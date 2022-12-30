Миграция
Федеральный дым

С начала 2022 года из России уехали и не вернулись более 500 тысяч россиян — The Bell Статьи редакции

Большинство переехали в Грузию, Казахстан, Турцию, Сербию и Армению.

  • Подсчитать, сколько точно людей уехало из страны и не вернулось, практически невозможно, пишет The Bell. За выездом россиян следит ФСБ, но по данным ведомства сложно сделать вывод, сколько человек эмигрировали и переехали.
  • В основном потому, что один человек может выехать из страны, вернуться в неё и уехать опять — и ФСБ засчитает это как несколько выездов. К тому же, россияне могут использовать некоторые страны как «перевалочные пункты»: в статистике человек будет считаться, например, уехавшим в Грузию, а на деле из неё тот улетел в Турцию.
  • The Bell учитывало, сколько людей «закрепилось» в стране: на основе заявлений их представителей или местной статистике. Либо по косвенным признакам: к примеру, в Израиле — по данным о репатриации, в США — по количеству задержаний на границе с Мексикой, в Турции — по числу россиян, получивших ВНЖ. Для ЕС издание опиралось на данные Frontex о числе въехавших и выехавших из Евросоюза.
  • По подсчётам The Bell, всего «окончательно» из страны уехало 512 тысяч человек. Это количество меньше, чем у других СМИ — например, Forbes со ссылкой на оценки из Кремля сообщал, что с начала мобилизации страну покинуло 700 тысяч человек. Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что уехали из России и не вернулись обратно примерно 100 тысяч ИТ-специалистов.
  • Больше всего уехавших находится в Грузии — 112 тысяч человек по данным местного МВД, в Казахстане — 100 тысяч, в Турции — 78 тысяч, в Армении — 40 тысяч, в Киргизии — 34 тысячи. В Сербию могло уехать от 50 тысяч до 100 тысяч россиян.

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104 комментария
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 Сидор

Какая-то биполярочка:

1) С начала 2022 года из России уехали и не вернулись более 500 тысяч россиян — The Bell
2) Подсчитать, сколько именно людей уехало из страны и не вернулось, практически невозможно, пишет The Bell.

Если 2 верно, то 1 не может быть верным.
Кто не дружит с логикой - новостная редакция VС или the Bell?

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Владислав Муха

У вас суждения не зависимы друг от друга, о чем речь вообще. Сами с логикой подружитесь для начала.

Как утверждение, что невозможно определить точное количество может опровергать заявление про аппроксимированное количество?

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5 комментариев
Иван Дэвидсон

Если в цитату 2 вернуть слово "точно", так невзначай вами потерянное, то все норм

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Soulis

Не, это вы пытаетесь приписать бмиполярочку там, где её нет, что заставляет задуматься уже о вас. Смысл сказанного вполне ясен: Точно сказать нельзя, но на основе косвенных данных(разных в зависимости от страны) можно предположить примерное число.

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Anatoly Ivanov

тут цель набросить, а факты им не интересны

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1 комментарий
Я никто и звать меня никак

Проблема в формулировке "именно". Поправили на "точно" - в таком виде суждения друг другу не противоречат -)

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Прогрессивный самолет
Подсчитать, сколько именно

Всё складно, речь о точной цифре. Типо как сколько у меня ножек в баскете, или сколько плюсов срубил на комменте. Хотя постойте...

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Blackrock

Помнится не так давно президент Грузии заявляла что 700 000 россиян в Грузию въехало все это просто пропаганда что с той что с другой стороны. )

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12 комментариев
maximus

в оригинале есть буквы «по минимальным прикидкам», а сколько точно — неизвестно

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Николай Верегин

Есть куча вещей которые нельзя посчитать гарантировано на 100%, но есть куча признаков которые позволяют это посчитать приблизительно.

Вот например средняя зарплата — росстат по твоему реально изучил все реальные страны?или количество бедных посчитал поименно?

По косвенным данным можно высчитать как минимум нижнюю и верхнюю границы, чего в целом достаточно.

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2 комментария
Домохозяин в Дубае

Уточнял у знакомого юриста ещё вчера, он сказал, что нет учёта вернувшихся граждан - есть только уехавших (т.е. если ты в отпуск или по работе и вернулся - никто не знает об этом) Т.е. подсчитать особо нет возможности и цифры идут "с потолка"

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Кирилл Садовой

Знакомый юрист тоже мог выдумать эту информацию.

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5 комментариев
Толстой

Можно сделать перекличку.
Ставь лайк, если уехал и не вернулся!

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2 комментария
Kiril Khokhryakov

Мой знакомый юрист говорит что ты пи*дишь

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1 комментарий
Денис Бондарев

да, явно очень приблизительные цифры

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Тотоха

От Зе Бэлл другой инфы и не ожидал.

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Таир Бакиев

ВСЕГО? Я думал больше миллиона уехало.

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Владимир Гусев

может так и есть ,точно невозможно посчитать

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Иван Иванов

Они не могут проверить тех, кто сидит по туристической визе на островах Таиланда, например. Потому что они не предоставляют такой статистики.
И другие подобные кейсы. Так что да, больше

Ну и да, говорить "навсегда" опрометчиво, не все из нас планируют сидеть в Грузии до конца жизни, часть определенно вернется домой при некоторых обстоятельствах

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Либерал-смузихлёб

по моему оценочному мнению очень многие находятся в стадии подготовки к переезду. Нельзя так просто взять и переехать. Это как в они момент отказаться от газа

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Ivan Mart

Справедливости ради, есть и обратные примерно у меня(примерно в том же соотношение), которые на панике уехали, но по тем или иным причинам собираются вернуться или уже вернулись.

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6 комментариев
Anton

кмк, кто хотел - уже укатил

сейчас уже другие процессы идут

у меня вот родственник приехал из Британни летом и хату купил в Москве. "на всякий случай", говорит, решил диверсифицировать риски

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6 комментариев
Вячеслав Макаров

в общем уехало много, вернулось мало, так и запишем

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Кот учённый

Дак вроде только с сентября по октябрь уехало порядка 700тыс. 🤔

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Anatoly Ivanov

вернулось сколько вопрос - 100 тыс, 500 тыс., 1 млн, 10 млн?

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3 комментария
Alexander Quartz

Глупо спорить о том насколько это точные данные. То что мы можем знать на сто процентов, так это то, что в этом году действительно уехало очень много россиян. Возможно самое большое кол-во за всю историю современной россии. И во многом это квалифицированные специалисты с хорошим доходом. Этим специалистам будут рады в любой стране, а они, как специалисты, смогут всегда найти себе хорошую оплачиваемую работу.

Причина этой массовой утечки мозгов одна - один старый дед начал войну против соседнего государства.

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Sergei Timofeyev
Причина этой массовой утечки мозгов одна - один старый дед начал войну против соседнего государства.

Он подстегнул эту эмиграцию, показав, что люди в России не нужны. Совершенно. Не власти, так другие растопчут за вашу позицию и попытку сделать страну красивой.

Сколько среди ваших знакомых и друзей уехало? У меня из обширного списка контактов: двое до начала войны в феврале (2021 и начало 2022). С семьями, т.е. 7 человек. После - ещё одна семья + племянник и бывшая коллега - 6 человек. Относительно меня - 2 человека до и 2 человека после. Итого: 4.

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Ilyaa

Тренд уже заложен... не знаю какое чудо должно произойти, чтобы остановить эммиграцию в ближайшие года.

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Евгений

Я знаю какое - закрытие границ

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Igi Kont

40 тысяч в Армении выглядят неправдоподобно. Грузия - наверно так, но тут реально некоторые в Россию по делам гоняют и портят статистику. Из моих знакомых процентов 30 туда зачем-то ездили и вернулись.

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Я никто и звать меня никак

М-да

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JewelRunner

О тут про меня.

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Sergei Timofeyev

На информографике написано "могли". Честно говоря, не верю в 500 тысяч. Где-то до 300-350 с начала года - поверю. Потому что в апреле-мае уехало около 80 тысяч. За лето те, кто хотел и мог - двинулись - это ещё 100. Да и осенью подстегнуло эмиграцию.

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Кот учённый

Тут скорее в большую сторону, а не меньшую)
Учитывая 700тыс уехавших за сентябрь-октябрь

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20 комментариев
lalka here.kek

А разве нет статистики "Пересекли границу туда, но пока не пересекли обратно?". Если такое есть, то будет под 2 млн.

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Кот учённый

Есть количество выехавших и количество въехавших

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Домохозяин в Дубае

Тебя учитывают, если ты уехал, но не учитывают, если ты въехал. Поэтому может и выехало полляма, но вот сколько вернулось - не ясно. Т.е. кто-то по принципу маятниковой миграции мог туда-сюда челноком раз 10 въехать-выехать и по вот этой статистике это будет означать, что 10 человек уехало

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Светлана Куренкова

Точно могу сказать. Обсчитались как минимум на 3х человек 😁

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Ilyaa

А как так бодро 25кило людей смогло попасть в США, там же просто невъебически сложно получить любую визу ?

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Евгений

Сейчас главное туда доехать. Доезжаешь и просишь политическое убежище. Даже в отстойнике не надо было сидеть. Но уже лавочку прикрыли, в тюрьму по приезду не сажают только людей с несовершеннолетними детьми.

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Евгений

Красный график, прямо как в крипте на mempool space

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