Миграция
Маша Цепелева

Госуслуги приостановили приём заявлений на 10-летние загранпаспорта Статьи редакции

Тем, кто уже подал такое заявление, посоветовали «дождаться ответа от ведомства».

  • Госуслуги опубликовали сообщение о временной приостановке приёма заявлений на загранпаспорта нового образца со 2 февраля 2023 года.
  • О причинах рассказал «Гознак». В последние месяцы в ведомство «поступил повышенный объём заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта».

В настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца.

«Гознак»
  • В августе 2022 года посольства России временно прекратили выдавать 10-летние загранпаспорта «по техническим причинам». Через месяц возобновили, но так и не назвали причину проблем. Тогда же «Микрон» начал водить экскурсии на производство чипов, чтобы показать, что проблем с ними нет.

#новость #загранпаспорт

10 964 просмотров
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330 комментариев
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 Илья Фридман

А что случилось?

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Железный Макс

Нет ли какой-то связи между чипами и закваской?

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4 комментария
Artur Kuramshin

Все чипы потратили на вакцины видимо )

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1 комментарий
Александр Кобышев

около года назад кажется что-то произошло. но эт не точно.

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7 комментариев
Юрий Б.

В настоящее время производитель осуществляет перенастройку и оптимизирует процессы

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6 комментариев
Игорь Горшков

Вы написали этот глупый комментарий в 100500 раз на этом сайте. Утомили не очень умные люди, которые повторяют одну и ту же, даже не свою, шутку много раз, считая что выдали умный комментарий.

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6 комментариев
Leha Shum

24 февраля тут абсолютно ни при чём!

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1 комментарий

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1 комментарий
Жанна

Можно по старому, как и банковской картой, безвременно пользоваться.

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Mnemonikus

Санкции нам во благо, приведут к стремительному росту экономики и производства…

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Юрий Б.

«Микрон» начал водить экскурсии на производство чипов, чтобы показать, что проблем с ними нет.

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18 комментариев
Ихтиёр Нурматов

Вот правда интересно узнать, действительно ли так будет. Лет через 5-10 увидим)

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n.shmelev
производитель микросхем, АО «Микрон»

...
омикрон...

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Sakari Sauso
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5 комментариев
Юрий Б.

Аомикрон

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1 комментарий
Вадим Д.

Ох ты ж. Планы граждан не должны быть столь долгосрочными!
Даёшь заграны на 2 недели, детей в залог, домашних животных на "парковку" в ближайший ОВД.
Ну и целом – отменят заграны и чипы не нужны, проблема решена 🤷‍♂️

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Денис Демидов

Да и вообще о намерении пересечь границу нужно уведомлять заранее, верхний ларс не резиновый!

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2 комментария
Mikhail Shamov

https://youtu.be/7ycf2gIAcuY

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1 комментарий
Андрей Ш

И чем 5 летний не устраивает?
Или Вам именно 2х недельный надо?

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1 комментарий
Случайные фотографии

Как бы намекают а зачем вам гражданин так много и часто ездить к нашим врагам?

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Сергей Я

На 5 лет загран. К чему твои глупые шутки?

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3 комментария
Печенька

Далее:
"Чтобы покрыть ажиотажный спрос на паспорта будет необходимо:
1. Предоставить положительную характеристику с места работы
2. Разрешение из местной администрации
3. Удовлетворительный результат теста «Патриотия»
4. Знание истории России
5. Монографию по теме жизни Владимира Путина
6. Эссе на тему «Почему на западе жить хуже»
7. Справку об отсутствии судимости
8. Налоговую декларацию 2НДФЛ
9. Выписку из домовой книги
10. Военный билет (для мужчин)
11. Справку из Минюста об отсутствии статуса иностранного агента
12. Свидетельство о рождении одного ребёнка (для женщин)
и ещё три заявления на 5 страниц с приложенными документами в трёх экземплярах заверенные у нотариуса, приложения тоже должны быть заверены и иметь апостиль

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Куртуазный маньерист

Заграницу будет разрешён выезд только членам партий, представленных в Госдуме.

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Юрий Б.

Ну начинается.

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Den Kotov

У Вас ошибка в 8 пункте, там либо 3НДФЛ, либо не декларация, а справка.

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1 комментарий
Случайные фотографии

Как в этих странах соседях с пожизненным императором султаном будет достаточно оставить в заложниках семью и вам дадут выехать

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Иван Вознюк

А чего такое, рубль вот вот же укрепится, главное не раскачивать лодку!

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Юрий Б.

«Микрон» водить начал экскурсии на производство чипов, чтобы показать, что проблем с ними нет.

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1 комментарий
Илья Цыганков

и уже скоро мы сделаем свои чипы

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5 комментариев
Александр Голубев

Крысу тошнит?

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muiren

Эта новость – лучшее, что можно сказать про импортозамещение в России.

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Юрий Б.

Производитель путешествует во времени:

производитель этих микросхем осуществляет перенастройку … чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу
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Leha Shum
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Andrew
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1 комментарий
Илья Васильев

А сделать на 5 лет не вариант разве?
Или по нему куда-то нельзя въехать?
Если прям срочно надо - подайте на 5 или лучше в остроумии поупражняться?

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Юрий Б.

10-летних паспортов можно иметь два. В отличие от 5-летнего. Задавайте еще вопросы, если будут.

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21 комментарий
Eli
Если прям срочно надо - подайте на 5 или лучше в остроумии поупражняться?

Уже и это нельзя?

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4 комментария
Печенька

Лучше один раз помучиться и жить 10 лет спокойной

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2 комментария
Dmitry

Старого образца - это "бумажка", а нового - это биометрический. В теории могут не пусть в какую-либо страну (по прецедентов не было, но будут), особенно из-за нынешнего отношения к русским. Украина кстати не пускала по "бумажке".

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4 комментария
muiren
А сделать на 5 лет не вариант разве?

Нет. Не вариант. Если я в первой половине десятых сразу заказал себе 10-летний, то зачем я сейчас буду выбирать себе более худший вариант?

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10 комментариев
Sergeant Ding

Где там девочка из Микрона, которая всех тут звала на предприятие, изучать как чипы производятся?

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Илья Михалков

Теперь это мальчик Юрий

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3 комментария
Сергей Я

Никто не пришёл, вот они и остановили производство.

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Dimitri

А как же насчет примерно 100500 миллиардов чипов которые Микрон якобы в год производит? По факту получилось что вешали как всегда лапшу.

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Александр Кобышев

а где писали про 100500млрд?

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5 комментариев
muiren

На словах ты Лев Толстой, а на деле... ©

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1 комментарий
Сергей Коновалов

Ладно, оформим старого образца..

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Uuno Turhopuru

Ну тогда бы еще и сегодняшние рубли поменять на те, что были тогда, машину времени и в Париж, на всемирную выставку 1899 года.

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3 комментария
vvtwittep

ООО какой визг в комментах. Решат вопрос. Запустят линию. Месяц другой обождать не сложно.

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Сергей С.

Но сначала решат вопросы с самолетами и сметаной

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2 комментария
Sergei Fedostsev

Это вам не сложно, а мой загран заканчивается в сентябре, следовательно в свой отпуск в апреле я с ним поехать не смогу.

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12 комментариев
Макс Мартин

это как с накопительной частью пенсии?

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2 комментария

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Случайные фотографии

Служба поддержки Госуслуг перелогиньтесь.

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Woodie Horizon

То чувство когда собирался оставить заявку на госуслугах,но было лень заполнять и оставил заполнение на утро 2 февраля.каким же кретином я себя сейчас ощущаю.кто бы мог подумать))

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Юрий Б.

Результат был бы один и тот же

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1 комментарий
Юлия Лепихина

Во Франции, например, приходится ждать замены паспорта до 6 месяцев: https://www.bfmtv.com/societe/passeports-et-cartes-d-identite-dans-certaines-communes-plus-de-6-mois-d-attente-pour-une-obtention-ou-un-renouvellement_VN-202210110078.html

Причины называли похожие

Passeports et cartes d'identité: dans certaines…
Malgré le plan d'urgence mis en place par l'État, les délais pour obtenir ou renouveler ses…
www.bfmtv.com
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Инженер-душнила
Passeports et cartes d'identité: dans certaines communes, plus de 6 mois d'attente pour une obtention ou un renouvellement
dans certaines communes

я не лингвист, но тут даже моего бедного инглиша хватает чтобы понять что в заголовке речь про отдельные муниципалитеты. и опять же речь про сроки выдачи.

тем временем у нас приостановлен прием заявок в принципе.

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4 комментария

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Андрей Бессонов

выскажу непопулярное, наверное, мнение, но с учетом возможности подать заяву за 10 мин онлайн - относительно пофиг, на 5 лет он или на 10
вот если все вернется в 90-е с подачей доков личным визитом в ОВИР - тогда да, будет катастрофа

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Woodie Horizon

Остается два вариант "бери что есть" или "жди скорейшего окончания этой приостановки" .оба варианта так себе

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3 комментария
Инженер-душнила
относительно пофиг, на 5 лет он или на 10

ну если только так считать, то действительно пофиг. если рассматривать оставшуюся реальность - то разницы там в 5 лет пользования

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hammerpreisen de

10 летние загранпаспорта.... 5 летние загранпаспорта... оптимисты...

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Юрий Б.

Это реальность.

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Илья Михалков

А вариант продлить действие 10-летних возможен вообще?

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Andrey L

Уговорить все страны считать наши паспорта действительными, несмотря на дату в них? Мы еще с кем-то можем договориться?

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4 комментария
M-S-R

21 век. В развитых странах машины сами ездят, компьютеры картины рисуют, дипломы пишут. А в стране в которой на словах ИТ возведено на пьедестал чипов для паспортов нет

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5 комментариев
Oleg

Как вы это себе представляете? Какие-нибудь права для внутри рф продлить можно указом, а тут заграничный паспорт, который является основным документом гражданина во вне рф, то есть действие нужно будет согласовать со всеми странами мира

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Юрий Б.

Конечно, возможен. Но другие государства не будут принимать документ, в котором срок действия указан в прошлом

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Sergei Fedostsev

Ведь завтра хотел подать заявку.... Блин

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bjorn

Неделю назад получил, фууух😁

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8 комментариев
Юрий Б.

Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца.

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4 комментария
Leha Shum

Мистер Стремительный.

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Сахарова Эмма

Видно не судьба, видно не судьба 😂

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Владимир Авдошен

ну у них как обычно все по стандарту

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Aleksandr Vasilenko

Август 2022: приостанавливают выдачу загранов нового поколения в консульствах, некоторые, у кого ВНЖ, возвращаются на родину по причине закончивших действия загранпаспортов.
Сентябрь 2022: мобилизация.
Февраль:2023: приостановка выдачи загранов нового образца.
Март 2023: ?

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Юрий Б.
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Сергей Я

Господи, сколько шутников в комментариях🤡Может вам ребят, в КВН пойти?)

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1 комментарий
Handsome

Ну и зачем вам этот загранпаспорт? Вас даже из Турции уже погнали ссаными тряпками.

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Юрий Б.

Сейчас в 2023 году, в мире насчитывается 251 страна.

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6 комментариев
M-S-R

Вот ведь пля. Я как раз не сделал

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Юрий Б.

Ло́кти куса́ть, или куса́ть локти — устойчивое сочетание, иронический фразеологизм, означающий: досадовать, остро сожалеть о какой-то неудаче, чаще всего, непоправимой, когда поезд уже ушёл и поздно пить боржоми.

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4 комментария
Andrey L

"Дождитесь ответа от ведомства" - это ведомство уже пару недель не может дать ответ (заявление подавалось в Москве в декабре).

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Юрий Б.

Проверьте спам фолдер

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Lolita Legenkaya

Пишут, что до середины марта

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Sergeant Ding

Какого года?

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6 комментариев
Макс Бурдыгин

Импортозамещение, которое мы заслужили

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Юрий Б.

Производитель… перенастраивает…

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2 комментария
Cidirw Cidirw

Признаки грядущей моб-ии 2.0

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M-S-R

Ещё первую не завершали

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Юрий Б.

Грядущей чего?

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5 комментариев
Andrew

Пока 1.1, на версии 2.0 думается мне будет уже всеобщая

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1 комментарий
Наташа Швецова

Думается, что это очередная сказка) просто не хотят они, чтобы народ покидал родные пенаты надолго, на всякий случай

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Юрий Б.

Легкое объяснение

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Дмитрий Кораблёв

на 5 лет получаешь также быстро, как и обычно.

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compostirony

Если бы не хотели, закрыли бы границы еще в октябре.

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Февраль Камшотов

Ибо нехуй

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Слегка Придурковатый

«Микрон» начал водить экскурсии на производство чипов, чтобы показать, что проблем с закваской нет.

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Гриша Колесников

По техническим причинам) Кнопка в СРМ наверное сломалась, а айтишники все на Бали

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Taras Sidorov

Приняли заявление еще в начале января после 20 пошел уже к ним на прием, через 2 дня пришло сообщение что паспорт не дадут до конца марта. Пришлось оформить обычный но и там тишина. Там в голове у кого то надо оптимизировать процесс

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Zamir Saidov

Интересно смотрится, учитывая недавние новости об отказах выдачи загранов в посольствах обвиняемым в дискредитации (и их женам).

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Дмитрий Смирнов

С осени загран на 10 лет в мск оформить уже было нереально. Приложуха просто тебя посылала куда подальше, а когда удавалось пробиться сквозь очереди и оформить заявление на 10 лет, то ты попадал на экран записи, в котором нельзя записаться, ибо все занято. Но на 5 лет они спокойно выдают.

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Konstantin Novikov

это не прорыв это прорывище

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TheDrunkPundit

Закроют Россию для выезда холопов.

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Антон Большаков

У меня дикая теория, но имеющая право на жизнь - они переделывают производство чипов, что бы встроить в них мини заряд.
Со временем, таких паспортов станет много, они все сакамуллируются за бугром и в нужный момент бум ))
Для товарища майора: это просто бурная фантазия )

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Юрий Б.

В нужный момент пшик.

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Irina

Как обычно ни причины, ни сроков, ни деталей. Ничего не понятно

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Юрий Б.
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Dennis Prochko

Как получишь паспорт — береги его,
Он ведь с красным знаменем цвета одного

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Физраствор

Может ему стыдно?

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Владимир Георгиев

Мой паспорт РФ заканчивается летом 2023...благо есть паспорт Молдовы ещё, с ним проще в Европу

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Юрий Б.

Расскажите поподробнее?

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2 комментария
Анна Волкова

опять что-то воду мутить начинают - не нравится мне это все(

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Юрий Б.

Тема чувствительная, согласен

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Диана Дунаева

Блин ,не успела.

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Юрий Б.
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Инна Тарасова

а я только собиралась вот скоро подаваться... получается пока облом(

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Сергей Я

Через неделю-две подашь.

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Юрий Б.

Можно 5-летний

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Владлена

Импортозамещение в действии! Ладно у всей семьи свеженькие десятилетние… 🤞🏻

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Юрий Б.

Надо брать с вас пример.

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iMHO Tech

Это сделано вероятно для того чтоб россиянам усложнить натурализацию в странах Европы, в которых нужно 5 лет прожить чтоб получить гражданства

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hammerpreisen de

после отъезда паспорт хоть каждый день меняй через консульство РФ за рубежом

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6 комментариев
Denis

Было очень ожидаемо, поэтому в начале того года сделал 2й загран

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Дарья Смолякова

Возможно на 10 лет и нет смысла получать, наивно думать что все так и останется) Это как получать паспорт СССР в феврале 1992... )

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Indy Pop
В настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы

Опять деньги проебали и ищут, где закупиться по-дешёвке

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Жанна

Китайцы на ДВ, так границу переходят, им паспорта не нужны.

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Ученый каякер

Ой...опять что-ли чипы скончались...

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Наталья Филиппова

А на 5 лет можно еще получить?

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Александр Голубев

Я думаю да.

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Юрий Б.
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Торт Скряба

Ждем полную мобилизацию

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Александр Голубев

У меня одного дежавю?

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Юрий Б.

Нет.

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2 комментария
Жанна

СССР-щики сейчас выпиливаются из всех г. услуг и паспорта рвут на видео, короче, они никуда за границу не собираются ехать или идти.)

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Александр А

У меня, кстати, закончился биометрический. Могу выковырить чип и отнести в Микрон или Гознак. Пусть отформатируют для кого-нибудь)) Как Сбербанк собирался ковырять чипы из невостребованных банковских карт.

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Атомный рубин

Живу в Англии, загран паспорт у меня заканчивался в марте 2022, жена говорила "не спеши, подашь документы на замену ближе к февралю", но я не послушался и подал в консульство в сентябре. А в феврале сами знаете, что случилось. Жена оказалась права, российский паспорт валяется без дела, так как в Россию сейчас не особо-то и поедешь.

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Марк Боголюбский

Вот и звоночек, ко второй волне могилизации. Ну блин, так и знал если в декабре не поменяю загранник то останусь жить тут на вечно 🥲🤡

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