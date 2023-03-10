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Baza сообщила о возобновлении выпуска 10-летних загранпаспортов в обычном режиме — «Гознак» это опроверг Статьи редакции

О возобновлении приёма заявок на получение загранпаспортов нового поколения сообщит МВД.

  • Утром 10 марта 2023 года Baza со ссылкой на источник в «Гознаке» написала о возобновлении в России выпуска биометрических заграничных паспортов в обычном режиме. Предприятие опровергло эту информацию.

В настоящее время «Гознак» занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам.

При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно.

«Гознак»
  • Госуслуги приостановили приём заявлений на 10-летние загранпаспорта в начале февраля 2023 года. Тогда в «Гознаке» объясняли, что поступило слишком много заявок от россиян, из-за чего выросла потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк загранпаспорта.
  • Производитель этих микросхем «Микрон» перенастривает оборудование, сообщали в «Гознаке». После завершения процесса «ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца», рассчитывало предприятие.

#новость #загранпаспорт

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2 комментария
Вадим Д.
«Гознак» это опроверг

И добавил, что режим теперь очень даже необычный.

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Таир Бакиев

Ну о том, что выдача биомтерических загранов по старым заявкам пошла, уже неделю как пишут, база тут не первая

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