Миграция
Правый пёс_анон

Финтех-сервис Revolut наймёт психологов из-за критики корпоративной культуры Статьи редакции

Это может помочь получить банковскую лицензию в Великобритании, считает The Guardian.

  • Финтех-стартап Revolut Николая Сторонского наберёт команду психологов и экспертов в области поведенческих наук — так компания пытается создать более «человечный подход» к своей корпоративной культуре, пишет The Guardian.
  • Новое подразделение должно стимулировать сотрудников относиться друг к другу более «человечно», идти навстречу и проявлять уважение «в любое время». Также компания планирует изменить описание корпоративной культуры на собственном сайте — сейчас в нём говорится, что в компании «очень высокая планка», а если сотрудники не могут «достичь совершенства», они получат обратную связь, которая может «причинить боль». Сейчас в Revolut работает больше 6 тысяч человек в 37 странах.
  • Revolut предприняла этот шаг на фоне критики корпоративной культуры и предпринимаемых с 2021 года попыток получить лицензию на банковскую деятельность в Великобритании. У компании уже есть лицензия для работы в Евросоюзе, но ключевые рынки для неё — Великобритания и США.
  • Разрешение от Великобритании поможет компании хранить депозиты британских клиентов и предлагать им кредиты, не полагаясь на партнёров. Кроме того, это может убедить США и другие страны последовать примеру и тоже выдать лицензии.
  • Бывшие сотрудники Revolut в конце 2022 года рассказали Financial Times, что в компании царит «ожесточенная конкуренция», которая «делает людей — обычно довольно приятных — очень воинственно настроенными друг к другу». По их словам, корпоративный тон задаёт Сторонский, но он не «токсичный» или «плохой», скорее — «машина без эмоционального интеллекта». Как сообщало издание, в 2021 году регулятор уже проверял корпоративную культуру Revolut, но не нашёл проблем.
  • Revolut отрицает, что наняла команду экспертов, чтобы «успокоить» регуляторов. Руководитель отдела кадров в Revolut Ханна Фрэнсис заявила The Guardian, что это больше связано с тем, как компания «растёт и меняется». По её словам, раньше отношения в компании действительно можно было назвать «агрессивными», но с тех пор она «продвинулась вперёд». Новые корпоративные ценности должны сделать отношения между сотрудниками более человечными.

#новость #revolut

2600 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
27 комментариев
Написать комментарий...
 пешка

VC наймёт психологов из-за критики редизайна

Ответить
Развернуть ветку
nanochat.ru

Вроде дизайн какой был розовенький-синенький, такой остался. Разве что кармосливайщикам шваброй по титькам провели, ну и пёс с ними. Кому они теперь интересны, они ж в жизни ничего не добились. Пожили, пора и помирать.

Ответить
Развернуть ветку
пешка

Так и есть, но мы об этом умолчим

Ответить
Развернуть ветку
Xota Bitch

психиатров

Ответить
Развернуть ветку
Kimberly Russell

нужно нанимать сотрудников сразу с этой культурой

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Нет, это так не работает, к сожалению. Знал одну фирму, где собрали лучших из всех других. Ну как-то с атмосферой и производительностью там было не очень.

Ответить
Развернуть ветку
nanochat.ru

Расскажи нам чё за фирма. В какой сфере хотябы. Че специалисты эти делали и в яем проявлялось их фиговость атмосферринга.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Ну и новость. Revolut, Сторонский, психологи. Это вообще что и зачем?

Ответить
Развернуть ветку
Xota Bitch

да, после 24 это вам не понадобится

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Забегу вперёд: нет

Ответить
Развернуть ветку
Xota Bitch

уже да, ещё год назад)

Ответить
Развернуть ветку
Handsome

Им дадут банковскую лицензию только если Сторонский совершит камиг-аут, потом сменит пол и забеременеет от чёрного.

Ответить
Развернуть ветку
Christy Guerra

ну пытаются наладить отношения между сотрудниками это плюс

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Скорее чуваки поняли что русский менеджмент с европейскими сотрудниками не работает

Ответить
Развернуть ветку
Gollut

Не увидел здесь признаков того, что не работает. И что понимается под "русским менеджментом", учитывая, что Сторонский в России то не работал.
Скорее нужно показать себя пушистыми перед регуляторами

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Он до этого в TSC был топ менеджером, насколько я знаю. А учитывая что я знаю через одно рукопожатие внутреннюю кухню и какие отзывы разрабов о работе с ними, то могу выкидывать говно на вентилятор

Ответить
Развернуть ветку
Gollut

Путаете с Хьюзом или еще кем-то. А этот после универа за границей, разве что от бати мог впитать газпромовский менеджмент, но наврядли

Ответить
Развернуть ветку
Gollut

Как бы со Сторонским не произошло то же самое, что и с основателем Убера. Возможно здесь не все так радикально, но напомнило. Леваки не дремлют

Ответить
Развернуть ветку
Пляжный крокодил

Леваки тот еще мусор. Удачи ему, раз ради лицензии

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

Остановите планету, я сойду, хватит с меня))

Ответить
Развернуть ветку
Джо Б

Revolut это помойка которая всяким другим русским бинарно опционным помойкам помогает отмывать деньги через криптовые схемы.

Ответить
Развернуть ветку
Публик

Старина Джо, где тогда санкции?)

Ответить
Развернуть ветку
Xota Bitch

не нужно ровнять этот сервис с Россией же

Ответить
Развернуть ветку
Пляжный крокодил

Твой хозяин дело говорит

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Povelitsin

В России когда работать начнет, нам без психиаторов можно.

Ответить
Развернуть ветку
Замело Порошин

Чуваки давно не были в России, где единственная востребовання профессия - жополиз

Ответить
Развернуть ветку
Fo Bo Hatt

вот это забота, вот это да

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 27 комментариев
null