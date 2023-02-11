О легализации и бюрократии, а также поиске жилья, быте и ИТ-сфере в Германии специалистов из Беларуси расспросило издание dev.by.

{"id":605991,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":605991,"gtm":null} 855 просмотров

Здесь и далее, где не отмечено иначе, — Берлин. Источник: Planet of Hotels

Повествование во всех трёх историях, представленных ниже, идёт от первого лица.

История первая: «Минск — Берлин — Варшава»

В Германию я переехал в 2020 году. О жизни в этой стране никогда особо не задумывался. Скорее всегда была мысль насчёт переезда в США. Все началось с того, что в LinkedIn пришла рассылка с предложением пройти собеседование в компанию, которая показалась мне интересной — Amazon Web Services (AWS).

Я не особо верил в успешность этого мероприятия, но решил попробовать. Прошёл необходимые этапы интервью и очень долго ждал оффера из-за того, что команда, в которую меня нанимали, только создавалась. В итоге получил я его спустя пять месяцев. Мы с супругой посовещались и решили, что не стоит упускать шанс пожить в другой стране и получить ценный опыт работы.

Легализация

Изначально я получал «голубую карту» (Blue Card). С этим помогала компания-партнёр. У Amazon есть контракты с такими фирмами. Требования для получения были стандартными:

Договор на аренду жилья.

Трудовой договор.

Диплом, переведенный на немецкий язык (с апостилем).

Анкета с фото.

Свидетельство о браке.

Я выслал необходимые документы, в компании заполнили анкеты. Моей специальности не было в базе дипломов, поэтому пришлось месяц ждать подтверждения. В нужное время мы подали документы, заплатили по €100 за пластик и через 2-2,5 месяца получили его по почте.

Blue Card выдают при определённом уровне зарплаты. В 2022 году для инженеров он составлял от €44 тысяч в год (брутто).

Супруга также устроилась на работу в ИТ-компанию уже после переезда в Берлин и, когда получала Blue Card, всё делала сама. Саму карту выдали на четыре года. В Германии у неё есть преимущества:

Возможность получить ПМЖ через полтора года со знанием немецкого на уровне B1.

Возможность получить ПМЖ через 33 месяца со знанием немецкого на уровне A1.

В Берлине мы пожили полтора года. Не могу сказать, что сталкивались с какими-то проблемами. В целом Германия — толерантная страна, а Берлин — мультикультурный город.

Плюсы

Хорошо развитая сеть общественного транспорта.

Забота об экологии — много парков, достаточно чистый воздух.

Относительно других городов Германии в Берлине всё неплохо с английским. Всегда можно найти врача, разговаривающего на английском и даже на русском.

Берлин — это развитый ИТ-хаб, в городе много ИT-компаний.

Большое разнообразие кафе и магазинов.

Западная часть Берлина достаточно красивая.

Легко путешествовать.

Минусы

Дорогая недвижимость.

Сложности с поиском жилья в аренду из-за высокого спроса. В случае с долгосрочной арендой нужно выиграть конкурс среди нескольких десятков человек.

С беларуским водительским удостоверением можно ездить только полгода, а потом обязательно пересдавать, а это стоит больше €1000.

Высокие налоги и социальные сборы (с прогрессивной шкалой). Приблизительно стоит ориентироваться на 38-42% от дохода брутто.

В Берлине грязновато, много граффити.

Медицинское обслуживание.

Оплата наличными. Во многих кафе и магазинчиках — особенно небольших — зачастую невозможно расплатиться картой, поэтому приходится держать наличные при себе.

Качество сервиса. Всё рано закрывается, зачастую даже до 18:00.

Местами есть перегибы с фривольностью — на мой взгляд. Например, в центре города могут спокойно загорать нудисты, а на параде — маршировать обнажённые люди.

Жильё

За полтора года в Берлине мы успели пожить в трёх квартирах. Искали их через Wunderflats — это сервис по аренде меблированной недвижимости.

Изначально решили не влезать в долгосрочную аренду, потому что не были уверены, что город нам подходит. Ведь из долгосрочной аренды может быть проблематично выйти.

Обычно долгосрочные договоры любят составлять сразу на несколько лет (иногда и на пять-десять). Чтобы съехать с такой квартиры, нужно найти другого арендатора, которого одобрит «лендлорд». К тому же квартиры на долгий срок почти всегда сдаются без мебели и зачастую даже без кухни. Если решитесь съехать, то мебель придётся вывозить или пытаться продать.

Через Wunderflats квартиры можно арендовать на один-два года или на менее продолжительный период. Для заключения контракта требуется трудовой договор, выписки из банка. Сервис проверяет вашу платёжеспособность и источники дохода в Германии.

Минимально за аренду мы платили €1300 в месяц, максимально — €1500. В эту стоимость входила плата за коммуналку и интернет, а в самой первой квартире ещё и за уборку. Сейчас цены выросли. Когда мы уезжали из последней квартиры, её аренда составляла €1650.

Другие расходы

Мы особо не вели подсчёт расходов. К тому же приехали в период жёсткого локдауна, так что там особо ничего не работало.

На продукты в месяц уходило примерно €600. Расходов на транспорт почти не было, так как проездной билет оплачивала компания, а автомобиль мы в Германии не приобретали. Примерно €200 в месяц уходило на доставку еды. Средний чек в достойном кафе или ресторане — около €70 на двоих без алкоголя.

Популярные локальные приложения в Берлине:

Liferando — доставка еды из ресторанов.

— доставка еды из ресторанов. Gorillas — быстрая доставка продуктов из магазина.

— быстрая доставка продуктов из магазина. MedPex — доставка лекарств из аптеки.

— доставка лекарств из аптеки. FreeNow — такси.

Медицина

В Германии обязательно медицинское страхование. У нас была государственная медицинская страховка. Это часть социальных взносов — что-то около 14% от дохода.

Наёмные работники имеют право перейти на частное страхование, если годовой доход превышает €66,6 тысячи. В этом случае расходы зависят от возраста и состояния здоровья. То есть частное страхование дешевле, пока ты молодой и здоровый, но государственное дает возможность включить в страховку всю семью (детей и безработного супруга).

Для нас болеть в Германии оказалось недорого. За полтора года из своего кармана мы оплачивали только какие-то медикаменты в аптеке, и то не все.

Что касается качества обслуживания, то, например, «диагностическая» медицина здесь не то чтобы плохая. Но это не совсем то, что обычно представляют люди.

Обычный приём у врача-специалиста может стать проблемой. Можно ожидать приёма и месяц. Также здесь любят всё лечить ибупрофеном, чаем, супчиками и прогулками на свежем воздухе. Но если вдруг попадёте в больницу, вас будут спасать, используя передовые технологии. В этом плане в Берлине всё на высшем уровне.

Переезд в Польшу

Жизнь в Германии подарила нам бесценный профессиональный и жизненный опыт. Но несколько месяцев назад мы решили переехать в Варшаву. Там у нас есть друзья и знакомые. Кроме того я решил уйти из AWS и сейчас работаю напрямую на американскую компанию.

В Германии очень высокие налоги и социальные сборы, а у самозанятых они могут быть даже больше, чем при работе по найму. Польша в этом плане чуть более лояльна. Да и в целом Варшава ближе по духу. Но я не исключаю, что, пожив здесь какое-то время, мы поедем куда-нибудь ещё.

История вторая: «Немецкая галера — худшее место за 15 лет в ИТ»

В Германию я релоцировался вместе с женой в июне 2022 года. Выбрали страну, потому что действовали как оппортунисты, использовав внезапную возможность уехать именно туда — меня «схантили» на LinkedIn и сделали оффер.

Так получилось, что последние интервью я проходил уже после начала 24 февраля. Состояние было нервное, а возможность уехать в зажиточную Германию — привлекательная.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Плюсы

Нет риска быть репрессированным.

Еда в супермаркетах более высокого качества, чем в Беларуси.

Потребительский рай — одежда, Amazon с Ebay и прочими «алиэкспрессами».

Нет границ между странами Евросоюза, так что можно путешествовать. Увлекаетесь ночной жизнью, искусством, урбанизмом, «хипсторством» — добро пожаловать.

90% встреченных немцев оказались приятными, дружелюбными людьми. С дискриминацией по национальному признаку за пределами работы пока не сталкивался.

Хорошая инфраструктура для велосипедистов.

Минусы

Слабый немецкий может стать проблемой. Мне, например, не раз приходилось испытывать стресс на этой почве. Да, в Берлине почти все хорошо говорят по-английски и много понаехавших. Но в любой социальной ситуации с местными к вам обратятся по-немецки и будут ждать, что вы понимаете и ответите тоже по-немецки.

Немецкая бюрократия. Хотите найти жильё — будьте готовы заполнять пачки непонятных документов на немецком.

Всё слишком медленно. Получить регистрацию — медленно. Должны были прислать её на домашний адрес, но долго не слали и пришлось идти в местный «исполком» самостоятельно. Доставка товаров — медленно. Можно ждать заказанную одежду, бытовую технику, косметику несколько дней и недель.

Интернет иногда штормит, и это типичная проблема в Германии. Работаете из дома, будьте готовы, что внезапно во время колла вы «отвалитесь». Решение — местная симка с интернетом, который в случае ахтунга можно расшарить с вашим компьютером.



Развлечения. Дома увлекался рыбалкой, походами — костёр в лесу в душевном месте. В Германии вынужден частично об этом забыть. Рыбалка — только если выучились на рыболова, сдали экзамен, получили сертификат, подтверждающий, что вы сертифицированный и уважаемый рыболов. Рыбу отпускать нельзя — это преступление. Костёр — только в специально оборудованных местах.



«Лохотронский» курс доллара к евро. За $100 дадут €90. Это информация для тех, кто планирует сюда переехать с наличкой в «баксах». И всё очень дорого.



Наличные в случае оплаты за арендную квартиру не берут. Возможный выход — по приезде быстро сходить в банк, открыть счёт и положить деньги туда.

Открыть счет в Берлине несложно. Но выбор несложных банков — где вам могут открыть счёт быстро, без адовой бюрократии — ограничен. На мой взгляд, лучший банк в этом смысле — Revolut. Виртуальный банк, ногами никуда идти не надо. 15 минут — и у вас бесплатная цифровая карта на пять лет. Физическая стоит около €8 (единоразово). Её пришлют на адрес примерно через неделю после регистрации.

Ещё один банк, который рекомендуют для базового выживания в Берлине — N26. Им я пока не пользовался. Классический банк, где вам откроют счёт даже без разрешения на временное проживание — Deutsche Bank.

В целом сейчас переезд в Германию ощущается как жёсткий откат на десять лет назад.

В Беларуси мы жили с комфортом, в хорошей собственной квартире с классным ремонтом под себя. У нас было две машины, одна из которых «мажорная». Зарабатывали оба, деньги не считали. Был круг общения. Родители, родственники и друзья — в доступности.

А в Берлине у нас нет даже велосипеда, потому что район неблагополучный, могут украсть. Нет машины — надо менять права, но ресурсов на это нет: всё время либо работа, либо бытовуха.

Готовлюсь к абсурду, бюрократии, социальным ситуациям на немецком, фрустрации и депрессии. Пройдя энное количество циклов экзистенциального непотребства, надеюсь, смогу получить права и купить себе какую-нибудь машину.

Жильё

Рынок жилья под большим давлением. Спрос огромен, цены высокие, предложений мало. Квартиру можно безрезультатно искать месяцами. С 24 февраля ситуация усугубилась.

В данный момент мы живём в доме на 18 этажей — совковом «человейнике» в стиле «брутализм» в центре Берлина, в некомфортной квартире, которая стоит бешеные €1600 в месяц. Уже больше месяца ищем новую квартиру — в режиме нон-стоп.

Где искать жилье в Берлине

Популярные агрегаторы арендного жилья: immobilienscout24.de и immowelt.de.

Сайт-агрегатор застройщиков inberlinwohnen.de



Facebook*, Instagram*, Ebay.



Самый эффективный пока — immobilienscout24.de. Там больше всего предложений и приглашений на просмотр. Мы за всё время отправили 78 запросов, четыре раза нас пригласили посмотреть квартиру, понравилась одна, но отдали её не нам.

Мы ещё ни разу не получали официальный отказ, нас просто игнорируют. Здесь может быть две причины:

Мы недостаточно быстро присылаем арендодателю все необходимые документы, и он выбирает кого-то другого. Недостаточно быстро — это от нескольких часов после просмотра квартиры до двух дней.

Мы слабо говорим по-немецки. Мне кажется, это главная причина.

Все арендодатели, с которыми мы непосредственно имели дело, — немцы. На просмотр квартиры вы часто приходите не одни — там ещё много других потенциальных арендаторов, половина или большинство из которых — немцы. Ожидаемо, что немец-арендодатель отдаст предпочтение более-менее внушающему доверие немцу-съёмщику, чем иностранцу, с которым сложно установить контакт из-за языкового барьера.

ИТ в Германии

ИT в Германии пока выглядит как полный «трэш» по сравнению с Беларусью. Возможно, это не является универсальной правдой, а просто мне не повезло с галерой.

Я работаю в аутсорсинговой компании со штатом в 20 тысяч человек. За мои 15 лет работы теперешняя галера — это худшее место и худшие условия труда. Может быть, тут не везде так, но мой опыт крайне негативный.

В Беларуси ИT-галеры, где я работал, представляли из себя анклавы свободы внутри бушующей диктатуры. В Германии моя ИT-галера похожа на анклав диктатуры внутри свободы. Например, в Беларуси можно было ядовито-саркастично, без цензуры стебаться с коллегами со своей галеры или гендиректором, быть токсичным шовинистическим троллем. В Германии так не принято. Люди держат дистанцию и помалкивают. За улыбками и короткими беседами ощущаются фальшь и напряжение.

Галера, на которой я работаю в данный момент, заявляет о себе как о компании, где инклюзивность и разнообразие — одни из главных ценностей. Есть даже директор по тому и другому.

Борьба людей за свои права — это важно. Но если вы инклюзивный интроверт и начнёте гнобить, например, инклюзивную тусовку экстравертов, вас сначала «зацензурят», а потом осудят и выгонят. Надо играть в театр и быть приятной персоны, которая понимает, как работает small talk.

Низкий уровень ИT-культуры сотрудников

Главная тикетовая система компании — Jira. Но пользоваться ею даже на базовом уровне не умеют. Причём это касается и ИТ-персонала, и обычных юзеров.

Обычные юзеры мечтают, чтобы тикеты «сабмитились» из Slack, а ещё лучше — прямо из их головы. Jira для них недостаточно понятная и очень сложная. ИT-персонал, вместо того чтобы пользоваться Jira как положено хотя бы на базовом уровне, городит в ней невообразимый ужас.

Например, вместо того чтобы всему ИT-отделу работать в консолидированном глобальном JSM-проекте, они создают пачки локальных изолированных JSM-проектов в лучшем случае по одному на команду. Потом пытаются костылями их синхронизировать, но это не работает, и они закупают больше мощностей.

Большой объём работы

Первые несколько месяцев приходилось работать по 60 и более часов в неделю. Это результат отсутствия процессов и людей, которые могут выполнять работу, и присутствия ничего непонимающего и давящего менеджмента, которому нужен «рост».

Самодурство и некомпетентность менеджеров

Около пяти лет корпоративный Atlassian instance никем не поддерживался. А точнее — поддерживался всеми подряд, но не людьми с профильными навыками. Теперь нужны годы, чтобы устранить проблемы.

Говоришь ИТ-менеджерам: «Надо синхронизировать Google с Atlassian». Не понимают, что это значит и зачем это. Я допускаю, что это могут не понять в отделе тестировщиков или даже проджект-менеджеров, но не в ИT-отделе, который занимается Google и Atlassian.

«Задротский» наём сотрудников

По итогам интервью интервьюер заполняет отчёт, где пишет все «за» и «против» о кандидате. Доступ к карточкам есть у всех важных руководителей. Однажды моему менеджеру пришёл в голову офигенный «улучшайзинг» процесса: он сообщил мне, что теперь после каждого интервью я должен голосом убеждать его в том, почему нам нужен или не нужен тот или иной кандидат.

Ещё пример: однажды менеджер приказал всем подчинённым утром каждого понедельника высылать письмо всей команде, где будет написана твоя главная цель на эту неделю. Можно, конечно, сказать, что он, наверное, хотел нас дисциплинировать или прокачать навыки. Но он бы ещё приказал видео с Шаей Лабафом смотреть каждое утро понедельника.

Упомянутое автором видео с Шаей Лабафом

История третья: «Немецкий паспорт кажется выгодной инвестицией»

Работу в Германии я начал искать буквально через пару недель после выборов 2020 и всего, что произошло сразу после них. Вакансии искал на LinkedIn, сайтах Stepstone и XING и в разделе вакансий на Github.

Завышенных ожиданий по зарплате у меня не было: я знал, что примерно на €60 тысяч в год брутто можно жить всей семьей, на эту сумму и ориентировался.

Я откликнулся примерно на 50 вакансий «фронтенд-разработчик» уровня middle и senior. Чуть больше месяца рассылал резюме, проходил собеседования, делал тестовые задания.

Все собеседования в основном были через Google Meet, реже — Skype. Обычно это созвон с HR, дальше техническое интервью либо тестовое задание — и потом интервью. Рабочий язык — английский, пара собеседований на русском. Не все компании были готовы перевозить людей из-за пределов ЕС — это хлопотно и долго.

Всего прошел около 17 собеседований. В итоге 1 октября получил оффер и сразу приступил к оформлению всех документов и виз. В начале декабря 2020 года мы прибыли в Берлин. Переехать помогала компания, нанятая работодателем, — оперативно отвечала на вопросы, подыскала временное жильё, встретила в аэропорту.

Легализация

По диплому я инженер по радиоэлектронике, пришёл в ИT еще в 2015 году. Поскольку диплом не совсем профильный, пришлось потратить много времени и сил на его подтверждение, пересылать документы в Германию и ждать ответ. Это нужно было, чтобы претендовать на «голубую карту». В остальном всё прошло гладко. Компания компенсировала большую часть затрат, которую я смог подтвердить документально.

К осени планирую получить постоянное резидентство и дальше жить тут как минимум до получения гражданства. К тому же сейчас активно упрощают требования к мигрантам, и скоро для получения гражданства не нужно будет отказываться от гражданства Беларуси.

Немецкий паспорт выглядит выгодной инвестицией.

Плюсы и минусы

Я не вижу ни одного серьёзного минуса Германии для мигранта, кроме, быть может, трудностей из-за незнания немецкого и проблем с поиском жилья. В остальном условия привлекательные даже для неайтишников: ищешь работодателя, получаешь обычную рабочую визу — и едешь.

Из особенностей адаптации я бы выделил:

Большие очереди в госучреждениях.

Высокие цены на топливо.

Коммунальные платежи и жилье.

Отставание страны в плане качества интернета и цифровых услуг.

Спорная медицина и бюрократические заморочки.

При этом здесь комфортная безбарьерная среда, удобная сеть транспорта, забота об экологии и бытовом комфорте людей. Также культура баланса между работой и личной жизнью, безопасность на дорогах, хорошее качество продуктов, доступ к инструментам инвестирования, обширный рынок труда, удобства и перспективы для детей в плане образования и развития.

Берлин — мультикультурный и интересный, история города уникальна. К тому же здесь проще адаптироваться с английским языком, часто можно услышать и русскую речь.

Жильё

Первое и второе арендное жилье помогла найти сопровождающая релокейт-компания. Аренда временных обставленных квартир дороже. За двухкомнатное помещение недалеко от центра города у нас уходило €1300, и это считалось недорогим вариантом.

В съёмном жилье мы прожили полтора года — до переезда в собственное. Купили в кредит «двушку» площадью 64 м² в доме 1997 года — с уютным двориком, лифтом, подвалом и балконом в тихом спальном районе на северо-востоке Берлина. Рядом детсад, школы, бассейн, автобус и трамвай, а также озёра и парки.

Квартиру искали сами — через местный сайт для поиска жилья immobilienscout24.de.

Нашли жильё быстро, несмотря на нехватку хороших вариантов и высокий спрос. Квартира досталась со всем имуществом прежних хозяев, которые уехали из Германии. Остались посуда, цветы, прочие бытовые мелочи. Это огромная экономия времени и сил — переезд на всё готовое занял у нас буквально день.

Все вопросы с банком и ипотекой помогал решить финансовый консультант, а оформление сделки проходило через нотариуса. Ипотеку оформляли ещё до февраля 2022 года. Тогда белорусам было куда проще получить кредит и процент был смешной: нам удалось взять под 1,07%. После разогналась инфляция, пришёл энергокризис, ставки резко пошли вверх — до 4-6% годовых.

Для выдачи кредита потребовался первый взнос в размере 10% плюс средства на оплату нотариуса и налогов, а также адекватный доход. К человеку с ПМЖ или гражданину требования были ещё ниже, а процент привлекательнее.

Кредит на выдали на десять лет, ставка по ипотеке фиксированная. Месячный платеж также фиксированный — €800, который уже начала активно поедать инфляция. Через десять лет можно будет либо выплатить остаток суммы разом (если будет остаток), либо взять новый кредит под актуальный процент.

Мы втроём живем примерно на €1500 в месяц, еще около €1200 уходит на платежи по ипотеке и коммуналку. В общем, более или менее комфортно семья с ребенком начинает себя чувствовать с доходом от €3500 евро чистыми.

Медицина

В Германии у нас родился ребенок. Ещё до родов, сразу по прибытии в Берлин, жена записалась в клинику Charite и договорилась рожать там. Отдельно нашла русскоговорящего врача для ведения беременности. Всё покрывала моя обычная государственная медстраховка.

Страховка в Германии обязательна и стоит дорого — около 15% месячного дохода отчисляется автоматически. При этом работник платит 8%, еще 7% доплачивает работодатель. Зависимые члены семьи вписываются в страховку работающего супруга без доплат.

После рождения ребенка первый год мы получали пособие €519 в месяц. Дальше сумма снизилась до €219, а с 2023 года поднялась до €250 в месяц. Пособие платится вплоть до совершеннолетия.

Кстати, важный нюанс. После рождения ребёнка у нас ушёл целый год на изготовление всех документов. Процедуры растянулись потому, что везде запись на месяцы вперед, также большие сроки рассмотрения и изготовления.

ИТ в Германии

Зарплаты в ИT выше среднего по стране, пускай и не настолько, как в Беларуси. Вилка зарплат для фронтенд-разработчиков уровня senior сегодня примерно €70-100 тысяч в год брутто. Дальше чистая сумма зависит от налогового класса. Если работает один член семьи, то в сумме все налоги составляют около 33%.

На одну среднюю «айтишную» зарплату легко жить семье из трёх человек и откладывать. Но когда ребёнок пойдет в садик, жена планирует также включиться в работу.

Я работаю в крупной продуктовой компании-«единороге» в автомобильной сфере. Условия работы комфортные, нет жёсткого давления и постоянно горящих сроков. Отличный баланс между работой и отдыхом, не припомню ни переработок, ни сообщений по работе после 18:00.

30 дней отпуска в году, защита прав работника согласно немецким законам. Отношения уважительные и дружелюбные — люди стараются помогать, никого не задеть и в целом общаться более формально, ведь культуры очень разные.

Коллектив мультинациональный, в компании много украинцев, в том числе работающих удалённо из самой Украины. В моей команде люди из Турции, Бразилии, Аргентины, Ирана, Италии и Индии, России и многих других.

В нашем техдепартаменте порядка 600 человек, а всего в остальных подразделениях более 4000 — в разных странах Европы. Со времён пандемии всех перевели на работу из дома, с тех пор так и сидим — в офис ходить не требуют. Это даёт большую гибкость: можно уделять время ребёнку в течение дня, легко отойти на пару часов, предупредив команду.

Подытожу. За два года в Берлине у нас родился ребенок, мы купили квартиру, я получил повышение на работе, сдал на немецкие водительские права, подучил язык, объехал с десяток немецких городов на поездах и за рулем, сделал многократные визы родственникам и принимал гостей. По ощущениям выполнили пятилетку за два года.

dev.by — сайт об информационных технологиях в Беларуси и в мире. Статьи по теме: