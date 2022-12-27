Миграция
Данный каякер

В 2022 году в Израиль репатриировалось 70 тысяч человек — больше половины из них россияне Статьи редакции

А само количество репатриантов стало рекордным за 23 года.

  • Согласно данным Еврейского агентства, опубликованным 22 декабря, за 2022 год в Израиль репатриировалось больше 70 тысяч человек — это в два раза больше, чем в 2021-м, когда в страну въехало 28,6 тысяч человек, и абсолютный рекорд за последние два десятилетия.
  • Агентство учитывало период с 1 января до 1 декабря. Причём не только тех, кто репатриировался через Еврейское агентство, но и тех, кто приехал в Израиль туристом, а уже потом прошёл через процесс получения гражданства. Для обработки данных за декабрь нужно время — их опубликуют уже после Нового года.
  • Большинство репатриантов из России — 37 364 человека. Из Украины — 14 680, из Северной Америки — 3500, из Франции — 2049, из Беларуси — 1993, из Эфиопии — 1498, из Аргентины — 985, из Великобритании — 526, из Южной Африки — 426, из Бразилии — 356. Остальные — из других стран.
  • Примерно 27% (около 19 тысяч) из репатриантов — это люди в возрасте от 18 до 35 лет. Ещё 24% (около 17 тысяч) — до 18 лет, 22% (около 15 тысяч) — от 36 до 50 лет. 14% (около 10 тысяч) — от 51 до 64 лет, оставшиеся 13% (около 9 тысяч) — старше 65 лет.
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#новость #израиль

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71 комментарий
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 Вадим Д.
это в два раза больше, чем в 2021-м и абсолютный рекорд за 20 лет

Все 37 364 человека ждали знака, чтобы репатриироваться на земле обетованной. И было им знамение, что они евреи и пора на родину.

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Лизергенова Ерофеина
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9 комментариев
Лизергенова Ерофеина

Яков Кедми снова в деле.

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Brain Juice

Я не знаю, как Израиль добился такого уровня экономического развития, но ведь менее 100 лет назад у них и земли не было, да и вообще страна в пустыне, молодцы конечно

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Николай Верегин

Просто евреи очевидно ебать какие сильные и мотивированные люди.

Помни, что в отличии от всяких УГРОЗ НАТО и всего такого, Израиль реально хотели и хотят уничтожить. Даже в идеологии некоторых движений так прописано.

И с начала своего существования Израилю мешали РЕАЛЬНО, а не вымышленно. И СССР кстати тоже, поставлял оружие тем кто хотел стереть Израиль с лица земли.

Но евреи это преодолели, построили ДЕМОКРАТИЮ, свободное светское общество, и еще технологии крутые создают.

И это все без бесконечных ресурсов, даже без нормального источника воды, и земли там кот наплакал.

Короче, евреи крутые, да.

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19 комментариев
Лизергенова Ерофеина

Рассказываю историю вкратце: США закрышевали жосткий отжим земли у арабов и закрышевали получение своих технологий.

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1 комментарий
Андрей Комягин

Израиль - 49-я экономика по ппс. Россия если что 6-я в мире и вторая в Европе. Не сказать, что прям вах вах уровень...

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13 комментариев
Пабы старой Руси

Нам нужно просто ещё немножко подождать...

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segamega

Это потому что у них святой тундры нет и забирать нечего, как ты не понимаешь???

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wiqbiw

Практически вся "Российская" эстрада поуезжала на родину. Вот бы и остальные политики и пропагандисты типо Соловьева взяли пример с Чубайса глядишь и морок рассеется.

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Vasili Kubarev

Остались только самые расово-русские эстрадники - болгарин Киркоров, грузин Лепс и украинка Милявская.

PS: хотя нет, Киркоров тоже уехал.

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Christy Guerra

они как раз останутся,столько работы появилось

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Buck Mulligan

Забавно было наблюдать в сторис получения гражданства у некоторых друзей. Эдакий Today I Learned что оказывается они евреи

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Пабы старой Руси

И это как-то повлияло на твоё к ним отношение?

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1 комментарий
Иннокентий Фефилов

А для татар есть с Монголией варианты?

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Пабы старой Руси

Для бурятов есть с Монголией варианты

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4 комментария
Denis G

Объясните пожалуйста как это работает кто в теме – такие репатрианты ускоренно получают гражданство Израиля и далее могут уезжать оттуда обратно в РФ или например ехать по евросоюзам наслаждаться безвизом?

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Brain Juice

Точно не скажу, это вам лучше изучить, но вроде как мне известно если в вашем роду есть евреи, то там при каких-то условиях можно как бы восстановится и получить Израильское гражданство

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Удобный кот

Да. Можно пешком пересечь границу с финкой, например. Без проблем пропускают.

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2 комментария
Николай Верегин

У тебя должен быть как минимум дед или бабушка евреи, тогда можешь получить право.

Но это планируют отменить, и нужно будет чтобы уже отец или мать были евреями.

На счет Безвиза с странами неуверен, а вот ехать туды сюды никто не запрещает вроде как.

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4 комментария
Удобный кот

Мне кажется, внесут какой-то закон, ущемляющий права граждан с двойным гражданством, если эти граждане не чиновники и не их дети, конечно🥲

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Roman
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Тимур Чумаков

Были бы у меня родственники с гражданством, тоже бы так сделал

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Пабы старой Руси

.

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Кузьмич

после 24 февраля, неожиданно много евреев среди друзей оказалось.

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