В 2022 году в Израиль репатриировалось 70 тысяч человек — больше половины из них россияне Статьи редакции
А само количество репатриантов стало рекордным за 23 года.
- Согласно данным Еврейского агентства, опубликованным 22 декабря, за 2022 год в Израиль репатриировалось больше 70 тысяч человек — это в два раза больше, чем в 2021-м, когда в страну въехало 28,6 тысяч человек, и абсолютный рекорд за последние два десятилетия.
- Агентство учитывало период с 1 января до 1 декабря. Причём не только тех, кто репатриировался через Еврейское агентство, но и тех, кто приехал в Израиль туристом, а уже потом прошёл через процесс получения гражданства. Для обработки данных за декабрь нужно время — их опубликуют уже после Нового года.
- Большинство репатриантов из России — 37 364 человека. Из Украины — 14 680, из Северной Америки — 3500, из Франции — 2049, из Беларуси — 1993, из Эфиопии — 1498, из Аргентины — 985, из Великобритании — 526, из Южной Африки — 426, из Бразилии — 356. Остальные — из других стран.
- Примерно 27% (около 19 тысяч) из репатриантов — это люди в возрасте от 18 до 35 лет. Ещё 24% (около 17 тысяч) — до 18 лет, 22% (около 15 тысяч) — от 36 до 50 лет. 14% (около 10 тысяч) — от 51 до 64 лет, оставшиеся 13% (около 9 тысяч) — старше 65 лет.
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Все 37 364 человека ждали знака, чтобы репатриироваться на земле обетованной. И было им знамение, что они евреи и пора на родину.
Яков Кедми снова в деле.
Я не знаю, как Израиль добился такого уровня экономического развития, но ведь менее 100 лет назад у них и земли не было, да и вообще страна в пустыне, молодцы конечно
Просто евреи очевидно ебать какие сильные и мотивированные люди.
Помни, что в отличии от всяких УГРОЗ НАТО и всего такого, Израиль реально хотели и хотят уничтожить. Даже в идеологии некоторых движений так прописано.
И с начала своего существования Израилю мешали РЕАЛЬНО, а не вымышленно. И СССР кстати тоже, поставлял оружие тем кто хотел стереть Израиль с лица земли.
Но евреи это преодолели, построили ДЕМОКРАТИЮ, свободное светское общество, и еще технологии крутые создают.
И это все без бесконечных ресурсов, даже без нормального источника воды, и земли там кот наплакал.
Короче, евреи крутые, да.
Рассказываю историю вкратце: США закрышевали жосткий отжим земли у арабов и закрышевали получение своих технологий.
Израиль - 49-я экономика по ппс. Россия если что 6-я в мире и вторая в Европе. Не сказать, что прям вах вах уровень...
Нам нужно просто ещё немножко подождать...
Это потому что у них святой тундры нет и забирать нечего, как ты не понимаешь???
Практически вся "Российская" эстрада поуезжала на родину. Вот бы и остальные политики и пропагандисты типо Соловьева взяли пример с Чубайса глядишь и морок рассеется.
Остались только самые расово-русские эстрадники - болгарин Киркоров, грузин Лепс и украинка Милявская.
PS: хотя нет, Киркоров тоже уехал.
они как раз останутся,столько работы появилось
Забавно было наблюдать в сторис получения гражданства у некоторых друзей. Эдакий Today I Learned что оказывается они евреи
И это как-то повлияло на твоё к ним отношение?
А для татар есть с Монголией варианты?
Для бурятов есть с Монголией варианты
Объясните пожалуйста как это работает кто в теме – такие репатрианты ускоренно получают гражданство Израиля и далее могут уезжать оттуда обратно в РФ или например ехать по евросоюзам наслаждаться безвизом?
Точно не скажу, это вам лучше изучить, но вроде как мне известно если в вашем роду есть евреи, то там при каких-то условиях можно как бы восстановится и получить Израильское гражданство
Да. Можно пешком пересечь границу с финкой, например. Без проблем пропускают.
У тебя должен быть как минимум дед или бабушка евреи, тогда можешь получить право.
Но это планируют отменить, и нужно будет чтобы уже отец или мать были евреями.
На счет Безвиза с странами неуверен, а вот ехать туды сюды никто не запрещает вроде как.
Мне кажется, внесут какой-то закон, ущемляющий права граждан с двойным гражданством, если эти граждане не чиновники и не их дети, конечно🥲
Были бы у меня родственники с гражданством, тоже бы так сделал
.
после 24 февраля, неожиданно много евреев среди друзей оказалось.