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Миграция
Потребительский ящик

Forbes рассказал о рисках для работодателей и сотрудников, выбирающих удалёнку за границей Статьи редакции

Основные тезисы из материала издания.

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  • В 2022 году многие российские работодатели столкнулись с тем, что их сотрудники хотят работать из-за границы. При этом по данным рекрутинговой компании Ancor, в последнее время соискатели скрывают этот факт: например, говорят на собеседованиях, что находятся в России, хотя это не так. О подобном заявили 5% опрошенных компаний.

Почему сотрудники начали «скрываться»

  • У сотрудников, работающих в другой стране, есть ограничения: например, нужно выбирать подходящий часовой пояс и место со стабильно быстрым интернетом, а также позаботиться об уплате налогов.
  • Если человек провёл в России меньше 183 дней в течение 12 месяцев, следующих подряд, он теряет статус налогового резидента (НДФЛ для них будет не 13%, а 30%). Если сотрудник работает по трудовому контракту, его налоговый статус принципиален: если он изменился, а работодатель не изменил ставку, то ФНС может оштрафовать компанию.
  • Выход из ситуации может быть такой: переоформиться на зарубежное юрлицо компании или взять на себя уплату НДФЛ. Такое предложение работодатель сделал программисту Сергею (имя изменено).
  • При этом скрывать своё местонахождение смысла нет: например, Олег (имя изменено) работал руководителем по продуктам «Цифровые коммуникации» в телеком-компании на удалёнке в России, а потом уехал в Киргизию. Служба безопасности быстро вычислила его отъезд — компания предложила ему вернуться или уволиться.
  • Олег считает, что требование обоснованно: телеком работает с базами данных, в том числе абонентов, а «безопасники» считают, что при работе из-за границы риск разглашения личных данных сильно возрастает.

Какие ещё нашлись проблемы с заграничной удалёнкой

  • В Трудовом кодексе нет регламентов работы из-за границы. Роструд заявляет, что он не предусматривает заключение трудовых договоров о дистанционной работе с россиянином, проживающим за рубежом. Но в Ancor не согласны.

Например, статья 59 ТК прямо предусматривает возможность заключения срочного трудового договора при направлении работника на работу за границу, а Налоговый кодекс подробно регламентирует порядок уплаты НДФЛ при получении зарплаты за работу, которая осуществляется за пределами России. Что важно, Трудовой кодекс не запрещает дистанционную работу за границей.

Евгений Бережнов, старший юрист Ancor
  • Ещё одна проблема — невозможность обеспечить работникам безопасные условия труда. Даже если сотрудник работает из дома в России, работодатель вряд ли может обеспечить ему безопасные условия, поэтому иногда ему проще не связываться с «удалёнщиками», чтобы не рисковать. Опрошенные Forbes эксперты считают, что компаниям в этом случае проще работать с подрядчиками по договорам ГПХ или как самозанятыми.

#новость #удалёнка

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43 комментария
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 Anatoly Verbitsky

«Ещё одна проблема — невозможность обеспечить работникам безопасные условия труда. Даже если сотрудник работает из дома в России, работодатель вряд ли может обеспечить ему безопасные условия»

Собственно поэтому люди и уезжают

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Denis Torbeev

как будто в офисе могут обеспечить безопасность

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Aleks B

в офисе обеспечивают вручение повесток

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Олег Комаров

вы прям провоцируете меня на решение сложных задач
ждите на HH в 2023!

Мы предлагаем: корпоративная подписка на комплексы С300 и С400 для комфортной работы; бомбоубежище для персонала со смузи и годовым набором печенек; собственный чебурнет с чебурграммом на случай ядерной войны; 15% скидка на продукцию "Военторг"... и всякую эту хренотень

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Короткий корабль

Придет дядя военком и вручит заветный квиточек!

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Д Хб

"Олег считает, что требование обоснованно: телеком работает с базами данных, в том числе абонентов, а «безопасники» считают, что при работе из-за границы риск разглашения личных данных сильно возрастает."
Олег странный стал. Почему риск возрастает, тем более - сильно?

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Aleks B

да там весь кейс лютый фейспалм

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Мимо проходивший

Олег еще не отошел от российских реалий

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Aleks B

олег видимо вернулся 😂

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Roman Zykov

Потому что "безопасникам" с паяльниками будет сложно добраться до сотрудника за границей

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Vyacheslav Zhitomirskiy

По всей видимости в этой модели угроз рассматривается случай, когда сотрудник, находящийся на территории иностранного государства, работающий удаленно с конторского ноутбука и имеющий доступ к сети предприятия и чувствительным данным, может быть принужден делать там что-то плохое, скажем, местными спецслужбами и пр. На территории же России это намного менее вероятно.

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Memento Vivere

Потому что если Олежа захочет продать БД фирмы, находясь в РФ, то его посадит на бутылку наша "доблестная" полиция. А вот найти Олежу в чужой стране уже проблемнее, особенно в текущих "дружественных" отношениях страны со всем миром. Поэтому у Олежи может быть соблазн продать БД за пару годовых зарплат и начать новую жизнь уже в другой стране. Искать-то особо не будут.

Это лишь один из рисков, но в целом их больше и за границей они резко возрастают.

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Михаил Желтухин

Есть решение - работодателя тоже перевезти за границу

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Вадим Д.

Кто мог и хотел — уже всем скопом переместились.

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Евгений Широков

Я хочу, но блин, все ещё здесь(

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Aleks B

а можешь?

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Евгений Широков

Хотя впринципе на райний случай можно податься в публичные активисты, настроенные против российской власти. Германия зимой предлагала перевезти бесплатно активистов к себе и дать гражданство. Правда из Воронежа в Москву в посольство ещё надо будет суметь добраться. Вряд ли кто-то даст так просто добраться туда, если развернешь активную деятельность. А я увы не Джейсон Борн, раскидывающий правительственных бойцов налево и направо)

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nobodyreally

фейспалм какой-то. все хорошие спецы, кто хотел уехать - уехали, тк востребованы или имеют деньги/реноме, что переехать без работодателя

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Евгений Широков

Спецов у нас поверь море и без айти. А уехали только те, у которых были деньги. Вы может быть и не в курсе, но в стране дохрена адекватных людей, оказавшихся в различных жизненных ситуациях, из-за которых не могут покинуть страну. А вы загодя всех поделили на плохи и хороших по одному лишь фактору, деньги. Вот это фейспалм

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виктор сикрит

Можно сначала приехать поближе к посольству и начать вести деятельность) Так будет больше шансов

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Ed R

Какую-такую деятельность вести? Вы сейчас насоветуете, а человек в тюрьме окажется. Нужно всегда соблюдать закон!

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Евгений Широков

Дело говорите. Но на проживание в Москве, вблизи посольства нужны деньги. Можно конечно из Воронежа начать и клянчить на донаты до Москвы)

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Евгений Широков

Увы, нет такой возможности, как говорится, финансы поют романсы)

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DmitriyS

Не всегда это возможно, есть множество нюансов, переменных

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Вадим Д.

Боюсь, и работодатели, и сотрудники ещё и не с такими сложностями столкнутся.

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виктор сикрит

Не могу представить, что придумают из сложностей. Пока только в налогах вижу проблему.

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Михаил

Хорошо, что фридман может безопасно руководить альфа банком из-за границы, в отличии от рядовых олегов из киргизии, которым даже работу с базой данных нельзя доверить

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Andrey Gordeev

Давненько такой чуши не читал. Натянутые на глобус аргументы вроде "невозможности обеспечить работникам безопасные условия труда".

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Alex Shaman

Присоединюсь. Статья - запугиватель. Пугать уехавших Российской СБ )))) ха-ха.. С целью, чтобы вернулись. То есть ради чего возвращаться в болото, чтобы сапог из СБ присматривал за тобой, чтобы старый чекист потом (а дойдет до этого) рекомендовал тебе, с кем в постель ложиться. Спасибо-спасибо, сыты! Как говорила моя любимая актриса "Лола Тейлор" - сoситe себе конфеты сами )))

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Borjomi Pei

Олег Тиньков?

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pavelknx

Да, у меня при прочтении статьи, тоже было полное ощущение, что они у «Помощника Олега» интервью взяли.

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Zachemonitashatpushku
Служба безопасности быстро вычислила его отъезд

Нужно лучше шифроваться

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Олег Комаров

Мне кажется обычного VPN хватит для 90% компаний. А вы что думаете?

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Пабы старой Руси

Думаю, что у компании может быть корпоративный VPN, не поддерживающий другие, частные

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pavelknx

Думаю, им стучат знакомые в миграционке / фсб =)

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Zachemonitashatpushku

Что мешает коннектиться к корпоративному VPN через VPN?

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Wtf
При этом скрывать своё местонахождение смысла нет: например, Олег (имя изменено) работал руководителем по продуктам «Цифровые коммуникации» в телеком-компании на удалёнке в России, а потом уехал в Киргизию. Служба безопасности быстро вычислила его отъезд — компания предложила ему вернуться или уволиться.

Кажется что тут - это не достижение службы безопасности, а недоработка Олега.
Просто перед отъездом нужно подсуетиться и настроить двойное туннелирование, прежде чем включать рабочий впн.

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pavelknx

Ага, и выезжать так, чтобы погран-служба не узнала, в которой у безопасников сидят прокормленные люди над БД =)

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Kirill Kulagin

Вы представляете сколько людей выезжает, приезжает, снова выезжает, это что по каждому смска что-ли автоматом приходит этим самым типа безопасникам??) Или как вы себе это представляете, каждый день эти люди названивают в таможку своим и проверяют список работников не уехал ли кто-то из них, короче муть, статья написана каким то фантазером

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Kirill Kulagin

Не статья, а какой то понос

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pavelknx

Были же новости на иногентских ресурсах, что выделили бюджет на убеждение уехавших вернуться 🥷

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Anton Barinov

Ещё одна проблема — невозможность обеспечить работникам безопасные условия труда.А в чем заключаются безопастные условия труда?

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Alex Shaman

Стоп, ребят. Кто сказал, что гражданин автоматом теряет налоговое резидентство?
Насколько я знаю из практики, снятие с налогового резидентства сугубо добровольная история (даже из банальной логики - зачем любому государству терять налогоплательщика, ведь все же понимают, что 30% - это переход сотрудника на иную систему работы - ИП в забугорье и "расходная" часть для РФ компании, то есть это не только потеря 13%, а еще всех соцплатежей, пенсионки и части налога с прибыли организации, т.к. она уменьшится на сумму платежа на зарубежное ИП).
Это постановка на налоговое резиденство в теории обязательна, но и этот момент особо сильно никто не контролирует (на приезжих один фиг не плохо зарабатывают - за счёт НДС и акцизов, а также конвертационных % с их переводов бабла в страну), если мы речь ведем о среднем классе (до 10000 USD/мес) и нищите (по мировым меркам до 2000 USD/мес), собственно о тех, кто в массе своей и уехал.
Да что там, официально с доходов менее 1000 USD/мес вообще НДФЛ многие страны мира вообще не берут. Это РФ такая особенная, что 13% платит и миллиардер, и архи-важный депутат, и работяга-металлург.

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