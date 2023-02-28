Почти весь этот год мы работали в режиме стартапа, адаптируясь к постоянно изменяющимся экономическим и геополитическим условиям, находясь в поисках устойчивого product-market-fit, тестируя различные гипотезы и отстраивая бизнес-процессы.

Спустя год стало очевидно, что не все мечты реализуемы в условиях реальной экономики и суровой операционки. Увы. Поэтому мы приняли решение отпустить сообщества в свободное плавание, приостановив работу «Mesto на карте», как сервиса по релокации и предоставлению жилья.