Миграция
Полина Лааксо

В России до конца 2023 года запустят электронную визу и платёжную карту для иностранных туристов Статьи редакции

Это должно увеличить въездной турпоток, который так и не восстановился после пандемии.

Источник: «ИА Regnum»
  • В 2023 году, чтобы «реализовать сформировавшийся отложенный спрос на Россию», в стране заработают электронные визы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяну Шаршавицкую.
  • Ещё один инструмент, который должен будет упростить иностранцам пребывание в стране в условиях санкций и ухода Visa и MasterCard, — это платёжная «Карта туриста» (окончательное это название или рабочее, не уточняется — vc.ru). По словам Шаршавицкой, решение уже «на финальном этапе».
  • Согласно законопроекту, который рассмотрят на весенней сессии, карту смогут получить граждане даже из «недружественных» государств. А оформить её дадут удалённо — из страны пребывания.
  • Других деталей по визе и карте глава ведомства не назвала: например, на какой срок будут выдавать визу, как будет работать платёжное решение, сколько времени займёт оформление и сколько составит комиссионный сбор .
  • Выдачу электронных виз планировали начать 1 января 2021 года, но отложили её из-за пандемии. Тогда их собирались давать иностранцам из 52 стран, среди которых числились государства ЕС и, например, Япония. На текущем этапе ведомство особенно заинтересовано в привлечении туристов из Китая и стран Персидского залива.
  • В рамках первоначального проекта виза должна была действовать на протяжении 60 суток и давать право владельцу находиться в России 16 дней. Подтверждение брони в отеле не требовалось, а консульский сбор составлял $40.
  • Въездной турпоток в Россию сократился в 2020 году из-за Covid-19 и так и не смог восстановиться к 2023 году, пишет «Интерфакс». По его данным, в 2019-м, например, в стране побывали 5 млн иностранцев, а в 2022-м — всего чуть больше 200 тысяч.

#туризм #новость #визы

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58 комментариев
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 Олег Павлов

Ну турист попрет теперь, нет сомнений даже малейших)

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Alexander Weber

Под это дело уже придумывают новые туристические сборы уже не только в южных городах, в Питере например. Так глядишь и Магадан станет вторым Ласвегасом, а колыма самым популярным направлением трудовой миграции......но скорее всего внутренней.....и не очень добровольной. Но это неважные детали

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Невкусно и грустно

Попрет, попрет. Петербургские отельеры уже оценили поперевших китайских туристов, которые останавливаются в своих местах, едят в своих местах, сувениры тоже покупают у своих.

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1 комментарий
Alexander Weber
«реализовать сформировавшийся отложенный спрос на Россию»
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Шалтай

А вот и первые туристы

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Бублик static void

Эти штурмовали аэропорт Кабула в позапрошлом году и уже улетели отнюдь не в Россию (на фоне прошлый флаг Афганистана, сейчас белый)

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Hero

Иншалла

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Февраль Камшотов

Именно это и сдерживало неудержимый поток туристов. Да, именно это.

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Фиолетовый Штурм

Для кого запустят?))))

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Бублик static void

Для тех самых

хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной (с)
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1 комментарий
Сергей Аликин

в 2019-м, например, в стране побывали 5 млн иностранцев, а в 2022-м — всего чуть больше 200 тысяч.
—> ну и не нужон нам этот ваш туризм.

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умный человек

Китайцы толпами ездили на Байкал до их локдауна(и засирали там всю округу, по словам местных). В начале года они открыли границы, а значит там дело снова попрёт(в прошлом году на рынке в рыбных рядах листвянки покупал голомянку, и она продавчиха кричала "пиздец" время от времени, потому что было продавцов рыбы было больше чем туристов). Китайцы любят и Москву и Питер.
Так что туризм жив, посмотрим на результаты этого года

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1 комментарий
Sergei Timofeyev

Фиг долетишь

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Ivan Boldyrev
2022-м — всего чуть больше 200 тысяч.

Да и те — мигранты.

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Перечитатель

Добро пожаловать в Москву на экстремальный туризм

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Ivan Mart

Когда в Сеуле натурально ноги ломаешь об подобную плитку летом - эти не мешает туристам туда приезжать.

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8 комментариев
Ванька
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Мурад Муртазалиев
карту смогут получить граждане даже из «недружественных» государств

Вчера - гейропа, пусть валят, нам их ценности чужды.
Сегодня - мы сделаем для них специальную карту туриста, лишь бы приезжали.

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Алекс Д.

Интересно- как они собираются отсеивать гейропейцев, не соответствующих традиционным семейным ценностям?

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1 комментарий
Сергей

Т.е. за пределами Европы живут нелюди? Или в статье все-таки написано про "иностранцев", а не европейцев?

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9 комментариев
Таир Бакиев

Это в первую очередь на тех ребят, что на заглавном фото.
А недругам просто не будут мешать ее получать

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Rnatery

Так ехать будут те, кому близки российские ценности

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Эдуард Гульбзденьчиков

Байден мигом в Гольяново примчится.
По лифтам ссать.

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умный человек

Скорее песочницы наполнять

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Вадим Д.

Все иностранные туристы на одной фотографии (-:

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Перечитатель

"главу департамента развития туризма Татьяну Шаршавицкую." Кто-то свою любовницу пристроил. Ей же нужно движуху изображать, бюджеты выбивать

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Сергей

Ну вы же свою не смогли, а свято место пусто не бывает.

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3 комментария
Светлое прошлое

Иностранцы под видом туристов накинутся скупать виллы в Саранске. Будьте бдительны.

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Anton Kuznetsov

Чувашия утвердила госпрограмму «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» стоимостью 36 млрд руб. Алмаз Чебоксар заиграет новыми гранями в топе направлений мирового туризма https://www.tourdom.ru/news/turistov-obeshchayut-pogruzit-v-runicheskiy-kontent.html

Туристов обещают погрузить в «рунический контент»
В Чувашии утвердили госпрограмму «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» стоимостью 36…
www.tourdom.ru
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Даня

Хорошо

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Sergei Timofeyev

Момент конвертации между их платежей и нашей интересна.

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Alexander

Нужны специальные туристические военкоматы, чтобы по упрощённой электронной процедуре отправлять иностранцев на сво)

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Soviet Pooh
который так и не восстановился после пандемии.

Мягко говоря

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Vlad

в 2019-м, например, в стране побывали 5 млн иностранцев, а в 2022-м — всего чуть больше 200 тысяч. Которые приехали до 23.02.2022.

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