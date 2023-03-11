В России до конца 2023 года запустят электронную визу и платёжную карту для иностранных туристов Статьи редакции
Это должно увеличить въездной турпоток, который так и не восстановился после пандемии.
- В 2023 году, чтобы «реализовать сформировавшийся отложенный спрос на Россию», в стране заработают электронные визы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяну Шаршавицкую.
- Ещё один инструмент, который должен будет упростить иностранцам пребывание в стране в условиях санкций и ухода Visa и MasterCard, — это платёжная «Карта туриста» (окончательное это название или рабочее, не уточняется — vc.ru). По словам Шаршавицкой, решение уже «на финальном этапе».
- Согласно законопроекту, который рассмотрят на весенней сессии, карту смогут получить граждане даже из «недружественных» государств. А оформить её дадут удалённо — из страны пребывания.
- Других деталей по визе и карте глава ведомства не назвала: например, на какой срок будут выдавать визу, как будет работать платёжное решение, сколько времени займёт оформление и сколько составит комиссионный сбор .
- Выдачу электронных виз планировали начать 1 января 2021 года, но отложили её из-за пандемии. Тогда их собирались давать иностранцам из 52 стран, среди которых числились государства ЕС и, например, Япония. На текущем этапе ведомство особенно заинтересовано в привлечении туристов из Китая и стран Персидского залива.
- В рамках первоначального проекта виза должна была действовать на протяжении 60 суток и давать право владельцу находиться в России 16 дней. Подтверждение брони в отеле не требовалось, а консульский сбор составлял $40.
- Въездной турпоток в Россию сократился в 2020 году из-за Covid-19 и так и не смог восстановиться к 2023 году, пишет «Интерфакс». По его данным, в 2019-м, например, в стране побывали 5 млн иностранцев, а в 2022-м — всего чуть больше 200 тысяч.
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Ну турист попрет теперь, нет сомнений даже малейших)
Под это дело уже придумывают новые туристические сборы уже не только в южных городах, в Питере например. Так глядишь и Магадан станет вторым Ласвегасом, а колыма самым популярным направлением трудовой миграции......но скорее всего внутренней.....и не очень добровольной. Но это неважные детали
Попрет, попрет. Петербургские отельеры уже оценили поперевших китайских туристов, которые останавливаются в своих местах, едят в своих местах, сувениры тоже покупают у своих.
А вот и первые туристы
Эти штурмовали аэропорт Кабула в позапрошлом году и уже улетели отнюдь не в Россию (на фоне прошлый флаг Афганистана, сейчас белый)
Иншалла
Именно это и сдерживало неудержимый поток туристов. Да, именно это.
Для кого запустят?))))
Для тех самыххрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной (с)
в 2019-м, например, в стране побывали 5 млн иностранцев, а в 2022-м — всего чуть больше 200 тысяч.
—> ну и не нужон нам этот ваш туризм.
Китайцы толпами ездили на Байкал до их локдауна(и засирали там всю округу, по словам местных). В начале года они открыли границы, а значит там дело снова попрёт(в прошлом году на рынке в рыбных рядах листвянки покупал голомянку, и она продавчиха кричала "пиздец" время от времени, потому что было продавцов рыбы было больше чем туристов). Китайцы любят и Москву и Питер.
Так что туризм жив, посмотрим на результаты этого года
Фиг долетишь
Да и те — мигранты.
Добро пожаловать в Москву на экстремальный туризм
Когда в Сеуле натурально ноги ломаешь об подобную плитку летом - эти не мешает туристам туда приезжать.
Вчера - гейропа, пусть валят, нам их ценности чужды.
Сегодня - мы сделаем для них специальную карту туриста, лишь бы приезжали.
Интересно- как они собираются отсеивать гейропейцев, не соответствующих традиционным семейным ценностям?
Т.е. за пределами Европы живут нелюди? Или в статье все-таки написано про "иностранцев", а не европейцев?
Это в первую очередь на тех ребят, что на заглавном фото.
А недругам просто не будут мешать ее получать
Так ехать будут те, кому близки российские ценности
Байден мигом в Гольяново примчится.
По лифтам ссать.
Скорее песочницы наполнять
Все иностранные туристы на одной фотографии (-:
"главу департамента развития туризма Татьяну Шаршавицкую." Кто-то свою любовницу пристроил. Ей же нужно движуху изображать, бюджеты выбивать
Ну вы же свою не смогли, а свято место пусто не бывает.
Иностранцы под видом туристов накинутся скупать виллы в Саранске. Будьте бдительны.
Чувашия утвердила госпрограмму «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» стоимостью 36 млрд руб. Алмаз Чебоксар заиграет новыми гранями в топе направлений мирового туризма https://www.tourdom.ru/news/turistov-obeshchayut-pogruzit-v-runicheskiy-kontent.html
Хорошо
Момент конвертации между их платежей и нашей интересна.
Нужны специальные туристические военкоматы, чтобы по упрощённой электронной процедуре отправлять иностранцев на сво)
Мягко говоря
в 2019-м, например, в стране побывали 5 млн иностранцев, а в 2022-м — всего чуть больше 200 тысяч. Которые приехали до 23.02.2022.