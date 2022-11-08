Более 150 тысяч россиян остались жить в Грузии и Армении после отъезда из России Статьи редакции
«Бумага» подсчитала, сколько граждан России уехало в эти страны, а также Казахстан, Киргизию и Узбекистан, — и сколько из них там задержалось.
В Грузии к концу сентября 2022 года осталось 112,7 тысячи россиян — это примерно 10% от 1 млн человек, пересёкших грузинскую границу. По данным госреестра, приезжие из России также купили в стране почти 3000 квартир и 37,9 гектара земли.
- В Армении остановилось 42 тысячи граждан России — это менее 10% от 786 тысяч россиян, что пересекли границу с января по октябрь.
В Киргизии к концу октября задержалось около 30 тысяч россиян, при том, что всего за 2022 год в страну въехало 760 тысяч. То есть оставшиеся там составляют всего 4% от этого числа. Документы на гражданство при этом подало более 1600 россиян — это в четыре раза больше, чем за тот же период в 2021 году.
В Казахстане к концу октября оставалось около 92 тысяч граждан, а границу страны с начала года пересекли 1,66 млн человек. В середине октября в казахстанском МИДе также отмечали, что приезжает россиян меньше, чем выезжает: это 8000-9000 против 10-11 тысяч.
- В Узбекистане более чем на 15 дней задерживалось 318 тысяч россиян, а въехало за год — 395 тысяч. 80,5% из них зарегистрировались в местном МВД, что позволяет жить в стране более полумесяца, но количество выехавших после этого неизвестно.
В конечном счете, общество поделится на уехавших, поехавших и отъехавших
Это гениально.
Будут поднимать экономку других стран.
это когда зумеры переизобрели "поднятие целины"
А когда советские бумеры хоть что-то подняли?
Советские бумеры подняли миллиарды, один такой даже намутил себе президентскую должность
Мы вроде про экономику говорим а не про личное состояние. В основном gen x все тянули.
Личное состояние трудно сколотить в условиях плохой экономики. Ведь нет миллиардеров из числа аборигенов какой-нибудь Амазонки. По крайней мере в списке Форбса ребят в парадных набедренных повязках я не видел
Ой да ладно. Достаточно быть близко к кормушки и вовремя приватизировать активы практически за бесплатно. Экономика точно не за счет их росла.
Кормушка это что? Это экономика. У аборигенов Амазонии кормушка это тлеющая деревяшка с вкусными личинками, а у нас нормальные, настоящие патентованные миллиардеры с яхтами, футбольными клубами и самолетами
в пропасть
Тогда какие-то пограничники. Абрамович вроде 64, прохоров 65 г.р. Наши лучшие люди почти все до 1965 года рождения
Вопрос, куда делись остальные?
Я в Таиланде
знаю тех, кто умудрились дважды в панике уехать в Грузию за 8 месяцев. Будет ли третий? Знаю тех, кто поехал дальше на условные Бали или Тай.
Вернулись или изначально ехали работать дальше, наверное
Надо будет смотреть статистику запроса политубежища в других странах. Вроде как в США сейчас поток через Мексику идет не маленький.
+ тут нет одного из главных «хабов» для иммигрантов - Турции.
видимо, делают визы и едут дальше. процесс оформления может занять время, которого внутри рф может не быть. 90 дней в кз-достаточно, что б податься на визу и лететь дальше куда-нить
В Черногории
Я ни в одном посте про имиграцию не вижу Азербайджана. Это потому что там до сих пор сертификат о вакцинации просят?)
ну вроде логично, если тебе надо быстро покинуть страну, а между уколами минимум 3 недели?
Ну да. Хотя щас этот сертификат купить тыщ 5 стоит наверное
не в курсе, вроде массово ловили тех, кто продавал и пачкой все, что они выдали обнуляли.. так себе экстрим перед полетом. не то погранцы стопнут без справки от военкома, не то сертификат не пробьется и на рейс не посадят работники зала регистрации..
Или через Дагестан ехать мало желающих было
Сухопутная граница закрыта вроде как до сих пор
Мусульмане, местный падишах, налоги...
турция тоже мусульмане, налоги, падишах вообще огонь)
А что по налогам там?
А как там оставаться на больше, чем месяц? Гайдов вроде не видел особо по Азербайджана.
Я не изучал, но вроде 90 дней можно, а потом визаран по идее должен работать. У travelask в телеграме вроде был чат на 8к человек
Едут, но из открытых данных известно лишь о > 10000 россиянах, въехавших после объявления мобилизации. Сколько с начала года въехало не знаю.
Но вот почему едут меньше, чем к соседям:
Сухопутная граница закрыта с 2020 года.
Дорогие авиабилеты даже до мобилизации.
Страна дороже, чем соседние Грузия и Армения. Если не в целом, то в Баку и прочих городах- да. Знаю этнических азербайджанцев, уехавших в Турцию, например.
Языковой барьер сильнее, чем в соседних Армении, Грузии, Казахстане.
в свое время порядка 350 000 армян переехали в РФ. Подняли между прочим экономику.
А вот ваш грузинский друг в одиночку заставил всех родину любить. Следовательно один грузин лучше 350000 армян
кто сделал Тифлис грузинским городом ? То то же.
Мало и скоро вернутся потому что развалить Россию не получилось и проект закрывается.
Давайте, вы как-нибудь сами уже дальше
Я бы не смог там на постоянке.
Поздравляю, вы в 96%То есть оставшиеся там составляют всего 4% от этого числа.
Последняя картинка феноменальная.
"Сколько россиян уехало из страны"
Армения - 786 тыс., по тексту 42 тыс.
786 уехало через Армению, 42 осталось в Армении
данные не репрезентативны и в целом пустые, к сожалению