Миграция
Известный Макс

Германия начала отказывать в визах ИТ-специалистам с опытом работы в компаниях, попавших под санкции ЕС Статьи редакции

Среди них — «Сбер», «Альфа-банк», ВТБ и другие.

  • 14 декабря «Фонтанка» со ссылкой на сообщения ИТ-специалистов рассказала, что Германия с конца ноября начала отказывать им в выдаче рабочей национальной визы. Причиной стал опыт работы в «Сбере», «Альфа-банке», ВТБ, которые попали под санкции ЕС.
  • На следующий день, 15 декабря, в посольстве Германии в России подтвердили изданию, что работа в санкционной компании вполне может стать препятствием при получении визы. Но «в исключительных случаях» и при рассмотрении «конкретных обстоятельств» может быть принято иное решение.

Решение о выдаче национальной визы всегда принимается по каждому конкретному случаю. Фактически все заявления об оформлении национальной визы гражданам России, имеющим деловые, политические или семейные связи с организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС, отклоняются.

Посольство Германии в России
  • Как рассказывал изданию консультант по вопросам миграции в Германию Евгений Лебедев, ему известно о пяти-шести случаях отказа. При этом не выдают не только Blue Card — национальную визу, которая даёт специалисту право на работу и ВНЖ на территории ЕС; отказы приходят и тем, кто воссоединяется с живущим в Германии супругом. Как давно человек работал в санкционной компании, значения не имеет.
  • В письмах с отказами посольство Германии объясняет, что по визе они выдают иностранцу и ВНЖ, а потому до въезда учитывают факторы, которые могут привести к высылке из страны.
  • Таковыми оно посчитало опыт работы в «Сбере» и других банках под санкциями. Логика такая: работая в фирме, человек поддерживал её цели и деятельность, а так как компания под санкциями, то она поддерживает «спецоперацию». А значит — присутствие её бывшего сотрудника в стране «поставит под угрозу интересы Германии», которая хочет окончания боевых действий в Украине.

#новость #германия

6427 просмотров
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202 комментария
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 Степан Фадеев

Интересно, а если бывший работник Сбербанка ЛГБТ негр, то что перевесит?

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Вооруженный бокал

Реальность. Такое сочетание в России невозможно.

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4 комментария
Максим Золотов

Ничего, вы за 9 месяцев не поняли, что запад достаточно лицемерен, чтобы закрывать глаза на свои же ценности, когда это выгодно?

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Андрей Комягин

Спасибо, поржал от души!))

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Органический фитиль
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неформат

с таким в нетфликс берут хорошо

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Pavel Asmanov

По моему в Сбере как и в прочих крупных компаниях хватает негров, просто они белые. А те кто делает: дизайн, хитрые процентные ставки, договоры с условиями мелким шрифтом под звёздочкой и страховки вполне возможно... 😜

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fintank.ru - рубилово богов

Линейный Городской Быт-Технический, скажут - совковый термин, диннаху.

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1 комментарий

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Артем Акулов

Тогда сотрудник миграционки свою квартиру сразу подарит, а работать больше не нужно, ведь будет пособие!

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segamega

вас во сне ЛГБТ негры посещают бандой или не во сне

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Сергей Торяников

Виза нетфликса будет

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Руслан

Это тогда сразу место заместителя директора, не менбше ))

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Цкуро Бесцветный

Есть шанс, если он например организует одиночный пикет в защиту ЛГБТ и его упекут в автозак. То есть придется пострадать малость)))

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Вооруженный бокал
Логика такая: работая в фирме, человек поддерживал её цели и деятельность, а так как компания под санкциями, то она поддерживает «спецоперацию».

Ну это психоз уже. Сидит себе такой айтишник в сбере в 2020 и поддерживает СВО.

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ЯжПрограммист

Вообще кто в РФ хоть что-то купил (даже билет на самолёт) - поддержал СВО. Дело закрыто.

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fintank.ru - рубилово богов

Ну типо если не бросил эту компанию, то знач поддержал. Преступное бездействие, ебать его рот.

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17 комментариев
Денис Демидов

Помню мы тут смеялись над гугловцами, которые бунтуют, требуют перестать с Китаем работать или на оборонку, иначе уйдут, типа лохи, деньги же не пахнут!
А они реально так и думают, работаешь на гос. компанию, значит патриот - государственник.

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Cyril Ruzanov

Ну типо вроде как «закон обратной силы не имеет», но это другое, видимо

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fintank.ru - рубилово богов

Прикол конечно, что с Европой творят какие-то сильные люди. От энергоресурсов откажись, от спецов откажись. Нормально целый полуконтинент под шконку загоняют. Хотя я в принципе плохо вижу кому усрался "специалист", работавший в IT банка. Легасиёб, ораклоёб, формоклёп, отчётогенератор. Мастер уныния же. Хотя я слышал, в Германиях интересной IT-работы мало, яндексы там не пилят.

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3 комментария
Шмублик

Вы еще верите в верховенство права где-либо на этой планете?)

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3 комментария
Soulis

Вы как-то странно толкуете этот принцип. Если бы они на основе этого нововведения начали отзывать уже выданные визы, то да, но здесь он ни к селу, ни к городу.
Само решение - бред.

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John Doe

Запрет на «Закон обратной силы» чаще всего распространяется только на УК. А так, вне УК, подобных ретроспективных законов море(и в Европе, и в РФ, и в других странах).
И в данном можно было бы возмущаться если бы отзывали уже выданные визы, но по сути меняют критерии для новых виз.

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2 комментария
fintank.ru - рубилово богов

Видел украинские паспорта на авито, если чо. Бугага. Irony, нахой.

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4 комментария
fintank.ru - рубилово богов

Закон сам по себе ничего не имеет, это буквы просто, придуманные субьективно человеками. Важна трактовочка. Как ноты в классической музыке.

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Alex Shokhin

Скоро будут голову линейкой мерить, что у них, что у нас. Когда разумные варианты санкций закончатся.

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Мох

Ну так опыт имеется, всего 77 лет прошло

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ЯжПрограммист

Просто при въезде на границе кидаете зигу и громко кричите "Из РФ бежать не бросим 14...". Получаете белую повязку со звездой и проезжаете.

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Актуальный космос

бляяяя, включили лайки, кокой кошмар

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Пабы старой Руси

Хотел поставить плюс, но уже нечем

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7 комментариев
Zamir Saidov

Нихрена себе. Я думал, что никто в таких анкетах реально не проверяет, где ты или твои родственники работают.
А вообще такое решение выглядит незаконно. Человек работал в фирме до того, как наложили санкции. Что там европейский суд скажет?

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Случайные фотографии

За 8 лет до этого работал да? И потом сразу уволился?)

Подавай конечно в европейский суд только вот государство и твой работодатель как раз вышли из еспч.

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3 комментария
fintank.ru - рубилово богов

Ну незаконно и незаконно, чё бухтеть-то.

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ЯжПрограммист

Скажет что нужно быть за всё хорошее против всего плохого. И хрен поспоришь!

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k3rch

Так а как вы узнаете, что вам отказали именно по этой причине? Вам просто придет стандартный ответ «После тщательного рассмотрения вашего резюме с грустью сообщаем, что мы не готовы с вами продолжить».

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1 комментарий
Ed R

Слушайте, так они скоро всех россиян запишут в недруги.

Логика такая: живя в России, человек поддерживал её цели и деятельность, а так как страна под санкциями, то она поддерживает «спецоперацию».

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Цкуро Бесцветный

Так и будет похоже в будущем. Даже если на сберовскую карту зарплату получал, или вклад там держал.

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1 комментарий
Бинарный Ёж

Ну с точки зрения многих иностранных банков это уже так. Больше геморроя чем прибыли.
При этом если ты пришёл прятать миллиарды или санкции обходить — то добро пожаловать, придумаем что-нибудь, не бесплатно конечно.

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4 комментария
Mike Glukhov

Натянуто немного со стороны немцев.
Много раз отказывал сбертеху, рт-лабс и всяким другим, видимо не зря. Какое то у меня чутье на говно-конторы) (да, гос контора для меня по-умолчанию - говно.)

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Органический фитиль

Если каждый так будет думать, мы останемся без нихуя, потому что в РФ очень многое государственное. Вы пользовались Сбером, Госуслугами, РЖД и т.д.? Кто-то из ваших родственников, друзей?

А все эти ребята - огромное количество рабочих мест, и многие взяли там опыт для дальнейшего развития.

Тоже не люблю госкомпании. Вот только заебатых в РФ на всех не хватит, и тем более теперь.

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4 комментария
Вооруженный бокал

Вы сейчас поступаете, как немцы. Только они так про выходцев из России, а вы про конторы.

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Artem Petrenkov

Допустим завтра на Сторонского наложат санкции, а Револют запретят. Это должно означать, что все сотрудники этой компании автоматически станут нон-грата?

Аналогично, например, если санкции наложат на Тинькофф, как это произошло с Альфа-Банком.

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5 комментариев
Hnorr

Ответ России на это: признать всех, кто работал на международные компании, иногентами и выдворить из страны как предателей родины.

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Пабы старой Руси

И ведь сделают

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Случайные фотографии

Фашисты и другие диктаторы почему-то не выгоняют тех кто ими не доволен из страны. Они их тут убивают сажают и тд. Только больные демократией страны высылают вас если вы не принимаете их ценности.

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Виктор Парубец

А как насчет украинцев, которые работали в Сбербанке?

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Мох

А у них есть украинский паспорт, по нему им все двери открыты

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Руслан

У них безлимитный тариф. Главное погромче проорать по поводу славы.

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Актуальный космос

холодильник или телевизор?

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Дмитрий Матюшин

а вы думали дальше некуда, а есть куда

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Denis

Мощный удар по путину

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Руслан

Теперь точно не стоит - факт )

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Актуальный космос

он спит и видит, как там бедные джависты в Германии

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Илья Волочков

Сейчас все скажут, мол я ватник, кремлебот и т.д., но выскажусь:
— я больше не хочу в Европу. Я более 10 лет желал туда переехать, строил какие-то планы. Но последние 2-3 года полностью перевернули моё отношение к европейской культуре. И с каждым месяцем, даже неделей, всё больше убеждаюсь, что Европа — реально болото без счастливого будущего.

Да, в России хуже. Но лично для меня желания переезжать в Европу всё равно больше нет. Скорее даже активно развиваться отвращение и ненависть к европейским политикам и ценностям. И нет, я не смотрю Соловьёва.

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Zloy Marketolog

На чем основаны такие выводы?

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7 комментариев
melkiyPadonok

Будем без вас скучать , ( нет) . Эмигрант который везёт с собой свой колхоз , лучше пусть остаётся дома

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Andre Macareno

Ну а с другой стороны не переезжать только потому что политикам опять скучно — это как дтферы, бойкотирующие игровые студии потому что они остановили продажи тут при том, что те внутри так-то поиграть не против — и по сути идут против своих желаний

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Dmitriy Mirovodin

Интересно, а если работал в Интеграторе, который писал софт для фирм, которые попали под санкции (Epam, Luxoft и тп) ?
——
Вообще конечно грустно это все... может уже стоит ДНК тест сдавать ? Типа находись как ты парень на родине своих предков :)
—--
Проще уже вообще по гражданству отказывать, без всяких "или"

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Gollut

Или готовил еду в ресторане, в который заходили работники санкционных госконтор, явно одобрявших сво. Ты их кормил, они с большей энергией одобряли сво, а значит ты и сам одобряешь сво и будешь угрозой

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2 комментария
Беженец с твиттера

ну вы так не горячитесь ,а то и вправду могут сделать и так

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Андрей Комягин

вроде был такой опыт в 30-х 40-х годах со звездочками. плохо закончилось

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Вадим Д.

Новый вираж — санкционный опыт.

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Андрей Комягин

теперь перестанут в резюме писать реальный опыт работы для таких работодателей))

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Николай Грустный

Секьюрити чек никто не отменял

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5 комментариев
Николай Самсонов

Всё больше и больше себе яму копают. Интересно а почему они не сделают тоже самое с водителями грузовых автомобилей? Или боятся что полностью загнуться?

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ЯжПрограммист

Мля что за хрень, верните циферки!!!

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Hnorr

Ух ты, значит не только у нас идиотские правила придумывают? Надо же... Как-то даже удивительно

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Я никто и звать меня никак

Ну это уже совсем какой-то пиздец там в башках

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Soulis

Глупое бюрократическое решение, которое даст властям РФ больше кадрового ресурса, который вдобавок будет не в том положении, чтобы как-то права отстаивать, так как возможности выбора сильно сузятся.
С другой стороны это их страна и их решения, но с точки зрения противостояния путинскому режиму - зря.

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muiren

Да даже с точки зрения привлечения высококвалифицированных кадров – бредовое решение. Германия и так не ах в плане IT, условий для работников, просто люди будут выбирать другие страны.
Ведь кто теперь будет уверен, что им ещё взбредёт завтра?

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1 комментарий
melkiyPadonok

"Глупое бюрократическое решение, которое даст властям РФ больше кадрового ресурса"
Кадровый ресурс без сомнений идёт в военкоматы , по мнению западных стран он уже потерян

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muiren
Логика такая: работая в фирме, человек поддерживал её цели и деятельность, а так как компания под санкциями, то она поддерживает «спецоперацию». А значит — присутствие её бывшего сотрудника в стране «поставит под угрозу интересы Германии», которая хочет окончания боевых действий в Украине.

А чьи интересы и деятельность поддерживала Германия в лице Меркель, когда испортила свои отношения с США из-за своего маниакального желания построить Северный поток-2?

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Allestor Klei

эта другое

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Leha Shum

Работал в сбере - значит поддерживал Путина и войну
Германия которая каждый день покупает газа на миллиард долларов - это другое

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Сергей Токарев

Давайте сделаем правила игры более интересными
- а опыт работы в компании, которую потом купила санкционная компания, засчитывается?

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Случайные фотографии

Если ты просто делаешь машины которые вдруг заказывает рейх и просит их дооборудовать.. ты убийца или просто не знал? Или уволишься?

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9 комментариев
Бинарный Ёж

Выбор, получается, такой:
1) Сидишь себе в Сбере и помалкиваешь — купаешься в плюшках;
2) Валишь забугор — ты агрессор и фашист, забудь об образовании и накоплениях, иди мой туалеты;
3) Протестуешь против режима — получи бутылку и отправляйся в окоп вне очереди.

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Ed R

Еще добавлю - сидишь в сбере спокойно платишь ипотеку или живёшь в своей квартире и платишь коммуналку 50-100 баксов в месяц. Или едешь в Ереван и зарабатывая в лучшем случае столько же, платишь за аренду от 600 долларов и более.

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11 комментариев
Актуальный космос

поэтому сидишь тихонько и получаешь плюшки)

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Актуальный космос

да и кому нужна эта Германия отсталая, если есть свобода выбора - хочешь в Киргизию едешь, хочешь в Грузию

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Alex R

Таджикистан и Узбекистан

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1 комментарий
Leha Shum

Грузия многим запрещает въезд. Хочешь Киргизстан, хочешь в Белоруссию, хочешь в Киргизию….

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Константин

Как по мне, так надо всё наоборот делать.
Ушел сотрудник из условного Сбера и замечательно!

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Alexander Kukolevskiy

А если немец побывал в 2020 году в России, купил в магазине шоколадку, а там был эквайринг от Сбера, то его надо наказать или это другое?

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Случайные фотографии

Лахтоботов ждёт неприятный сюрприз :)

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Шпуля Шунтиковна

Разрывают противоречия... с одной стороны чистый бред, где ваша хваленая европейская свобода. А с другой какого хрена эти компании работают на территории вражеского государства, что бы их сотрудники там на внж приседали... Всех в любимую рашку

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Ed R

Ничего не понял, но интересно. Вражеское государство - это Германия?

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Руслан

Не ново и ожидаемо в принципе. Но наши в ответ как всегда только озабоченность, возмущение и мы не такие.

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Kirill

Кажется, что они путают теплое и мягкое

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Денис Пихаров
Но «в исключительных случаях» и при рассмотрении «конкретных обстоятельств» может быть принято иное решение.

Немцы такие: ноги целуй

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LNdex

Ебаный совок под евровывеской

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Денис Фадеев

Да там после их условий получения беженства было все понятно

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Dark Soul

Хм, кажется агенты Кремля договорились с немцами чтобы айтишники определенных компаний не разбегались и оставались в рабстве.

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Татьяна Симонова

грусть, печаль...

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Andre Macareno

О, на виси теперь тоже можно скачивать комментарии!

А когда я тут писал, что забавно, что шиза с востока идет и следующая будет Германия, мне минусов понаставили :(

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Pavel Asmanov

Мне кажется в миграционной политике Европа взяла путь на отрицательный отбор.

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Nikolai O

Тоже мне новость... Уже лет 40 так

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Забор крови

https://habr.com/ru/news/t/705302/
И это ещё прошло всего два дня.

Мишустин поручил разработать меры для сохранения…
13 декабря 2022 года глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил разработать меры для…
habr.com
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Kayleigh Marie

как то несправедливо все это

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Олег Павлов

Новость, которая в реальности касается полутора землекопов, но подано горячо)

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Leha Shum

Полтора землекопа ковали в сбере победу Путина?

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Ахмед Шахидов

Ставайся, гусский. Aрбейт махт фрей.

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Случайные фотографии

А вот по новым типа законам демонстрации символики разве не наказуема?

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1 комментарий

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Владимир Павлов

Постепенная украинизация Германии..это печально канешн...но лучше пусть это будет в Германии,чем в РФ.

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ЯжПрограммист

Да погодите немного, у нас она быстрее начнётся. Так разваливать остатки производства, как это делали и делают у нас, никакая У не сравнится. Закрывать мавзолей на парадах тряпочками, чем не декоммунизация 2.0.

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2 комментария
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