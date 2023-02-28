Миграция
Маша Цепелева

Сервис для помощи с релокацией «Mesto на карте» прекратит работу с 1 марта Статьи редакции

На решения повлияли «условия реальной экономики и суровой операционки».

  • Платформа «Mesto на карте» приостановит работу спустя год после запуска.

Почти весь этот год мы работали в режиме стартапа, адаптируясь к постоянно изменяющимся экономическим и геополитическим условиям, находясь в поисках устойчивого product-market-fit, тестируя различные гипотезы и отстраивая бизнес-процессы.

Спустя год стало очевидно, что не все мечты реализуемы в условиях реальной экономики и суровой операционки. Увы. Поэтому мы приняли решение отпустить сообщества в свободное плавание, приостановив работу «Mesto на карте», как сервиса по релокации и предоставлению жилья.

«Mesto на карте»
  • Компания перестанет оказывать услуги в Турции, Аргентине, Нидерландах и Испании и модерировать созданные чаты для релокантов. Те, кто оплатил подписку на Бали, могут пользоваться услугами до 1 апреля 2023 года.
  • Сервис «Mesto на карте» помогал в переезде в разные страны. Например, в пакет по релокации на Бали за $1240 на двоих входила деловая виза на полгода и организация её четырёхкратного продления, открытие счёта в местном банке, оплата за ночь в сертифицированном отеле, оплата ПЦР-теста по прибытии, платный трансфер из аэропорта в отель, подбор выгодных авиабилетов.
  • Проживание, страховку, коворкинг, фитнес-зал, консьерж-сервис, услуги коммьюнити-менеджера и прачечную можно было оплатить отдельно по подписке за $1240 на двоих в месяц. Были и другие услуги.
  • В апреле 2022 года в сервис инвестировали бывший директор по продуктам Google Андрей Дороничев, основатель Davidovs VC Николай Давыдов и сооснователь PandaDoc Микита Микадо.
Фото «Mesto на карте»

#новость

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29 комментариев
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 Вячелав Садилов
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Эдуард Гульбзденьчиков

Злой ты, Жак! )

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Jackson

за то, честный, и говорит всегда по существу)

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Эдуард Гульбзденьчиков

Да. Не политик сраный, а технарь...

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Евгений Вилков

Получили инвестиции. «Разорились»

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Качан Водки

Помощь с релокацией...

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Вася Пражкин
Поэтому мы приняли решение отпустить сообщества в свободное плавание
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Марк Маск

Очередной сервис от великого "Давыдова из выпуска Дудя" обосрался? Это не он ли главный инвестор помойки VC ru? ну туда всем этим проектам и дорога, языком молоть не реальные инвестиции возвращать

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Антон Гамаюнов

Сейчас бы обсирать виси в комментариях на виси)

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Artur Kuramshin

Свобода слова, куда деваться)

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Мох

Ты много успешных проектов создал? Или тебя Давыдов или vc.ru на работу не взяли и ты отрываешься?

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Марк Маск

а давыдов скок успешных создал? пока только примеры пиара у дудяшки да сплошные проебы (место, какая та хуерга для детекции стариков и вон сверху еще всплыла школа китайского с инвестициями через брата). ну тупа биг успех я считаю, аткой же успех как и висиру, просто гуру стартапов русских

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Сгенерированный Кот

Дак у него же есть успешные проекты. Да и вообще рузультат инвесторского портфеля выглядит как график нормального распределения: 5% суперубыточных стартапов, 90% около нуля и 5% сверхуспешные. Если бы Давыдов был лошком, то не смог бы создать сейчас второй инвестфонд

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Марк Маск

назовите хоть один успешный проект. по прибыльности первого то фонда молчок и никакой инфы, а второй создан целиком и полностью чтобы дурачков с выпуску дудя разувать

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alexstellar

неприятный тип. много пиздит. «я приехал в америку со $100.» Правда у меня еще должны были сразу прийти пару десяток тысяч долларов. да и мама с папой как никогда всегда здесь. кто там у него родители?

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Сгенерированный Кот

Prisma и MSQRD. Маскарад продали Фэйсбуку

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Марк Маск

Из забавного - этот пост заминусил Danil Khasanshin, у которого Давыдов является инвестором через брата его стартапа по китайскому, который тоже обосрался. УФ! негоже на подконтрольном давыдовскому клану великого инвестора показывать, что там только бабки пилят лул

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Artemy

Так это ж венчурные инвестиции, они чаще обсираются, чем нет.

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Артём Валерьевич

"находясь в поисках устойчивого product-market-fit, тестируя различные гипотезы и отстраивая бизнес-процессы"
Интересно, была у них гипотеза о ненужности этого ПродуктМаркетФит?

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Вадим Д.

Реинкарнируется в несколько несвязанных сервисов, скорее всего.

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Aleks B

это то, что Варламов делал?

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Elena M

У кудрявого «вместе»

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Aleks B

збс, надеюсь его не закроется

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Михаил Зверев

пакет релокации на Бали содержал неплохой перечь услуг за такую сумму ,достаточно удобная функция

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Влад

Первый раз слышу о данном сервисе
Есть пара проектов у них в копилке которые выглядят довольно славно
Но в основном какие-то лендинги

И похожа продажа футболок по завышенным ценам у них тоже не зашла

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Руслан Кцоев

Воздух за деньги, всё как обычно...

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Artem Dremov

Чего все такие злые в комментариях? Знали бы вы как непросто быть переезжающим, давайте донаты собирать им на развитие)

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Artur Kuramshin

Ценник для двоих релокантов весьма неплох

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Elias Wetscher

Какие вы злые все, ребят... Кто вам на хвост наступил? :)

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