С начала 2022 года из России уехали и не вернулись более 500 тысяч россиян — The Bell Статьи редакции
Большинство переехали в Грузию, Казахстан, Турцию, Сербию и Армению.
- Подсчитать, сколько точно людей уехало из страны и не вернулось, практически невозможно, пишет The Bell. За выездом россиян следит ФСБ, но по данным ведомства сложно сделать вывод, сколько человек эмигрировали и переехали.
- В основном потому, что один человек может выехать из страны, вернуться в неё и уехать опять — и ФСБ засчитает это как несколько выездов. К тому же, россияне могут использовать некоторые страны как «перевалочные пункты»: в статистике человек будет считаться, например, уехавшим в Грузию, а на деле из неё тот улетел в Турцию.
- The Bell учитывало, сколько людей «закрепилось» в стране: на основе заявлений их представителей или местной статистике. Либо по косвенным признакам: к примеру, в Израиле — по данным о репатриации, в США — по количеству задержаний на границе с Мексикой, в Турции — по числу россиян, получивших ВНЖ. Для ЕС издание опиралось на данные Frontex о числе въехавших и выехавших из Евросоюза.
- По подсчётам The Bell, всего «окончательно» из страны уехало 512 тысяч человек. Это количество меньше, чем у других СМИ — например, Forbes со ссылкой на оценки из Кремля сообщал, что с начала мобилизации страну покинуло 700 тысяч человек. Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что уехали из России и не вернулись обратно примерно 100 тысяч ИТ-специалистов.
- Больше всего уехавших находится в Грузии — 112 тысяч человек по данным местного МВД, в Казахстане — 100 тысяч, в Турции — 78 тысяч, в Армении — 40 тысяч, в Киргизии — 34 тысячи. В Сербию могло уехать от 50 тысяч до 100 тысяч россиян.
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Какая-то биполярочка:
1) С начала 2022 года из России уехали и не вернулись более 500 тысяч россиян — The Bell
2) Подсчитать, сколько именно людей уехало из страны и не вернулось, практически невозможно, пишет The Bell.
Если 2 верно, то 1 не может быть верным.
Кто не дружит с логикой - новостная редакция VС или the Bell?
У вас суждения не зависимы друг от друга, о чем речь вообще. Сами с логикой подружитесь для начала.
Как утверждение, что невозможно определить точное количество может опровергать заявление про аппроксимированное количество?
Если в цитату 2 вернуть слово "точно", так невзначай вами потерянное, то все норм
Не, это вы пытаетесь приписать бмиполярочку там, где её нет, что заставляет задуматься уже о вас. Смысл сказанного вполне ясен: Точно сказать нельзя, но на основе косвенных данных(разных в зависимости от страны) можно предположить примерное число.
тут цель набросить, а факты им не интересны
Проблема в формулировке "именно". Поправили на "точно" - в таком виде суждения друг другу не противоречат -)
Всё складно, речь о точной цифре. Типо как сколько у меня ножек в баскете, или сколько плюсов срубил на комменте. Хотя постойте...
Помнится не так давно президент Грузии заявляла что 700 000 россиян в Грузию въехало все это просто пропаганда что с той что с другой стороны. )
в оригинале есть буквы «по минимальным прикидкам», а сколько точно — неизвестно
Есть куча вещей которые нельзя посчитать гарантировано на 100%, но есть куча признаков которые позволяют это посчитать приблизительно.
Вот например средняя зарплата — росстат по твоему реально изучил все реальные страны?или количество бедных посчитал поименно?
По косвенным данным можно высчитать как минимум нижнюю и верхнюю границы, чего в целом достаточно.
Уточнял у знакомого юриста ещё вчера, он сказал, что нет учёта вернувшихся граждан - есть только уехавших (т.е. если ты в отпуск или по работе и вернулся - никто не знает об этом) Т.е. подсчитать особо нет возможности и цифры идут "с потолка"
Знакомый юрист тоже мог выдумать эту информацию.
Можно сделать перекличку.
Ставь лайк, если уехал и не вернулся!
Мой знакомый юрист говорит что ты пи*дишь
да, явно очень приблизительные цифры
От Зе Бэлл другой инфы и не ожидал.
ВСЕГО? Я думал больше миллиона уехало.
может так и есть ,точно невозможно посчитать
Они не могут проверить тех, кто сидит по туристической визе на островах Таиланда, например. Потому что они не предоставляют такой статистики.
И другие подобные кейсы. Так что да, больше
Ну и да, говорить "навсегда" опрометчиво, не все из нас планируют сидеть в Грузии до конца жизни, часть определенно вернется домой при некоторых обстоятельствах
по моему оценочному мнению очень многие находятся в стадии подготовки к переезду. Нельзя так просто взять и переехать. Это как в они момент отказаться от газа
Справедливости ради, есть и обратные примерно у меня(примерно в том же соотношение), которые на панике уехали, но по тем или иным причинам собираются вернуться или уже вернулись.
кмк, кто хотел - уже укатил
сейчас уже другие процессы идут
у меня вот родственник приехал из Британни летом и хату купил в Москве. "на всякий случай", говорит, решил диверсифицировать риски
в общем уехало много, вернулось мало, так и запишем
Дак вроде только с сентября по октябрь уехало порядка 700тыс. 🤔
вернулось сколько вопрос - 100 тыс, 500 тыс., 1 млн, 10 млн?
Глупо спорить о том насколько это точные данные. То что мы можем знать на сто процентов, так это то, что в этом году действительно уехало очень много россиян. Возможно самое большое кол-во за всю историю современной россии. И во многом это квалифицированные специалисты с хорошим доходом. Этим специалистам будут рады в любой стране, а они, как специалисты, смогут всегда найти себе хорошую оплачиваемую работу.
Причина этой массовой утечки мозгов одна - один старый дед начал войну против соседнего государства.
Он подстегнул эту эмиграцию, показав, что люди в России не нужны. Совершенно. Не власти, так другие растопчут за вашу позицию и попытку сделать страну красивой.
Сколько среди ваших знакомых и друзей уехало? У меня из обширного списка контактов: двое до начала войны в феврале (2021 и начало 2022). С семьями, т.е. 7 человек. После - ещё одна семья + племянник и бывшая коллега - 6 человек. Относительно меня - 2 человека до и 2 человека после. Итого: 4.
Тренд уже заложен... не знаю какое чудо должно произойти, чтобы остановить эммиграцию в ближайшие года.
Я знаю какое - закрытие границ
40 тысяч в Армении выглядят неправдоподобно. Грузия - наверно так, но тут реально некоторые в Россию по делам гоняют и портят статистику. Из моих знакомых процентов 30 туда зачем-то ездили и вернулись.
М-да
О тут про меня.
На информографике написано "могли". Честно говоря, не верю в 500 тысяч. Где-то до 300-350 с начала года - поверю. Потому что в апреле-мае уехало около 80 тысяч. За лето те, кто хотел и мог - двинулись - это ещё 100. Да и осенью подстегнуло эмиграцию.
Тут скорее в большую сторону, а не меньшую)
Учитывая 700тыс уехавших за сентябрь-октябрь
А разве нет статистики "Пересекли границу туда, но пока не пересекли обратно?". Если такое есть, то будет под 2 млн.
Есть количество выехавших и количество въехавших
Тебя учитывают, если ты уехал, но не учитывают, если ты въехал. Поэтому может и выехало полляма, но вот сколько вернулось - не ясно. Т.е. кто-то по принципу маятниковой миграции мог туда-сюда челноком раз 10 въехать-выехать и по вот этой статистике это будет означать, что 10 человек уехало
Точно могу сказать. Обсчитались как минимум на 3х человек 😁
А как так бодро 25кило людей смогло попасть в США, там же просто невъебически сложно получить любую визу ?
Сейчас главное туда доехать. Доезжаешь и просишь политическое убежище. Даже в отстойнике не надо было сидеть. Но уже лавочку прикрыли, в тюрьму по приезду не сажают только людей с несовершеннолетними детьми.
Красный график, прямо как в крипте на mempool space