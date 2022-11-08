Миграция
Полина Лааксо

Более 150 тысяч россиян остались жить в Грузии и Армении после отъезда из России Статьи редакции

«Бумага» подсчитала, сколько граждан России уехало в эти страны, а также Казахстан, Киргизию и Узбекистан, — и сколько из них там задержалось.

  • В Грузии к концу сентября 2022 года осталось 112,7 тысячи россиян — это примерно 10% от 1 млн человек, пересёкших грузинскую границу. По данным госреестра, приезжие из России также купили в стране почти 3000 квартир и 37,9 гектара земли.

  • В Армении остановилось 42 тысячи граждан России — это менее 10% от 786 тысяч россиян, что пересекли границу с января по октябрь.

  • В Киргизии к концу октября задержалось около 30 тысяч россиян, при том, что всего за 2022 год в страну въехало 760 тысяч. То есть оставшиеся там составляют всего 4% от этого числа. Документы на гражданство при этом подало более 1600 россиян — это в четыре раза больше, чем за тот же период в 2021 году.

  • В Казахстане к концу октября оставалось около 92 тысяч граждан, а границу страны с начала года пересекли 1,66 млн человек. В середине октября в казахстанском МИДе также отмечали, что приезжает россиян меньше, чем выезжает: это 8000-9000 против 10-11 тысяч.

  • В Узбекистане более чем на 15 дней задерживалось 318 тысяч россиян, а въехало за год — 395 тысяч. 80,5% из них зарегистрировались в местном МВД, что позволяет жить в стране более полумесяца, но количество выехавших после этого неизвестно.
Источник: «Бумага»
Миграция
Уральский украинец
ФСБ: число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию и Таджикистан за июль-сентябрь стало рекордным за пять лет Статьи редакции

А большинство выездов пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.

#новость #армения #киргизия #казахстан #узбекистан #грузия

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43 комментария
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 Zoringer

В конечном счете, общество поделится на уехавших, поехавших и отъехавших

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Lindsay White
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Alexander Dyachkov

Это гениально.

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Мурад Муртазалиев

Будут поднимать экономку других стран.

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Александр Св-Ко

это когда зумеры переизобрели "поднятие целины"

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Dimitri

А когда советские бумеры хоть что-то подняли?

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Вазген Иванович

Советские бумеры подняли миллиарды, один такой даже намутил себе президентскую должность

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Dimitri

Мы вроде про экономику говорим а не про личное состояние. В основном gen x все тянули.

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Вазген Иванович

Личное состояние трудно сколотить в условиях плохой экономики. Ведь нет миллиардеров из числа аборигенов какой-нибудь Амазонки. По крайней мере в списке Форбса ребят в парадных набедренных повязках я не видел

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Dimitri

Ой да ладно. Достаточно быть близко к кормушки и вовремя приватизировать активы практически за бесплатно. Экономика точно не за счет их росла.

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Вазген Иванович

Кормушка это что? Это экономика. У аборигенов Амазонии кормушка это тлеющая деревяшка с вкусными личинками, а у нас нормальные, настоящие патентованные миллиардеры с яхтами, футбольными клубами и самолетами

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Printsessa Derevyashka
все тянули

в пропасть

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Вазген Иванович

Тогда какие-то пограничники. Абрамович вроде 64, прохоров 65 г.р. Наши лучшие люди почти все до 1965 года рождения

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Artur Kuramshin

Вопрос, куда делись остальные?

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Дмитрий Панин

Я в Таиланде

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Андрей Рядькин

знаю тех, кто умудрились дважды в панике уехать в Грузию за 8 месяцев. Будет ли третий? Знаю тех, кто поехал дальше на условные Бали или Тай.

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Andre Macareno

Вернулись или изначально ехали работать дальше, наверное

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John Doe

Надо будет смотреть статистику запроса политубежища в других странах. Вроде как в США сейчас поток через Мексику идет не маленький.

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John Doe

+ тут нет одного из главных «хабов» для иммигрантов - Турции.

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Alex Anselm Melnikoff

видимо, делают визы и едут дальше. процесс оформления может занять время, которого внутри рф может не быть. 90 дней в кз-достаточно, что б податься на визу и лететь дальше куда-нить

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Andy Avramenko

В Черногории

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velvetdust

Я ни в одном посте про имиграцию не вижу Азербайджана. Это потому что там до сих пор сертификат о вакцинации просят?)

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Alex Anselm Melnikoff

ну вроде логично, если тебе надо быстро покинуть страну, а между уколами минимум 3 недели?

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velvetdust

Ну да. Хотя щас этот сертификат купить тыщ 5 стоит наверное

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Alex Anselm Melnikoff

не в курсе, вроде массово ловили тех, кто продавал и пачкой все, что они выдали обнуляли.. так себе экстрим перед полетом. не то погранцы стопнут без справки от военкома, не то сертификат не пробьется и на рейс не посадят работники зала регистрации..

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Михаил Желтухин

Или через Дагестан ехать мало желающих было

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Arthur N

Сухопутная граница закрыта вроде как до сих пор

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Disp Rosit

Мусульмане, местный падишах, налоги...

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Alex Anselm Melnikoff

турция тоже мусульмане, налоги, падишах вообще огонь)

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velvetdust

А что по налогам там?

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Arthur N

А как там оставаться на больше, чем месяц? Гайдов вроде не видел особо по Азербайджана.

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velvetdust

Я не изучал, но вроде 90 дней можно, а потом визаран по идее должен работать. У travelask в телеграме вроде был чат на 8к человек

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Абдулхаликов Расул

Едут, но из открытых данных известно лишь о > 10000 россиянах, въехавших после объявления мобилизации. Сколько с начала года въехало не знаю.

Но вот почему едут меньше, чем к соседям:

Сухопутная граница закрыта с 2020 года.
Дорогие авиабилеты даже до мобилизации.
Страна дороже, чем соседние Грузия и Армения. Если не в целом, то в Баку и прочих городах- да. Знаю этнических азербайджанцев, уехавших в Турцию, например.
Языковой барьер сильнее, чем в соседних Армении, Грузии, Казахстане.

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Максим Горький

в свое время порядка 350 000 армян переехали в РФ. Подняли между прочим экономику.

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Вазген Иванович

А вот ваш грузинский друг в одиночку заставил всех родину любить. Следовательно один грузин лучше 350000 армян

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Максим Горький

кто сделал Тифлис грузинским городом ? То то же.

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Selfish Ledger

Мало и скоро вернутся потому что развалить Россию не получилось и проект закрывается.

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Пабы старой Руси

Давайте, вы как-нибудь сами уже дальше

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Джон уик

Я бы не смог там на постоянке.

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Сергей Исаков

Поздравляю, вы в 96%

То есть оставшиеся там составляют всего 4% от этого числа.
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Pavel Voronkov

Последняя картинка феноменальная.
"Сколько россиян уехало из страны"
Армения - 786 тыс., по тексту 42 тыс.

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Пабы старой Руси

786 уехало через Армению, 42 осталось в Армении

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Соответствующий цветок

данные не репрезентативны и в целом пустые, к сожалению

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