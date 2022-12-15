Германия начала отказывать в визах ИТ-специалистам с опытом работы в компаниях, попавших под санкции ЕС Статьи редакции
Среди них — «Сбер», «Альфа-банк», ВТБ и другие.
- 14 декабря «Фонтанка» со ссылкой на сообщения ИТ-специалистов рассказала, что Германия с конца ноября начала отказывать им в выдаче рабочей национальной визы. Причиной стал опыт работы в «Сбере», «Альфа-банке», ВТБ, которые попали под санкции ЕС.
- На следующий день, 15 декабря, в посольстве Германии в России подтвердили изданию, что работа в санкционной компании вполне может стать препятствием при получении визы. Но «в исключительных случаях» и при рассмотрении «конкретных обстоятельств» может быть принято иное решение.
- Как рассказывал изданию консультант по вопросам миграции в Германию Евгений Лебедев, ему известно о пяти-шести случаях отказа. При этом не выдают не только Blue Card — национальную визу, которая даёт специалисту право на работу и ВНЖ на территории ЕС; отказы приходят и тем, кто воссоединяется с живущим в Германии супругом. Как давно человек работал в санкционной компании, значения не имеет.
- В письмах с отказами посольство Германии объясняет, что по визе они выдают иностранцу и ВНЖ, а потому до въезда учитывают факторы, которые могут привести к высылке из страны.
- Таковыми оно посчитало опыт работы в «Сбере» и других банках под санкциями. Логика такая: работая в фирме, человек поддерживал её цели и деятельность, а так как компания под санкциями, то она поддерживает «спецоперацию». А значит — присутствие её бывшего сотрудника в стране «поставит под угрозу интересы Германии», которая хочет окончания боевых действий в Украине.
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Интересно, а если бывший работник Сбербанка ЛГБТ негр, то что перевесит?
Реальность. Такое сочетание в России невозможно.
Ничего, вы за 9 месяцев не поняли, что запад достаточно лицемерен, чтобы закрывать глаза на свои же ценности, когда это выгодно?
Спасибо, поржал от души!))
с таким в нетфликс берут хорошо
По моему в Сбере как и в прочих крупных компаниях хватает негров, просто они белые. А те кто делает: дизайн, хитрые процентные ставки, договоры с условиями мелким шрифтом под звёздочкой и страховки вполне возможно... 😜
Линейный Городской Быт-Технический, скажут - совковый термин, диннаху.
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Тогда сотрудник миграционки свою квартиру сразу подарит, а работать больше не нужно, ведь будет пособие!
вас во сне ЛГБТ негры посещают бандой или не во сне
Виза нетфликса будет
Это тогда сразу место заместителя директора, не менбше ))
Есть шанс, если он например организует одиночный пикет в защиту ЛГБТ и его упекут в автозак. То есть придется пострадать малость)))
Ну это психоз уже. Сидит себе такой айтишник в сбере в 2020 и поддерживает СВО.
Вообще кто в РФ хоть что-то купил (даже билет на самолёт) - поддержал СВО. Дело закрыто.
Ну типо если не бросил эту компанию, то знач поддержал. Преступное бездействие, ебать его рот.
Помню мы тут смеялись над гугловцами, которые бунтуют, требуют перестать с Китаем работать или на оборонку, иначе уйдут, типа лохи, деньги же не пахнут!
А они реально так и думают, работаешь на гос. компанию, значит патриот - государственник.
Ну типо вроде как «закон обратной силы не имеет», но это другое, видимо
Прикол конечно, что с Европой творят какие-то сильные люди. От энергоресурсов откажись, от спецов откажись. Нормально целый полуконтинент под шконку загоняют. Хотя я в принципе плохо вижу кому усрался "специалист", работавший в IT банка. Легасиёб, ораклоёб, формоклёп, отчётогенератор. Мастер уныния же. Хотя я слышал, в Германиях интересной IT-работы мало, яндексы там не пилят.
Вы еще верите в верховенство права где-либо на этой планете?)
Вы как-то странно толкуете этот принцип. Если бы они на основе этого нововведения начали отзывать уже выданные визы, то да, но здесь он ни к селу, ни к городу.
Само решение - бред.
Запрет на «Закон обратной силы» чаще всего распространяется только на УК. А так, вне УК, подобных ретроспективных законов море(и в Европе, и в РФ, и в других странах).
И в данном можно было бы возмущаться если бы отзывали уже выданные визы, но по сути меняют критерии для новых виз.
Видел украинские паспорта на авито, если чо. Бугага. Irony, нахой.
Закон сам по себе ничего не имеет, это буквы просто, придуманные субьективно человеками. Важна трактовочка. Как ноты в классической музыке.
Скоро будут голову линейкой мерить, что у них, что у нас. Когда разумные варианты санкций закончатся.
Ну так опыт имеется, всего 77 лет прошло
Просто при въезде на границе кидаете зигу и громко кричите "Из РФ бежать не бросим 14...". Получаете белую повязку со звездой и проезжаете.
бляяяя, включили лайки, кокой кошмар
Хотел поставить плюс, но уже нечем
Нихрена себе. Я думал, что никто в таких анкетах реально не проверяет, где ты или твои родственники работают.
А вообще такое решение выглядит незаконно. Человек работал в фирме до того, как наложили санкции. Что там европейский суд скажет?
За 8 лет до этого работал да? И потом сразу уволился?)
Подавай конечно в европейский суд только вот государство и твой работодатель как раз вышли из еспч.
Ну незаконно и незаконно, чё бухтеть-то.
Скажет что нужно быть за всё хорошее против всего плохого. И хрен поспоришь!
Так а как вы узнаете, что вам отказали именно по этой причине? Вам просто придет стандартный ответ «После тщательного рассмотрения вашего резюме с грустью сообщаем, что мы не готовы с вами продолжить».
Слушайте, так они скоро всех россиян запишут в недруги.
Логика такая: живя в России, человек поддерживал её цели и деятельность, а так как страна под санкциями, то она поддерживает «спецоперацию».
Так и будет похоже в будущем. Даже если на сберовскую карту зарплату получал, или вклад там держал.
Ну с точки зрения многих иностранных банков это уже так. Больше геморроя чем прибыли.
При этом если ты пришёл прятать миллиарды или санкции обходить — то добро пожаловать, придумаем что-нибудь, не бесплатно конечно.
Натянуто немного со стороны немцев.
Много раз отказывал сбертеху, рт-лабс и всяким другим, видимо не зря. Какое то у меня чутье на говно-конторы) (да, гос контора для меня по-умолчанию - говно.)
Если каждый так будет думать, мы останемся без нихуя, потому что в РФ очень многое государственное. Вы пользовались Сбером, Госуслугами, РЖД и т.д.? Кто-то из ваших родственников, друзей?
А все эти ребята - огромное количество рабочих мест, и многие взяли там опыт для дальнейшего развития.
Тоже не люблю госкомпании. Вот только заебатых в РФ на всех не хватит, и тем более теперь.
Вы сейчас поступаете, как немцы. Только они так про выходцев из России, а вы про конторы.
Допустим завтра на Сторонского наложат санкции, а Револют запретят. Это должно означать, что все сотрудники этой компании автоматически станут нон-грата?
Аналогично, например, если санкции наложат на Тинькофф, как это произошло с Альфа-Банком.
Ответ России на это: признать всех, кто работал на международные компании, иногентами и выдворить из страны как предателей родины.
И ведь сделают
Фашисты и другие диктаторы почему-то не выгоняют тех кто ими не доволен из страны. Они их тут убивают сажают и тд. Только больные демократией страны высылают вас если вы не принимаете их ценности.
А как насчет украинцев, которые работали в Сбербанке?
А у них есть украинский паспорт, по нему им все двери открыты
У них безлимитный тариф. Главное погромче проорать по поводу славы.
холодильник или телевизор?
а вы думали дальше некуда, а есть куда
Мощный удар по путину
Теперь точно не стоит - факт )
он спит и видит, как там бедные джависты в Германии
Сейчас все скажут, мол я ватник, кремлебот и т.д., но выскажусь:
— я больше не хочу в Европу. Я более 10 лет желал туда переехать, строил какие-то планы. Но последние 2-3 года полностью перевернули моё отношение к европейской культуре. И с каждым месяцем, даже неделей, всё больше убеждаюсь, что Европа — реально болото без счастливого будущего.
Да, в России хуже. Но лично для меня желания переезжать в Европу всё равно больше нет. Скорее даже активно развиваться отвращение и ненависть к европейским политикам и ценностям. И нет, я не смотрю Соловьёва.
На чем основаны такие выводы?
Будем без вас скучать , ( нет) . Эмигрант который везёт с собой свой колхоз , лучше пусть остаётся дома
Ну а с другой стороны не переезжать только потому что политикам опять скучно — это как дтферы, бойкотирующие игровые студии потому что они остановили продажи тут при том, что те внутри так-то поиграть не против — и по сути идут против своих желаний
Интересно, а если работал в Интеграторе, который писал софт для фирм, которые попали под санкции (Epam, Luxoft и тп) ?
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Вообще конечно грустно это все... может уже стоит ДНК тест сдавать ? Типа находись как ты парень на родине своих предков :)
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Проще уже вообще по гражданству отказывать, без всяких "или"
Или готовил еду в ресторане, в который заходили работники санкционных госконтор, явно одобрявших сво. Ты их кормил, они с большей энергией одобряли сво, а значит ты и сам одобряешь сво и будешь угрозой
ну вы так не горячитесь ,а то и вправду могут сделать и так
вроде был такой опыт в 30-х 40-х годах со звездочками. плохо закончилось
Новый вираж — санкционный опыт.
теперь перестанут в резюме писать реальный опыт работы для таких работодателей))
Секьюрити чек никто не отменял
Всё больше и больше себе яму копают. Интересно а почему они не сделают тоже самое с водителями грузовых автомобилей? Или боятся что полностью загнуться?
Мля что за хрень, верните циферки!!!
Ух ты, значит не только у нас идиотские правила придумывают? Надо же... Как-то даже удивительно
Ну это уже совсем какой-то пиздец там в башках
Глупое бюрократическое решение, которое даст властям РФ больше кадрового ресурса, который вдобавок будет не в том положении, чтобы как-то права отстаивать, так как возможности выбора сильно сузятся.
С другой стороны это их страна и их решения, но с точки зрения противостояния путинскому режиму - зря.
Да даже с точки зрения привлечения высококвалифицированных кадров – бредовое решение. Германия и так не ах в плане IT, условий для работников, просто люди будут выбирать другие страны.
Ведь кто теперь будет уверен, что им ещё взбредёт завтра?
"Глупое бюрократическое решение, которое даст властям РФ больше кадрового ресурса"
Кадровый ресурс без сомнений идёт в военкоматы , по мнению западных стран он уже потерян
А чьи интересы и деятельность поддерживала Германия в лице Меркель, когда испортила свои отношения с США из-за своего маниакального желания построить Северный поток-2?
эта другое
Работал в сбере - значит поддерживал Путина и войну
Германия которая каждый день покупает газа на миллиард долларов - это другое
Давайте сделаем правила игры более интересными
- а опыт работы в компании, которую потом купила санкционная компания, засчитывается?
Если ты просто делаешь машины которые вдруг заказывает рейх и просит их дооборудовать.. ты убийца или просто не знал? Или уволишься?
Выбор, получается, такой:
1) Сидишь себе в Сбере и помалкиваешь — купаешься в плюшках;
2) Валишь забугор — ты агрессор и фашист, забудь об образовании и накоплениях, иди мой туалеты;
3) Протестуешь против режима — получи бутылку и отправляйся в окоп вне очереди.
Еще добавлю - сидишь в сбере спокойно платишь ипотеку или живёшь в своей квартире и платишь коммуналку 50-100 баксов в месяц. Или едешь в Ереван и зарабатывая в лучшем случае столько же, платишь за аренду от 600 долларов и более.
поэтому сидишь тихонько и получаешь плюшки)
да и кому нужна эта Германия отсталая, если есть свобода выбора - хочешь в Киргизию едешь, хочешь в Грузию
Таджикистан и Узбекистан
Грузия многим запрещает въезд. Хочешь Киргизстан, хочешь в Белоруссию, хочешь в Киргизию….
Как по мне, так надо всё наоборот делать.
Ушел сотрудник из условного Сбера и замечательно!
А если немец побывал в 2020 году в России, купил в магазине шоколадку, а там был эквайринг от Сбера, то его надо наказать или это другое?
Лахтоботов ждёт неприятный сюрприз :)
Разрывают противоречия... с одной стороны чистый бред, где ваша хваленая европейская свобода. А с другой какого хрена эти компании работают на территории вражеского государства, что бы их сотрудники там на внж приседали... Всех в любимую рашку
Ничего не понял, но интересно. Вражеское государство - это Германия?
Не ново и ожидаемо в принципе. Но наши в ответ как всегда только озабоченность, возмущение и мы не такие.
Кажется, что они путают теплое и мягкое
Немцы такие: ноги целуй
Ебаный совок под евровывеской
Да там после их условий получения беженства было все понятно
Хм, кажется агенты Кремля договорились с немцами чтобы айтишники определенных компаний не разбегались и оставались в рабстве.
грусть, печаль...
О, на виси теперь тоже можно скачивать комментарии!
А когда я тут писал, что забавно, что шиза с востока идет и следующая будет Германия, мне минусов понаставили :(
Мне кажется в миграционной политике Европа взяла путь на отрицательный отбор.
Тоже мне новость... Уже лет 40 так
https://habr.com/ru/news/t/705302/
И это ещё прошло всего два дня.
как то несправедливо все это
Новость, которая в реальности касается полутора землекопов, но подано горячо)
Полтора землекопа ковали в сбере победу Путина?
Ставайся, гусский. Aрбейт махт фрей.
А вот по новым типа законам демонстрации символики разве не наказуема?
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Постепенная украинизация Германии..это печально канешн...но лучше пусть это будет в Германии,чем в РФ.
Да погодите немного, у нас она быстрее начнётся. Так разваливать остатки производства, как это делали и делают у нас, никакая У не сравнится. Закрывать мавзолей на парадах тряпочками, чем не декоммунизация 2.0.