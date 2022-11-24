Собрали популярные тексты пользователей vc.ru.

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От редакции vc.ru Эти тексты написаны в течение 2022 года — но всё быстро меняется. Мы рекомендуем проверять информацию на сайтах банков и сервисов.

Как открыть Visa или MasterCard в белорусском банке за два дня и пополнять рублями из России по очень выгодному курсу

Владимир Севрук озадачился открытием карты зарубежного банка и в итоге решил завести её в белорусском банке, не попавшем под санкции. В августовском тексте он по шагам рассказал, что для этого нужно и сколько времени уйдёт. В комментариях пользователи делятся своими лайфхаками.

Как открыть карту в DenizBank в Турции

Это майский текст об опыте открытия карты в турецком DenizBank: он о подводных камнях и личных наблюдениях. Например, идти в банк лучше с самого утра, а в поддержку звонить с 09:00 до 18:00 по местному времени — тогда работают русскоязычные операторы.

Обзор карт UnionPay для путешествий по Европе

UnionPay — это созданная в Китае платёжная система как альтернатива Visa и Mastercard. Михаил Шварц собрал в августовском материале списки банков Греции, Италии, Испании и других европейских стран, в банкоматах которых можно снять деньги с такой карты — и протеститовал несколько устройств сам. В комментариях пользователи делятся своим опытом.

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Как открыть карту UniBank в Армении

Августовский текст от блога «Путешествия за 300» — про то, как нерезиденту открыть в Армении дебетовую именную карту от UniBank: сроки изготовления, тарифы и целый ворох нюансов.

Как нерезиденту открыть карту в Казахстане

В материале, актуальном на июнь 2022 года, перечисляются банки, в которых могут открыть карту нерезиденту, какие обычно нужны для этого документы и сколько времени может занять оформление.

Стать клиентом BoGa: как россиянину открыть счёт в Грузии

Издание Frank Media написало про тонкости процесса получения карты в гразинском банке. Сколько времени занимает оформление, тарифы, подводные камни в TBC bank, Credo bank и Bank of Georgia.

Как получить деньги из-за границы в 2022 году (и не платить $200)

Команда Bitbanker в августе рассказывала, как можно получить деньги из-за границы в России: рабочих платёжных сервисах, SWIFT-переводах и криптовалютных переводах. Про каждый способ есть небольшая справка, плюсы и минусы.

Как и для чего эмигранты из России используют крипту за рубежом: разбираем самые популярные страны

Автор блога RationalAnswer Павел Комаровский опросил несколько десятков недавних релокантов из России об их опыте «крипто-выживания на чужбине»: как пользователи меняют криптовалюту и какие есть особенности в популярных странах. Ещё в одном тексте он опубликовал истории своих подписчиков об опыте использования критовалюты «из первых уст».

Все способы легального вывода денег из России: детальный разбор со ссылками