Forbes рассказал о рисках для работодателей и сотрудников, выбирающих удалёнку за границей Статьи редакции
Основные тезисы из материала издания.
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- В 2022 году многие российские работодатели столкнулись с тем, что их сотрудники хотят работать из-за границы. При этом по данным рекрутинговой компании Ancor, в последнее время соискатели скрывают этот факт: например, говорят на собеседованиях, что находятся в России, хотя это не так. О подобном заявили 5% опрошенных компаний.
Почему сотрудники начали «скрываться»
- У сотрудников, работающих в другой стране, есть ограничения: например, нужно выбирать подходящий часовой пояс и место со стабильно быстрым интернетом, а также позаботиться об уплате налогов.
- Если человек провёл в России меньше 183 дней в течение 12 месяцев, следующих подряд, он теряет статус налогового резидента (НДФЛ для них будет не 13%, а 30%). Если сотрудник работает по трудовому контракту, его налоговый статус принципиален: если он изменился, а работодатель не изменил ставку, то ФНС может оштрафовать компанию.
- Выход из ситуации может быть такой: переоформиться на зарубежное юрлицо компании или взять на себя уплату НДФЛ. Такое предложение работодатель сделал программисту Сергею (имя изменено).
- При этом скрывать своё местонахождение смысла нет: например, Олег (имя изменено) работал руководителем по продуктам «Цифровые коммуникации» в телеком-компании на удалёнке в России, а потом уехал в Киргизию. Служба безопасности быстро вычислила его отъезд — компания предложила ему вернуться или уволиться.
- Олег считает, что требование обоснованно: телеком работает с базами данных, в том числе абонентов, а «безопасники» считают, что при работе из-за границы риск разглашения личных данных сильно возрастает.
Какие ещё нашлись проблемы с заграничной удалёнкой
- В Трудовом кодексе нет регламентов работы из-за границы. Роструд заявляет, что он не предусматривает заключение трудовых договоров о дистанционной работе с россиянином, проживающим за рубежом. Но в Ancor не согласны.
- Ещё одна проблема — невозможность обеспечить работникам безопасные условия труда. Даже если сотрудник работает из дома в России, работодатель вряд ли может обеспечить ему безопасные условия, поэтому иногда ему проще не связываться с «удалёнщиками», чтобы не рисковать. Опрошенные Forbes эксперты считают, что компаниям в этом случае проще работать с подрядчиками по договорам ГПХ или как самозанятыми.
«Ещё одна проблема — невозможность обеспечить работникам безопасные условия труда. Даже если сотрудник работает из дома в России, работодатель вряд ли может обеспечить ему безопасные условия»
Собственно поэтому люди и уезжают
как будто в офисе могут обеспечить безопасность
в офисе обеспечивают вручение повесток
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"Олег считает, что требование обоснованно: телеком работает с базами данных, в том числе абонентов, а «безопасники» считают, что при работе из-за границы риск разглашения личных данных сильно возрастает."
Олег странный стал. Почему риск возрастает, тем более - сильно?
да там весь кейс лютый фейспалм
Олег еще не отошел от российских реалий
олег видимо вернулся 😂
Потому что "безопасникам" с паяльниками будет сложно добраться до сотрудника за границей
По всей видимости в этой модели угроз рассматривается случай, когда сотрудник, находящийся на территории иностранного государства, работающий удаленно с конторского ноутбука и имеющий доступ к сети предприятия и чувствительным данным, может быть принужден делать там что-то плохое, скажем, местными спецслужбами и пр. На территории же России это намного менее вероятно.
Потому что если Олежа захочет продать БД фирмы, находясь в РФ, то его посадит на бутылку наша "доблестная" полиция. А вот найти Олежу в чужой стране уже проблемнее, особенно в текущих "дружественных" отношениях страны со всем миром. Поэтому у Олежи может быть соблазн продать БД за пару годовых зарплат и начать новую жизнь уже в другой стране. Искать-то особо не будут.
Это лишь один из рисков, но в целом их больше и за границей они резко возрастают.
Есть решение - работодателя тоже перевезти за границу
Кто мог и хотел — уже всем скопом переместились.
Я хочу, но блин, все ещё здесь(
а можешь?
Хотя впринципе на райний случай можно податься в публичные активисты, настроенные против российской власти. Германия зимой предлагала перевезти бесплатно активистов к себе и дать гражданство. Правда из Воронежа в Москву в посольство ещё надо будет суметь добраться. Вряд ли кто-то даст так просто добраться туда, если развернешь активную деятельность. А я увы не Джейсон Борн, раскидывающий правительственных бойцов налево и направо)
фейспалм какой-то. все хорошие спецы, кто хотел уехать - уехали, тк востребованы или имеют деньги/реноме, что переехать без работодателя
Спецов у нас поверь море и без айти. А уехали только те, у которых были деньги. Вы может быть и не в курсе, но в стране дохрена адекватных людей, оказавшихся в различных жизненных ситуациях, из-за которых не могут покинуть страну. А вы загодя всех поделили на плохи и хороших по одному лишь фактору, деньги. Вот это фейспалм
Можно сначала приехать поближе к посольству и начать вести деятельность) Так будет больше шансов
Какую-такую деятельность вести? Вы сейчас насоветуете, а человек в тюрьме окажется. Нужно всегда соблюдать закон!
Дело говорите. Но на проживание в Москве, вблизи посольства нужны деньги. Можно конечно из Воронежа начать и клянчить на донаты до Москвы)
Увы, нет такой возможности, как говорится, финансы поют романсы)
Не всегда это возможно, есть множество нюансов, переменных
Боюсь, и работодатели, и сотрудники ещё и не с такими сложностями столкнутся.
Не могу представить, что придумают из сложностей. Пока только в налогах вижу проблему.
Хорошо, что фридман может безопасно руководить альфа банком из-за границы, в отличии от рядовых олегов из киргизии, которым даже работу с базой данных нельзя доверить
Давненько такой чуши не читал. Натянутые на глобус аргументы вроде "невозможности обеспечить работникам безопасные условия труда".
Присоединюсь. Статья - запугиватель. Пугать уехавших Российской СБ )))) ха-ха.. С целью, чтобы вернулись. То есть ради чего возвращаться в болото, чтобы сапог из СБ присматривал за тобой, чтобы старый чекист потом (а дойдет до этого) рекомендовал тебе, с кем в постель ложиться. Спасибо-спасибо, сыты! Как говорила моя любимая актриса "Лола Тейлор" - сoситe себе конфеты сами )))
Олег Тиньков?
Да, у меня при прочтении статьи, тоже было полное ощущение, что они у «Помощника Олега» интервью взяли.
Нужно лучше шифроваться
Мне кажется обычного VPN хватит для 90% компаний. А вы что думаете?
Думаю, что у компании может быть корпоративный VPN, не поддерживающий другие, частные
Думаю, им стучат знакомые в миграционке / фсб =)
Что мешает коннектиться к корпоративному VPN через VPN?
Кажется что тут - это не достижение службы безопасности, а недоработка Олега.
Просто перед отъездом нужно подсуетиться и настроить двойное туннелирование, прежде чем включать рабочий впн.
Ага, и выезжать так, чтобы погран-служба не узнала, в которой у безопасников сидят прокормленные люди над БД =)
Вы представляете сколько людей выезжает, приезжает, снова выезжает, это что по каждому смска что-ли автоматом приходит этим самым типа безопасникам??) Или как вы себе это представляете, каждый день эти люди названивают в таможку своим и проверяют список работников не уехал ли кто-то из них, короче муть, статья написана каким то фантазером
Не статья, а какой то понос
Были же новости на иногентских ресурсах, что выделили бюджет на убеждение уехавших вернуться 🥷
Ещё одна проблема — невозможность обеспечить работникам безопасные условия труда.А в чем заключаются безопастные условия труда?
Стоп, ребят. Кто сказал, что гражданин автоматом теряет налоговое резидентство?
Насколько я знаю из практики, снятие с налогового резидентства сугубо добровольная история (даже из банальной логики - зачем любому государству терять налогоплательщика, ведь все же понимают, что 30% - это переход сотрудника на иную систему работы - ИП в забугорье и "расходная" часть для РФ компании, то есть это не только потеря 13%, а еще всех соцплатежей, пенсионки и части налога с прибыли организации, т.к. она уменьшится на сумму платежа на зарубежное ИП).
Это постановка на налоговое резиденство в теории обязательна, но и этот момент особо сильно никто не контролирует (на приезжих один фиг не плохо зарабатывают - за счёт НДС и акцизов, а также конвертационных % с их переводов бабла в страну), если мы речь ведем о среднем классе (до 10000 USD/мес) и нищите (по мировым меркам до 2000 USD/мес), собственно о тех, кто в массе своей и уехал.
Да что там, официально с доходов менее 1000 USD/мес вообще НДФЛ многие страны мира вообще не берут. Это РФ такая особенная, что 13% платит и миллиардер, и архи-важный депутат, и работяга-металлург.