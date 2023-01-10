Миграция
Разноцветный фитиль

Япония снова стала первой в рейтинге стран, паспорта которых дают больше всего возможностей для поездок без виз Статьи редакции

Россия на 49 месте со 118 безвизовыми направлениями.

  • Агентство Henley & Partners опубликовало результаты индекса паспортов на начало 2023 года. Оно проанализировало визовые правила 227 стран и территорий. Позиция в рейтинге определяется количеством стран, в которые граждане могут въезжать без визы или с упрощённым правилам.
  • Рейтинг возглавила Япония — для её граждан доступно 193 безвизовых направлений. Сингапур и Южная Корея заняли второе место с показателем 192. Третье место разделили Германия и Испания — у них по 190 доступных без виз стран.
  • Россия заняла 49 место в рейтинге с показателем 118 направлений, Беларусь — 68 место и 78, Казахстан — 70 место и 76, Украина — 36 место и 144.
  • В своём Telegam-канале Henley & Partners пишет, что составила индекс на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта. Компания также отметила, что анализ указывает на самый большой разрыв за историю индекса между первыми и последними местами: граждане закрывающего рейтинг Афганистана могут поехать только в 27 стран без визы.
Сокращённый рейтинг 
Полный рейтинг
Миграция
Маша Цепелева
Рейтинг: 100 стран, паспорта которых дают больше всего возможностей для путешествий без виз Статьи редакции

На первом месте — Сингапур и Япония, Россия — на 46.

#новость #паспорт

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25 комментариев
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 MMT

Всего то надо было получить ядеркой и придумать аниме

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Sam Duke

Я считаю что они могли обойтись только аниме, а дальше всё бы пошло по накатанной

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Виталий Лановой
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Аня Деревянко

Больше на корейских мужчин похоже

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Дарья Смолякова

Рашист?

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Виталий Лановой

ну у вас логика я фигею

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Юрий Буркин
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Arthur N

А где ОАЭ? Они на первом месте должны быть либо делить с Японией первое место

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Arthur N

https://www.passportindex.org/byRank.php

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Публик

На одном месте с Лихтенштейном, что очень даже достойно. Больше удивляет, что жители других нефтедолларовых стран Залива не так свободны в передвижениях.

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Roman Bannov

Азиаты по открытости впереди, мир меняется...

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Аня Деревянко

Азиаты азиатам рознь

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Виталий Лановой

северокорейцам что-то не очень рады

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Николай Верегин

Мир не против принимать северокорейцев. Северная Корея против выпускать северокорейцев.

вооот.

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Дмитрий Машинистов

Япония да, ее как-то вообще всегда не слышно) а потом оп-па!)

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Вадим Д.

Ну вот, а то ноют, понимаешь. Тут на 118 направлений можно отправиться и всё без визы!

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Julia Garuda

А где США?

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Улиточка

Это вы должны были на географии проходить в школе.

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Julia Garuda

В рейтинге где сша

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SMD

В рейтинге.

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Дарья Смолякова

По паспорту Финляндии 187 стран без виз.

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SMD

А они - только (теперь) в Эстонию бухать.

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Julia Garuda

Где в рейтинге США?

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Giraffe

Что вы так распереживались. В блоке номер 7

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Prosto Zurab

Считаю американский паспорт лучше всех

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Котик Котиков

В России не учитывались ограничения для военнообязанных при составлении рейтинга. У таких людей вообще 0

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