Миграция
Полина Лааксо

Петербургский аэропорт «Пулково» временно не принимает и не отправляет самолёты Статьи редакции

Ограничения продлятся как минимум до 12:00.

Новость дополняется.

  • О том, что «Пулково» закрыли из-за «неопознанного летающего объекта», сообщил в 10:41 мск Telegram-канал Baza. По его данным, в небо над городом подняли истребители, а в аэропорту ввели план «Ковёр» из-за неизвестного летающего объекта. Читатели петербургского издания «Фонтанка» говорят, что слышат «звуки как на параде».
  • После 11:00 мск об ограничениях сообщили в группе правительства Санкт-Петербурга во «ВКонтакте», но причин для решения не назвали. В Минобороны детали также не раскрывают. Опрошенные «РИА Новости» очевидцы в аэропорту говорят, что не могут получить объяснений от сотрудников «Пулково».
  • Baza писало, что 200 км воздушного пространства над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли до 13:00 мск. Источник ТАСС, знакомый с телеграммой Росавиации, говорит о 13:20 мск, то же подтвердил собеседник «РИА Новости». Правительство о сроках изначально не уточняло, но через некоторое время добавило: задержка рейсов продлится «до 12 часов».

  • Сигнал «Ковер» подают органы ПВО при незаконном пересечении границ России, применении оружия и боевой техники военных сил России по воздушному судну-нарушителю и при появлении в воздухе неопознанных судов и «других материальных объектов», пишет «Бумага» со ссылкой на федеральные правила. Он требует немедленной посадки и вывода всех судов, за исключением военных самолётов.
  • По данным Baza, в середине февраля 2023 года в Ленинградской области уже вводили сигнал «Ковёр». На этот раз авторы канала полагают, что закрытие может быть связано с ночной атакой беспилотников в других регионах.
Рейсов в окрестностях Санкт-Петербурга нет. Источник: Flightradar
Источник: «Mash на Мойке»

#новость

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20 комментариев
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 Mr Yellow
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Aleks Sch

Наше светлое будущее уже наступило? Или ещё ждём?

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Olexey Galitskii
Baza писало, что 200 м² воздушного пространства над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли до 13:00 мск.

200 квадратных километров может?

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Слегка Придурковатый
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Вадим Д.

Проклятые НЛО незаконно пересекают границы России!
Шоу встречи планируют транслировать?

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Рыжий

Встречи не будет

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Таир Бакиев

И че они 2 часа будут один беспилотник сбивать?

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Zloy Marketolog

План Ковер

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Demyan Belyakov

Ух куда теперь долетают тестовые бендеровские беспилотники. Прогресс каждый месяц.

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muiren

Всё идёт по плану!

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Рыжий

Вот шары и до нас долетели

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Пляжный крокодил

как это связано со стартапами и бизнесом?

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Elena Krinitsyna

А вдруг связано, но мы узнаем об этом позднее, в будущем)

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Деда Миша
нло

Без красного джипа и его ведущего мы не сможем разобраться в этом непростом вопросе

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Allestor Klei

https://youtu.be/m2S-IH6bemk

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Слегка Придурковатый

- План "Ковёр". Повторяю: "ко-вёр".

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Ильдар Абдуллин

Ну и че там в итоге? Нам pizzda?

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Дарья Смолякова

Может Байден прилетел.

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Сергей Степанов

прекрасно, билеты куплены 🤣

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Dimm Debrov

Если НЛО то нужно забить стрелку на стрелке Васьки, обчихать геополитику)

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