии. Могли бы хотя бы гражданство давать
Серьезно? 120к$ за ВНЖ? в Киргизии?
Какие Бермуды — такие треугольники.
по барабану какие треугольники, главное чтобы бермуды.
ВНЖ: Грузия 100 000 USD в недвигу, Турция 75 000 USD в недвигу, Черногория 2000-3000 USD разово, а Кригизия 120 000 - все в очередь встали 😂
Черногория ВНЖ обойдет 400€ примерно.
И есть ещё разные основания для бесплатного получения (редкие ситуации)
Для тупых, какой кейс получить внж за 400 евро? Открыть компанию?
Да. И платить ещё помесячно около 100.
Сент Китс и Невис напрягся вот сейчас
Невис насмешливо улыбается )) У них чуть дороже - 150, но не суть важно.
Гренада и Вантау - там гражданство 150, но вроде платеж в дар государств
Иногда насмешливая улыбка гораздо страшнее, чем плакать.
А 🐎 дадут?
Многовато для Кыргызстана. Проще и перспективнее получить ВНЖ в Турции за покупку квартиры >$75000, кажется.
Ну что сказать?) Красавцы! В нынешней ситуации правильно поступают. Облегчают жизнь для уехавших из России, и свою экономику поднимают
У меня к вам вопрос - те вредители, кто виноваты в этом, долго ещё будут смеяться над населением России?
Есть куча стран, где за такую сумму можно прожить сравнительно безбедно пару лет. Шри-Ланка, Таиланд хотя бы.
В Тае на 120к можно купить несколько квартир под сдачу, а жизнь там дешёвая сама по себе)
Зуйня, этот цифровой кочевник. Это не налог 1%, как в грузии. Жалею, что сразу в Турции не поехал, а провел 2,5 недели в Кыргызстане. Я к ним хорошо отношусь, но извините, они пи#ц жадные, дерьмовая экология везде и еще более дерьмовое отношение к животным.
Я 8 лет назад у них бродил по горам Памира, поэтому и выбрал эту страну, думал подешевле, мда.
вам сильно понравится если я буду обобщать и всех приехавших россиян называть пи#ц шовинистами или нытиками? вы звучите как обиженный ребенок, мне тоже очень жаль, что такие люди как вы в мою страну приезжают.
Тьфу блять, из этой ситуации все хотят выгоду. Просто омерзительно!
Виват великому геополитику всея.
Только выиграли 🤡
ПМЖ хотя бы или даже гражданство, но для ВНЖ перебор )
ВНЖ Киргизии?😆😆😂😂😂
официальное название моей страня Кыргызстан, а не Киргизия. у вас ошибка в публикации.
С паспортом Невиса больше безвизовых стран, чем с киргизским. Хотя не исключаю, что островитяне не будут столь приветливы и гостеприимны к российским паспортам. Но если у вас денег меньше, чем у Абрамовича, то недвижимость покупать и ВНЖ получать имеет смысл в той стране, в которой планируете жить хотя бы ближайшие 5 лет.