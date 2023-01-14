Издание Bubble поговорило с уроженкой Минска, которая закончила экономический университет, отработала по специальности, ушла в IT, переехала в Лондон и за два месяца нашла там работу.

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Виктории 33 года. Сейчас она бизнес-аналитик и кофаундер стартапа Crystal Roof в Лондоне. В 2012 она закончила магистратуру в БГЭУ и два года отработала бухгалтером.

В 26 я работала на распределении и считала копеечки. Думала о том, где заработать, как платить за [съемную] комнату и как сменить работу. Я прочла статью о бизнес-анализе и поняла, что мне это очень интересно. Прошла курсы при ПВТ: они давали стажировку с реальным опытом, а на наш выпускной пригласили представителей разных компаний. Там я и нашла свою новую работу и попала в IT. К слову, мне очень помог бухгалтерский опыт. В то же время я встретила мужа, мы быстро поженились, потом я работала бизнес-аналитиком в Минске — и вот в 2016 я уже в Великобритании. Это было решение мужа: он хотел поработать в мировых корпорациях, и ему предложили работу software-инженера в Microsoft. Он согласился, я тоже решила переехать. У меня не было никакого оффера и было много сомнений насчет того, смогу ли я найти работу здесь. Но я решила, что мы разберемся. Виктория

Виктория с мужем в Лондоне

Что нужно для рабочей визы

Рабочую визу в Великобританию могут делать только компании, у которых есть специальная лицензия, рассказывает Виктория. Но после выхода Великобритании из ЕС работодателям стало проще ее получить, а квоты на количество таких виз в год отменили. Тем не менее, если у вашего работодателя нет такой лицензии, вам нужно будет самостоятельно оплачивать взносы и страховки.

Чтобы податься на рабочую визу, вам нужны паспорт и подтверждение, что ваш уровень английского не меньше В1. Подойдут сертификаты SELT или аттестаты о среднем образовании, но только если вы получили его в Англии. Если у вашего работодателя есть спонсорская лицензия, то нужны его имя, сертификат о спонсорстве, номер лицензии, ваша должность с кодом и годовой оклад. Если этого всего нет, то выписка из банка. Это минимальный пакет документов, но вас могут попросить предоставить, например, результаты теста на туберкулез, или, если оффер есть только у одного из супругов, свидетельство о браке. Подробнее об этом можно почитать на сайте правительства Великобритании.

Еще один тип визы, который позволяет жить и работать в Великобритании — это Global Talent. Чтобы получить ее, вам не нужен работодатель.

Многим при изучении требований на эту визу кажется, что нужно иметь Нобелевскую премию, не меньше. Но на самом деле критерии не такие суровые, мой муж перешел на этот тип визы с рабочей. Ключевым моментом было сильное, хорошо составленное обоснование с описанием всех ваших заслуг. Я знаю как минимум четырех человек с такой визой: два дата-сайентиста, основатель стартапа и архитектор-программист. Насколько я понимаю, в сфере IT на нее могут рассчитывать технари или собственники IT-бизнесов. Представителям менее технических профессий в IT — продукт- и проджект-менеджерам, аналитикам, маркетологами — будет намного сложнее получить такую визу. Виктория

Виза Global Talent действует до пяти лет, с ней можно быть самозанятым, работать в компании или стать директором своей, но нельзя получать большинство госпособий. Если вы меняете работу, об этом не нужно сообщать британскому МДВ. Чтобы получить Global Talent, не нужно подтверждать знание английского, зато нужно подтвердить, что вы «лидер или потенциальный лидер» в своей сфере. На сайте правительства есть список техскиллов и опыта в IT, которые помогут получить такую визу: там геймдев, UX\UI-дизайн, ИИ и кибербезопасность.

Если вы не работаете в IT, но занимаетесь наукой, исследованиями, культурой или искусством, то тоже можете получить визу Global Talent. А вот если ваша деятельность связана со спортом, то этот тип визы вам не откроют.

Лондон. Фото из архива гериони

Как искать работу: писать компаниям напрямую и указывать главные навыки в начале резюме

Виктория работает бизнес-аналитиком в компании-разработчике ПО для торговли itim шестой год.

[Когда переехала,] были сомнения, что мне придется работать официанткой, но ничего такого не произошло. До переезда я работала бизнес-аналитиком около трех лет и не чувствовала себя уверенной и в профессиональных качествах, и в бизнес-английском. Казалось, что в Лондоне все круче и сложнее. Но выяснилось, что у беларусских айтишников хороший уровень: через пару недель после начала поисков я пошла на второе собеседование и получила работу. Я создала резюме на сайте [по поиску работу] и меня нашел агент. Виктория

Работу можно искать на Indeed, Reed, Monster Jobs и CWJobs. На них не вы откликаетесь на вакансии, а хайринг-агенты на ваше резюме. Не удивляйтесь, что поиском кандидатов занимаются не эйчары — в Лондоне штатные HR есть в основном в крупных компаниях.

Если искать работу через такие сайты, то у вас будет большой выбор предложений, но агенты продолжат звонить в течение года. Поэтому многие сами пишут на почту компаний, которые нанимают. Виктория

Перед тем, как отправить или опубликовать резюме, проверьте, чтобы в самом начале было саммари ваших скиллов и опыта. Агенты читают описание и смотрят остальное резюме, если у вас есть нужные навыки. Если ваши навыки будут указаны только по местам работы, агент может их просто не заметить.

Шесть особенностей аренды жилья: где искать, какие нужны документы, почему нельзя выехать раньше срока и писать лендлорду в личку

Первую квартиру в Лондоне мужу Виктории предоставил Microsoft, вторую в том же районе он нашел через сайты аренды жилья. Самые популярные — Rightmove и Zoopla. Чтобы снять квартиру, нужно подтвердить, что вы в стране легально, и предоставить выписку по счету в британском банке. А чтобы снять хорошую квартиру, надо знать нюансы.

Тогда нам вообще ничего не было понятно о том, как арендовать жилье. Муж прислал мне фото квартиры — вроде ничего такая, решили снять. Частично из этой истории и вырос стартап, которым мы сейчас занимаемся: за квартиру нужно отдавать половину зарплаты или больше, а ты даже не можешь понять, что тебя в ней ждет. Виктория

Первая особенность: в Лондоне много старых домов. Квартира, которую сняли Виктория с мужем, находилась в доме викторианской эпохи. В таких домах есть проблемы с шумоизоляцией внутри дома и холодно из-за одинарных окон, из-за них же хорошо слышен шум улицы.

Наши соседи вели разгульный образ жизни, практически не спали, а потом у них получалось еще и встать рано — мы слышали шум ночью и их шаги по утрам. На просмотре такое сложно заметить, соседей может просто не быть дома, когда вы смотрите квартиру. Виктория

Дом, в котором была первая квартира Виктории. Фото из архива героини

Виктория добавляет, что в старых домах часто растет плесень и есть проблемы с канализацией. С этим надо разбираться самим.

Заставить лендлорда что-то с этим всем сделать практически невозможно. Только если проблема делает жилье непригодным к жизни, тогда он примет меры — иначе просто не сможет его сдавать. Есть легальное требование, что в старых домах на полу должны быть ковры. Это как будто помогает шумоизоляции и делает пол теплым, но лондонцам они просто очень нравятся — даже мои молодые коллеги не понимают, как я могу не хотеть постелить ковер, это же удобно! Местный мем — лендлордовский старый кожаный диван. Обычно он коричневый или черный, есть почти во всех квартирах. Виктория

Вторая особенность: минимальный срок аренды квартиры в Лондоне — полгода. Это прописанное в договоре время, раньше которого вы не можете отказаться от квартиры и вас не могут выселить.

Мы прожили в нашей второй квартире четыре месяца и съехали из-за шума: почти не спали. Тогда нашим минимальным сроком были шесть месяцев — это самый минимум, сейчас, наверное, минимальный уже год. Так что два месяца мы платили за две квартиры — за эту и ту, в которую мы переехали. В ней мы прожили девять месяцев, но с ней тоже не повезло: в том районе низко летали самолеты. В основном квартиры сдаются на долгий срок. Недавно мы искали, где можно остановиться на три месяца. Найти квартиру на такой срок сложно, в итоге остались у друзей. На Airbnb и других платформах для поиска жилья на короткие сроки нереально дорого: 5-6 тысяч фунтов ($6 000-8 500) в месяц за квартиру с одной спальней. Виктория

Третья особенность (только для владельцев домашних животных): почти во всех объявлениях аренды есть пометка «No pets».

Снять квартиру с котом еще возможно, но с собаками почти нереально. Но многие игнорируют правило «No pets». Лендлорд не может заявиться к вам просто так — это радует, потому что хозяйка моей квартиры в Минске могла прийти, когда захочет. Есть годовая инспекция, о ней предупреждают заранее, на этот день животных можно убрать. У нас был кот, с ним можно было заселиться в квартиру, но потом завели и собаку. При выселении агент сказал, что лендлорд узнал о нашей собаке и ему это не нравится. Пока что мы живем у друзей, но наша сделка должна вот-вот закончиться — и мы купим эту же квартиру, это наша четвертая съемная квартира. Так совпало, что и у нас не вышло с другой сделкой, и у лендлорда что-то пошло не так с другими покупателями. Виктория

Четвертая особенность: большинство квартир сдаются через агентов. К этому тоже надо быть готовым. По словам Виктории, имеет смысл заниматься этим самостоятельно, если у вас не хватает документов или вам нужна квартира на срок менее шести месяцев. Без посредников можно снять комнату — ищите ее на Spare Room, иногда на этом сайте бывают и квартиры. Но если эти пункты вас не касаются, лучше пользоваться услугами агентств: они составят правильный договор и будут хранить ваш залог, так что лендлорд не сможет просто так оставить его себе.

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Пятая особенность: чтобы снять квартиру официально, вам нужна справка из банка. Но банк не откроет вам счет, пока вы не назовете свой постоянный адрес. Получается замкнутый круг. Если у вас уже есть оффер — попросите работодателя подтвердить это еще раз.

Банк принял официальное письмо от Microsoft о том, что мы здесь легально и для работы, и открыл счет. Имея счет мы смогли снять жилье. Но не все банки идут на такие уступки. Виктория

Шестая особенность: вам не нужно общаться с лендлордом. После того, как агент заключил сделку, он становится посредником в вашей коммуникации с хозяином квартиры. А если вы покупаете недвижимость, ваш юрист будет общаться с юристом владельца.

Мы знаем имя лендлорда и официальный адрес, по которому он может и не жить. Один раз я написала лендлорду, было совсем не понятно, что происходит с нашей сделкой. Он передал мне через моего юриста, чтобы я так больше не делала. Есть список вещей, за которые отвечает лендлорд. Лампочки, засоры в трубах — это на нас. А вот если случилось что-то капитальное и нужно его вмешательство, то надо написать агенту, агент напишет лендлорду, и лендлорд будет долго говорить, что он этим занимается. Зависит от человека, конечно, но в основном они стараются вкладываться минимально. Виктория

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Виктория добавляет, что в последний год снять квартиру в Лондоне стало сложнее.

Раньше это было довольно легко, а сейчас они быстро разлетаются, начинаются торги, агенты поднимают цены, которые и так выросли из-за инфляции. Сейчас, наверное, цена квартиры с одним залом и одной спальней в среднем районе — около 1 600 фунтов (примерно $1 950). Если вам предлагают квартиру меньше, чем за тысячу — что-то не так. Она может быть очень маленькой, находиться возле дороги, где пыльно и шумно, близко к железнодорожным путям или в неблагополучном районе. Виктория

Как открыть счет в банке и где нужно регистрироваться негражданам ЕС

Для легальной жизни в Лондоне вам нужен BRP — биометрический вид на жительство. Его можно получить в отделении почты, для этого нужен паспорт. Если вы подавали заявление на BRP из другой страны, надо сходить за ним в указанное отделение почты в течение десяти дней. А если из Великобритании, то вам пришлют его на ваш адрес.

После нам долго никто не мог сказать, пришли ли наши карточки резидентства, и надо было время от времени ходить на почту и спрашивать, а их все не было. Великобритания — высокотехнологичная страна, но есть много вещей, которые непонятно как работают. Например, очень много бумажной почты. В Беларуси [по почте] приходили только жировки, а здесь присылают и подтверждение записи к врачу, и страховку. Британцы все еще читают бумажные газеты. Виктория

С BRP можно снять квартиру, записаться к врачу и открыть счет в банке.

Мы открыли личные счета в HSBC, но это долго тянулось. Если нужно быстро открыть счет, есть Revolut, Monso и другие challenger banks. В 2020 мы хотели открыть в HSBC и бизнес-счет для нашего стартапа, но банк нам отказал. Тогда мы пошли в Revolut и открыли там счет без проблем, плюс переводы за границу в разы дешевле. Сейчас Revolut не проводит платежи в Россию, а там наш сотрудник, которому надо заплатить. Пока что мы не нашли новый банк для международных платежей. Открыть новый бизнес-счет для стартапа сложно еще и потому, что у нее беларусский паспорт. Виктория

Если вы не гражданин ЕС, то вам нужно дополнительно зарегистрироваться в полиции по месту жительства и вовремя сообщать о переезде, смене паспорта и BRP, чтобы не получить штраф.

Виктория рассказывает, что зарегистрировать компанию Crystal Roof было несложно, а вот разобраться с документами для найма — отдельная задача.

Надо понять, как платить зарплату, оформлять больничные и все такое. У меня есть беларусская боязнь налоговой: сейчас я что-то сделаю не так, и меня накажут. Но здесь госорганы стараются научить тебя делать все по закону, если неумышленно сделаешь что-то не так, налоговая тебя не карает. Тем не менее, даже с моим экономическим бэкграундом разобраться было сложно, да и это отдельный бухгалтерский английский. Виктория

Что делать, если лондонцы говорят на непонятном английском, и как с ними подружиться

Язык остается моей самой большой проблемой. Я хорошо говорю по-английски, у меня С2, но я не нейтив. Не могу избавиться от акцента, сложно полностью выразить свои мысли,а для меня это важно. Если бы я могла выбрать себе суперспособность — это было бы умение говорить на всех языках. Виктория

Виктория учила английский со школы и участвовала в олимпиадах. Позже она ходила на курсы по повышению квалификации в МГЛУ, где преподавали бизнес-английский.

Там помогли подтянуть уровень, дали словарный запас, который помогает говорить о чем-то кроме погоды. Например, обсуждать новости. Но даже этого было не достаточно для комфортной жизни в другой языковой среде. Тем не менее, выучить английский, чтобы подтвердить В2 и получить визу — не проблема. Мой муж готовился с репетитором к IELTS и набрал балл выше проходного. Мне сдавать тесты было не нужно. Виктория

До переезда в Лондон Виктория работала с американскими заказчиками, но этот опыт не помог адаптироваться: британский английский отличается от американского варианта, поэтому в первое время ей было сложно понимать коллег. Набрать словарный запас помогла работа.

Я слушала, что и как говорят мои коллеги. Раньше вела Anki — записывала туда все слова, которые встречала, а потом повторяла. Я гуглила слова, которые слышала, записывала туда незнакомые обороты из имейлов или слова, которые где-то читала. Важно привыкнуть к тому, какие слова принято использовать вместе, как сказать что-то помягче или вежливее. Британцы, например, все смягчают. Если по речи видно, что британец недоволен — все очень плохо. И, наоборот, то, что не звучит серьезно, может на самом деле быть большой проблемой. Но лондонцы спокойно относятся к тому, что не все понимают эти культурные отличия Виктория

Хотите подружиться с лондонцами — зовите их в паб.

Здесь развита пабная культура, а поход выпить — это способ поговорить с обычно закрытыми британцами по душам и подружиться. Когда идешь на бар заказывать себе напиток, принято спрашивать у компании, кому еще какие напитки принести. Если вы не пьете, берите безалкогольное пиво. Еще одна особенность: в пабах в основном стоят и ходят, а не сидят. Виктория

Несмотря на то, что паб — это место для общения, лучше не уводить разговор в сторону политических проблем Восточной Европы, а поговорить, например, об отпуске, советует Виктория.

Вначале было сложно, потому что здесь не было никаких связей, хоть мы и были вдвоем с мужем. Сейчас я уже обзавелась друзьями. Кстати, в основном это беларусы, но у меня есть и подруга-англичанка. В Лондоне большое беларусское комьюнити. Я никогда не ощущала проблем с тем, что я иностранка — это очень интернациональный город. И я не замечала проблем с тем, что британское общество иерархическое, хотя говорят, что это так. Виктория

Как получить медицинскую помощь

У вас есть возможность получить медицинскую помощь в Лондоне бесплатно, даже если у вас проблемы с документами: нужно обратиться в Walk-in medical centre и подождать несколько часов в живой очереди. Туда же можно обратиться, если вам срочно нужна помощь. В городе их несколько, гуглите ближайший.

Один раз мне нужна была срочная помощь, я только приехала и мне не хватало документов. Я пошла в этот центр и мне довольно быстро помогли. Виктория

Если с документами все в порядке, вы можете лечиться в государственных клиниках: надо встать на учет по месту жительства к General Practitioner (GP) — это врач общей практики. Например, вас могут попросить показать счет за коммуналку с вашей фамилией и адресом. Если вы живете в квартире Airbnb и у вас ничего такого нет, а ждать в очереди в Walk-in medical centre не хочется, остается частная медицина. Но если ваша компания не предоставляет страховку, это будет довольно дорого.

Однажды я ходила на прием в частную клинику, у меня были проблемы со сном. Мне измерили давление и взвесили, поговорили со мной — это стоило около пятисот фунтов (примерно $608). Я была в шоке. Виктория

Часто консультации проходят по телефону, а если ваша проблема не угрожает жизни, вам, вероятно, предложат понаблюдать пару дней и обратиться еще раз, предупреждает Виктория. Учитывайте, что большинство лекарств продается по рецепту. Самостоятельно можно купить аспирин, спрей для горла, капли для носа, что-то от простуды и аллергии. Ввозить лекарства, которые отпускаются без рецепта в СНГ, может быть запрещено.

На чем ездить по городу: такси, метро, автобусы и велосипеды

В Лондоне есть несколько видов общественного железнодорожного транспорта. Есть метро — самое старое в мире, docklands light rail — транспорт, похожий на надземное метро и соединенный с подземкой, и само надземное метро. Лондонское метро делится на шесть транспортных зон, первая соединяет центр города, остальные постепенно от него отдаляются. Стоимость проездного зависит от того, сколько зон он включает.

Я часто составляю свой маршрут исходя из того, смогу ли передвигаться на удобных линиях, и даже выбирала район по их доступности, но это было актуально до пандемии. Сейчас я езжу куда-то раз в неделю. До ковида я ездила на метро почти каждый день и у меня был проездной для первой и второй зон, стоил 120 фунтов (примерно $146). Виктория

Лондон. Фото из архива героини

Если вы тоже планируете в основном передвигаться на метро, проверьте рейтинг самых надежных и ненадежных линий от Crystal Roof. Некоторые линии известны своими проблемами: на Metropolitan Line всегда что-то ломается и надо ложно ждать, а на Central Line летом температура сорок-пятьдесят градусов, говорит Виктория. Но не все так плохо: на новых станциях, например, оборудована безбарьерная среда.

Еще есть поезда — в основном междугородние, но на них можно передвигаться и внутри города.

За два часа можно доехать от Лондона до Манчестера (Между этими городами чуть больше 335 километров, примерное время такой поездки на машине — около четырех часов, если верить Google Картам. — Bubble), но надо учитывать, что дальние поездки между городами — это дорого, особенно если не бронировать заранее. Виктория

В некоторых районах есть трамваи, почти везде ходят автобусы — это самый дешевый и самый долгий способ передвижения. Во-первых, Лондон большой, во-вторых, там пробки. Все еще долгий, но совсем не дешевый вид транспорта — такси. Есть привычные Uber и Bolt и легендарный Black cab.

Если любите велосипеды, в Лондоне специально для них построили отдельную дорогу Cycling Highway. В остальном большинство дорог в Лондоне слишком узкие для велосипедов, а Cycling Highway есть не везде.

Раньше я жила в Западном Лондоне, и мои велосипеды стояли под брезентом, я ими не пользовалась, пока не переехала в Восточный. Здесь у меня есть несколько вариантов маршрутов для велосипеда — чтобы посмотреть их, использую Google Карты. Районы Лондона могут голосовать и выбирать, что они хотят видеть у себя на улице. Многие зажиточные районы сказали, что велодорожки им не нужны. Получилось довольно забавно: дорога для велосипеда может идти и обрываться. На некоторых дорогах можно ехать и вместе с машинами, но я так не делаю. Виктория

Куда ходить за покупками

Я никогда не видела здесь круглосуточных магазинов, возможно, круглосуточно продукты можно покупать только на заправке. Виктория

Если вы хотите приготовить блюдо национальной кухни, может быть сложно найти некоторые ингредиенты. Например, гречка и зефир продаются в Лондоне в магазинах товаров из Восточной Европы. В крупных супермаркетах вроде Sainsbury’s, Tesco, Asda и Waitrose можно заказать доставку онлайн.

Мы как раз живем в районе, где поблизости нет хорошего продуктового магазина, только небольшой магазин на углу. Мы часто заказываем доставку продуктов на дом, очень удобно и не нужно нести домой тяжелые пакеты, часто можно сделать заказ «сегодня на завтра». Готовую еду заказываем через Deliveroo — на мой взгляд, там самый большой выбор ресторанов. Доставка еды на дом в целом очень популярна и хорошо развита. Виктория

10 приложений для жизни в Лондоне

Google Карты — чтобы построить маршрут и узнать, где пробки.

Несколько ресурсов, чтобы узнавать об ивентах и выбирать, куда пойти на выходных: Timeout, Secret London, Fever и Eventbrite. А следить за митапами можно в Meetup. В Лондоне вообще очень много развлечений и ивентов, здесь я впервые сходила на концерты любимых групп.



Есть хорошее приложение приложение Treatwell, в нем можно бронировать бьюти-услуги.



Посмотреть расписание поездов и забронировать билеты можно в Trainline.



В Crystal Roof выбрать себе район для жизни. Мы сами им пользовались, когда искали квартиру.



А в Deliveroo — заказать еду из кафе и ресторанов.

