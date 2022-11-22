Миграция
Маленький танк88

Чехия ограничила транзит через страну для россиян — для нахождения в аэропорту придётся получить визу Статьи редакции

С конца октября Чехия не пускает в страну россиян с туристическими визами.

  • Изменения действуют с 21 ноября. Виза понадобится для нахождения в аэропортах Чехии для россиян, следующих через страну транзитом. На сайте чешского МИД в списке стран, гражданам которых нужна такая виза, Россия уже появилась.
  • Требование не коснётся тех, у кого есть шенгенская виза, и обладателей ВНЖ в странах ЕС и Европейского экономического пространства, а также в Японии, Канаде и США, пишет ТАСС. Кроме того, документ не нужен членам семей граждан ЕС, дипломатам и членам экипажей государств — участников Конвенции о международной гражданской авиации.
  • Стоимость визы — €80, отмечает РБК. Для её получения понадобятся паспорт, фото, отпечатки пальцев и документы, подтверждающие путешествие до конечного пункта и отсутствие намерения въезжать на территорию государств — участников Шенгена. Также придётся заполнить специальную форму.
  • Чехия перестала пускать россиян по туристическим визам с 25 октября — вслед за Финляндией, Польшей, Эстонией, Латвией и Литвой. При этом летать транзитом через эти страны можно — хотя некоторые путешественники сталкивались с проблемами.
  • Визы Чехия не выдаёт с 24 февраля, ВНЖ — с 25 февраля. Позже запрет продлили до марта 2023 года.

#новость #чехия

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16 комментариев
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Оруу 80€ за транзитную чешскую визу

Пнх, Чехия

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Жилой танк88

о/

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Таир Бакиев

А есть какие-то чешские авиакомпании, у которых был хаб в Чехии, чтобы летать через нее транзитом без шенгенской визы?

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Art

это браться славяне

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Игорь Кулаков

Да-да, это мы во всем виноваты. Обычный средний класс, который ходил на митинги против Едра.
Да, нужно именно нас прессовать, хотя мы уже давно не живем в России, чтобы остановить войну.
И мы после этого точно больше полюбим Европу и их ценности.
Просто жесть.

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Андрей Петухов

Всё идёт по плану!

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Олег Макаров

С чего такие эмоции тут вообще не понимаю.
Любая страна может выкатить любые правила посещения своей территории. И да, разделяя при этом посетителей на основании гражданства. Это одна из составных частей того, что в международном праве называется суверенитет.

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Allestor Klei
отсутствие намерения въезжать на территорию государств — участников Шенгена

Ну и нахуй вообще лететь через Чехию тогда, если в США или Англию, то уж лучше через Финляндию, в Шенгенсие страны - через Казахстан, Грузию, Армению и т.д.

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Arthur N

Есть же Стамбул, откуда рейсы в любую точку мира

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Alessio Orso

Что бы дышать чешским воздухом в аэропорту нужно платить. Такие дела.

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John Yossarian

© Курт Воннегут?

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Timofey Asyrkin

как называется ущемление прав для людей с определенным гражданством?

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Максим Горький

вы сейчас про Иорданию или Израиль ?

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Маргарита Баженова

Ну пусть пакостят, глобально это ничего не изменит все равно, с какой бы целью они это не сделали

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Sergei E

Турция, Армения: нет, мы не обиженные ни разу, что вы, как могли подумать.

Афганистан, Ирак: а давайте разбомбим их, а потом ещё и деньги будем брать, прекрасный же бизнес-план?

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John Yossarian

😐😐😐

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