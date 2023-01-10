Япония снова стала первой в рейтинге стран, паспорта которых дают больше всего возможностей для поездок без виз Статьи редакции
Россия на 49 месте со 118 безвизовыми направлениями.
- Агентство Henley & Partners опубликовало результаты индекса паспортов на начало 2023 года. Оно проанализировало визовые правила 227 стран и территорий. Позиция в рейтинге определяется количеством стран, в которые граждане могут въезжать без визы или с упрощённым правилам.
- Рейтинг возглавила Япония — для её граждан доступно 193 безвизовых направлений. Сингапур и Южная Корея заняли второе место с показателем 192. Третье место разделили Германия и Испания — у них по 190 доступных без виз стран.
- Россия заняла 49 место в рейтинге с показателем 118 направлений, Беларусь — 68 место и 78, Казахстан — 70 место и 76, Украина — 36 место и 144.
- В своём Telegam-канале Henley & Partners пишет, что составила индекс на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта. Компания также отметила, что анализ указывает на самый большой разрыв за историю индекса между первыми и последними местами: граждане закрывающего рейтинг Афганистана могут поехать только в 27 стран без визы.
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Всего то надо было получить ядеркой и придумать аниме
Я считаю что они могли обойтись только аниме, а дальше всё бы пошло по накатанной
Больше на корейских мужчин похоже
Рашист?
ну у вас логика я фигею
А где ОАЭ? Они на первом месте должны быть либо делить с Японией первое место
https://www.passportindex.org/byRank.php
На одном месте с Лихтенштейном, что очень даже достойно. Больше удивляет, что жители других нефтедолларовых стран Залива не так свободны в передвижениях.
Азиаты по открытости впереди, мир меняется...
Азиаты азиатам рознь
северокорейцам что-то не очень рады
Мир не против принимать северокорейцев. Северная Корея против выпускать северокорейцев.
вооот.
Япония да, ее как-то вообще всегда не слышно) а потом оп-па!)
Ну вот, а то ноют, понимаешь. Тут на 118 направлений можно отправиться и всё без визы!
А где США?
Это вы должны были на географии проходить в школе.
В рейтинге где сша
В рейтинге.
По паспорту Финляндии 187 стран без виз.
А они - только (теперь) в Эстонию бухать.
Где в рейтинге США?
Что вы так распереживались. В блоке номер 7
Считаю американский паспорт лучше всех
В России не учитывались ограничения для военнообязанных при составлении рейтинга. У таких людей вообще 0