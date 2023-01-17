Миграция
Маша Цепелева

Правительство Казахстана отменило «визаран» для иностранцев Статьи редакции

Теперь нельзя выехать из страны и «обновить» разрешённые 90 дней пребывания.

  • Правительство Казахстана опубликовало обновлённое поставление «Об утверждении правил въезда» в страну. В нём вводится ограничения для иммигрантов, приехавших без визы — можно находиться в Казахстане 90 дней в течение 180 дней. Так, запрещается «визаран» — нельзя обновить 90-дневный срок пребывания, если пересечь границу на день и вернуться. Нарушителям откажут во въезде.
  • В постановлении не указано, что оно имеет обратную силу. То есть тех, кто раньше делал «визаран», наказывать не будут. Постановление вступит в силу 26 января 2023 года.
  • Чтобы задержаться в стране дольше 90 дней, надо оформить разрешение на временное проживание (РВП). Его выдают, если доказать одну из целей прибытия: воссоединение с семьёй, для работы на местную компанию, на лечение, на учёбу, для миссионерской деятельности.
  • В декабре The Bell посчитало, что с начала 2022 года в Казахстан переехали около 100 тысяч россиян. Всего, по данным издания, из страны «окончательно» уехали 512 тысяч человек.
На фото Алматы

#новость #казахстан

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59 комментариев
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 AchilOz

Что только не делают ближайшие страны для того, чтобы россияне не смогли оставить у них свои деньги)

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Юрий Коршев

Богатые Россия не хило тянут вверх стоимость аренды и других услуг, что очень не нравится многим местным.

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8 комментариев
Handsome

Страны НИЧЕГО не делают, потому что это просто юридические абстракции. Всё делают конкретные люди, стоящие у руководства в этих странах. И эти люди думают не только об интересах своих стран, но и о своих личных интересах.

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Дмитрий Рявкин

Возможно чтот посчитали

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Генерал Ермолов

Это скорее давление из Кремля, чтобы меньше рекрутов сбегало в Казахстан

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Евгений Широков

У меня их вообще нет и не парюсь))

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Grandzlo

Заработанные в России и уплаченные с них налоги - забыл добавить же;)

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Леонид Гнездилов

С деньгами в комплекте едут россияне.

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Вася Пражкин
на лечение, на учёбу, для миссионерской деятельности

Предвижу массовое появление в Казахстане не совсем здоровых проповедников, которые не сильно разбираются в своей работе и не прочь подучиться.

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Свежерег Июньский

не обязательно быть проповедником, главное чтобы поза была миссионерская

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1 комментарий
Аман Калбеков

Да приезжайте в Кыргызстан и кайфуйте граждане Россияне.

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Eve Besson

Приехали в Кыргызстан с Казахстана; поддерживаю

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1 комментарий
Сергей Мазур

Велком, заебал)

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Кверху каком по стартапам

Ты кто такой? Давай, дасвиданья!

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Михаил Енотов

Цены на РВП stonks

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Handsome

Кумыс в псину.

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Alita

С удовольствием бы осталась в казахстане, еслиб была возможность легализоваться. А так пришлось ехать на балканы.

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Aleks B

расскажи

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Евгений Бондин

Астрологи предсказали месяц рост рынка фиктивного устройства на работу

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Руслан Астафьев

Обычный маневр чтобы перед Западом белыми и пушистыми быть.
Дескать у нас все резиденты

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Сергей Исаков

перед Россией

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Garmonbon

запад как раз не оценит такой жест

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Замело Порошин

Нахрена Казахстану сувать палки в колеса? Тут так подфортило - к ним вообще кто-то поехал

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Юрий Б.

Ты же понимаешь, что сам сейчас показываешь пренебрежение к какому-то там Казахстану? А потом говорят, что россиянам не рады в Казахстане. Интересно, почему?

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1 комментарий
Михаил Зеленин

По статистике к ним не намного больше приехало, чем обычно заезжает

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пешка

VC отменил карму для всех

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A.Ben

Уважаемые люди попросили

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Невкусно и грустно

Касам Жемель Кемарт не смог отказать

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1 комментарий
Вадим Д.

Прямо "давай, до свиданья".
Но "на лечение в Казахстан"? О_о

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Игорь Протасов

Сейчас разработают методику лечения степным воздухом и кумысом

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1 комментарий
Игрок

1 2 3, завтра выйдет вторая часть "Спаси Казахстан от Мобилизации"

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Grandzlo

Вчера остановили доблестные сотрудники мвд. С помощью некоторого давления вынудили показать документы. Пробили по всем базам - минут 15 потребовалось, в том числе по повесткам (один другому сказал «по повестках посмотри), были очень «вежливы».

Есть плюсы - это как полный чекап организма , теперь знаю, что повесток не было, и штрафов нет, и вообще чист.

Так и не понял, в чем была проверка. Качать не стал, ибо это вообще бессмысленно сейчас.

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Дмитрий Рявкин

Нож в спину... не сабля))

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Александр Голубев

Ятаган!

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David Halberstam

Не переживайте вы так )))
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Кверху каком по стартапам

Хочешь сказать, что у каждого из нас "случайным образом" появятся родственники в Казахстане? И можно будет с ними воссоединиться?

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Михаил Барабаш

А проповедовать А/В-тестирование в CRM-коммуникациях - это уже миссионерская деятельность?

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Dmitriy Strashkov

Следующая - Сербия?

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Life Expert

Они не такие тупые )

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Михаил Зеленин

Эх не дождутся уехавшие Вкусно и Точки

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bastardos_no_pasaran

деятельность в миссионерской позиции

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bastardos_no_pasaran

намечается скрепотриация

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Mr Yellow

run визаран )

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Михаил Зеленин

Не оставь шанса военным комисса-рам

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Aleks B

заебали палки в колеса ставить

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Artur Kuramshin

Ждём появления агенств по оформлению миссионеров в Казахстане

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