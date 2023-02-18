Издание dev.by поговорило со специалистом, переехавшим в Абу-Даби, про зарплаты в местном айти, жару, цифровизацию и отделы магазинов с немусульманскими товарами.

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«Рядом с Эмиратами Индия, которая очень сильно демпингует»

На пути в Эмираты у Александра и его жены была остановка в Грузии. Они перебрались туда в марте прошлого года. «Компания предлагала: „Давайте, переезжайте“, плюс я до того проболел достаточно сильно, а в Батуми — море, целебный воздух. Было решено ехать», — поясняет это решение Александр.

Но, несмотря на красивую природу и постоянные путешествия в компании с коллегами, Александр не мог представить своё будущее в этой стране. Ему не нравилось среднее качество сервиса, проблемы с арендой жилья, постоянные перемены настроений в обществе и нестабильность в регионе. «Я понял, что не хочу учить грузинский язык. Не было желания ассимилироваться. В моём понимании Грузия — страна на перекур: обдумать, куда дальше», — говорит собеседник.

Среди вариантов «куда дальше» была Польша, но к ней не лежала душа. В конце концов он остановился на ОАЭ.

До того я уже был в Эмиратах. Это спокойная безопасная страна. Я решил действовать с меркантильной точки зрения — что лучше заработать и сохранить больше денег. Александр

Первым шагом стал поиск новой работы с более высокой зарплатой. Все контакты с рекрутёрами у Александра проходили только через его знакомых. «Рядом Индия, которая очень сильно демпингует, — поясняет он. — Такого, чтоб как в Беларуси — выложил резюме на сайт, и на тебя налетели рекрутёры — нет. Я пробовал что-то искать таким образом, но были стандартные отписки, что „мы информацию восприняли, запомнили, до свидания“. Рынок меньше, чем в Беларуси, Европе». В итоге Александр с помощью друга нашёл место в местной продуктовой компании.

Перед отъездом он вместе с женой подсчитал примерные траты на год и сравнил их с расходами в Грузии.

У меня друзья в Эмиратах, так что я представлял, сколько потратим. Например, как мы примерно подсчитали стоимость продуктов: жена зашла на сайт эмиратского Carrefour и накидала в корзину продуктов. Про коммуналку и стоимость аренды рассказали друзья. Вышло, что на жильё придётся потратить в год не менее $17 тысяч, на коммуналку — 2400, а на еду — $12 тысяч. Позже ещё были корректирующие подсчёты, и оказалось, что на продукты мы заложили чуть больше, чем надо в реальности. Всё же крупы и макароны за один раз не тратятся, а растягиваются на несколько приёмов пищи. Вообще, в ОАЭ огромное разнообразие продуктов, в целом, мы начали питаться более правильно. Плюс мы подсчитали наши траты-расходы в Грузии. И оказалось, что это такая разгульная страна: тратишься, когда выходишь куда-то вечером или в выходные с друзьями. Получается, что в Эмиратах у нас получается больше откладывать. Александр

Зарплаты — по $5-20 тысяч (в зависимости от должности и стажа)

Перелёт обошёлся примерно в $200 на двоих в одну сторону. По словам Александра, всем процессом переезда и легализации занялась его нынешняя компания: она просто присылала сканы, которые нужно было заполнить, подписать и отправить обратно. Единственное, Александру и его жене пришлось лично съездить сдать отпечатки пальцев и пройти медосмотр для получения резидентской рабочей визы (анализ крови и флюорографию).

У Александра также просканировали сетчатку глаза. Так что в следующий раз, когда он будет в аэропорту, то сможет воспользоваться смарт-гейтом (способ пересечения границы без таможенника).

Сейчас айтишник — «на экваторе» испытательного срока. В Эмиратах он длится 6 месяцев, причём, если ты уйдёшь до истечения этого срока, то должен будешь возместить работодателю все расходы на свой переезд.

Фото из архива Александра

Отпуск может длиться до 30 календарных дней, если сотрудник отработал год. Также у Александра есть право на 15 больничных дней (но если болеешь больше двух дней подряд, надо взять справку у врача).

Тут удалёнка не так распространена. У меня гибридный график работы: часть из дома, часть из офиса. Не сказал бы, что встречал много местных в айти. У нас многонациональная команда: есть из Беларуси, России, Германии, Непале, Индии. А местные, скорее, будут на руководящих должностях. Хотя недавно я узнал, что у них есть местные джуны-разработчики. Но какие у них условия труда, не знаю и даже предположить не могу. Александр

В местном ИТ зарплаты могут варьироваться в пределах $5-20 тысяч. (В 4 квартале 2021-го средняя зарплата Front End Developer-а/инженера составляла 25 тысяч дирхам или $6,8 тысячи; QA — 22,5 дирхам или чуть больше $6 тысяч; VP of Engineering — 65 тысяч дирхам или $17,8 тысячи — прим. dev.by). В ОАЭ также принимают во внимание стаж работы.

Ты можешь оставаться в Эмиратах, пока у тебя есть работа, или же ты можешь открыть бизнес. Или купить недвижимость стоимостью от $200-250 тысяч. Много россиян тут купили жильё. Пузырь недвижимости очень раздут, потому что многие предпочитают «закопать деньги» в бетон. Как следствие, квартиры строятся, но бывает, что и пустуют. Александр

«Я слышал, раньше, если в банке не было обещанных денег, то жильца могли и в тюрьму посадить»

Александр вместе с женой сняли квартиру в Абу-Даби примерно за месяц. Поначалу они думали, не переехать ли в Дубаи, так как там предложений по жилью больше, и они дешевле и разнообразнее. Но «в Дубай не хотелось, потому что он шумный»: там множество разноуровневых автомобильных развязок и в целом ощущение тесноты. Как говорит собеседник, по сравнению с Дубаями Абу-Даби — словно тихая деревушка.

Эмираты — страна, заточенная под иностранцев. Привоз, легализация поставлены на поток, поэтому проблем с поиском жилья не было. Квартиры, как правило, снимаются на год. Для этого тебе надо Emirates ID (условно, это как внутренний паспорт) и счёт в банке. Ты закидываешь на счёт нужную сумму денег и выписываешь арендодателю чеки, которые потом можно будет обналичить, когда придёт время оплаты. Я впервые здесь столкнулся с чеками, и у меня был дикий страх, что банк их не примет из-за неразборчивой подписи. Я слышал, что раньше, если арендодатель шёл в банк, а там не было обещанных денег, то жильца могли и в тюрьму посадить на некоторое время. Сейчас такого уже нет. Компания предоставила мне залог: она перевела сумму за первый год аренды на мой счёт, с которого я уже и выписывал чеки. И потом она будет постепенно вычитать эту сумму из моей зарплаты ежемесячно. Александр

Жильё беларусы смотрели на сайте Property Finder.

Там достаточно много объявлений, но, как мне кажется, мы переехали в горячий сезон, поэтому предложений было меньше обычного. Пришлось поискать. Например, на одной из просмотренных квартир вид из окна был такой, будто ты в Батуми и смотришь из одной башни Orbi на другую. В другой квартире стоял диван, на котором была какая-то непонятная субстанция блевотно-зелёного оттенка. В один момент мы даже запаниковали. Но затем наткнулись на квартиру за $1560 в месяц. Она большая, 80+ квадратных метров, с мебелью (здесь много квартир сдаётся пустыми). Даже непонятно, почему она простояла пустой так долго. Наверное, из-за плохих фотографий в объявлении. Но по факту квартира оказалась приятнее и интереснее. Мы заключили договор с представителем лендлорда, я даже не знаю, кто он и живёт ли вообще в стране. Александр

Помимо оплаты 5% от годовой стоимости аренды уходит как комиссия агенту, 5% от годовой аренды — это муниципальный налог (но он раскидывается на 12 месяцев). Ещё нужен секьюрити депозит — он возвратный, 5000 дирхам (примерно $1,3 тысячи). А также — депозиты на газовую плиту, кондиционер и прочее. В общей сложностью на аренду квартиры надо около $5 тысяч.

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«На Apple Watch разница составила не менее 150 долларов»

Сейчас Александр живёт на Al Reem Island, который считается «европейским» районом («Шучу, что живу на острове»). Из окна — вид на воду вокруг квартала; в каждом жилом комплексе есть тренажёрка и бассейн. Ещё имеется зона барбекю и «комната для вечеринок», которыми Александр пока не пользовался.

Абу-Даби — город для машин. Тротуар может внезапно закончиться посреди трассы, и порой, чтобы перейти дорогу, нужно очень долго идти до перехода. Но, как говорит Александр, уже сейчас, в феврале, температура воздуха достигает 28 градусов. Летом, когда она поднимется до 35-40, будет гораздо комфортнее перемещаться на машине с кондиционером, чем идти пешком вдоль раскалённой автострады.

В городе хорошо развиты службы доставки, в шаговой доступности — продуктовые магазины и торговый молл с огромным Carrefour. По словам собеседника, в Эмиратах кафе, рестораны и кофе дороже, чем в той же Грузии. Но зато и качество получше.

Много свежих овощей, много местных брендов. В целом, продукты дороже минских. Например, здесь куриное филе стоит $12 за килограмм, а в Беларуси — где-то $3-5. Но тут и зарплаты выше, и можно найти что-то на акциях. В целом, мы закладывали на питание $1 тысячу в месяц, а по факту выходит $700. Цены на бытовую технику и электронику значительно меньше. Amazon — наше всё, доставка до двери. К примеру, в Беларуси наушники JBL стоят 90 долларов, а тут — 60. А на Apple Watch разница составила не менее 150 долларов. Александр

«Внутри продаются немусульманские продукты, такие как свинина или мармеладки Haribo»

Спрашиваем, нужно ли жене Александра соблюдать мусульманский дресс-код. На что тот смеётся и говорит, что нет. Даже наоборот, тут хватает людей европейской внешности, которые ходят в довольно открытой одежде.

В этом плане Дубай чуть впереди. Абу-Даби немного более консервативен, но, в принципе, это не создаёт каких-либо неудобств.

Возможно, некоторые внутренне негодуют, но я не видел, чтобы кто-то на кого-то ругался. У меня был пример, когда я покупал машину, и мне надо было зайти в государственное здание. Но я был в шортах, а в шортах в такие места нельзя. Так что бывший владелец машины договорился с охранником, что я быстренько войду, подпишу, отдам деньги и выйду. В остальном — всё как обычно. В офис — брюки, рубашка или майка без оскорбительных принтов. Из местных особенностей — только что нельзя критиковать мусульманские законы. И нельзя снимать людей без разрешения. Несколько лет назад кто-то записал на видео конфликт на дороге, выложил в Сеть, и его наказали. Я спрашивал по поводу видеорегистратора, можно ли его ставить, и сошлись на том, что можно, но записи с него лучше показывать только в полиции. Алкоголя нет в общем доступе, но мне это даже нравится. Он продаётся только в специализированных магазинах. Свинина есть в сети Waitrose. Там такая комнатка, где написано «non-Muslim», ты нажимаешь кнопочку, двери открываются, и ты заходишь. Внутри продаются немусульманские продукты, такие как свинина или мармеладки Haribo Александр

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Для местных и приезжих отличаются условия предоставления кредита или тарифы на мобильную связь. На сайте мобильного оператора пакеты для местных, «эмирати», и для резидентов. Большой разницы в цене нет, но бонусы насчитываются по-разному.

Мы как-то обсуждали это в компании и пришли к выводу, что так и местным есть возможность жить нормально, и приезжие могут заработать и пожить тут. Александр

«Из самых больших минусов — погода. Жара летом будет неимоверная»

Александр признаётся, что ему очень нравится местная цифровизация госаппарата. Практически всё можно сделать онлайн.

Я купил машину, оформил документы, и они тут же подтянулись моим Emirates ID в систему. Я прошёл аналог техосмотра и удалённо оформил страховку. Страховка тоже подтянулась. Потом я зашёл в приложение, выбрал «Зарегистрировать машину», заплатил за номера и забрал их утром. И не надо было сидеть, как в Беларуси, в очереди в ГАИ. Много сервисов, где ты всё или почти всё делаешь онлайн. К слову, наши беларуские права тут не признаются. Когда ты становишься резидентом, у тебя должны быть местные документы. Если ты, допустим, гражданин Британии или Украины, то можешь обменять свои старые права на новые в отделении полиции. А гражданам Беларуси и России нужно сдавать экзамен. Но в Абу-Даби есть такая вещь как golden chance. Если у тебя уже есть свои локальные права, то ты только сдаёшь теорию, потом проходишь 6 часов обязательной практики и сдаёшь город. В Дубае такого нет. Александр

Английский в стране практически везде. Однако не факт, что слушающий тебя человек всё понимает или говорит по-английски нормально. Иногда можно поймать себя на мысли, что, возможно, было бы интересно поучить арабский.

На данном этапе меня ничего особо не бесит. Разве что таксисты, которые любят разгоняться, а потом резко тормозить. И ещё тут штрафы большие, за превышение скорости в том числе. Например, если превышение не более чем на 20 км, то штраф — 300 дирхам (без малого $80-85). Но если заплатить в первый месяц после получения штрафа, то скидка — 30%. В Беларуси и Грузии я не парился насчёт трафика. А тут за годовой пакет жене (6 гигабайт в месяц) отдали где-то $200. Помесячно — ещё дороже. А домашний интернет — порядка $120 в месяц. И из самых больших минусов — погода. Жара летом будет неимоверная. Это сложно описать, её просто надо прочувствовать. Александр

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