Миграция
Маша Цепелева

Самыми популярными у россиян странами для покупки зарубежной недвижимости стали Турция, ОАЭ и Кипр — Financial Times Статьи редакции

Самые богатые начали перевозить суперкары из России в Дубай на самолётах, рассказал источник издания.

  • О росте спроса на недвижимость в ОАЭ, Турции и Кипре рассказала Financial Times руководитель направления России, Центральной и Восточной Европы компании Aperio Вероника Конечна. Раньше богатые россияне предпочитали Лондон, Монако или Париж, «потому что хотели быть частью Европы», добавил исполнительный директор агентства недвижимости Luxhabitat Sotheby's в Дубае Джордж Азар.
  • В 2022 году в Дубае продали 219 домов стоимостью свыше $10 млн — это более чем в два раза больше, чем в 2021-м. За год Luxhabitat Sotheby’s Dubai продала россиянам и выходцам из СНГ дома на сумму от $600 млн до $1 млрд. По словам источника FT, близкого к авиаотрасли в ОАЭ, россияне перевозят в Дубай суперкары самолётами, «как правило, через Польшу».
  • По данным национального статистического агентства Турции, на россиян пришёлся каждый четвёртый объект из проданных иностранцам. В общей сложности — 16 312, в два раза больше, чем в 2021-м.
  • Ещё в августе 2022 года россияне вышли на первое место по покупкам жилья в Турции среди иностранцев. С ним легче получить гражданство, ВНЖ или вести бизнес. По итогам года Турция выдала россиянам 153 тысячи видов на жительство — это больше, чем гражданам других стран.
  • За 2022 год в Дубае было зарегистрировано свыше 86 тысяч сделок по покупке жилья россиянами, это рекорд. Из-за роста спроса на недвижимость в ОАЭ российские застройщики «Самолёт» и «Пионер» в декабре начали искать площадки для строительства своих проектов.
Апартаменты в Дубае, фото Luxhabitat Sotheby's

#новость #недвижимость

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32 комментария
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 Вадим Д.

Турция сейчас особо хороша для недвижки.

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Невкусно и грустно

Турецкая недвижка оказалась очень даже движка (простите за каламбур)

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Рыжий

Аллах простит

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Андрей Паскарь

не повезло, не фортануло

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Alex R

Наворовали и бегут с тонущего коробля

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Dima Tsurkan

Не завидуй

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Pavel Cree

Вообще-то этот корабль не тонет.

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Alex R

Денег у путина осталось на год из фонда благосостояния. Потом на дно всех потянет.

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Pavel Cree

Ничего страшного, Россия не тонет, у неё такая историческая роль.

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Вадим Д.

Россияне, а как вы перевозите суперкары, а?

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kdfjk1

обычно перевозим на своих частных самолетах и яхтах

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Вадим Д.

Вас там много? Самолёты свами в одном ангаре?

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kdfjk1

да не протолкнуться уже а все лезут и лезут

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Синие Волосы

Турцию и Кипр можно объединить, потому что едут в основном на турецкую сторону Кипра.

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Pavel Cree
Турцию и Кипр можно объединить

Эрдоган, ты?

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MK

Вашу голову и жопу можно объединить, так как информация в основном выходит из жопы.

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Ivan Petrov

У россиян?)))))))

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Ivan Petrov

Или у людей с двойным гражданством?))))

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Владимир

Осталось изъять имущество, лишить гр-ва и выпнуть обратно :).И что дальше??

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تقي

За недвижимость в странах дают пмж/гражданство. Так что, вероятно корректней было бы положить что для росиян надеющихся поменять оный статус.

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Qwerty54321

Китайцы, что с лицом? :)

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Дарья Смолякова

В Турции медицина достаточно на высоком уровне и образование неплохое. Местные "ВУзы" просто приятные, для детей конечно это большой плюс, русских детей очень много.

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Алексей Садымов

Правильно сказать «самыми доступными»

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kdfjk1

дайте мне одну нефтяную вышку в Сибири и я куплю виллу в Дубае

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Дмитрий Горбачёв

ну ничего удивительного,там тепло,красиво

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kdfjk1

не раскрыта тема самых популярных частных самолетов яхт и самых популярных бриллиантов

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Михаил Викулов

самый популярный вес свитков еще

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kdfjk1

может слитков ?)

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kdfjk1

неужели корабль тонет и с него бегут?

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kdfjk1

меняю однушку в Балашихе на виллу в Дубае
Абу Даби - не предлагать

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kdfjk1

вот что нефть животворящая делает

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kdfjk1

За недвижимость в странах дают пмж/гражданство а скоро будут давать в морду

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