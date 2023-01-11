Миграция
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Киргизия будет выдавать иностранцам 10-летние визы в обмен на инвестиции в $230 тысяч Статьи редакции

В ноябре 2022-го правительство страны сообщало, что за вложения в $120 тысяч иностранные инвесторы смогут в ускоренном режиме получить ВНЖ.

  • Парламент Киргизии принял поправки к закону «О внешней миграции», говорится на сайте ведомства. Документ предусматривает смягчение визового режима для иностранных инвесторов.
  • Иностранец, вложивший в экономику Киргизии не менее 10 млн сомов (около $117,6 тысяч), имеет право получить визу на пять лет. При вложениях от 20 млн сомов (примерно $230 тысяч) можно рассчитывать на визу сроком в 10 лет. До этого максимальный период действия киргизской визы составлял один год.
  • В августе 2022 года Киргизия ввела статус «цифрового кочевника» для ИТ-специалистов из России, Беларуси и других стран. Он позволяет жить в стране без регистрации и оформить счёт в местном банке.
  • В ноябре кабмин Киргизии сообщил, что иностранцы, вложившие 10 млн сомов в экономику страны, смогут получить вид на жительство в ускоренном режиме — без обязательного проживания в стране шести месяцев до подачи заявления.
Бишкек, фото Unsplash

#новость #киргизия

3167 просмотров
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89 комментариев
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 Андрей Киселев

16 млн.? А не дохера ли это для Киргизии?

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Руслан Каспаров

Овер дохера

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nanochat.ru

Нюанс: наоборот тоже работает - сдал паспорт - забрал 16 лямов.

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1 комментарий
Alexey Dymov

Очень странно, что тебе еще не напихали про кыргызов и Кыргызстан

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Никита Мардюков

Я за 230 тыс приведу своего человека в президенты и сделаю его монархом

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3 комментария
Игорь Мазаев

Хорошо, а почему виза в страну стоит дороже, чем небольшой город в этой стране 🤔

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Andrew Simon

Потому что не нае...ешь - не проживешь. Восток - дело тонкое )

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Stepan Tomara

проще купить сразу город и автоматом стать мэром

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3 комментария
Александр Пустовалов

Виза на 10 лет за 230тыс$?! Ничего не перепутали? Во многих странах с лучшим уровнем жизни за меньшие деньги можно гражданство получить..

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Аня Деревянко

С притоком таких визитёров и уровень жизни подрастет

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3 комментария
Николай Верегин

Ну значит езжай в другие страны, в чем проблема?

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Борис Вишневский

Где можно гражданство получить? На островах?

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4 комментария
Аня

А перечислите пожалуйста эти страны.
Где уровень жизни выше, а гражданство за <230тыс$ продают.

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Я никто и звать меня никак

Они нам строителей, мы им программистов. Отличный план -)

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Ware Wow

На 230к можно пару неплохих паспортов купить)

Жадность имхо. Кому нужна виза на 10 лет в Киргизии?
Единицам. Когда есть вокруг безвизовые страны, легкие ВНЖ и дешевые паспорта.

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Александр Шестаков

Это где такие дешевые и неплохие паспорта? Расскажите подробнее плиз )

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2 комментария
Denis Buslaev

может они скидку сделают через время😂

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melkiyPadonok

Del

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дибиров гаджи

Езжайте в Аргентину там дешевле

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Alexey Dymov

там очень плохо говорят по-русски

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2 комментария
ne01100001001

Потолок этой страны 500к российских рублей.

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Lana Milovanova

Это даже много))

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Dmitri Vinitski

получающему гражданство?

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Павел Иванов

За такие инвестиции должны давать сразу пожизненное гражданство, квартиру и жену

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Сезонный Ковид

Звездюлей дадут. Через пару лет после инвестирования ))) Чемодан - вокзал - домой.

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3 комментария
Аня Деревянко

Двух жен

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2 комментария
Андрей Захаров

230 000$ это примерно 1/29 000 от годового бюджета их страны.
или 1/26 000 внешнего долга.

30 000 чел к себе перевезут и долги выплачены!

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Руслан Каспаров

Stonks 😑😂

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Nikolay Skidanov

их план раскрыт

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Turkhan Yus

😆 в Киргизию 120$ ???
Лучше на северный Кипр

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Dmitri Vinitski

или сразу в ж**у, то есть - в Абхазию.

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Ilnur Mustafin

ну и расценки...Это ведь Киргизия,а не Дубай

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Dev

Дубай дешевле бро

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Сидор

Надо брать за 230 баксов на 10 лет? Рай!

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Владимир Соболев

ничего себе захотели, а мы ругаем наше правительство, мол они бред несут, тут просто переиграли и уничтожили

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Вадим Д.

В заголовке ошибка: вместо "продавать" написано "выдавать".

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Mike Glukhov
Applicants can also gain citizenship in Saint Kitts and Nevis by investing in government-approved real estate developments, such as hotel resorts and touristic properties, by investing a minimum of $200,000

Что ты Киргизия дорогая

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Сезонный Ковид

Держу пари, щас Паша выйдет из гражданства Невиса, продаст пентхауз в Дубае и побежит оформляться в Кыргызстан, квартирку там купит. Или комнату в коммуналке.

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3 комментария
Dmitri Vinitski

Спасибо, поржал

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Lana Milovanova

С учетом того, что Турция постепенно всем штампует отказы и скорее всего вообще закроет ВНЖ по аренде – может и неплохо звучит))) Но че-то все равно до фига денег хотят!

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Руслан Каспаров

В Турции по-моему до 2021 при инвестиции от 250к$ давали легко ВНЖ.

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1 комментарий
SMD
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Alexey Dymov

Нужным людям необходимо вложить деньги в Киргизию и официально в ней жить. Под это сочиняется и принимается закон.

Только так

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Аркадий Дорога

- Добрый день, Садыр!
- Добрый день, Владимир!
- Садыр, заверни-ка моих овечек обратно, а тех что не захотят, обстриги вместе с яйцами.

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Валютный велосипед

Киргизия, видимо, забыла, что она в ОДКБ и будет выдавать таких визитёров по любому чиху одной из стран участниц.

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Александр Св-Ко

Не думаю что тут сидит много уголовников, которым это актуально

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1 комментарий
Sergey T

Исправьте пожалуйста текст
(около $117,6) на (около $117,6 тысяч)
(примерно $230) на (примерно $230 тысяч)

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Oleg N

В Португалии 200 000 евро внж инвестора (по-факту можно меньше) 😂

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Качан Водки

$230 тысяч - а не дохера ли это для Киргизии? На Кипре и то меньше просят

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CAT

Похоже, Киргизия намерена произвести хорошее впечатление — 10-летние визы всего за $230 000? Все, что я могу сказать, это, должно быть, чертовски выгодное предложение!

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Di Dustin

Мне интересно, сколько времени потратили на это депутаты, и за сколько лет этот труд будет оправдан).
Для тех кто инвестирует на заводы и тд. будет интересно насчёт налогов и не более того я думаю.
Но сумма учитывая ситуацию с ОДКБ, не стабильность (ихмо ЦА и Киргизия) заоблачные.

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Seller of Happiness

За эти деньги меня назначать Акимом города ?

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SKYPIDAR

Где вы были месяц назад???

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Андрей Верижников

Я, конечно, все понимаю, но на ум приходит только анекдот про не летающего.

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Sever

Смейтесь, смейтесь.:) При определённом ходе событий таких вариантов будет 2-3 , не больше:))))

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M-S-R
в обмен на инвестиции в $230 тысяч

За 250 Португалия ВНЖ даёт. А через некоторое время добро пожаловать в гражданство

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melkiyPadonok

Латвия тоже давала , а потом отбирала обратно , так и с Португалией

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Alks

Проще жениться на гражданке Киргизии ))

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Никита Мардюков

Настроение… Продать все и получить визу в Киргизию на 10 лет!

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Ivan Cruz

Сейчас россиянам плохо паспорта продают. Хотя бы великий Кыргызстан своих младших русских братьев спасает. Что бы купить нормальный паспорт сегодня надо быть из рукопожатной страны. Когда получите гражданство Кыргызстана, тогда сможете уже другой паспорт купить

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Идип

аяй, киргизы молодцы - срисовали что выгодно бабки рубить на визах. Только чет вспышку пропустили или они что-то знают и надежда на новую мобилизацию и отказы в Казахстане?

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