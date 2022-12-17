Полезную информацию и советы для издания dev.by подготовил Алексей Герасимович.

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Алексей Герасимович переехал с семьёй на Кипр в 2014 году — как Deputy Head of Global Development в компании Wargaming. Сейчас он живёт в центре острова, работает Chief Production Officer в игровой компании Eschatology Entertainment. За 8+ лет на Кипре Алексей накопил приличную экспертизу по острову и делится ею в блоге «Записки хомяка Глюка» (вообще-то там в основном про книги и музыку, но про жизнь на Кипре тоже много полезного).

А ещё Алексей написал гид по релокации на Кипр. Издание dev.by опубликовало слегка укороченную версию с разрешения автора.

Как приехать на Кипр гражданам Беларуси

Сейчас на Кипр можно въехать любым рейсом, если у вас есть:

Двукратная или многократная шенгенская виза (одноразовая не подходит)

Двукратная или многократная виза Хорватии, Румынии или Болгарии

ВНЖ/ПМЖ ЕС

Ресипт Кипра со штампом (документ из отдела миграции о том, что вы обратились за ВНЖ или другим легальным статусом: сам факт подачи уже достаточное основание для пребывания на острове)

Национальная виза Кипра.

Подробнее про все виды въезда можно посмотреть на сайте посольства Кипра в Минске.

Поскольку Кипр — это остров, проще всего попасть на него самолётом (другой вариант — по воде: в этом году возобновилось паромное сообщение с Грецией).

Основные хабы, из которых обычно летают на Кипр, — это Лондон, Афины, Дубай, Каир, Тель-Авив, Ереван, Бейрут, Франкфурт, Париж и др.

Важно! Не пытайтесь попасть в Республику Кипр через аэропорт Эрджан (Эркан) на Северном Кипре. Правительство Республики Кипра считает это грубым нарушением закона. То есть если вы решили прилететь в Стамбул, а оттуда — в аэропорт Эрджан, чтобы затем перебраться на территорию Республики Кипр, у вас будут большие проблемы: вас не только не пропустят на КПП в буферной зоне, но вы можете получить запрет на посещение Республики Кипр и в будущем .

Ограничения в связи с COVID-19

С 1 июня 2022 года Кипр отменил все ограничения на въезд в связи с Covid-19. Как и масочный режим. На самом острове маски и сертификат о вакцинации (или тест) могут потребовать в определённых учреждениях (например, в больницах).

Подробности о старых правилах и их отмене — на официальном сайте.

Легальные способы проживать на Кипре

В данном разделе я не берусь описать все возможности, но лишь те, которые доступны почти любому специалисту. Отдельные случаи с инвестициями, покупкой недвижимости и открытием компании я пока не рассматриваю, поскольку это требует вложений, которые есть далеко не у каждого человека, желающего сейчас приехать на Кипр.

Турист

На остров можно приехать в качестве туриста, правила въезда описаны выше, время пребывания также зависит от страны:

Граждане Беларуси — зависит от выданной визы.

Граждане Украины — до 90 дней.

Однако после этого срока вы обязаны покинуть остров. Также вы не имеете права работать на острове, будучи туристом.

Рабочая виза

Рабочая виза — это право жить на Кипре, работая сотрудником конкретной кипрской компании. То есть нельзя просто приехать и самому подать запрос на такую визу, это делается нанимающей вас компанией только после получения визового разрешения от Migration Office, причём запрос идёт на конкретного человека в конкретную компанию.

При получении рабочей визы члены семьи получают возможность получить визиторские визы — это тип нерабочих виз. Под членами семьи понимаются супруг (а) и несовершеннолетние дети. С 2022 года супруги также получили возможность работать, получая визу типа Spouse Employee.

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В случае, если вы прекращаете работу в этой компании (по собственному желанию или же по инициативе компании), то у вас есть всего один месяц, в течение которого вы должны либо покинуть Кипр, либо найти другую работу на острове, или же сделать себе и семье визиторскую визу.

Для получения визы требования предъявляются скорее к компании, чем к подателю, но их тоже полезно знать:

У компании должно быть разрешение на трудоустройство граждан третьих стран.

Зарплата сотрудника должна быть не менее 2500 евро до вычета налогов.

Нужна справка о несудимости.

Супруги обладателя рабочей визы могут работать на Кипре.

Для членов семьи будет необходимо оформить гарантийное письмо в банке (страховой взнос в размере 550 евро на человека + стоимость гарантийного письма).

Визиторская виза

Данный тип визы позволяет жить на Кипре, однако вы не имеете при этом права работать на острове. Последнее важно, поскольку при этом вполне можно работать на компанию вне Кипра. Или получать доход от какого-то своего бизнеса за рубежом.

Виза выдаётся на заявителя и членов его семьи (супруга и несовершеннолетних детей). Выдаётся на год и требует ежегодного продления.

Для получения визы необходимо:

Собственное жильё или договор аренды минимум на 1 год.

Подать документы в Migration Office.

Открыть счёт в банке и положить страховой депозит в размере 550 евро на каждого члена семьи.

Оформить годовую медицинскую страховку.

Перечислить на счёт в кипрском банке сумму в размере 10 тысяч евро на заявителя и по 4.5 тысячи евро на каждого члена семьи (иждивенца). В дальнейшем эти деньги можно будет использовать для жизни на Кипре.

Справка о несудимости.

Важно: супруги обладателя визиторской визы не имеют право работать на Кипре.

Рассмотрение заявления на визиторскую визу занимает от 6 до 12 месяцев, однако сразу после подачи документов у вас уже есть легальное право жить на острове и даже покидать его и возвращаться на основании полученного талона от миграционной службы (о получении документов на визиторскую визу). Правда, покидать остров нельзя на срок, превышающий три месяца.

Даже если вам ещё не выдали разрешение, а прошло уже 11 месяцев, нужно снова подавать документы — уже на следующий год.

IT Nomad-виза (виза цифрового кочевника)

Этот тип виз на Кипре появился весной 2022 года. Их могут получить ИТ-специалисты, которые желают работать удалённо, проживая на Кипре. Но количество таких виз ограничено: с 3 марта 2022 года установлен лимит — 500 в год.

Для получения такой визы вы должны:

Работать на компанию/клиента за пределами Кипра, выполняя свои обязанности посредством телекоммуникационных технологий (читай — удалённо по интернету).

Подтвердить, что у вас будет стабильный и достаточный ежемесячный доход в размере не менее 3500 евро чистыми (то есть после уплаты всех налогов).

Справка о несудимости.

Для членов семьи будет необходимо оформить гарантийное письмо в банке (страховой взнос в размере 550 евро на человека + стоимость гарантийного письма).

Что даёт такая виза:

1 год официального пребывания на Кипре с возможностью продления на следующие 2 года.

Право проживания для супруги (а) и несовершеннолетних детей.

Супруги не могут работать на Кипре.

Если вы проживаете на Кипре более 183 дней в году, вы становитесь налоговым резидентом Кипра в указанном году и обязаны уплачивать местный подоходный налог (см. раздел ниже), если только вы не подтвердите статус налогового резидента в другой стране.

Время на получение такой визы сейчас оценивается в 5-7 недель. При этом вы можете официально пребывать на Кипре с момента подачи заявки на такую визу.

Зарплаты и траты на Кипре

Нет ни одного источника, который давал бы достоверные зарплаты по всем возможным профессиям. По ИТ-индустрии более-менее релевантные данные есть тут.

Но нужно понимать, что это тоже «среднее по больнице», и у каждой компании могут быть свои ставки. Некоторые гиганты платят намного больше среднего. Также часто уровень зп может зависеть от того, где на острове находится главный офис компании — так, стоимость жизни в Лимасоле выше, чем в Пафосе или Ларнаке.

По стоимости жизни и тратам также нет какого-то одного универсального ответа. Самый дорогой для жизни город — Лимасол, где сосредоточено большинство русскоязычных ИТ-компаний. Никосия дешевле, Ларнака и Пафос — ещё дешевле. Плюс молодая пара на жизнь может тратить меньше, чем пара с двумя детьми (школы, кружки и прочее).

Очень среднюю оценку можно получить на этом ресурсе. Информация там приблизительная, но, сравнивая её с оценками и реальными тратами в вашем текущем городе, можно вычислить коэффициент и на его основе прикинуть будущие расходы.

Есть ещё такой сайт — крупнейшая «барахолка» Кипра, где на самом деле можно и жильё в аренду найти, и автомобиль купить. Для стартового понимания уровня цен вполне неплохой ресурс.

Налогообложение на Кипре

Если человек проживает на острове не менее 183 дней в году, он автоматически становится налоговым резидентом Кипра, то есть обязан уплачивать подоходный налог со своей прибыли.

Подробная и самая актуальная инструкция по налогообложению на Кипре есть на сайте PwC, вот тут — на русском языке.

Но самое важное — это собственно налог с физических лиц. Он на Кипре прогрессивный:

Кроме того, есть вычеты из облагаемого дохода, из которых самыми существенными являются:

Если вы трудоустроились в кипрскую компанию (рабочая виза) не ранее 2012 года и это ваше первое место работы на Кипре, то вы получаете 20% вычета (но не более 8550 евро) в течение первых 5 лет, начиная со следующего года, с которого началась работа. Действует до 2030 года.

Если вы трудоустроились в кипрскую компанию (рабочая виза) не ранее 2012 года и это ваше первое место работы на Кипре, при этом ваш годовой доход не менее 55 тысяч евро, то вы получаете 50% вычета в течение первых 17 лет, начиная со следующего года, с которого началась работа.

Также могут вычитать взносы на страхование жизни, пенсионные фонды (цифры по ссылке).

Про льготы я также подробнее писал в своём блоге.

Есть несколько неплохих онлайн-калькуляторов по налогам:

Income Tax Calculator — расчёт подоходного налога. Но он не учитывает указанные выше вычеты в 20% и 50%.

Payroll Cost Calculator — это уже скорее для компаний, чтобы понимать, сколько компании будет обходиться сотрудник с определённой gross-зарплатой

Dividend Tax Calculator — если вы открываете свою компанию и хотите выплачивать себе дивиденды, тут можно посчитать, сколько получите на руки, а сколько ещё доплатите налогами

Особенности оформления в связи со «спецоперацией» в Украине

По распоряжению ЕЦБ с 9 марта 2022 гражданам Беларуси нельзя иметь на счетах в совокупности более 100 тысяч евро. Всё, что свыше этой суммы, будет либо заморожено банком, либо отклонено при попытке пополнения счёта.

Для россиян такое ограничение ввели раньше — 28 февраля 2022 года.

Официально запрета на открытие счетов гражданам Беларуси и России нет, но любой банк может перестраховаться. Тем не менее при наличии официального статуса пребывания на Кипре банки вряд ли вам откажут в открытии счёта.

Полезные ссылки

При составлении документа я использовал материалы, подготовленные в сообществе CypRus_IT и лично его создателем Олегом Решетниковым, других чатов, а также собственные знания и личные рекомендации от кипрских юристов.

Также советую посмотреть:

Эту статью Олега Решетникова. Некоторые данные устарели, не со всеми пунктами я согласен на 100%, тем не менее это довольно хороший материал;

Более подробную информацию о визах и вариантах эмиграции на Кипр;

ReloGame Wiki — документ о релокациях в разные страны, в том числе на Кипр, созданный сообществом менеджеров и HR GameDev-индустрии;

Некоторые аспекты жизни на острове в моём блоге.

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