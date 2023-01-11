Киргизия будет выдавать иностранцам 10-летние визы в обмен на инвестиции в $230 тысяч Статьи редакции
В ноябре 2022-го правительство страны сообщало, что за вложения в $120 тысяч иностранные инвесторы смогут в ускоренном режиме получить ВНЖ.
- Парламент Киргизии принял поправки к закону «О внешней миграции», говорится на сайте ведомства. Документ предусматривает смягчение визового режима для иностранных инвесторов.
- Иностранец, вложивший в экономику Киргизии не менее 10 млн сомов (около $117,6 тысяч), имеет право получить визу на пять лет. При вложениях от 20 млн сомов (примерно $230 тысяч) можно рассчитывать на визу сроком в 10 лет. До этого максимальный период действия киргизской визы составлял один год.
- В августе 2022 года Киргизия ввела статус «цифрового кочевника» для ИТ-специалистов из России, Беларуси и других стран. Он позволяет жить в стране без регистрации и оформить счёт в местном банке.
- В ноябре кабмин Киргизии сообщил, что иностранцы, вложившие 10 млн сомов в экономику страны, смогут получить вид на жительство в ускоренном режиме — без обязательного проживания в стране шести месяцев до подачи заявления.
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16 млн.? А не дохера ли это для Киргизии?
Овер дохера
Нюанс: наоборот тоже работает - сдал паспорт - забрал 16 лямов.
Очень странно, что тебе еще не напихали про кыргызов и Кыргызстан
Я за 230 тыс приведу своего человека в президенты и сделаю его монархом
Хорошо, а почему виза в страну стоит дороже, чем небольшой город в этой стране 🤔
Потому что не нае...ешь - не проживешь. Восток - дело тонкое )
проще купить сразу город и автоматом стать мэром
Виза на 10 лет за 230тыс$?! Ничего не перепутали? Во многих странах с лучшим уровнем жизни за меньшие деньги можно гражданство получить..
С притоком таких визитёров и уровень жизни подрастет
Ну значит езжай в другие страны, в чем проблема?
Где можно гражданство получить? На островах?
А перечислите пожалуйста эти страны.
Где уровень жизни выше, а гражданство за <230тыс$ продают.
Они нам строителей, мы им программистов. Отличный план -)
На 230к можно пару неплохих паспортов купить)
Жадность имхо. Кому нужна виза на 10 лет в Киргизии?
Единицам. Когда есть вокруг безвизовые страны, легкие ВНЖ и дешевые паспорта.
Это где такие дешевые и неплохие паспорта? Расскажите подробнее плиз )
может они скидку сделают через время😂
Del
Езжайте в Аргентину там дешевле
там очень плохо говорят по-русски
Потолок этой страны 500к российских рублей.
Это даже много))
получающему гражданство?
За такие инвестиции должны давать сразу пожизненное гражданство, квартиру и жену
Звездюлей дадут. Через пару лет после инвестирования ))) Чемодан - вокзал - домой.
Двух жен
230 000$ это примерно 1/29 000 от годового бюджета их страны.
или 1/26 000 внешнего долга.
30 000 чел к себе перевезут и долги выплачены!
Stonks 😑😂
их план раскрыт
😆 в Киргизию 120$ ???
Лучше на северный Кипр
или сразу в ж**у, то есть - в Абхазию.
ну и расценки...Это ведь Киргизия,а не Дубай
Дубай дешевле бро
Надо брать за 230 баксов на 10 лет? Рай!
ничего себе захотели, а мы ругаем наше правительство, мол они бред несут, тут просто переиграли и уничтожили
В заголовке ошибка: вместо "продавать" написано "выдавать".
Что ты Киргизия дорогая
Держу пари, щас Паша выйдет из гражданства Невиса, продаст пентхауз в Дубае и побежит оформляться в Кыргызстан, квартирку там купит. Или комнату в коммуналке.
Спасибо, поржал
С учетом того, что Турция постепенно всем штампует отказы и скорее всего вообще закроет ВНЖ по аренде – может и неплохо звучит))) Но че-то все равно до фига денег хотят!
В Турции по-моему до 2021 при инвестиции от 250к$ давали легко ВНЖ.
Нужным людям необходимо вложить деньги в Киргизию и официально в ней жить. Под это сочиняется и принимается закон.
Только так
- Добрый день, Садыр!
- Добрый день, Владимир!
- Садыр, заверни-ка моих овечек обратно, а тех что не захотят, обстриги вместе с яйцами.
Киргизия, видимо, забыла, что она в ОДКБ и будет выдавать таких визитёров по любому чиху одной из стран участниц.
Не думаю что тут сидит много уголовников, которым это актуально
Исправьте пожалуйста текст
(около $117,6) на (около $117,6 тысяч)
(примерно $230) на (примерно $230 тысяч)
В Португалии 200 000 евро внж инвестора (по-факту можно меньше) 😂
$230 тысяч - а не дохера ли это для Киргизии? На Кипре и то меньше просят
Похоже, Киргизия намерена произвести хорошее впечатление — 10-летние визы всего за $230 000? Все, что я могу сказать, это, должно быть, чертовски выгодное предложение!
Мне интересно, сколько времени потратили на это депутаты, и за сколько лет этот труд будет оправдан).
Для тех кто инвестирует на заводы и тд. будет интересно насчёт налогов и не более того я думаю.
Но сумма учитывая ситуацию с ОДКБ, не стабильность (ихмо ЦА и Киргизия) заоблачные.
За эти деньги меня назначать Акимом города ?
Где вы были месяц назад???
Я, конечно, все понимаю, но на ум приходит только анекдот про не летающего.
Смейтесь, смейтесь.:) При определённом ходе событий таких вариантов будет 2-3 , не больше:))))
За 250 Португалия ВНЖ даёт. А через некоторое время добро пожаловать в гражданство
Латвия тоже давала , а потом отбирала обратно , так и с Португалией
Проще жениться на гражданке Киргизии ))
Настроение… Продать все и получить визу в Киргизию на 10 лет!
Сейчас россиянам плохо паспорта продают. Хотя бы великий Кыргызстан своих младших русских братьев спасает. Что бы купить нормальный паспорт сегодня надо быть из рукопожатной страны. Когда получите гражданство Кыргызстана, тогда сможете уже другой паспорт купить
аяй, киргизы молодцы - срисовали что выгодно бабки рубить на визах. Только чет вспышку пропустили или они что-то знают и надежда на новую мобилизацию и отказы в Казахстане?