В настоящее время «Гознак» занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам.

При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно.