Финтех-сервис Revolut наймёт психологов из-за критики корпоративной культуры Статьи редакции
Это может помочь получить банковскую лицензию в Великобритании, считает The Guardian.
- Финтех-стартап Revolut Николая Сторонского наберёт команду психологов и экспертов в области поведенческих наук — так компания пытается создать более «человечный подход» к своей корпоративной культуре, пишет The Guardian.
- Новое подразделение должно стимулировать сотрудников относиться друг к другу более «человечно», идти навстречу и проявлять уважение «в любое время». Также компания планирует изменить описание корпоративной культуры на собственном сайте — сейчас в нём говорится, что в компании «очень высокая планка», а если сотрудники не могут «достичь совершенства», они получат обратную связь, которая может «причинить боль». Сейчас в Revolut работает больше 6 тысяч человек в 37 странах.
- Revolut предприняла этот шаг на фоне критики корпоративной культуры и предпринимаемых с 2021 года попыток получить лицензию на банковскую деятельность в Великобритании. У компании уже есть лицензия для работы в Евросоюзе, но ключевые рынки для неё — Великобритания и США.
- Разрешение от Великобритании поможет компании хранить депозиты британских клиентов и предлагать им кредиты, не полагаясь на партнёров. Кроме того, это может убедить США и другие страны последовать примеру и тоже выдать лицензии.
- Бывшие сотрудники Revolut в конце 2022 года рассказали Financial Times, что в компании царит «ожесточенная конкуренция», которая «делает людей — обычно довольно приятных — очень воинственно настроенными друг к другу». По их словам, корпоративный тон задаёт Сторонский, но он не «токсичный» или «плохой», скорее — «машина без эмоционального интеллекта». Как сообщало издание, в 2021 году регулятор уже проверял корпоративную культуру Revolut, но не нашёл проблем.
- Revolut отрицает, что наняла команду экспертов, чтобы «успокоить» регуляторов. Руководитель отдела кадров в Revolut Ханна Фрэнсис заявила The Guardian, что это больше связано с тем, как компания «растёт и меняется». По её словам, раньше отношения в компании действительно можно было назвать «агрессивными», но с тех пор она «продвинулась вперёд». Новые корпоративные ценности должны сделать отношения между сотрудниками более человечными.
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VC наймёт психологов из-за критики редизайна
Вроде дизайн какой был розовенький-синенький, такой остался. Разве что кармосливайщикам шваброй по титькам провели, ну и пёс с ними. Кому они теперь интересны, они ж в жизни ничего не добились. Пожили, пора и помирать.
Так и есть, но мы об этом умолчим
психиатров
нужно нанимать сотрудников сразу с этой культурой
Нет, это так не работает, к сожалению. Знал одну фирму, где собрали лучших из всех других. Ну как-то с атмосферой и производительностью там было не очень.
Расскажи нам чё за фирма. В какой сфере хотябы. Че специалисты эти делали и в яем проявлялось их фиговость атмосферринга.
Ну и новость. Revolut, Сторонский, психологи. Это вообще что и зачем?
да, после 24 это вам не понадобится
Забегу вперёд: нет
уже да, ещё год назад)
Им дадут банковскую лицензию только если Сторонский совершит камиг-аут, потом сменит пол и забеременеет от чёрного.
ну пытаются наладить отношения между сотрудниками это плюс
Скорее чуваки поняли что русский менеджмент с европейскими сотрудниками не работает
Не увидел здесь признаков того, что не работает. И что понимается под "русским менеджментом", учитывая, что Сторонский в России то не работал.
Скорее нужно показать себя пушистыми перед регуляторами
Он до этого в TSC был топ менеджером, насколько я знаю. А учитывая что я знаю через одно рукопожатие внутреннюю кухню и какие отзывы разрабов о работе с ними, то могу выкидывать говно на вентилятор
Путаете с Хьюзом или еще кем-то. А этот после универа за границей, разве что от бати мог впитать газпромовский менеджмент, но наврядли
Как бы со Сторонским не произошло то же самое, что и с основателем Убера. Возможно здесь не все так радикально, но напомнило. Леваки не дремлют
Леваки тот еще мусор. Удачи ему, раз ради лицензии
Остановите планету, я сойду, хватит с меня))
Revolut это помойка которая всяким другим русским бинарно опционным помойкам помогает отмывать деньги через криптовые схемы.
Старина Джо, где тогда санкции?)
не нужно ровнять этот сервис с Россией же
Твой хозяин дело говорит
В России когда работать начнет, нам без психиаторов можно.
Чуваки давно не были в России, где единственная востребовання профессия - жополиз
вот это забота, вот это да