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Миграция

Оформление ВНЖ для россиян в Грузии, Армении, ОАЭ и других странах: опыт читателей Статьи редакции

Выбрали популярные материалы пользователей об опыте оформления документов, в том числе в Европе и США.

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Ереван, фото Ozbalci

Как получить ВНЖ Грузии россиянину в 2022 году?

ВНЖ даёт доступ к местному сайту госуслуг и другие преимущества. Автор разбирает, как оформить бессрочный, краткосрочный, инвестиционный, трудовой, образовательный ВНЖ или по воссоединению семьи.

Быстрые и не очень способы переехать в Сербию на ВНЖ россиянам

ВНЖ в Сербии можно оформить в среднем за 1-2 месяца, пишет автор. Основания для получения — покупка недвижимости, открытие фирмы/филиала или ИП, брак, учёба в вузе, работа (по приглашению сербской стороны), беженство.

Как получить социальную карту (соцкарту) в Армении?

Социальная карта нужна в большинстве государственных учреждений Армении. SSN (номер на ней) также используется как номер налогоплательщика и увеличивает шансы открыть счёт в местных банках, пишет автор.

Страны с визами для цифровых кочевников (digital nomad)

Справочная информация о визах для фрилансеров и работников на удалёнке в 30 странах, из них 13 — европейские. Автор указал стоимость визы, время действия, уровень дохода, который нужно подтвердить, и другие особенности.

Самый простой способ получить статус резидента в ОАЭ

Сооснователь стартапа Jiffy Игорь Демишев рассказывает о получении визы цифрового кочевника в ОАЭ. Порог подтвержденного дохода для неё снизили с $5000 до $3500. Стоимость визы— $1-1,5 тысячи.

Иммиграция в Португалию по D7 визе (пассивный доход). Мой опыт получения визы и план на ВНЖ

Виза D7 в Португалию даётся на четыре месяца. После приезда в страну и посещения службы иммиграции SEF можно получить ВНЖ на два года, затем продлить на три года. После можно подать на гражданство. Автор делится опытом оформления документов и удалённой аренды квартиры.

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Девять способов уехать в США

Материал 2018 года. Автор разбирает способы получить грин-карту в США на основании брака, работы, итогов лотереи, политического убежища и инвестиций. У каждого варианта он указывает преимущества и недостатки.

Как электрику за 40 без высшего образования переехать в Австрию на основании редкой профессии

Для получения ВНЖ нужно найти работу с высокой зарплатой и знать хотя бы английский язык. В список дефицитных профессий в Австрии на 2022 год входят кровельщики, бетонщики, плотники, столяры и другие.

Куда и как эмигрировать: большая подборка ссылок, чатов и каналов с разбивкой по странам

Автор сделал подборку чатов и каналов для релокантов в Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Турции, Таиланде, Сербии, Эстонии, Черногории, Кипре, ОАЭ, Аргентине, Польше, Греции, Португалии, Испании, Италии, Сингапуре, Новой Зеландии и Канаде.

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