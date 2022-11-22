Чехия ограничила транзит через страну для россиян — для нахождения в аэропорту придётся получить визу Статьи редакции
С конца октября Чехия не пускает в страну россиян с туристическими визами.
- Изменения действуют с 21 ноября. Виза понадобится для нахождения в аэропортах Чехии для россиян, следующих через страну транзитом. На сайте чешского МИД в списке стран, гражданам которых нужна такая виза, Россия уже появилась.
- Требование не коснётся тех, у кого есть шенгенская виза, и обладателей ВНЖ в странах ЕС и Европейского экономического пространства, а также в Японии, Канаде и США, пишет ТАСС. Кроме того, документ не нужен членам семей граждан ЕС, дипломатам и членам экипажей государств — участников Конвенции о международной гражданской авиации.
- Стоимость визы — €80, отмечает РБК. Для её получения понадобятся паспорт, фото, отпечатки пальцев и документы, подтверждающие путешествие до конечного пункта и отсутствие намерения въезжать на территорию государств — участников Шенгена. Также придётся заполнить специальную форму.
- Чехия перестала пускать россиян по туристическим визам с 25 октября — вслед за Финляндией, Польшей, Эстонией, Латвией и Литвой. При этом летать транзитом через эти страны можно — хотя некоторые путешественники сталкивались с проблемами.
- Визы Чехия не выдаёт с 24 февраля, ВНЖ — с 25 февраля. Позже запрет продлили до марта 2023 года.
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Оруу 80€ за транзитную чешскую визу
Пнх, Чехия
о/
А есть какие-то чешские авиакомпании, у которых был хаб в Чехии, чтобы летать через нее транзитом без шенгенской визы?
это браться славяне
Да-да, это мы во всем виноваты. Обычный средний класс, который ходил на митинги против Едра.
Да, нужно именно нас прессовать, хотя мы уже давно не живем в России, чтобы остановить войну.
И мы после этого точно больше полюбим Европу и их ценности.
Просто жесть.
Всё идёт по плану!
С чего такие эмоции тут вообще не понимаю.
Любая страна может выкатить любые правила посещения своей территории. И да, разделяя при этом посетителей на основании гражданства. Это одна из составных частей того, что в международном праве называется суверенитет.
Ну и нахуй вообще лететь через Чехию тогда, если в США или Англию, то уж лучше через Финляндию, в Шенгенсие страны - через Казахстан, Грузию, Армению и т.д.
Есть же Стамбул, откуда рейсы в любую точку мира
Что бы дышать чешским воздухом в аэропорту нужно платить. Такие дела.
© Курт Воннегут?
как называется ущемление прав для людей с определенным гражданством?
вы сейчас про Иорданию или Израиль ?
Ну пусть пакостят, глобально это ничего не изменит все равно, с какой бы целью они это не сделали
Турция, Армения: нет, мы не обиженные ни разу, что вы, как могли подумать.
Афганистан, Ирак: а давайте разбомбим их, а потом ещё и деньги будем брать, прекрасный же бизнес-план?
😐😐😐