Миграция
Маша Цепелева

16% ИТ-специалистов крупных российских компаний работают на удалёнке за рубежом — «Подбор» Статьи редакции

Самые популярные страны — Грузия, Армения и Турция.

  • Количество удалённых работников в российских ИТ-компаниях посчитали аналитики сервиса для поиска специалистов «Подбор» по запросу Forbes. Они проанализировали более 100 тысяч активных LinkedIn-профилей разработчиков из более чем 300 российских крупных компаний.
  • Самой популярной страной у переехавших ИТ-специалистов оказалась Грузия, она отмечена страной проживания у 13,5%. Больше всего айтишников там у Rambler (44%), Skyeng (39,4%), банка «Открытие» (31,3%) и «Циан» (20%). При этом в «Открытии» назвали оценку «не соответствующей действительности».
  • На втором и третьем месте по популярности — Армения и Турция (по 12%). В топе — Казахстан (10,6%), Сербия (7%), Германия (4,2%), Израиль (3,6%), Великобритания (3,4%) и Таиланд (3,3%).
  • Среди проанализированных 300 компаний больше всего удалённых разработчиков за рубежом у WaveAccess (43,5%). По данным исследования, в Skyeng за границей работает треть штата, в «Билайне» — 30,4%, у Playrix — 28,6%. Forbes отправил запросы в эти компании.
  • В «Подборе» признают, что данные в LinkedIn не всегда могут быть корректными, потому что «не все меняют локацию в социальных сетях, как только переезжают».
  • По данным группы ANCOR, в 2022 году с отъездом сотрудников столкнулись три четверти российских компаний. В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев оценил количество уехавших из России ИТ-специалистов в 100 тысяч человек, но «80% из них продолжают работать на российские компании». По его словам, «в рамках двух волн эмиграции до 10% сотрудников ИТ-компаний уехали и не вернулись».

#новость #ит #удаленка

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24 комментария
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 Вадим Д.

Даже как-то маловато получается, особенно если вспомнить все "волны" массовых исходов.

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Dimitri

Так многие на забугорные компании перешли.

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Вадим Д.

И компании многие забугорными стали. Совпадение? (-:

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Sydney Max

Подсчет по линкедИн потому что. Для России это очень такой себе метод, его у многих нет

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bravo sierra

у меня обратное впечатление: нет синьорных кандидатов без профиля в linkedin. Это пока ты до миддла карабкаешься, работают всякие hh.ru, а дальше самый быстрый способ это linkedin

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Artem Voronov

Он есть у уехавших, через него работа и ищется

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Иван Иванов

По гитхабу 25% сменили локацию с России на что-то.
По опросам - половина продактов за границей

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Ярослав Бондарь

тоже так показалось,но думаю просто данные неточные

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Memento Vivere

Ну помимо того, что методика подсчета вызывает лишь смех, так это еще ведь цифры по компаниям из РФ. Большинство уже уволилось из старых компаний и работают на иностранную. Продолжают работать на компанию из РФ либо люди, которые хотят просто "переждать", либо люди, которые пока что еще ищут новую работу. Остальные не задерживаются на старой работе и в эту статистику, соответственно, не попадают.

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seva slepnev

Какая-то часть уехавших не обновила данные о географическом местоположении на страничке в LinkedIn

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Андрей Комягин

считать статистику по linkedin - это конечно верх маразма... учитывая, что доля его использующих людей в том же РФ, близка к 0

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Ксения Евсюкова

Хотя бы не по "убийце linkedin" Тенчату)

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Андрей Комягин

ох, как по мне так лучше бы вообще не считали, т.к. с реальностью не бьется от слова совсем.

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Valeriy Dik

1. Выборка по Линкедину нерепрезентативна от слова совсем.
2. Куча народу предпочитает не светить свой факт переезда.

16% это каждый шестой в средней айтишной конторе. Нереалистично.

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Нет Vойне

а где же наш Яндекс? только из моей команды четверо уехали заграницу, а это считай 25%

знаю пару ребят, которые еще и волонтёрят там, девелопя кастомные коптеры, которые работают на альтернативных частотах

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Sergei Timofeyev

Мало что-то в Яндексе людей.

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Dmitriy Mirovodin

Анализ крайне странный.

Какой % людей работаю в РФ компании поставил в профиле другую страну?

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Александр Ларин
По данным исследования, в Skyeng за границей работает треть штата, в «Билайне» — 30,4%, у Playrix — 28,6%

А при чем тут ирландская компания, у которой даже российского офиса нет? (судя по информации на главной странице)

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Dark matter developr

Методика так себе, в LinkedIn распространено ставить страну, в которую только планируешь (чтобы отображаться в поиске у рекрутеров и не отсеиваться на самом раннем этапе).

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Allestor Klei
Германия (4,2%)

Это кто умудрился туда попасть и как?

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Невкусно и грустно
При этом в «Открытии» назвали оценку «не соответствующей действительности».

И добавили, что в действительности еще больше?)

На самом деле, тут интересен не вопрос количества. Тут интересен налоговый вопрос. Уехашки уже давно не налоговые резиденты РФ, при этом продолжают работать на окологосконторы через всякие армянские ИП. В итоге налоговая, которая активно била компании по рукам за работу сотрудников через ИП, вынуждена смотреть на это сквозь пальцы. Но это только временно, нужно больше золота (с)

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Наглый Кот

Те кто уехал в сентябре-октябре ещё налоговые

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Dmitriy Mirovodin

" Уехашки уже давно не налоговые резиденты РФ"

1. Уехавшие в сентябре-октябре 2022 становятся не резидентами в апреле-мае 2023.

2. Многие не смогут работать через Армянские-Грузинские ИП, тк крупные компании просто не смогут такое сделать. Нужно филиал открывать.

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Ivan Petrov

Бля, вот если бы не уехали, все бы заябись было и даже закон про пидарасов в стране не надо было принимать, страна пидарасов? Ой запретим.

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