«Откладываем больше, чем в Грузии»: Как айтишнику работается в ОАЭ Статьи редакции
Издание dev.by поговорило со специалистом, переехавшим в Абу-Даби, про зарплаты в местном айти, жару, цифровизацию и отделы магазинов с немусульманскими товарами.
«Рядом с Эмиратами Индия, которая очень сильно демпингует»
На пути в Эмираты у Александра и его жены была остановка в Грузии. Они перебрались туда в марте прошлого года. «Компания предлагала: „Давайте, переезжайте“, плюс я до того проболел достаточно сильно, а в Батуми — море, целебный воздух. Было решено ехать», — поясняет это решение Александр.
Но, несмотря на красивую природу и постоянные путешествия в компании с коллегами, Александр не мог представить своё будущее в этой стране. Ему не нравилось среднее качество сервиса, проблемы с арендой жилья, постоянные перемены настроений в обществе и нестабильность в регионе. «Я понял, что не хочу учить грузинский язык. Не было желания ассимилироваться. В моём понимании Грузия — страна на перекур: обдумать, куда дальше», — говорит собеседник.
Среди вариантов «куда дальше» была Польша, но к ней не лежала душа. В конце концов он остановился на ОАЭ.
Первым шагом стал поиск новой работы с более высокой зарплатой. Все контакты с рекрутёрами у Александра проходили только через его знакомых. «Рядом Индия, которая очень сильно демпингует, — поясняет он. — Такого, чтоб как в Беларуси — выложил резюме на сайт, и на тебя налетели рекрутёры — нет. Я пробовал что-то искать таким образом, но были стандартные отписки, что „мы информацию восприняли, запомнили, до свидания“. Рынок меньше, чем в Беларуси, Европе». В итоге Александр с помощью друга нашёл место в местной продуктовой компании.
Перед отъездом он вместе с женой подсчитал примерные траты на год и сравнил их с расходами в Грузии.
Зарплаты — по $5-20 тысяч (в зависимости от должности и стажа)
Перелёт обошёлся примерно в $200 на двоих в одну сторону. По словам Александра, всем процессом переезда и легализации занялась его нынешняя компания: она просто присылала сканы, которые нужно было заполнить, подписать и отправить обратно. Единственное, Александру и его жене пришлось лично съездить сдать отпечатки пальцев и пройти медосмотр для получения резидентской рабочей визы (анализ крови и флюорографию).
У Александра также просканировали сетчатку глаза. Так что в следующий раз, когда он будет в аэропорту, то сможет воспользоваться смарт-гейтом (способ пересечения границы без таможенника).
Сейчас айтишник — «на экваторе» испытательного срока. В Эмиратах он длится 6 месяцев, причём, если ты уйдёшь до истечения этого срока, то должен будешь возместить работодателю все расходы на свой переезд.
Отпуск может длиться до 30 календарных дней, если сотрудник отработал год. Также у Александра есть право на 15 больничных дней (но если болеешь больше двух дней подряд, надо взять справку у врача).
В местном ИТ зарплаты могут варьироваться в пределах $5-20 тысяч. (В 4 квартале 2021-го средняя зарплата Front End Developer-а/инженера составляла 25 тысяч дирхам или $6,8 тысячи; QA — 22,5 дирхам или чуть больше $6 тысяч; VP of Engineering — 65 тысяч дирхам или $17,8 тысячи — прим. dev.by). В ОАЭ также принимают во внимание стаж работы.
«Я слышал, раньше, если в банке не было обещанных денег, то жильца могли и в тюрьму посадить»
Александр вместе с женой сняли квартиру в Абу-Даби примерно за месяц. Поначалу они думали, не переехать ли в Дубаи, так как там предложений по жилью больше, и они дешевле и разнообразнее. Но «в Дубай не хотелось, потому что он шумный»: там множество разноуровневых автомобильных развязок и в целом ощущение тесноты. Как говорит собеседник, по сравнению с Дубаями Абу-Даби — словно тихая деревушка.
Жильё беларусы смотрели на сайте Property Finder.
Помимо оплаты 5% от годовой стоимости аренды уходит как комиссия агенту, 5% от годовой аренды — это муниципальный налог (но он раскидывается на 12 месяцев). Ещё нужен секьюрити депозит — он возвратный, 5000 дирхам (примерно $1,3 тысячи). А также — депозиты на газовую плиту, кондиционер и прочее. В общей сложностью на аренду квартиры надо около $5 тысяч.
«На Apple Watch разница составила не менее 150 долларов»
Сейчас Александр живёт на Al Reem Island, который считается «европейским» районом («Шучу, что живу на острове»). Из окна — вид на воду вокруг квартала; в каждом жилом комплексе есть тренажёрка и бассейн. Ещё имеется зона барбекю и «комната для вечеринок», которыми Александр пока не пользовался.
Абу-Даби — город для машин. Тротуар может внезапно закончиться посреди трассы, и порой, чтобы перейти дорогу, нужно очень долго идти до перехода. Но, как говорит Александр, уже сейчас, в феврале, температура воздуха достигает 28 градусов. Летом, когда она поднимется до 35-40, будет гораздо комфортнее перемещаться на машине с кондиционером, чем идти пешком вдоль раскалённой автострады.
В городе хорошо развиты службы доставки, в шаговой доступности — продуктовые магазины и торговый молл с огромным Carrefour. По словам собеседника, в Эмиратах кафе, рестораны и кофе дороже, чем в той же Грузии. Но зато и качество получше.
«Внутри продаются немусульманские продукты, такие как свинина или мармеладки Haribo»
Спрашиваем, нужно ли жене Александра соблюдать мусульманский дресс-код. На что тот смеётся и говорит, что нет. Даже наоборот, тут хватает людей европейской внешности, которые ходят в довольно открытой одежде.
В этом плане Дубай чуть впереди. Абу-Даби немного более консервативен, но, в принципе, это не создаёт каких-либо неудобств.
Для местных и приезжих отличаются условия предоставления кредита или тарифы на мобильную связь. На сайте мобильного оператора пакеты для местных, «эмирати», и для резидентов. Большой разницы в цене нет, но бонусы насчитываются по-разному.
«Из самых больших минусов — погода. Жара летом будет неимоверная»
Александр признаётся, что ему очень нравится местная цифровизация госаппарата. Практически всё можно сделать онлайн.
Английский в стране практически везде. Однако не факт, что слушающий тебя человек всё понимает или говорит по-английски нормально. Иногда можно поймать себя на мысли, что, возможно, было бы интересно поучить арабский.
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