Сервис для помощи с релокацией «Mesto на карте» прекратит работу с 1 марта Статьи редакции
На решения повлияли «условия реальной экономики и суровой операционки».
- Платформа «Mesto на карте» приостановит работу спустя год после запуска.
- Компания перестанет оказывать услуги в Турции, Аргентине, Нидерландах и Испании и модерировать созданные чаты для релокантов. Те, кто оплатил подписку на Бали, могут пользоваться услугами до 1 апреля 2023 года.
- Сервис «Mesto на карте» помогал в переезде в разные страны. Например, в пакет по релокации на Бали за $1240 на двоих входила деловая виза на полгода и организация её четырёхкратного продления, открытие счёта в местном банке, оплата за ночь в сертифицированном отеле, оплата ПЦР-теста по прибытии, платный трансфер из аэропорта в отель, подбор выгодных авиабилетов.
- Проживание, страховку, коворкинг, фитнес-зал, консьерж-сервис, услуги коммьюнити-менеджера и прачечную можно было оплатить отдельно по подписке за $1240 на двоих в месяц. Были и другие услуги.
- В апреле 2022 года в сервис инвестировали бывший директор по продуктам Google Андрей Дороничев, основатель Davidovs VC Николай Давыдов и сооснователь PandaDoc Микита Микадо.
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Злой ты, Жак! )
за то, честный, и говорит всегда по существу)
Да. Не политик сраный, а технарь...
Получили инвестиции. «Разорились»
Помощь с релокацией...
Очередной сервис от великого "Давыдова из выпуска Дудя" обосрался? Это не он ли главный инвестор помойки VC ru? ну туда всем этим проектам и дорога, языком молоть не реальные инвестиции возвращать
Сейчас бы обсирать виси в комментариях на виси)
Свобода слова, куда деваться)
Ты много успешных проектов создал? Или тебя Давыдов или vc.ru на работу не взяли и ты отрываешься?
а давыдов скок успешных создал? пока только примеры пиара у дудяшки да сплошные проебы (место, какая та хуерга для детекции стариков и вон сверху еще всплыла школа китайского с инвестициями через брата). ну тупа биг успех я считаю, аткой же успех как и висиру, просто гуру стартапов русских
Дак у него же есть успешные проекты. Да и вообще рузультат инвесторского портфеля выглядит как график нормального распределения: 5% суперубыточных стартапов, 90% около нуля и 5% сверхуспешные. Если бы Давыдов был лошком, то не смог бы создать сейчас второй инвестфонд
назовите хоть один успешный проект. по прибыльности первого то фонда молчок и никакой инфы, а второй создан целиком и полностью чтобы дурачков с выпуску дудя разувать
неприятный тип. много пиздит. «я приехал в америку со $100.» Правда у меня еще должны были сразу прийти пару десяток тысяч долларов. да и мама с папой как никогда всегда здесь. кто там у него родители?
Prisma и MSQRD. Маскарад продали Фэйсбуку
Из забавного - этот пост заминусил Danil Khasanshin, у которого Давыдов является инвестором через брата его стартапа по китайскому, который тоже обосрался. УФ! негоже на подконтрольном давыдовскому клану великого инвестора показывать, что там только бабки пилят лул
Так это ж венчурные инвестиции, они чаще обсираются, чем нет.
"находясь в поисках устойчивого product-market-fit, тестируя различные гипотезы и отстраивая бизнес-процессы"
Интересно, была у них гипотеза о ненужности этого ПродуктМаркетФит?
Реинкарнируется в несколько несвязанных сервисов, скорее всего.
это то, что Варламов делал?
У кудрявого «вместе»
збс, надеюсь его не закроется
пакет релокации на Бали содержал неплохой перечь услуг за такую сумму ,достаточно удобная функция
Первый раз слышу о данном сервисе
Есть пара проектов у них в копилке которые выглядят довольно славно
Но в основном какие-то лендинги
И похожа продажа футболок по завышенным ценам у них тоже не зашла
Воздух за деньги, всё как обычно...
Чего все такие злые в комментариях? Знали бы вы как непросто быть переезжающим, давайте донаты собирать им на развитие)
Ценник для двоих релокантов весьма неплох
Какие вы злые все, ребят... Кто вам на хвост наступил? :)