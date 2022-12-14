Ввести налог в 2% власти Турции собирались ещё в апреле 2020 года, но отложили его из-за пандемии Covid-19. По словам министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, по итогам 2022 года страна ожидает 51,5 млн туристов и $46 млрд доходов от туризма. В 2023-м Турция надеется принять 60 млн туристов.