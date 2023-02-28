Петербургский аэропорт «Пулково» временно не принимает и не отправляет самолёты Статьи редакции
Ограничения продлятся как минимум до 12:00.
Новость дополняется.
- О том, что «Пулково» закрыли из-за «неопознанного летающего объекта», сообщил в 10:41 мск Telegram-канал Baza. По его данным, в небо над городом подняли истребители, а в аэропорту ввели план «Ковёр» из-за неизвестного летающего объекта. Читатели петербургского издания «Фонтанка» говорят, что слышат «звуки как на параде».
- После 11:00 мск об ограничениях сообщили в группе правительства Санкт-Петербурга во «ВКонтакте», но причин для решения не назвали. В Минобороны детали также не раскрывают. Опрошенные «РИА Новости» очевидцы в аэропорту говорят, что не могут получить объяснений от сотрудников «Пулково».
- Baza писало, что 200 км воздушного пространства над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью закрыли до 13:00 мск. Источник ТАСС, знакомый с телеграммой Росавиации, говорит о 13:20 мск, то же подтвердил собеседник «РИА Новости». Правительство о сроках изначально не уточняло, но через некоторое время добавило: задержка рейсов продлится «до 12 часов».
- Сигнал «Ковер» подают органы ПВО при незаконном пересечении границ России, применении оружия и боевой техники военных сил России по воздушному судну-нарушителю и при появлении в воздухе неопознанных судов и «других материальных объектов», пишет «Бумага» со ссылкой на федеральные правила. Он требует немедленной посадки и вывода всех судов, за исключением военных самолётов.
- По данным Baza, в середине февраля 2023 года в Ленинградской области уже вводили сигнал «Ковёр». На этот раз авторы канала полагают, что закрытие может быть связано с ночной атакой беспилотников в других регионах.
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Наше светлое будущее уже наступило? Или ещё ждём?
200 квадратных километров может?
Проклятые НЛО незаконно пересекают границы России!
Шоу встречи планируют транслировать?
Встречи не будет
И че они 2 часа будут один беспилотник сбивать?
План Ковер
Ух куда теперь долетают тестовые бендеровские беспилотники. Прогресс каждый месяц.
Всё идёт по плану!
Вот шары и до нас долетели
как это связано со стартапами и бизнесом?
А вдруг связано, но мы узнаем об этом позднее, в будущем)
Без красного джипа и его ведущего мы не сможем разобраться в этом непростом вопросе
https://youtu.be/m2S-IH6bemk
- План "Ковёр". Повторяю: "ко-вёр".
Ну и че там в итоге? Нам pizzda?
Может Байден прилетел.
прекрасно, билеты куплены 🤣
Если НЛО то нужно забить стрелку на стрелке Васьки, обчихать геополитику)