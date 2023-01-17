Правительство Казахстана отменило «визаран» для иностранцев Статьи редакции
Теперь нельзя выехать из страны и «обновить» разрешённые 90 дней пребывания.
- Правительство Казахстана опубликовало обновлённое поставление «Об утверждении правил въезда» в страну. В нём вводится ограничения для иммигрантов, приехавших без визы — можно находиться в Казахстане 90 дней в течение 180 дней. Так, запрещается «визаран» — нельзя обновить 90-дневный срок пребывания, если пересечь границу на день и вернуться. Нарушителям откажут во въезде.
- В постановлении не указано, что оно имеет обратную силу. То есть тех, кто раньше делал «визаран», наказывать не будут. Постановление вступит в силу 26 января 2023 года.
- Чтобы задержаться в стране дольше 90 дней, надо оформить разрешение на временное проживание (РВП). Его выдают, если доказать одну из целей прибытия: воссоединение с семьёй, для работы на местную компанию, на лечение, на учёбу, для миссионерской деятельности.
- В декабре The Bell посчитало, что с начала 2022 года в Казахстан переехали около 100 тысяч россиян. Всего, по данным издания, из страны «окончательно» уехали 512 тысяч человек.
5555 просмотров
Что только не делают ближайшие страны для того, чтобы россияне не смогли оставить у них свои деньги)
Богатые Россия не хило тянут вверх стоимость аренды и других услуг, что очень не нравится многим местным.
Страны НИЧЕГО не делают, потому что это просто юридические абстракции. Всё делают конкретные люди, стоящие у руководства в этих странах. И эти люди думают не только об интересах своих стран, но и о своих личных интересах.
Возможно чтот посчитали
Это скорее давление из Кремля, чтобы меньше рекрутов сбегало в Казахстан
У меня их вообще нет и не парюсь))
Заработанные в России и уплаченные с них налоги - забыл добавить же;)
С деньгами в комплекте едут россияне.
Предвижу массовое появление в Казахстане не совсем здоровых проповедников, которые не сильно разбираются в своей работе и не прочь подучиться.
не обязательно быть проповедником, главное чтобы поза была миссионерская
Да приезжайте в Кыргызстан и кайфуйте граждане Россияне.
Приехали в Кыргызстан с Казахстана; поддерживаю
Велком, заебал)
Ты кто такой? Давай, дасвиданья!
Цены на РВП stonks
Кумыс в псину.
С удовольствием бы осталась в казахстане, еслиб была возможность легализоваться. А так пришлось ехать на балканы.
расскажи
Астрологи предсказали месяц рост рынка фиктивного устройства на работу
Обычный маневр чтобы перед Западом белыми и пушистыми быть.
Дескать у нас все резиденты
перед Россией
запад как раз не оценит такой жест
Нахрена Казахстану сувать палки в колеса? Тут так подфортило - к ним вообще кто-то поехал
Ты же понимаешь, что сам сейчас показываешь пренебрежение к какому-то там Казахстану? А потом говорят, что россиянам не рады в Казахстане. Интересно, почему?
По статистике к ним не намного больше приехало, чем обычно заезжает
VC отменил карму для всех
Уважаемые люди попросили
Касам Жемель Кемарт не смог отказать
Прямо "давай, до свиданья".
Но "на лечение в Казахстан"? О_о
Сейчас разработают методику лечения степным воздухом и кумысом
1 2 3, завтра выйдет вторая часть "Спаси Казахстан от Мобилизации"
Вчера остановили доблестные сотрудники мвд. С помощью некоторого давления вынудили показать документы. Пробили по всем базам - минут 15 потребовалось, в том числе по повесткам (один другому сказал «по повестках посмотри), были очень «вежливы».
Есть плюсы - это как полный чекап организма , теперь знаю, что повесток не было, и штрафов нет, и вообще чист.
Так и не понял, в чем была проверка. Качать не стал, ибо это вообще бессмысленно сейчас.
Нож в спину... не сабля))
Ятаган!
Не переживайте вы так )))
https://www.olx.kz/d/list/q-%D0%92%D0%9D%D0%96/
Хочешь сказать, что у каждого из нас "случайным образом" появятся родственники в Казахстане? И можно будет с ними воссоединиться?
А проповедовать А/В-тестирование в CRM-коммуникациях - это уже миссионерская деятельность?
Следующая - Сербия?
Они не такие тупые )
Эх не дождутся уехавшие Вкусно и Точки
деятельность в миссионерской позиции
намечается скрепотриация
run визаран )
Не оставь шанса военным комисса-рам
заебали палки в колеса ставить
Ждём появления агенств по оформлению миссионеров в Казахстане