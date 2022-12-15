Решение о выдаче национальной визы всегда принимается по каждому конкретному случаю. Фактически все заявления об оформлении национальной визы гражданам России, имеющим деловые, политические или семейные связи с организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС, отклоняются.