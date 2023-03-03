Самыми популярными у россиян странами для покупки зарубежной недвижимости стали Турция, ОАЭ и Кипр — Financial Times Статьи редакции
Самые богатые начали перевозить суперкары из России в Дубай на самолётах, рассказал источник издания.
- О росте спроса на недвижимость в ОАЭ, Турции и Кипре рассказала Financial Times руководитель направления России, Центральной и Восточной Европы компании Aperio Вероника Конечна. Раньше богатые россияне предпочитали Лондон, Монако или Париж, «потому что хотели быть частью Европы», добавил исполнительный директор агентства недвижимости Luxhabitat Sotheby's в Дубае Джордж Азар.
- В 2022 году в Дубае продали 219 домов стоимостью свыше $10 млн — это более чем в два раза больше, чем в 2021-м. За год Luxhabitat Sotheby’s Dubai продала россиянам и выходцам из СНГ дома на сумму от $600 млн до $1 млрд. По словам источника FT, близкого к авиаотрасли в ОАЭ, россияне перевозят в Дубай суперкары самолётами, «как правило, через Польшу».
- По данным национального статистического агентства Турции, на россиян пришёлся каждый четвёртый объект из проданных иностранцам. В общей сложности — 16 312, в два раза больше, чем в 2021-м.
- Ещё в августе 2022 года россияне вышли на первое место по покупкам жилья в Турции среди иностранцев. С ним легче получить гражданство, ВНЖ или вести бизнес. По итогам года Турция выдала россиянам 153 тысячи видов на жительство — это больше, чем гражданам других стран.
- За 2022 год в Дубае было зарегистрировано свыше 86 тысяч сделок по покупке жилья россиянами, это рекорд. Из-за роста спроса на недвижимость в ОАЭ российские застройщики «Самолёт» и «Пионер» в декабре начали искать площадки для строительства своих проектов.
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Турция сейчас особо хороша для недвижки.
Турецкая недвижка оказалась очень даже движка (простите за каламбур)
Аллах простит
не повезло, не фортануло
Наворовали и бегут с тонущего коробля
Не завидуй
Вообще-то этот корабль не тонет.
Денег у путина осталось на год из фонда благосостояния. Потом на дно всех потянет.
Ничего страшного, Россия не тонет, у неё такая историческая роль.
Россияне, а как вы перевозите суперкары, а?
обычно перевозим на своих частных самолетах и яхтах
Вас там много? Самолёты свами в одном ангаре?
да не протолкнуться уже а все лезут и лезут
Турцию и Кипр можно объединить, потому что едут в основном на турецкую сторону Кипра.
Эрдоган, ты?
Вашу голову и жопу можно объединить, так как информация в основном выходит из жопы.
У россиян?)))))))
Или у людей с двойным гражданством?))))
Осталось изъять имущество, лишить гр-ва и выпнуть обратно :).И что дальше??
За недвижимость в странах дают пмж/гражданство. Так что, вероятно корректней было бы положить что для росиян надеющихся поменять оный статус.
Китайцы, что с лицом? :)
В Турции медицина достаточно на высоком уровне и образование неплохое. Местные "ВУзы" просто приятные, для детей конечно это большой плюс, русских детей очень много.
Правильно сказать «самыми доступными»
дайте мне одну нефтяную вышку в Сибири и я куплю виллу в Дубае
ну ничего удивительного,там тепло,красиво
не раскрыта тема самых популярных частных самолетов яхт и самых популярных бриллиантов
самый популярный вес свитков еще
может слитков ?)
неужели корабль тонет и с него бегут?
меняю однушку в Балашихе на виллу в Дубае
Абу Даби - не предлагать
вот что нефть животворящая делает
За недвижимость в странах дают пмж/гражданство а скоро будут давать в морду