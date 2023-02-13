Миграция
Административный нос

Россияне столкнулись со сложностями при записи в визовые центры — свободные места перехватывают боты Статьи редакции

А их владельцы потом продают эти места за деньги.

  • Записаться на подачу документов для виз стало сложнее, так как на рынке появились боты, с помощью которых посредники автоматически резервируют свободные слоты в визовых центрах, рассказали «Ъ» собеседники на туристическом рынке.
  • Подобных ботов разрабатывают под заказ и продают в даркнете, поясняет учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов. Они ежеминутно проверяют страницы записи в визовые центры и занимают все свободные места.
  • После этого владельцы ботов предлагают желающим выкупить у них занятые слоты. Например, стоимость записи в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге на сайте для самостоятельных путешественников «Форум Винского» начинается от 7500 рублей за заявителя, в региональных отделениях — от 4000 рублей за заявителя.
  • Помимо европейских направлений сложности возникают с записью в визовые центры США в третьих странах — Армении, Казахстане, Грузии и ОАЭ. Из-за этого подача документов может занимать полгода и более.
  • Активность ботов затрудняет попытки самостоятельной записи, говорит замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина. Она отмечает, что консульства и визовые центры знают о проблеме и вводят дополнительные этапы верификации, но боты «перенастраиваются».
  • Уязвимость визовых центров к ботам можно объяснить возможностью занять сразу несколько временных слотов через один аккаунт, предполагает Никита Куликов. Один из способо решить проблему — ограничить количество записей с одного профиля.
  • Блокировать ботов также можно по IP-адресам при выявлении однотипных действий, считает глава Android-разработки red_mad_robot Central Asia Владислав Бауер.
  • Ответственности за создание таких программ закон не предусматривает, поясняет партнёр a.t.Legal Александр Павловский. Он также не видит признаков нарушения прав потребителей, поскольку сама по себе запись в визовый центр не является услугой.

#новость #визы

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44 комментария
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Вопрос можно решить за 5 минут.
1. Место бронируется под оплату визового сбора. Все.
2. Место именное под паспорт.
Все.
но видно заинтересованных нет.

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Куртуазный маньерист

Видимо кое-кто в доле от доходов с этих ботов.

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Sergei Timofeyev

Вряд ли. Просто пока не додумались до этого, так как такое не имело массового характера.

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Виталий О

ничего это не решит.. если есть превышение спроса над предложением - будет такая тема развиваться. Мы в РБ и Турции работаем в такой теме, никакие верификации не решают

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Pavel Chernev

То есть забить на паспорт место и изменить нельзя. Проблема не решится?

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Агент Моссада

Отчасти. Будут продавать услугу по записи конкретно вас на нужное время вместо продажи уже забронированного слота
Поток снизится, но факт услуги останется

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Bender Rodriguez

только это нужно, тз написать, все это согласовать, потом код написать, протестировать, раскатать и пол года как в тумане пролетело)

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Вадим Д.

Даже там боты, но те ещё и визами барыжат. О, новый сорт: визоботы!

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Yaroslava Markova

Ха-Ха))

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Гнида

Даже ты - бот

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Вадим Д.

Вот и Вы туда же. Расследователь сказал – нейрочеловек (-:

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Шерстяной Пис Дюк

Всегда восхищали люди, высекающие деньги из воздуха )

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Довольный динозавр

Такие же, как наживающиеся на банковских процентах - чужих кредитных слезах. Просто у одних поле их "вложений денег" пахнет, а у других почему-то нет.

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Григорий Макаров

Так раздавай всем беспроцентные кредиты, чтобы не было в мире кредитных слез. В чем проблема?

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Шерстяной Пис Дюк

Именно.

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Andrei Smirnovsky

А что такого, как некоторые любят говорить "рынок порешал" :)

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Невкусно и грустно

Русский рынок, бессмысленный и беспощадный

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Andrei Smirnovsky

Проблема с ботами и продажами есть везде, не только в России.

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Yaroslava Markova

Но в России особенно)

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Andrei Smirnovsky

Сложно сказать, у нас эти боты на рынке не так давно появились мне кажется. С теми же билетами на концерты например такой проблемы нет

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Yaroslava Markova

На концерты,а в общем?

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Andrei Smirnovsky

И в общем тоже) ну либо никто об этой проблеме особо не говорит

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Yaroslava Markova

А в России привыкли молчать и не только об этой проблеме,но и о многом другом))

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John Doeman

А какие там могут быть проблемы? Бот же не будет скупать билеты и ходить на концерты.

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Zloy Marketolog
Ответственности за создание таких программ закон не предусматривает, поясняет партнёр a.t.Legal Александр Павловский

Атака на недоступность, которая не позволяет центрам оказывать услуги настоящим заявителям, то есть это вредоносная и умышленная атака > программа является вредоносной. Вполне себе 273 УК

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Sergey

глава Android-разработки red_mad_robot Central Asia Владислав Бауер видимо не подумал о том, что обычные пользователи также могут выполнять однотипные действия в надежде записаться

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Paul Brezcuu

Как это по руззки) самое интересное что покрывают такие лавочки силовики

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Ксения Евсюкова

Так а зачем покрывать это, пока все по закону)

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Madina Djalilova

Как только на рынке возникает дефицитная услуга, то сразу возникают и "дельцы", которые на этом хотят заработать
Способы защититься от ботов есть. Но это целый комплекс нескольких сложных бюрократических мероприятий. Сомневаюсь, что визовые центры будут с этим заморачиваться.
Так что Back to USSR.

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Невкусно и грустно
Но это целый комплекс нескольких сложных бюрократических мероприятий.

Введение возвратного именного платежа - ахереть какой сложный комплекс процедур.

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Alexander

Визовые центры как бы не на бюджете сидят, им неиспользованные брони бизнес убивают.

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Джо Б

Проблемы негров (граждан рф) шерифа (визовый центр) в данном случае волновать не должны. У граждан РФ есть государство, вот оно пусть и решает проблемы граждан РФ.

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Свиридова Наталья

Боты, боты. Боты.

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Mirroslawa

боты

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Довольный динозавр
Например, стоимость записи в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге на сайте для самостоятельных путешественников «Форум Винского» начинается

А когда-то было такое душевное, добродушное место помощи куда пойти, что подать, почём снять(

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Андрей Комягин

про капчи видимо ребята не слышали)

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Pavel Chernev

Капча не поможет, ток биндить на паспорт наверное

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shencrypto

У нас до закрытия было просто , регистрация происходила под телефон \ паспорт , прийти могли только прямые члены семьи.
Кстати в конце февраля открываем опять офис в Мск. Кто желал в США, готовьте уже сейчас документы. Планируем впервые время обрабатывать невероятное количество виз.

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Вячелав Садилов

проблема которая решается за пару минут,но видимо не хотят

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Медовар

Актуально

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Max Kuznetcov

Продам место в очереди. Тбилиси)

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Борис Интеграторов

Наша смекал очка. Шах и мат релокантам, все заботим!

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Artem Vakhitov

Железный занавес можно построить и так) Ну а если серьезно, вроде бы с конца прошлого лета наблюдалось такое, пусть и в меньших масштабах?

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Борис Интеграторов

Нехер записываться к вражьим мордам. Еще просить у них что то. Скоро Россия везде будет, паспорт не нужен заграничный будет!

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