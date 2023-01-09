Миграция
Местный клуб

Таиланд ввёл требование о вакцинации и сразу же отменил — оно действовало меньше суток Статьи редакции

Показывать доказательства вакцинации слишком неудобно, а в мире и так сделали достаточно прививок, решили власти.

  • С 9 января и как минимум до конца месяца все прилетающие в страну туристы должны были предоставить сертификат о вакцинации одним из признанных в Таиланде препаратом, сообщал АТОР.
  • В список входят российские «Спутник V» и «Спутник Лайт». Такое же требование действовало в Таиланде в период пандемии коронавируса, но в октябре 2022 года его отменили.
  • Для въезда в страну нужен был один из документов — сертификат о вакцинации (последняя доза должна быть поставлена за две недели до прибытия), справка о выздоровлении от Covid-19, полученная на более чем за 180 дней до вылета. Либо — справка об освобождении от вакцинации по медицинским показаниям. Ещё один вариант, если сертификата нет — пройти ПЦР-тестирование по прибытии, сообщали Azur Air и «Аэрофлот». При этом тест платный — 200 бат (около 400 рублей).
  • Но 9 января, когда требования вступили в силу, Таиланд отказался от них, сообщила SCMP. Группа экспертов решила, что доказывать вакцинацию слишком «обременительно» — и к тому же, во всём мире сделано достаточно прививок, объявил вице-премьер и министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиракул. Въезд в страну остаётся открытым, ограничение формально действовало меньше суток.
  • Ужесточение правил въезда могло привести к сокращению туристического потока в страну на 20%, либо привести к переключению спроса на Индию, Шри-Ланку и Мальдивы, писал «Коммерсантъ».

#новость #таиланд

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22 комментария
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 Handsome

На днях убирался у себя в квартире и нашёл стопку медицинских масок. Прослезился.

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Слегка Придурковатый

2025. На днях убирался у себя в бункере и нашёл стопку противогазов, свинцовых костюмов и два ведра йода . Прослезился.

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Артемий Какашко

2060. На днях убирался у себя в квартире и нашёл пачку презервативов. Прослезился.

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nanochat.ru

2023. Мои рабы убирались в моём 500-метровом пентхаусе в центре Москвы с видом на ХСС, брошенную убегающими из страны бизнесменами и нашли котлету баксов снова. Не стал слезиться.

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Вася Пражкин

2026. На днях убирался у себя на станции на Марсе. Нашел распечатку этих комментариев, прослезился.

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Alexey QuQu

Ещё могут пригодится

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Ольга Васильева

и порадовались наверное)что это в прошлом

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Pavel Cree

С регистрацией :)

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Похер

С чего бы?

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Ware Wow

во молодцы, не боятся признавать ошибки и выглядеть "глупо" (умно)

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Андрей Киселев
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Вадим Д.

Запутались?

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Забор крови

Возможно, с кем-то торговались.

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Сергей Леопольдович

Короночумка навсегда оставила в мозгу чиновников неисправимые отрицательные изменения типа "Запретить", "На всех маски навсегда и везде" и множество аналогичных мыслей и уверенностей.

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Владислав Недзвецкий

Сейчас бы креветок жаренных

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Я никто и звать меня никак

Что ж ты, фраер, сдал назад

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Максим Ростокин

Не по масти я тебе (с)

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Артемий Какашко

Как сделать всем хорошо?
Нужно сделать всем плохо, а потом вернуть всё назад.

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Игорь Протасов

Когда протрезвел и вспомнил, что натворил по пьяни

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hakhagmon

На Бали такое требование давно. Но по факту его смотрят только на стойке регистрации. И даже не сканируют, люди через бота создают себе и летят. Думаю что тут также было бы

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BLVCK SQUARE

не было, с отеля нормально выйти нельзя было при ковиде

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Сергей Бевз

Сообщение удалено

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