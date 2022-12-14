Миграция
Живой Женя

В Турции с января 2023 года введут налог в 2% для туристов на проживание в отелях Статьи редакции

Ввести его планировали ещё в 2020 году, но отложили из-за пандемии.

  • С января 2023 года для туристов в Турции начнёт действовать налог в 2% на проживание в отелях, пансионатах, кемпингах, туристических деревнях и других объектах размещения, сообщает местная правительственная газета Resmi gazete.
  • Налог будут взимать сами отели и другие объекты. При этом проведение мероприятий в отелях — свадеб, конгрессов, конференций и других — не будут облагаться налогом, если гости не остаются на ночь.
  • От уплаты налога освободят учащихся и студентов, проживающих в отелях, а также представителей аккредитованных дипмиссий и международных организаций с дипломатическим статусом.

  • Ввести налог в 2% власти Турции собирались ещё в апреле 2020 года, но отложили его из-за пандемии Covid-19. По словам министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя, по итогам 2022 года страна ожидает 51,5 млн туристов и $46 млрд доходов от туризма. В 2023-м Турция надеется принять 60 млн туристов.

Стамбул, фото Unsplash

#новость #турция

1895 просмотров
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40 комментариев
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 Андрей Комягин

какая мощная мотивация для роста туристического потока)

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Арина Александрова

думаю просто включат в цену за проживание и мы и замечать не будем

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Аня Деревянко

Будем, на букинге отдельной строчкой пишут такую фигню

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Арина Александрова

ну не радостная новость конечно, но из за этого я лично отдыхать ездить не перестану

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Андрей Комягин

я тоже. пошел смотреть билеты в эмираты)

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Свежерег Июньский

как раз Победа подсуетилась

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Осенний крюк

Чаевые они уже включили давно )

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Ware Wow

Пока поток есть, его будут доить по полной.
Вон уже деньги заблокировали внутри страны нерезидентам.

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Вадим Д.

Там, случайно, русским не 4% будет? А то все "партнёры" так поддерживают – только кепочку держи.

Ну правильно – чего его вводить, если туристов не было. Теперь-то самое время, ага.

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Oleksandr Letnikov

А почему вам вообще какие-то «партнеры» поддержку должны оказывать?

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Ware Wow

А почему нет?
РФ допустим постоянно оказывало поддержку.
Потом только и успевала долги списывать.
И где все эти товарищи?

Понятно, что все не просто так, но все же, я думаю между государствами также должны быть отношения договорные, партнерства, поддержка, why not?

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Dimitri

У РФ просто вообще уже выбора нет с кем в партнерство вступать, АКА подкупать. По этому Эрдоган нашего и разводит как лоха последнего. Не понимаю при чем тут партнерство.

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Oleksandr Letnikov

РФ постоянно оказывает «поддержку» только потому, что других причин строить отношения с ней нет. Это не поддержка, а взятка за лояльность. Да и поддержкой финансирование диктаторов в Эритреи назвать сложно.

Партнерство может быть только добровольное. А у росии сейчас есть выбор с кем строить отношения?

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Слегка Придурковатый

А откуда эта дрянь под названием "налог для туристов" появилась? С кого всё началось? Эту хуету же даже у нас ввели и хотят распространить на все регионы.

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Blackrock

С Италии вроде, в РФ уже несколько лет курортный сбор есть. Только оплата по тупому принимается сначала живешь потом при выселении тебе сообщают что за семью должен такую то сумму, многие отказываются платить, и потом их штрафуют и забирают и штраф и курортный сбор )))))

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Евгений Смирнов

да,когда в Петербурге ввели я афигел

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Ed R

Имхо Турция сильно переоценена - был там два раза , больше не поеду. Вся индустрия туризма рассчитана на дойку карманов пользователей, и в РФ так же, просто есть места, где аппетиты не высокие - в основном это север страны в удалении от Черного моря. Все эти налоги рассматриваю как общую глобальную инфляцию - как это не называй, это всё сказывается на уровне цен.

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Андрей Верижников

2% от чего? От стоимости дневного проживания? Тогда это налог не для туристов, а для отелей, ведь по сути просто вырастет стоимость ночи.

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Слегка Придурковатый

Ну отель не благотворительная организация и не будет свои бабки тратить на эти 2%, поэтому в конечном счёте это коснётся именно туристов. Это же очевидно.

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Ware Wow

не бывает налогов для бизнеса.
любой налог оплачивается из кармана потребителя.

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Андрей Верижников

Ну в целом да.

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Ware Wow

Турки тоже любят постоянно в псину.
Цены на гражданство, закрутка внж по регионам, со счетами людей по сути кинули. Не исключено, что это не конец, выдоят по полной.

А если цены на аренду посмотреть во всех этих ближних регионах... фак... за эти деньги где угодно в мире можно арендовать (кроме разных сингапуров)...

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Андрей Верижников

1) Что значит со счетами людей кинули?
2) Закрутка ВНЖ по районам связана с политикой противостояния созданию моно национальных гетто. Это хорошая штука.
3) А вы цены на гражданство в Европе видели?

Цены на аренду растут не из-за турок, а из-за рыночных условий.
Турки умеют бить в псину, но вы со всеми примерами промахнулись.

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Ware Wow

со счетами если верно понял, то ваера нет долларового как минимум. и карточки для онлайн платежей отключили из вне. это то что я читал тут.

я накинул конечно... но реально сейчас страшновато, везде доят и не знаешь что еще придумают

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Андрей Верижников

Что значит ваера долларового нет? Все работает. Доллар, евро. Ограничения кое-какие вводят, но в общем пока что всё работает. Свифты онлайн на отправку не всем закрыли, а из отделения как было можно, так и осталось. Я пишу с места событий. Онлайн платежи тоже работают. Только один придурковатый банк ввел это ограничение.

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Ware Wow

ну не все же в Турции остались, чтобы в отделение ходить.. я вот пронесло не открыл счет, хотя заходил

хорошо если один банк, надеюсь не самый популярный

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Max
Только один придурковатый банк ввел это ограничение.

Подскажите, пожалуйста, который банк?

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Stanislav Kupriyanov

2% - это 2 доллара при проживании на $100/сутки. Страшно представить, как испортилась аудитория VC, если для нее это существенная сумма

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Ипполит Волжский

Это только начало.
Да и не забывайте что туда многие семьями ездят, с каждого члена семьи по 2 процента это уже 8%

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Mikhail Shamov

Ну а 10 старушек - уже 10 рублей

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Stanislav Kupriyanov

Ну даже 20 долларов за 10 ночей - это 1500 рублей. Если жалко лишних 1500 р за неделю, дома надо сидеть

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Полина Тихомирова

бред какой -то

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Олег Макаров

Блин, чё всё разбухтелись, не понимаю.
Нормальный инструмент пополнения бюджета. И процент вполне нормальный.

В России это вообще фиксированный сбор. 50₽/сутки Сочи там всякие, Ставропольский край. В Калининградской области планировали с 1.1.23 100₽/сутки ввести

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Рафаэль Алиев

Русские напряглись...

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Serge Tikhonenko

Сдающие через airbnb радостно потирают руки

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Олег Макаров

Ага. Из-за 2% повышения цен 😀

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Алeкcандр Блoxин

Формально в Турции запрещена краткосрочная аренда.

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M-S-R

денюжки из карманов россиян изымаются в карманы турков

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Blackrock

Вы где 52 млн россиян найдете которые могут в Турцию съездить ?))

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Vladius

нууу... при текущих ценах на отели и их хоть какой-то загрузке в полный несезон, как-то нелогично еще плюс 2 копейки трясти

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