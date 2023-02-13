Россияне столкнулись со сложностями при записи в визовые центры — свободные места перехватывают боты Статьи редакции
А их владельцы потом продают эти места за деньги.
- Записаться на подачу документов для виз стало сложнее, так как на рынке появились боты, с помощью которых посредники автоматически резервируют свободные слоты в визовых центрах, рассказали «Ъ» собеседники на туристическом рынке.
- Подобных ботов разрабатывают под заказ и продают в даркнете, поясняет учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. Они ежеминутно проверяют страницы записи в визовые центры и занимают все свободные места.
- После этого владельцы ботов предлагают желающим выкупить у них занятые слоты. Например, стоимость записи в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге на сайте для самостоятельных путешественников «Форум Винского» начинается от 7500 рублей за заявителя, в региональных отделениях — от 4000 рублей за заявителя.
- Помимо европейских направлений сложности возникают с записью в визовые центры США в третьих странах — Армении, Казахстане, Грузии и ОАЭ. Из-за этого подача документов может занимать полгода и более.
- Активность ботов затрудняет попытки самостоятельной записи, говорит замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина. Она отмечает, что консульства и визовые центры знают о проблеме и вводят дополнительные этапы верификации, но боты «перенастраиваются».
- Уязвимость визовых центров к ботам можно объяснить возможностью занять сразу несколько временных слотов через один аккаунт, предполагает Никита Куликов. Один из способо решить проблему — ограничить количество записей с одного профиля.
- Блокировать ботов также можно по IP-адресам при выявлении однотипных действий, считает глава Android-разработки red_mad_robot Central Asia Владислав Бауер.
- Ответственности за создание таких программ закон не предусматривает, поясняет партнёр a.t.Legal Александр Павловский. Он также не видит признаков нарушения прав потребителей, поскольку сама по себе запись в визовый центр не является услугой.
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Вопрос можно решить за 5 минут.
1. Место бронируется под оплату визового сбора. Все.
2. Место именное под паспорт.
Все.
но видно заинтересованных нет.
Видимо кое-кто в доле от доходов с этих ботов.
Вряд ли. Просто пока не додумались до этого, так как такое не имело массового характера.
ничего это не решит.. если есть превышение спроса над предложением - будет такая тема развиваться. Мы в РБ и Турции работаем в такой теме, никакие верификации не решают
То есть забить на паспорт место и изменить нельзя. Проблема не решится?
Отчасти. Будут продавать услугу по записи конкретно вас на нужное время вместо продажи уже забронированного слота
Поток снизится, но факт услуги останется
только это нужно, тз написать, все это согласовать, потом код написать, протестировать, раскатать и пол года как в тумане пролетело)
Даже там боты, но те ещё и визами барыжат. О, новый сорт: визоботы!
Ха-Ха))
Даже ты - бот
Вот и Вы туда же. Расследователь сказал – нейрочеловек (-:
Всегда восхищали люди, высекающие деньги из воздуха )
Такие же, как наживающиеся на банковских процентах - чужих кредитных слезах. Просто у одних поле их "вложений денег" пахнет, а у других почему-то нет.
Так раздавай всем беспроцентные кредиты, чтобы не было в мире кредитных слез. В чем проблема?
Именно.
А что такого, как некоторые любят говорить "рынок порешал" :)
Русский рынок, бессмысленный и беспощадный
Проблема с ботами и продажами есть везде, не только в России.
Но в России особенно)
Сложно сказать, у нас эти боты на рынке не так давно появились мне кажется. С теми же билетами на концерты например такой проблемы нет
На концерты,а в общем?
И в общем тоже) ну либо никто об этой проблеме особо не говорит
А в России привыкли молчать и не только об этой проблеме,но и о многом другом))
А какие там могут быть проблемы? Бот же не будет скупать билеты и ходить на концерты.
Атака на недоступность, которая не позволяет центрам оказывать услуги настоящим заявителям, то есть это вредоносная и умышленная атака > программа является вредоносной. Вполне себе 273 УК
глава Android-разработки red_mad_robot Central Asia Владислав Бауер видимо не подумал о том, что обычные пользователи также могут выполнять однотипные действия в надежде записаться
Как это по руззки) самое интересное что покрывают такие лавочки силовики
Так а зачем покрывать это, пока все по закону)
Как только на рынке возникает дефицитная услуга, то сразу возникают и "дельцы", которые на этом хотят заработать
Способы защититься от ботов есть. Но это целый комплекс нескольких сложных бюрократических мероприятий. Сомневаюсь, что визовые центры будут с этим заморачиваться.
Так что Back to USSR.
Введение возвратного именного платежа - ахереть какой сложный комплекс процедур.
Визовые центры как бы не на бюджете сидят, им неиспользованные брони бизнес убивают.
Проблемы негров (граждан рф) шерифа (визовый центр) в данном случае волновать не должны. У граждан РФ есть государство, вот оно пусть и решает проблемы граждан РФ.
Боты, боты. Боты.
боты
А когда-то было такое душевное, добродушное место помощи куда пойти, что подать, почём снять(
про капчи видимо ребята не слышали)
Капча не поможет, ток биндить на паспорт наверное
У нас до закрытия было просто , регистрация происходила под телефон \ паспорт , прийти могли только прямые члены семьи.
Кстати в конце февраля открываем опять офис в Мск. Кто желал в США, готовьте уже сейчас документы. Планируем впервые время обрабатывать невероятное количество виз.
проблема которая решается за пару минут,но видимо не хотят
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Продам место в очереди. Тбилиси)
Наша смекал очка. Шах и мат релокантам, все заботим!
Железный занавес можно построить и так) Ну а если серьезно, вроде бы с конца прошлого лета наблюдалось такое, пусть и в меньших масштабах?
Нехер записываться к вражьим мордам. Еще просить у них что то. Скоро Россия везде будет, паспорт не нужен заграничный будет!