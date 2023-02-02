Госуслуги приостановили приём заявлений на 10-летние загранпаспорта Статьи редакции
Тем, кто уже подал такое заявление, посоветовали «дождаться ответа от ведомства».
- Госуслуги опубликовали сообщение о временной приостановке приёма заявлений на загранпаспорта нового образца со 2 февраля 2023 года.
- О причинах рассказал «Гознак». В последние месяцы в ведомство «поступил повышенный объём заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта».
- В августе 2022 года посольства России временно прекратили выдавать 10-летние загранпаспорта «по техническим причинам». Через месяц возобновили, но так и не назвали причину проблем. Тогда же «Микрон» начал водить экскурсии на производство чипов, чтобы показать, что проблем с ними нет.
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А что случилось?
Нет ли какой-то связи между чипами и закваской?
Все чипы потратили на вакцины видимо )
около года назад кажется что-то произошло. но эт не точно.
В настоящее время производитель осуществляет перенастройку и оптимизирует процессы
Вы написали этот глупый комментарий в 100500 раз на этом сайте. Утомили не очень умные люди, которые повторяют одну и ту же, даже не свою, шутку много раз, считая что выдали умный комментарий.
24 февраля тут абсолютно ни при чём!
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Можно по старому, как и банковской картой, безвременно пользоваться.
Санкции нам во благо, приведут к стремительному росту экономики и производства…
«Микрон» начал водить экскурсии на производство чипов, чтобы показать, что проблем с ними нет.
Вот правда интересно узнать, действительно ли так будет. Лет через 5-10 увидим)
...
омикрон...
Аомикрон
Ох ты ж. Планы граждан не должны быть столь долгосрочными!
Даёшь заграны на 2 недели, детей в залог, домашних животных на "парковку" в ближайший ОВД.
Ну и целом – отменят заграны и чипы не нужны, проблема решена 🤷♂️
Да и вообще о намерении пересечь границу нужно уведомлять заранее, верхний ларс не резиновый!
https://youtu.be/7ycf2gIAcuY
И чем 5 летний не устраивает?
Или Вам именно 2х недельный надо?
Как бы намекают а зачем вам гражданин так много и часто ездить к нашим врагам?
На 5 лет загран. К чему твои глупые шутки?
Далее:
"Чтобы покрыть ажиотажный спрос на паспорта будет необходимо:
1. Предоставить положительную характеристику с места работы
2. Разрешение из местной администрации
3. Удовлетворительный результат теста «Патриотия»
4. Знание истории России
5. Монографию по теме жизни Владимира Путина
6. Эссе на тему «Почему на западе жить хуже»
7. Справку об отсутствии судимости
8. Налоговую декларацию 2НДФЛ
9. Выписку из домовой книги
10. Военный билет (для мужчин)
11. Справку из Минюста об отсутствии статуса иностранного агента
12. Свидетельство о рождении одного ребёнка (для женщин)
и ещё три заявления на 5 страниц с приложенными документами в трёх экземплярах заверенные у нотариуса, приложения тоже должны быть заверены и иметь апостиль
Заграницу будет разрешён выезд только членам партий, представленных в Госдуме.
Ну начинается.
У Вас ошибка в 8 пункте, там либо 3НДФЛ, либо не декларация, а справка.
Как в этих странах соседях с пожизненным императором султаном будет достаточно оставить в заложниках семью и вам дадут выехать
А чего такое, рубль вот вот же укрепится, главное не раскачивать лодку!
«Микрон» водить начал экскурсии на производство чипов, чтобы показать, что проблем с ними нет.
и уже скоро мы сделаем свои чипы
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Крысу тошнит?
Эта новость – лучшее, что можно сказать про импортозамещение в России.
Производитель путешествует во времени:производитель этих микросхем осуществляет перенастройку … чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу
А сделать на 5 лет не вариант разве?
Или по нему куда-то нельзя въехать?
Если прям срочно надо - подайте на 5 или лучше в остроумии поупражняться?
10-летних паспортов можно иметь два. В отличие от 5-летнего. Задавайте еще вопросы, если будут.
Уже и это нельзя?
Лучше один раз помучиться и жить 10 лет спокойной
Старого образца - это "бумажка", а нового - это биометрический. В теории могут не пусть в какую-либо страну (по прецедентов не было, но будут), особенно из-за нынешнего отношения к русским. Украина кстати не пускала по "бумажке".
Нет. Не вариант. Если я в первой половине десятых сразу заказал себе 10-летний, то зачем я сейчас буду выбирать себе более худший вариант?
Где там девочка из Микрона, которая всех тут звала на предприятие, изучать как чипы производятся?
Теперь это мальчик Юрий
Никто не пришёл, вот они и остановили производство.
А как же насчет примерно 100500 миллиардов чипов которые Микрон якобы в год производит? По факту получилось что вешали как всегда лапшу.
а где писали про 100500млрд?
На словах ты Лев Толстой, а на деле... ©
Ладно, оформим старого образца..
Ну тогда бы еще и сегодняшние рубли поменять на те, что были тогда, машину времени и в Париж, на всемирную выставку 1899 года.
ООО какой визг в комментах. Решат вопрос. Запустят линию. Месяц другой обождать не сложно.
Но сначала решат вопросы с самолетами и сметаной
Это вам не сложно, а мой загран заканчивается в сентябре, следовательно в свой отпуск в апреле я с ним поехать не смогу.
это как с накопительной частью пенсии?
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Служба поддержки Госуслуг перелогиньтесь.
То чувство когда собирался оставить заявку на госуслугах,но было лень заполнять и оставил заполнение на утро 2 февраля.каким же кретином я себя сейчас ощущаю.кто бы мог подумать))
Результат был бы один и тот же
Во Франции, например, приходится ждать замены паспорта до 6 месяцев: https://www.bfmtv.com/societe/passeports-et-cartes-d-identite-dans-certaines-communes-plus-de-6-mois-d-attente-pour-une-obtention-ou-un-renouvellement_VN-202210110078.html
Причины называли похожие
dans certaines communes
я не лингвист, но тут даже моего бедного инглиша хватает чтобы понять что в заголовке речь про отдельные муниципалитеты. и опять же речь про сроки выдачи.
тем временем у нас приостановлен прием заявок в принципе.
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выскажу непопулярное, наверное, мнение, но с учетом возможности подать заяву за 10 мин онлайн - относительно пофиг, на 5 лет он или на 10
вот если все вернется в 90-е с подачей доков личным визитом в ОВИР - тогда да, будет катастрофа
Остается два вариант "бери что есть" или "жди скорейшего окончания этой приостановки" .оба варианта так себе
ну если только так считать, то действительно пофиг. если рассматривать оставшуюся реальность - то разницы там в 5 лет пользования
10 летние загранпаспорта.... 5 летние загранпаспорта... оптимисты...
Это реальность.
А вариант продлить действие 10-летних возможен вообще?
Уговорить все страны считать наши паспорта действительными, несмотря на дату в них? Мы еще с кем-то можем договориться?
21 век. В развитых странах машины сами ездят, компьютеры картины рисуют, дипломы пишут. А в стране в которой на словах ИТ возведено на пьедестал чипов для паспортов нет
Как вы это себе представляете? Какие-нибудь права для внутри рф продлить можно указом, а тут заграничный паспорт, который является основным документом гражданина во вне рф, то есть действие нужно будет согласовать со всеми странами мира
Конечно, возможен. Но другие государства не будут принимать документ, в котором срок действия указан в прошлом
Ведь завтра хотел подать заявку.... Блин
Неделю назад получил, фууух😁
Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца.
Мистер Стремительный.
Видно не судьба, видно не судьба 😂
ну у них как обычно все по стандарту
Август 2022: приостанавливают выдачу загранов нового поколения в консульствах, некоторые, у кого ВНЖ, возвращаются на родину по причине закончивших действия загранпаспортов.
Сентябрь 2022: мобилизация.
Февраль:2023: приостановка выдачи загранов нового образца.
Март 2023: ?
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Господи, сколько шутников в комментариях🤡Может вам ребят, в КВН пойти?)
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Ну и зачем вам этот загранпаспорт? Вас даже из Турции уже погнали ссаными тряпками.
Сейчас в 2023 году, в мире насчитывается 251 страна.
Вот ведь пля. Я как раз не сделал
Ло́кти куса́ть, или куса́ть локти — устойчивое сочетание, иронический фразеологизм, означающий: досадовать, остро сожалеть о какой-то неудаче, чаще всего, непоправимой, когда поезд уже ушёл и поздно пить боржоми.
"Дождитесь ответа от ведомства" - это ведомство уже пару недель не может дать ответ (заявление подавалось в Москве в декабре).
Проверьте спам фолдер
Пишут, что до середины марта
Какого года?
Импортозамещение, которое мы заслужили
Производитель… перенастраивает…
Признаки грядущей моб-ии 2.0
Ещё первую не завершали
Грядущей чего?
Пока 1.1, на версии 2.0 думается мне будет уже всеобщая
Думается, что это очередная сказка) просто не хотят они, чтобы народ покидал родные пенаты надолго, на всякий случай
Легкое объяснение
на 5 лет получаешь также быстро, как и обычно.
Если бы не хотели, закрыли бы границы еще в октябре.
Ибо нехуй
«Микрон» начал водить экскурсии на производство чипов, чтобы показать, что проблем с закваской нет.
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По техническим причинам) Кнопка в СРМ наверное сломалась, а айтишники все на Бали
Приняли заявление еще в начале января после 20 пошел уже к ним на прием, через 2 дня пришло сообщение что паспорт не дадут до конца марта. Пришлось оформить обычный но и там тишина. Там в голове у кого то надо оптимизировать процесс
Интересно смотрится, учитывая недавние новости об отказах выдачи загранов в посольствах обвиняемым в дискредитации (и их женам).
С осени загран на 10 лет в мск оформить уже было нереально. Приложуха просто тебя посылала куда подальше, а когда удавалось пробиться сквозь очереди и оформить заявление на 10 лет, то ты попадал на экран записи, в котором нельзя записаться, ибо все занято. Но на 5 лет они спокойно выдают.
это не прорыв это прорывище
Закроют Россию для выезда холопов.
У меня дикая теория, но имеющая право на жизнь - они переделывают производство чипов, что бы встроить в них мини заряд.
Со временем, таких паспортов станет много, они все сакамуллируются за бугром и в нужный момент бум ))
Для товарища майора: это просто бурная фантазия )
В нужный момент пшик.
Как обычно ни причины, ни сроков, ни деталей. Ничего не понятно
Как получишь паспорт — береги его,
Он ведь с красным знаменем цвета одного
Может ему стыдно?
Мой паспорт РФ заканчивается летом 2023...благо есть паспорт Молдовы ещё, с ним проще в Европу
Расскажите поподробнее?
опять что-то воду мутить начинают - не нравится мне это все(
Тема чувствительная, согласен
Блин ,не успела.
а я только собиралась вот скоро подаваться... получается пока облом(
Через неделю-две подашь.
Можно 5-летний
Импортозамещение в действии! Ладно у всей семьи свеженькие десятилетние… 🤞🏻
Надо брать с вас пример.
Это сделано вероятно для того чтоб россиянам усложнить натурализацию в странах Европы, в которых нужно 5 лет прожить чтоб получить гражданства
после отъезда паспорт хоть каждый день меняй через консульство РФ за рубежом
Было очень ожидаемо, поэтому в начале того года сделал 2й загран
Возможно на 10 лет и нет смысла получать, наивно думать что все так и останется) Это как получать паспорт СССР в феврале 1992... )
Опять деньги проебали и ищут, где закупиться по-дешёвке
Китайцы на ДВ, так границу переходят, им паспорта не нужны.
Ой...опять что-ли чипы скончались...
А на 5 лет можно еще получить?
Я думаю да.
Ждем полную мобилизацию
У меня одного дежавю?
Нет.
СССР-щики сейчас выпиливаются из всех г. услуг и паспорта рвут на видео, короче, они никуда за границу не собираются ехать или идти.)
У меня, кстати, закончился биометрический. Могу выковырить чип и отнести в Микрон или Гознак. Пусть отформатируют для кого-нибудь)) Как Сбербанк собирался ковырять чипы из невостребованных банковских карт.
Живу в Англии, загран паспорт у меня заканчивался в марте 2022, жена говорила "не спеши, подашь документы на замену ближе к февралю", но я не послушался и подал в консульство в сентябре. А в феврале сами знаете, что случилось. Жена оказалась права, российский паспорт валяется без дела, так как в Россию сейчас не особо-то и поедешь.
Вот и звоночек, ко второй волне могилизации. Ну блин, так и знал если в декабре не поменяю загранник то останусь жить тут на вечно 🥲🤡