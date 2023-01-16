В 2022 году Турция выдала россиянам 153 тысячи ВНЖ — они стали лидерами среди иностранцев Статьи редакции
При этом у большинства — туристический ВНЖ.
- Россияне заняли первое место среди иностранцев по количеству полученных видов на жительство (ВНЖ) в Турции за 2022 год, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные управления по миграции страны.
- Всего им выдали 153 тысячи ВНЖ, при этом 132 тысячи получили туристический ВНЖ, который выдают на короткий срок до года.
- На втором месте граждане Ирака — 131 тысяча ВНЖ, на третьем — Сирии, больше 100 тысяч. Ещё 47 тысяч получили украинцы. Общее число иностранцев, получивших ВНЖ Турции за год — 1,354 млн.
- Больше всего иностранцев зарегистрировано в Стамбуле — 706 тысяч, и Анталье — 158 тысяч. Сколько документов выдали в 2021 году и сколько из них получили россияне — не уточняется.
- В 2022 году россияне проявили наибольший интерес к покупке недвижимости в Турции среди всех иностранцев — c января по октябрь они приобрели каждый пятый объект жилья в стране.
- Россияне начали уезжать из России с начала 2022 года: сначала из-за «спецоперации», потом — из-за частичной мобилизации. В том числе одним из популярных направлений стала Турция из-за простоты получения ВНЖ — нужно было только подтвердить доход и предоставить договор об аренде или покупке жилья. С декабря правила ужесточили — стали требовать подтверждение удалённой работы, а затем и вовсе стали отказывать в выдаче ВНЖ.
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А почему так, может кто-то объяснить? Вроде раньше так часто не уезжали.
Так на лице всё написано, родной
Это программа правительства РФ под избавлению страны от человеческого капитала под названием "Не нравится что-то — вали из страны". Её с 2012 года активно рекламируют, странно что вы не слышали.
Р > П + Э
Р — стресс от проживания на родине
П — стресс от переезда
Э — стресс от проживания в эмиграции
Р растёт, П почти не меняется, Э со временем уменьшается.
Когда Р вырастает настолько, что превышает П + Э, человек уезжает.
Экспорт продуктов "отдельной цивилизации".
что-то случилось наверное
Россия, Иран и Сирия 👌 отличная компания собралась
Расскажи нам, чё плохого в этих странах. Можно с самого начала.
Подушню немного, но в статье речь об Ираке, а не Иране.
То Грузия, то Казахстан, то Турция – это уже полуфинал или пока отборочные идут?
До полуфинала нам еще далеко.
меня бы выбесило это представление
Так турцыя сотрудничает с Россией...
Удивительно конечно, что высококлассные специалисты едут в такие не очень развитые страны, как Турция. В то время как Германия и другие ведущие страны всеми силами старается не пустить их к себе, предпочитая завозить безграмотных мигрантов из африки, понятие не имеющих, что такое жизнь в цивилизованном мире.
Да нормально в Турции, живу в Алании. Город маленький, но зато в радиусе 20 минут ходьбы есть все необходимое (хобби, кафешки, хороший фитнес клуб, красивая набережная, массаж, развлечения, магазины, горы). Климат 🔥, утром 5 минут и ты на пробежке вдоль моря и пальм, а после пробежки можно сразу в море (лично мне вода норм даже сейчас). Потом 5 минут и ты дома, захватила ноут и поработать в кафешку. Кафешек открылось очень много привычных для нас. В Питере до ближайшего фитнес клуба было 20 минут пешком, до массажа 40 минут ехала, любые развлечения - это в центр минут 30 ехать. А тут за один день успеваешь и на тренировку сходить, и поработать, и хобби, и еще вечером на мероприятие какое-нибудь заглянуть
ну говно грести лопатой должен кто то
Чего это не пускают?
Виза Д в Германии получается в огромных количествах. Консульство у Грузии заполнено претендами на получение визы Д. Например.
Финская стартап за месяц оформляется и все еще выдается, например.
Просто сначала работу надо там найти из безопасного угла.
Может дело в том, что этим самым специалистам в целом все равно из какой страны работать, а в Германии жизнь гораздо дороже чем в Турции + в Турции климат лучше
Германия готовится предоставить туркам двойное гражданство
The bell явно преувеличивает цифры,уехало не больше 400 тыс и уже вернулись многие.
По последним данным вернулось даже больше чем уезжало!
У Белл российские цифры, а в России только граждан РФ эмигрантов не считают.
По российской статистике узбек проживший 9 месяцев и выехавший считается эмигрантом.
Количество эмигрантов с гражданством РФ можно узнать только из иностранной статистики стран куда уехали
Нахожусь в Анталии, по ощущениям, рускоговорящих особо меньше не стало. Может, разве что, с поправкой на зиму. Везде слышна русская речь, а ведь я даже не в русском районе живу
Просто никто другой в Турции жить не хочет
А никто и с внж жить не хочет, но выбора нет
Да почему ж, здесь прикольно. Не на всегда, но на 0,5-2 года здесь хорошо
В первый год революции такого не было.
Благодаря неявной поддержке Америки, Европы и других стран на своих восточных границах Турция является страной, которая на протяжении 40 лет активно воюет с такими странами, как Ирак, Иран, Армения и Сирия.
Благодаря этому опыту у него есть возможность научиться справляться с волнами иммиграции, а также укрепить свои военные навыки.
Поэтому его северный сосед в курсе того, что делается в России, и старается это поддерживать.
Конечно, пытается поддержать Украину, что вдобавок используется как приманка.
Пора вводить запрет на комментарии от ИИ-ботов
страна победителей здравого смысла прост
Кроме шуток очень жаль тех, у кого не получилось уехать