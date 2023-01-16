Миграция
Правый пёс_анон

В 2022 году Турция выдала россиянам 153 тысячи ВНЖ — они стали лидерами среди иностранцев Статьи редакции

При этом у большинства — туристический ВНЖ.

  • Россияне заняли первое место среди иностранцев по количеству полученных видов на жительство (ВНЖ) в Турции за 2022 год, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные управления по миграции страны.
  • Всего им выдали 153 тысячи ВНЖ, при этом 132 тысячи получили туристический ВНЖ, который выдают на короткий срок до года.
  • На втором месте граждане Ирака — 131 тысяча ВНЖ, на третьем — Сирии, больше 100 тысяч. Ещё 47 тысяч получили украинцы. Общее число иностранцев, получивших ВНЖ Турции за год — 1,354 млн.
  • Больше всего иностранцев зарегистрировано в Стамбуле — 706 тысяч, и Анталье — 158 тысяч. Сколько документов выдали в 2021 году и сколько из них получили россияне — не уточняется.
  • В 2022 году россияне проявили наибольший интерес к покупке недвижимости в Турции среди всех иностранцев — c января по октябрь они приобрели каждый пятый объект жилья в стране.
  • Россияне начали уезжать из России с начала 2022 года: сначала из-за «спецоперации», потом — из-за частичной мобилизации. В том числе одним из популярных направлений стала Турция из-за простоты получения ВНЖ — нужно было только подтвердить доход и предоставить договор об аренде или покупке жилья. С декабря правила ужесточили — стали требовать подтверждение удалённой работы, а затем и вовсе стали отказывать в выдаче ВНЖ.
Миграция
Правый пёс_анон
С начала 2022 года из России уехали и не вернулись более 500 тысяч россиян — The Bell Статьи редакции

Большинство переехали в Грузию, Казахстан, Турцию, Сербию и Армению.

#новость #турция

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69 комментариев
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 Pavel Cree

А почему так, может кто-то объяснить? Вроде раньше так часто не уезжали.

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Андрей Вечерний

Так на лице всё написано, родной

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1 комментарий
Eddie II

Это программа правительства РФ под избавлению страны от человеческого капитала под названием "Не нравится что-то — вали из страны". Её с 2012 года активно рекламируют, странно что вы не слышали.

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Denis Bystruev

Р > П + Э

Р — стресс от проживания на родине
П — стресс от переезда
Э — стресс от проживания в эмиграции

Р растёт, П почти не меняется, Э со временем уменьшается.

Когда Р вырастает настолько, что превышает П + Э, человек уезжает.

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Вадим Д.

Экспорт продуктов "отдельной цивилизации".

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Xota Bitch

что-то случилось наверное

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Zloy Marketolog

Россия, Иран и Сирия 👌 отличная компания собралась

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nanochat.ru

Расскажи нам, чё плохого в этих странах. Можно с самого начала.

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30 комментариев
Дмитрий Кузьмин

Подушню немного, но в статье речь об Ираке, а не Иране.

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1 комментарий
Вадим Д.

То Грузия, то Казахстан, то Турция – это уже полуфинал или пока отборочные идут?

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NotFop

До полуфинала нам еще далеко.

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Handsome
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Sara Harris

меня бы выбесило это представление

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3 комментария
Viktor Gorbov

Так турцыя сотрудничает с Россией...

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Dimitri B.

Удивительно конечно, что высококлассные специалисты едут в такие не очень развитые страны, как Турция. В то время как Германия и другие ведущие страны всеми силами старается не пустить их к себе, предпочитая завозить безграмотных мигрантов из африки, понятие не имеющих, что такое жизнь в цивилизованном мире.

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SG

Да нормально в Турции, живу в Алании. Город маленький, но зато в радиусе 20 минут ходьбы есть все необходимое (хобби, кафешки, хороший фитнес клуб, красивая набережная, массаж, развлечения, магазины, горы). Климат 🔥, утром 5 минут и ты на пробежке вдоль моря и пальм, а после пробежки можно сразу в море (лично мне вода норм даже сейчас). Потом 5 минут и ты дома, захватила ноут и поработать в кафешку. Кафешек открылось очень много привычных для нас. В Питере до ближайшего фитнес клуба было 20 минут пешком, до массажа 40 минут ехала, любые развлечения - это в центр минут 30 ехать. А тут за один день успеваешь и на тренировку сходить, и поработать, и хобби, и еще вечером на мероприятие какое-нибудь заглянуть

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Куртуазный маньерист

ну говно грести лопатой должен кто то

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Иван Иванов

Чего это не пускают?
Виза Д в Германии получается в огромных количествах. Консульство у Грузии заполнено претендами на получение визы Д. Например.
Финская стартап за месяц оформляется и все еще выдается, например.

Просто сначала работу надо там найти из безопасного угла.

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Kirill Kulagin

Может дело в том, что этим самым специалистам в целом все равно из какой страны работать, а в Германии жизнь гораздо дороже чем в Турции + в Турции климат лучше

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новый член

Германия готовится предоставить туркам двойное гражданство

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Виталий Козлов

The bell явно преувеличивает цифры,уехало не больше 400 тыс и уже вернулись многие.

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Eddie II

По последним данным вернулось даже больше чем уезжало!

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Иван Саблин

У Белл российские цифры, а в России только граждан РФ эмигрантов не считают.
По российской статистике узбек проживший 9 месяцев и выехавший считается эмигрантом.
Количество эмигрантов с гражданством РФ можно узнать только из иностранной статистики стран куда уехали

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Bastard

Нахожусь в Анталии, по ощущениям, рускоговорящих особо меньше не стало. Может, разве что, с поправкой на зиму. Везде слышна русская речь, а ведь я даже не в русском районе живу

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Замело Порошин

Просто никто другой в Турции жить не хочет

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Pingun

А никто и с внж жить не хочет, но выбора нет

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Bastard

Да почему ж, здесь прикольно. Не на всегда, но на 0,5-2 года здесь хорошо

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Элвис Пресли,поэт-песенник

В первый год революции такого не было.

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новый член

Благодаря неявной поддержке Америки, Европы и других стран на своих восточных границах Турция является страной, которая на протяжении 40 лет активно воюет с такими странами, как Ирак, Иран, Армения и Сирия.
Благодаря этому опыту у него есть возможность научиться справляться с волнами иммиграции, а также укрепить свои военные навыки.
Поэтому его северный сосед в курсе того, что делается в России, и старается это поддерживать.
Конечно, пытается поддержать Украину, что вдобавок используется как приманка.

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Сергей Исаков

Пора вводить запрет на комментарии от ИИ-ботов

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2 комментария
Xota Bitch

страна победителей здравого смысла прост

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Маргарита Гордеева

Кроме шуток очень жаль тех, у кого не получилось уехать

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