Слушают, как сосед вставляет вилку в розетку, получают жалобы за то, что громко топают, когда идут в уборную, спят на двухъярусных кроватях, ищут воришек еды из общего холодильника — и учатся полагаться только на себя.

{"id":631969,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":631969,"gtm":null} 884 просмотров

Кадр из сериала «Теория Большого взрыва», 2007-2019

Издание dev.by поговорило с релокантами, которые после переезда подолгу живут «не дома» — в коливингах, отелях и хостелах. Ниже — их личные истории, приведённые от первого лица. Своим же опытом можно поделиться в комментариях.

«Как "секта", только наша идеология — саморазвитие»

Локация : Казахстан.

: Казахстан. Тип жилья : коливинг.

: коливинг. Срок : Более 2 месяцев.

: Более 2 месяцев. Стоимость проживания: $120 в месяц.

Переехал в Казахстан и живу в коливинге уже третий месяц. Считаю, что мне очень повезло оказаться тут, так как я переезжал совсем один. Знакомых, которые могли бы что-то подсказать здесь, немного.

Вначале это была возможность не сойти с ума в одиночестве, у кого-то что-то спросить и начать ориентироваться в незнакомой стране. А сейчас я бы назвал нас «сектой», только наша идеология — саморазвитие. Благодаря ребятам я сначала бросил курить, сейчас — бегаю, занимаюсь силовыми тренировками, читаю книги, а в скором времени думаю заняться танцами.

Но самое важное — моё окружение помогло мне справиться с депрессией. Три года я не чувствовал себя так хорошо. В целом же наш коливинг напоминает пионерский лагерь — особенно поздними посиделками.

Что представляет из себя коливинг: это очень большая квартира где-то на 200 м², в которой живёт около 25 человек — в основном студенты и айтишники. У нас две мужские комнаты и одна женская, в каждой — по шесть-восемь мест, спим мы на двухъярусных кроватях.

В коливинге есть всё, что нужно для жизни, в том числе два коворкинга: один большой — вечером становится местом для совместного времяпровождения, и малый — используем его как переговорную или по вечерам, когда нужно поработать.

Бывают ещё интересные «ивенты»: каждый выбирает себе задание — то, что ему самому необходимо, — и назначает цену своему слову (то есть штраф, который он заплатит, если не сдержит слово). Обычно это деньги, но можно поставить на кон готовку ужина на всех, генеральную уборку или покупку чего-нибудь нужного для коливинга. Например, цель — бросить курить или заниматься английским по 10-15 минут в день. Не сдержался, день пропустил — платишь назначенный штраф. За выполнением следит куратор.



Стоимость проживания в коливинге — 55 тысяч тенге или $120 в месяц. Снять койко-место было не сложно: я заранее подал анкету, а потом прошёл «собеседование» — хозяин показал коливинг и задал несколько вопросов, чтобы решить, заселить или нет. Меня спрашивали про вредные привычки и увлечения, но я думаю, что все эти вопросы были больше для того, чтобы понять, каков я в общении.

За нарушение правил и беспорядок у нас штрафы. Например, в коливинге нельзя распивать алкоголь и вообще появляться пьяным: один раз попадёшься — штраф 10 тысяч тенге ($22), на второй раз — выселение.

Убирает в коливинге уборщица пять раз в неделю, а в остальном — каждый прибирается сам за собой, и по этому поводу никогда вопросов не было. Раз в месяц у нас генеральная уборка.

«Знай я, как будет дальше, остановилась бы максимум на полгода»

Локация: Литва.

Литва. Тип жилья : коливинг.

: коливинг. Срок : 9 месяцев.

: 9 месяцев. Стоимость проживания: €650 в месяц

Релоцировалась в Литву в апреле 2022 года, заключила договор на проживание в коливинге на год, начиная с июня — и получила много негативного опыта:

Администрация не работает по выходным и после 17:00, поэтому как-то раз мне пришлось провести почти всё воскресенье в коридоре (а учитывая, что в месяц я плачу €650, горело у меня знатно).

У нас используют электронные замки, и когда в замке моего апартамента перегорели батарейки, он перестал считывать карточку-ключ. Я позвонила в службы охраны, с которой сотрудничает коливинг, приехал мужчина, но тоже ничего не смог сделать (его карточка не сработала). Через свою организацию он пытался дозвониться до кого-нибудь из коливинга, но трубку никто не взял.

В другой раз слетела балконная дверь. На улице было далеко не лето, а вставить её на место не получалось. Пришлось просить коллегу приехать помочь, потому что в коливинге нет «горячих» номеров для таких случаев.

Я подключила услугу «почтовый ящик», чтобы получить банковскую карточку. Но оказалось, в коливинге всю почту просто бросают на стол в лобби, так что карточка не дошла (как и до моей коллеги, живущей здесь). На почте заверили, что принесли письмо по адресу, а служащие коливинга заявили, что это «не их проблемы». В итоге пришлось три недели ждать новую карту, а потом записываться в банк, чтобы забрать её из отделения.

Здесь ужасная шумоизоляция — я слышу, как кто-то ходит, двигает стулья, пытается попасть вилкой от шнура электроприбора в розетку. Ирония в том, что недавно на мою квартиру пришла жалоба — якобы я провожу «воркауты» в 6:00 (с 22:00 до 7:00 — тихие часы). Хотя это вообще не про меня. Возможно, для кого-то я слишком громко иду в туалет утром.

Сам коливинг — это большой комплекс из нескольких корпусов апартаментов, главная разница между ними — в метраже. У меня что-то вроде маленькой квартиры-студии, есть кухня. Кроме того у нас есть общие пространства типа игровой комнаты, тренажёрки, лобби, учебной комнаты. Время от времени администрация проводит мероприятия.

Когда мы с коллегой переезжали, в Вильнюсе была беда с жильём — ценник дико подскочил, а мы стрессовали и не хотели ломать себе голову с договором у частников. А коливинг предоставляет услугу регистрации резидентов за отдельную плату.

Конечно, знай я как будет дальше, остановилась бы в коливинге максимум на полгода — ведь теперь на рынке большой выбор хороших квартир. Но пока съехать не можем, так как придётся платить штраф в размере двухмесячного проживания. Надеемся, что в июне ситуация с жильём не изменится.

«Сказала персоналу, что моё здоровье дороже, чем они оценивают свою собственность»

Локация : Литва.

: Литва. Тип жилья: коливинг; семейный мини-отель.

коливинг; семейный мини-отель. Срок: коливинг — договор разорвала через пять дней; мини-отель — договор на 4 месяца.

коливинг — договор разорвала через пять дней; мини-отель — договор на 4 месяца. Стоимость проживания: коливинг — €690 в месяц, €90 евро за к/у, депозит €780; мини-отель — около €600 евро в месяц

Жизнь в коливинге

Я очень хотела пожить в коливинге в Литве, но что-то не срослось: пять дней там — и я разорвала контракт.

Было всё так: я не смогла попасть в коливинг, который мне приглянулся, поэтому остановилась в другом — тоже в Вильнюсе. За месяц до заселения меня провели по коливингу, показали комнаты — и я выбрала Studio+, не самую маленькую по размерам. Подкупило, что в коливинге был спортзал и коворкинг.

Я попросила прислать контракт, но времени прочитать вдумчиво не было — прошлась по диагонали. А зря, потому что в контракте, как выяснилось позже, было написано, что мне запрещено декларировать коливинг как своё место жительства, — хотя это требуется от мигрантов с ВНЖ.

До этого я детально изучала условия другого коливинга, и его администрация позволяла клиентам самостоятельно задекларировать адрес проживания в коливинге бесплатно. Потом, конечно, выяснилось, что за деньги коливинг может составить другой договор, разрешающий декларацию места жительства. Но тогда с меня €80 плюс 20% налога.

Когда через месяц я пришла заселяться, мне предоставили комнату значительно меньше, чем та, которую я видела во время показа. Я даже несколько раз переспросила, в какой комнате живу — Studio или Studio+, — потому что контракт по ошибке составили на Studio, а потом переделывали.

В моей комнате была маленькая кровать без постельного белья и одеяла (их предоставляют только тем, кто заселяется на короткий срок), шкаф для вещей, мини-прихожая, мини-туалет с душевой, рабочий стол, стул и мини-кухня — без посуды. Из кухонной техники — мини-холодильник, плитка и микроволновка.

Я обратила внимание персонала, что шкаф, где стояла микроволновка, сломан, — и попросила починить. А саму микроволновку — убрать, я не собиралась ею пользоваться и хотела, чтобы при выселении ко мне не было претензий.

У нас была ещё одна кухня — общая в подвальном этаже, и там же находились кинозал, спортзал, сауна, комната для стирки. В глаза бросились большие пятна грязи на ковровом покрытии — не знаю, почему их не убрали.

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С понедельника по пятницу в коливинге с 7:00 утра работает целая армия специалистов по уборке — как в фильме «Как украсть миллион». Есть кофе-машина — четыре или пять чашек кофе можно брать бесплатно.

Мне сказали, что стирать можно бесплатно четыре раза в месяц, но я не смогла запустить стирку, не оплатив её. Уточняла у других проживающих по поводу оплаты — для них это было новостью. Потом всё-таки нашла девушку, которая сказала, что бесплатно можно стирать только при температуре 60 °С — все другие виды стирки за деньги.

Что мне не понравилось: всю ночь в зоне кухни горела подсветка и не отключалась. Поскольку я заселилась в субботу, мне пришлось ждать понедельника, чтобы сообщить об этом работникам. На рецепции сказали: надо нажать на панель подсветки, и она погаснет, но когда я пригласила администратора к себе в номер, она не смогла выключить подсветку. Предложила оставить заявку, чтобы свет починили.

Я напомнила про шкафчик и микроволновку. Но оказалось, микроволновку убрать некуда — её могут поставить только в антресоль, чтобы освободить для меня шкафчик.

К среде подсветку так и не починили, шкаф — тоже. Ещё меня беспокоил гул, что по ночам издавал холодильник. Работники отвечали, что у них живёт более 100 человек, поэтому запросы решаются в течение трёх-четырёх дней — мне «всё починят», надо подождать.

Но я не хотела ждать — моё терпение закончилось. К этому моменту я обнаружила, что в моей комнате плохо закрывалось окно, и, учитывая, как скоро в коливинге решаются вопросы, стала беспокоиться, что будет зимой.

Я решила перечитать договор, и оказалось, он составлен так, что за любое повреждение проживающий должен выплатить крупную сумму, цифр не помню, но все они были от €100.

Решение пришло само: я сказала персоналу, что моё здоровье дороже, чем они оценивают свою собственность, — я не могу спать с включённым светом и шумящим холодильником. Мне предложили посмотреть другую комнату. Мы договорились, что я проведу там ночь, а потом вынесу своё решение.

Другая комната — «тоже Studio+» — на удивление оказалась гораздо больше моей, возможно, именно такую мне и показывали до моего заселения. Но и здесь тоже была неотключающаяся подсветка, а холодильник так же шумел.

На следующее утро я сказала, что хочу разорвать контракт, — и мои слова вызвали удивление служащих коливинга. Они пообещали, что вернут мой депозит через две недели, но прошло три, а денег всё не было.

Жизнь в мини-отеле

Я вернулась туда, где снимала комнату до этого, — в большой дом с бассейном, которым можно было пользоваться бесплатно. Я жила одна на этаже, и у меня была кухня с огромными панорамными окнами: какое же это удовольствие — готовить еду, завтракать и смотреть, как над Вильнюсом парят воздушные шары.

Я стала звонить и писать в коливинг, требуя вернуть депозит: по телефону мне ещё что-то отвечали, а вот письменными ответами меня никто не удостоил. Тогда хозяин дома, куда я перебралась, предложил пригрозить судом — и в течение часа деньги поступили на мой счёт.

Проживание в коливинге стоило €690 плюс €90 за коммунальные услуги, а депозит — €780. Когда я выселялась, мне стоимость проживания рассчитали из расчёта €30 в сутки, потому что жила меньше месяца, плюс €60 — уборка.

Уже четыре месяца я живу в семейном мини-отеле. Это большой трёхэтажный дом рядом со старым городом. На первом этаже живет хозяйская семья, второй этаж занимают гости: в каждой комнате здесь одна или две кровати, стол, стулья, шкаф, комод или стеллаж для вещей и телевизор. В комнатах есть туалет с душем.

На третьем этаже располагается большая ванная комната со стиральной и сушильной машинами, большая общая зона, кухня, комната хозяев и две комнаты для гостей без отдельных туалетов. Это удобно: когда нужно, можно уединиться в своей комнате, а когда хочешь — подняться на кухню, чтобы пообщаться с другими гостями отеля.

Тут уютно и красиво: добротная деревянная мебель, во всех комнатах картины. Дом строили художники-керамисты, а на холстах — работы сестры хозяйки дома. На втором этаже в общей зоне сад из цветов в огромных керамических горшках, большая плазма и камин.

Стоимость комнаты в семейном отеле — в районе €600. Свою комнату жильцы убирают сами, но раз в месяц можно заказать уборку — и это тоже входит в стоимость проживания. Уборкой всего дома занимаются хозяева: или сами, или нанимают кого-то.

Правил как таковых нет: естественно, нужно за собой убирать в общих местах, соблюдать тишину и уважать проживающим рядом. Есть чат проживающих в отеле, в нём хозяева иногда напоминают о порядках. При мне такое бывало дважды: в новогоднюю ночь и один раз, когда на кухне было грязно и много посуды — из-за этого один из соседей в итоге съехал.

Со многими соседями мы живём здесь долгое время — это студентки из Европы и стран Азии, также тут есть трудовые мигранты. Новые люди появляются в нашем отеле нечасто. Хотя надо сказать, некоторые очень интересные. Какое-то время тут жил директор бразильского playback-театра — наблюдать за ним и за его жестикуляцией было одно удовольствие.

«Бонус — бесплатные концерты»

Локация : сначала Литва, затем — Франция.

: сначала Литва, затем — Франция. Тип жилья : в Литве — хостел; во Франции — коливинг.

: в Литве — хостел; во Франции — коливинг. Срок : по полгода и там, и там.

: по полгода и там, и там. Стоимость проживания: в Литве — €290 в месяц; во Франции — €585 в месяц.

Жизнь в Литве

Уехал из Беларуси в августе 2021 года. С тех пор успел пожить по полгода в хостеле и коливинге.

Мысль поехать учиться в Европу была у меня давно. В 2021 году я нашёл магистерскую программу, она идеально покрывала список предметов, которые я хотел изучить. Недолго думая, разбил кубышку, спланировал бюджет, а затем поступил в универ и переехал в Вильнюс.

Первые полгода не работал: осматривался на местности и фокусировался на учёбе, поэтому в целях экономии жил в хостеле недалеко от центра. Отдавал €290 в месяц за отдельную комнату.

Кухня, уборные, уютная гостиная с камином и фортепиано у нас были общие. Бонусом шли «бесплатные концерты»: в летний сезон хостел служил ещё и площадкой для выступлений местных музыкантов и стендаперов.

В целом проживание вышло комфортным. В маленькой комнате у меня были дешёвенькие шкаф, кровать и стол со стулом — достаточно для того, чтобы кинуть кости и поспать, а днём пойти в город или почитать книжку у камина. Уборка проводилась каждый день, и при желании можно было попросить убрать твою комнату.

На общей кухне было достаточно посуды, плита и несколько холодильников. Но был маленький нюанс: в течение двух месяцев из холодильника пропадала еда — причём подписанная, и у разных людей. Завёлся воришка. Мы оставляли предупреждения на холодильнике, играли между собой в «мафию», пытаясь вычислить предателя, но вор попался опытный и на уловки не поддался.

В какой-то момент это просто прекратилось — видимо, воришка съехал. Я же ещё раньше решил проблему с помощью крепко завязанного непрозрачного пакета. Воруют обычно то, что плохо лежит, а когда вор увидит на пакете крепкий узел, да ещё и не знает, что внутри, то он отвлечётся на что-то более доступное. Другим от этого не легче, но c’est la vie.

Соседи в хостеле интересные, часто менялись. У нас жил дальнобойщик из Донбасса. На несколько месяцев заезжала бригада строителей-отдельщиков из Узбекистана: работали с утра до позднего вечера, а по выходным понемногу ремонтировали ещё и хостел — взамен на бесплатное проживание и обеды-ужины. Было много туристов, в основном из Германии, Италии, Испании, Чехии и Польши. Иногда на пару дней останавливались беларусы и украинцы.

Переезд во Франции

Через полгода я получил ВНЖ, устроился на работу и съехал из хостела в однокомнатную квартиру. Звучит так, будто произошло это в один день, в общем-то так и было, и глава моей жизни в вильнюсском хостеле подошла к концу. Тогда я ещё не подозревал, что через полгода начнётся новая.

Лайфхак: если ты хорошо учишься в европейском университете, то можешь поехать ещё куда-нибудь учиться по обмену через программу Erasmus+. Впрочем, это возможно, даже если ты учишься плохо — было бы желание.

Я учился хорошо и прошёл на годовой обмен со стипендией и получением двойного диплома во Франции. В сентябре 2022 года поменял однушку в центре Вильнюса на комнату в коливинге рядом с университетом в пригороде Бордо.

Коливинг — трёхэтажное здание с 11 жилыми комнатами, в каждой из которых есть кровать и душ. Мне повезло: поселившись на третьем этаже, я стал гордым обладателем балкона — идеального места для потребления французского вина.

На каждом этаже коливинга есть по одному-два туалета, кухня — одна на всех. Есть гараж, в котором можно хранить свои вещи и велосипеды. Большой задний двор присутствует, а вот удобств на нём нет, поэтому пользы от него никакой.

Жизнь в коливинге заметно отличается от хостела. Здесь нет администратора, который следил бы за порядком, поэтому обитатели договариваются между собой сами. Это не всегда легко. Соседи — студенты из Китая, Франции, США и Ливана. Не все в достаточной мере владеют английским. Более того, некоторые ребята не следят за гигиеной и порядком. И ладно бы это было только в своих комнатах — но нет, общие пространства тоже нередко оказываются в грязи.

Сознательные граждане неоднократно жаловались на грязь хозяйке, но в ответ она лишь присылала письма, где в деталях расписывала, как она «разводит руками». Спасает лишь профессиональная уборка, которая у нас бывает раз в неделю.

Каких-то мероприятий у нас в коливинге нет. Нет даже общего чата: разные культуры, разные мессенджеры. Не особо удобно, но и острой необходимости в нём нет. За полгода совместного проживания только пару раз собирались посмотреть вместе Чемпионат мира по футболу.

В целом, жизнь в коливинге скорее комфортная: комната не жмёт, универ со всей инфраструкурой в шаговой доступности, убираться по необходимости мне не лень.

Просторная комната обходится мне в €585в месяц. Цена обусловлена в большей степени расположением — жилплощадь рядом с университетом очень востребована. Аренда и поиск гаранта — местного эквивалента поручителя за съёмщика — производились через специальный агентский сервис, услуги которого обошлись примерно в €600.

Чему научил опыт жизни в хостеле? Тому, что собственная жилплощадь, на которой ты чувствуешь себя полноправным хозяином, совершенно необходима. Поэтому по завершении заграничных приключений буду стремиться жить в квартире. Чего и всем советую: если живёшь с родителями и думаешь съехать, то не откладывай — пора, мой друг, пора.

«Он говорит, $150 долларов. Но нужно уточнить, это всё?»

Локация : Грузия.

: Грузия. Тип жилья : гостиница.

: гостиница. Срок: в общей сложности девять месяцев.

в общей сложности девять месяцев. Стоимость проживания: от $150 в месяц.

Я уехал в мае 2022 года, осел в Кобулети по рекомендации коллег — они сказали, что там можно найти приемлемое по соотношению цена/качество жильё, плюс отдохнуть летом на море. За десять месяцев, что я здесь, я поменял четыре варианта: сейчас живу в квартире, но переехал сюда два дня назад. До этого жил в гостиницах. Почему выбрал их — потому что это самое доступное жильё, дешевле только комната в квартире, и то не факт. Но тогда у тебе придётся делить с другими людьми не только общее пространство, но и туалет с ванной.

Почему это проблема? В Грузии нет такого понятия, как центральное отопление, в результате ванны есть только в дорогих квартирах. Практически везде в лучшем случае душевая кабина, в худшем — сливное отверстие в полу в том же небольшом помещении, где находится и туалет. Более люксовый вариант — есть бортик на полу и шторка.

Стоимость аренды комнаты в гостинице начинается от $150 в месяц. Но за эту цену вы получите кровать, открытый шкаф и свой туалет в номере; возможно, по договорённости с хозяином будет стол. Площадь такой комнаты — 10-13 м², прямо скажем, небольшая. За $200 вы снимете комнату побольше — около 15 м², туалет будет побольше, и можно рассчитывать, что будет отопление.

Важное дополнение: сейчас в Грузии рынок арендодателя, поэтому среди условий, что они диктуют — оплатить сразу, как въезжаешь в квартиру, первый и последний месяц аренды. А за комнату в отеле или в гостинице ты платишь за месяц, но вперёд.

Некоторые хозяева мини-гостиниц хотят, чтобы ты заплатил ещё за коммуналку, поэтому ты спрашиваешь: «Сколько?» Он говорит, допустим, $150. Тогда нужно уточнить: «Это всё?» Оказывается, «нет, ещё коммуналка». Если не спросить, при выселении он преподнесёт тебе сюрприз.

Коммуналка — где-то 100 лари, это примерно $35. Платишь и заселяешься. Если хочешь выехать раньше, оставшиеся деньги забрать нереально. Но можно договариваться об оплате по неделям. Потерять депозит за три-четыре дня не так обидно, как за месяц.

Я говорил про центральное отопление. В принципе, и за $150 можно найти комнату, где оно есть, но здесь это означает, что в доме есть газовый котёл, который нагревает воду, и она подаётся по трубам. Почему это важно: такое мало где есть. Раньше ведь туристы почти не зимовали в Грузии, и здесь много жилья под летний отдых, но не для всесезонного проживания.

Сейчас температура за бортом — порядка 8-10 °C, два-четыре дня в неделю идёт дождь. Если хочешь хоть немного просушить вещи, нужна батарея. А она есть далеко не везде.

Ещё за $200 в комнате уже будет холодильник — кубик-малыш с морозилкой размером с буханку хлеба и две полки, на которых можно что-то хранить. У меня помещались только две бутылки молока и еда в пластиковых контейнерах. Ни о какой кастрюльке речи даже не идёт — она не влезет.



В комнатах, где нет отопления, часто устанавливают кондиционеры. Но это, во-первых, недёшево, а во-вторых, не очень эффективно: ты выключаешь кондиционер, и через 15 минут в комнате — почти как на улице. Я жил в такой комнате несколько месяцев, а к октябрю переехал в другую.

Кстати, когда выбираешь, где жить, нужно смотреть не только на комнату, но и на хозяина. По человеку можно понять, как он относится к жилью на сдачу. Добросовестно относятся не все. Арендодателям повезло, что сейчас в Грузии много релокантов, в том числе из России, иначе шансов найти жильцов в «несезон» на долгий срок у них не было бы.

В отелях, где я жил, уборка мест общего пользования (кухня, помещение, где сушатся вещи, иногда это коридор, а также где стоит стиральная машина) лежала на жильцах — каждый убирает за собой. Некоторые этого не делают. Чтобы кто-то мыл пол или протирал пыль в гостинице, я не видел. Если хозяин добросовестный, то он либо уборщицу нанимает, либо убирается его мать или жена.

Интернет везде такой: если до маршрутизатора провайдеров всё сделано нормально, то в самой гостинице, как правило, не очень. На весь этаж будет одна точка доступа WiFi, причём нормально ловить будет только в одной из комнат. Поэтому во всех трёх гостиницах я сам себе проводил от маршрутизатора витую пару — и тогда у меня всё работало хорошо.

Для работы мне понадобился стол — и мой первый хозяин выдал советский «раритет», какой ещё у моей бабушки стоял. Что самое неприятное: в нём был жучок — мебельный точильщик, по ночам он жутко щёлкал. Пришлось съездить в Батуми и купить стол и кресло, а то хозяин дал мне пластиковый стул «прощай, спина», как в кафешках стоят, — долго не проработаешь.

Из кухонных гаджетов у меня в комнате был только мини-холодильник, поэтому я купил за 300 лари (около $115 долларов) по акции микроволновку, а потом и мультиварку. Видели бы вы, как я со всем этим скарбом переезжал из одной гостиницы в другую: мы с таксистом закинули стол на крышу — он придерживал рукой через своё окошко, я — через своё с другой стороны. А чтобы влезли вещи, сложили сиденье сзади.

Что заставило меня поменять номер в гостинице на съёмную квартиру спустя десять месяцев здесь:

Я нашёл вариант почти по гостиничной цене — если в последнем отеле я платил $225, то сейчас плачу $230 и коммуналку.

Уровень удобств в отелях и в квартире всё же несопоставимый: у меня наконец есть полноразмерный холодильник и своя стиральная машина.

Соседи больше не хлопают дверьми так, что все в округе просыпаются в ужасе. В гостиницах часто стены были из картона — в последней я слышал не только, как мой сосед разговаривал по телефону, но и что ему отвечали его собеседники.

А ещё Батуми не Кобулети, где из развлечений — пройтись в одну сторону вдоль набережной или в другую. Здесь и тусовки с коллегами, и курсы английского офлайн, и куча мероприятий. Ну и набор товаров, что ты можешь купить в магазине, больше и разнообразнее.