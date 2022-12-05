Например, статья 59 ТК прямо предусматривает возможность заключения срочного трудового договора при направлении работника на работу за границу, а Налоговый кодекс подробно регламентирует порядок уплаты НДФЛ при получении зарплаты за работу, которая осуществляется за пределами России. Что важно, Трудовой кодекс не запрещает дистанционную работу за границей.