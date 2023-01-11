Миграция
Полина Лааксо

Таиланд введёт туристический сбор с июня 2023 года — чтобы развивать туризм и страховать отдыхающих Статьи редакции

Это второй раз, когда правительство переносит сроки.

Источник: «В Таиланд»
  • Правительство планирует ввести сбор с июня 2023 года, сообщило Bangkok Post со ссылкой на Министерство туризма и спорта Таиланда. Его не будут взимать с тех, у кого есть разрешение на работу или «пограничный пропуск», который запрещает находиться в стране более трёх дней.
  • Сумма сбора составит 300 батов — это около $9 или 619 рублей на момент публикации. Её будут собирать за въезд или за каждый день пребывания — не уточнили. Вырученные деньги пойдут на «поддержку туристов, с которыми произошёл несчастный случай», а также на развитие туристических направлений.
  • В 2022 году Таиланд посетило 11,8 млн туристов, в 2023-м власти ожидают около 25 млн человек. Годовые расходы Таиланда на туризм могут составить 2,38 трлн батов.
  • Идею ввести сбор правительство обсуждало с 2016 года, но о реальных планах рассказало только в 2021-м, озвучив сумму в 300 батов. Правила должны были вступить в силу с января 2022-го, однако после этого сроки перенесли на апрель того же года.

#новость #таиланд

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27 комментариев
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 Handsome

Таиланд — это эпицентр разврата на этой планете. У меня нигде и никогда не было столько сексуальных контактов за единицу времени, как там. Главное не стесняться и сразу определять ледибоев.

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Либерал-смузихлёб

и с женщинами?

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Handsome

Просто берёте рукой за промежность и всё.

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Илья Зубов

и с ними тоже с:

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Ware Wow

Проститутки то в любой стране есть.
У меня там не было ни одного контакта.

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Anatoly Ivanov

Бангкок пожирает людей

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Сергей Я

Офигенно, вылетаю!🔥🔥

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Kanojo Tenohira

Платные контакты?

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Вадим Д.

Неплохо так — по $9 с 25 млн человек.
Это за одно посещение, видимо?
Крыму с Краснодаром завидно, небось.

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Grandzlo

В Питере вроде тоже 100р берут в сутки с отелей и хостелов. Но, куда идут бабки непонятно.

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Вадим Д.

Да уж ладно, как раз всё понятно.
Кстати, вероятно, эти "непонятные" деньги тоже когда-нибудь посетят Таиланд.

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Слегка Придурковатый

Вообще, я считаю, это возмутительно. Кто первый ввёл этот ебучий туристический сбор, тот бессовестный негодяй. К тебе в страну туристы валят, бабла там оставляют немерено, а ты их ещё дополнительно нагибаешь на 317 рублей 60 копеек. Стыд и срам.

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Stanislav Mikhaylov

Вообще то - 621 рубль 18 копеек)

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Павел

Он просто слегка придурковатый

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Dimitri

Отдать 1000 баксов минимум за перелет и проживание норм, зато 20 баксов сбор это конечно уже совсем перебор.

P.S: Если на каждый день введут, реально стрёмно будет.

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Слегка Придурковатый

Можно ещё ввести какой-нибудь там, ммм, воздушный сбор, который как бы должен идти на очистку воздуха от нетипично пахнущих туристов. Ну а хуле, тебе чо, ещё 20 баксов жалко, раз уже столько заплатил за перелёт, проживание и туристический сбор?

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Тётя Сара Моргенштерн

И они туда же

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Anatoly Ivanov

Нужно больше золота, милорд. После Ковидобесия там экономика в руинах - многие тайцы голодают.

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anri

У твиттера идею взяли, только Mаск $8 просит, а не 9

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Станислав

В день, в месяц, в год, на весь период пребывания?

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Либерал-смузихлёб

на въезде

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Вячеслав Макаров

на период пребывания, потому что никто тебе каждый день не будет тебе делать страховку и всё такое прочее

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Полина Лааксо
Автор

издание не уточнило :(

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Ware Wow

это за какой срок?

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Artur Kuramshin

Единовременно при въезде, но если визаранить, придётся платить постоянно)

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Mr Black

А можно еще мед страховку,а то в жизни всякое бывает…😀

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Melissa Mata

Кажется, даже больше, чем в некоторых европейских странах... А если ещё и раз в день они это хотят получать. Да кто к ним ездить будет-то?

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