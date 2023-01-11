Таиланд введёт туристический сбор с июня 2023 года — чтобы развивать туризм и страховать отдыхающих Статьи редакции
Это второй раз, когда правительство переносит сроки.
- Правительство планирует ввести сбор с июня 2023 года, сообщило Bangkok Post со ссылкой на Министерство туризма и спорта Таиланда. Его не будут взимать с тех, у кого есть разрешение на работу или «пограничный пропуск», который запрещает находиться в стране более трёх дней.
- Сумма сбора составит 300 батов — это около $9 или 619 рублей на момент публикации. Её будут собирать за въезд или за каждый день пребывания — не уточнили. Вырученные деньги пойдут на «поддержку туристов, с которыми произошёл несчастный случай», а также на развитие туристических направлений.
- В 2022 году Таиланд посетило 11,8 млн туристов, в 2023-м власти ожидают около 25 млн человек. Годовые расходы Таиланда на туризм могут составить 2,38 трлн батов.
- Идею ввести сбор правительство обсуждало с 2016 года, но о реальных планах рассказало только в 2021-м, озвучив сумму в 300 батов. Правила должны были вступить в силу с января 2022-го, однако после этого сроки перенесли на апрель того же года.
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Таиланд — это эпицентр разврата на этой планете. У меня нигде и никогда не было столько сексуальных контактов за единицу времени, как там. Главное не стесняться и сразу определять ледибоев.
и с женщинами?
Просто берёте рукой за промежность и всё.
и с ними тоже с:
Проститутки то в любой стране есть.
У меня там не было ни одного контакта.
Бангкок пожирает людей
Офигенно, вылетаю!🔥🔥
Платные контакты?
Неплохо так — по $9 с 25 млн человек.
Это за одно посещение, видимо?
Крыму с Краснодаром завидно, небось.
В Питере вроде тоже 100р берут в сутки с отелей и хостелов. Но, куда идут бабки непонятно.
Да уж ладно, как раз всё понятно.
Кстати, вероятно, эти "непонятные" деньги тоже когда-нибудь посетят Таиланд.
Вообще, я считаю, это возмутительно. Кто первый ввёл этот ебучий туристический сбор, тот бессовестный негодяй. К тебе в страну туристы валят, бабла там оставляют немерено, а ты их ещё дополнительно нагибаешь на 317 рублей 60 копеек. Стыд и срам.
Вообще то - 621 рубль 18 копеек)
Он просто слегка придурковатый
Отдать 1000 баксов минимум за перелет и проживание норм, зато 20 баксов сбор это конечно уже совсем перебор.
P.S: Если на каждый день введут, реально стрёмно будет.
Можно ещё ввести какой-нибудь там, ммм, воздушный сбор, который как бы должен идти на очистку воздуха от нетипично пахнущих туристов. Ну а хуле, тебе чо, ещё 20 баксов жалко, раз уже столько заплатил за перелёт, проживание и туристический сбор?
И они туда же
Нужно больше золота, милорд. После Ковидобесия там экономика в руинах - многие тайцы голодают.
У твиттера идею взяли, только Mаск $8 просит, а не 9
В день, в месяц, в год, на весь период пребывания?
на въезде
на период пребывания, потому что никто тебе каждый день не будет тебе делать страховку и всё такое прочее
издание не уточнило :(
это за какой срок?
Единовременно при въезде, но если визаранить, придётся платить постоянно)
А можно еще мед страховку,а то в жизни всякое бывает…😀
Кажется, даже больше, чем в некоторых европейских странах... А если ещё и раз в день они это хотят получать. Да кто к ним ездить будет-то?