В Грузии к концу сентября 2022 года осталось 112,7 тысячи россиян — это примерно 10% от 1 млн человек, пересёкших грузинскую границу. По данным госреестра, приезжие из России также купили в стране почти 3000 квартир и 37,9 гектара земли.

В Киргизии к концу октября задержалось около 30 тысяч россиян, при том, что всего за 2022 год в страну въехало 760 тысяч. То есть оставшиеся там составляют всего 4% от этого числа. Документы на гражданство при этом подало более 1600 россиян — это в четыре раза больше, чем за тот же период в 2021 году.