Пионерский лагерь, секта или плохая общага: как айтишники живут в коливингах и мини-отелях за рубежом Статьи редакции
Слушают, как сосед вставляет вилку в розетку, получают жалобы за то, что громко топают, когда идут в уборную, спят на двухъярусных кроватях, ищут воришек еды из общего холодильника — и учатся полагаться только на себя.
Издание dev.by поговорило с релокантами, которые после переезда подолгу живут «не дома» — в коливингах, отелях и хостелах. Ниже — их личные истории, приведённые от первого лица. Своим же опытом можно поделиться в комментариях.
«Как "секта", только наша идеология — саморазвитие»
- Локация: Казахстан.
- Тип жилья: коливинг.
- Срок: Более 2 месяцев.
- Стоимость проживания: $120 в месяц.
Переехал в Казахстан и живу в коливинге уже третий месяц. Считаю, что мне очень повезло оказаться тут, так как я переезжал совсем один. Знакомых, которые могли бы что-то подсказать здесь, немного.
Но самое важное — моё окружение помогло мне справиться с депрессией. Три года я не чувствовал себя так хорошо. В целом же наш коливинг напоминает пионерский лагерь — особенно поздними посиделками.
Что представляет из себя коливинг: это очень большая квартира где-то на 200 м², в которой живёт около 25 человек — в основном студенты и айтишники. У нас две мужские комнаты и одна женская, в каждой — по шесть-восемь мест, спим мы на двухъярусных кроватях.
В коливинге есть всё, что нужно для жизни, в том числе два коворкинга: один большой — вечером становится местом для совместного времяпровождения, и малый — используем его как переговорную или по вечерам, когда нужно поработать.
Стоимость проживания в коливинге — 55 тысяч тенге или $120 в месяц. Снять койко-место было не сложно: я заранее подал анкету, а потом прошёл «собеседование» — хозяин показал коливинг и задал несколько вопросов, чтобы решить, заселить или нет. Меня спрашивали про вредные привычки и увлечения, но я думаю, что все эти вопросы были больше для того, чтобы понять, каков я в общении.
За нарушение правил и беспорядок у нас штрафы. Например, в коливинге нельзя распивать алкоголь и вообще появляться пьяным: один раз попадёшься — штраф 10 тысяч тенге ($22), на второй раз — выселение.
Убирает в коливинге уборщица пять раз в неделю, а в остальном — каждый прибирается сам за собой, и по этому поводу никогда вопросов не было. Раз в месяц у нас генеральная уборка.
«Знай я, как будет дальше, остановилась бы максимум на полгода»
- Локация: Литва.
- Тип жилья: коливинг.
- Срок: 9 месяцев.
- Стоимость проживания: €650 в месяц
Релоцировалась в Литву в апреле 2022 года, заключила договор на проживание в коливинге на год, начиная с июня — и получила много негативного опыта:
- Администрация не работает по выходным и после 17:00, поэтому как-то раз мне пришлось провести почти всё воскресенье в коридоре (а учитывая, что в месяц я плачу €650, горело у меня знатно).
- У нас используют электронные замки, и когда в замке моего апартамента перегорели батарейки, он перестал считывать карточку-ключ. Я позвонила в службы охраны, с которой сотрудничает коливинг, приехал мужчина, но тоже ничего не смог сделать (его карточка не сработала). Через свою организацию он пытался дозвониться до кого-нибудь из коливинга, но трубку никто не взял.
- В другой раз слетела балконная дверь. На улице было далеко не лето, а вставить её на место не получалось. Пришлось просить коллегу приехать помочь, потому что в коливинге нет «горячих» номеров для таких случаев.
- Я подключила услугу «почтовый ящик», чтобы получить банковскую карточку. Но оказалось, в коливинге всю почту просто бросают на стол в лобби, так что карточка не дошла (как и до моей коллеги, живущей здесь). На почте заверили, что принесли письмо по адресу, а служащие коливинга заявили, что это «не их проблемы». В итоге пришлось три недели ждать новую карту, а потом записываться в банк, чтобы забрать её из отделения.
- Здесь ужасная шумоизоляция — я слышу, как кто-то ходит, двигает стулья, пытается попасть вилкой от шнура электроприбора в розетку. Ирония в том, что недавно на мою квартиру пришла жалоба — якобы я провожу «воркауты» в 6:00 (с 22:00 до 7:00 — тихие часы). Хотя это вообще не про меня. Возможно, для кого-то я слишком громко иду в туалет утром.
Сам коливинг — это большой комплекс из нескольких корпусов апартаментов, главная разница между ними — в метраже. У меня что-то вроде маленькой квартиры-студии, есть кухня. Кроме того у нас есть общие пространства типа игровой комнаты, тренажёрки, лобби, учебной комнаты. Время от времени администрация проводит мероприятия.
Когда мы с коллегой переезжали, в Вильнюсе была беда с жильём — ценник дико подскочил, а мы стрессовали и не хотели ломать себе голову с договором у частников. А коливинг предоставляет услугу регистрации резидентов за отдельную плату.
Конечно, знай я как будет дальше, остановилась бы в коливинге максимум на полгода — ведь теперь на рынке большой выбор хороших квартир. Но пока съехать не можем, так как придётся платить штраф в размере двухмесячного проживания. Надеемся, что в июне ситуация с жильём не изменится.
«Сказала персоналу, что моё здоровье дороже, чем они оценивают свою собственность»
- Локация: Литва.
- Тип жилья: коливинг; семейный мини-отель.
- Срок: коливинг — договор разорвала через пять дней; мини-отель — договор на 4 месяца.
- Стоимость проживания: коливинг — €690 в месяц, €90 евро за к/у, депозит €780; мини-отель — около €600 евро в месяц
Жизнь в коливинге
Я очень хотела пожить в коливинге в Литве, но что-то не срослось: пять дней там — и я разорвала контракт.
Было всё так: я не смогла попасть в коливинг, который мне приглянулся, поэтому остановилась в другом — тоже в Вильнюсе. За месяц до заселения меня провели по коливингу, показали комнаты — и я выбрала Studio+, не самую маленькую по размерам. Подкупило, что в коливинге был спортзал и коворкинг.
Я попросила прислать контракт, но времени прочитать вдумчиво не было — прошлась по диагонали. А зря, потому что в контракте, как выяснилось позже, было написано, что мне запрещено декларировать коливинг как своё место жительства, — хотя это требуется от мигрантов с ВНЖ.
До этого я детально изучала условия другого коливинга, и его администрация позволяла клиентам самостоятельно задекларировать адрес проживания в коливинге бесплатно. Потом, конечно, выяснилось, что за деньги коливинг может составить другой договор, разрешающий декларацию места жительства. Но тогда с меня €80 плюс 20% налога.
Когда через месяц я пришла заселяться, мне предоставили комнату значительно меньше, чем та, которую я видела во время показа. Я даже несколько раз переспросила, в какой комнате живу — Studio или Studio+, — потому что контракт по ошибке составили на Studio, а потом переделывали.
В моей комнате была маленькая кровать без постельного белья и одеяла (их предоставляют только тем, кто заселяется на короткий срок), шкаф для вещей, мини-прихожая, мини-туалет с душевой, рабочий стол, стул и мини-кухня — без посуды. Из кухонной техники — мини-холодильник, плитка и микроволновка.
Я обратила внимание персонала, что шкаф, где стояла микроволновка, сломан, — и попросила починить. А саму микроволновку — убрать, я не собиралась ею пользоваться и хотела, чтобы при выселении ко мне не было претензий.
У нас была ещё одна кухня — общая в подвальном этаже, и там же находились кинозал, спортзал, сауна, комната для стирки. В глаза бросились большие пятна грязи на ковровом покрытии — не знаю, почему их не убрали.
С понедельника по пятницу в коливинге с 7:00 утра работает целая армия специалистов по уборке — как в фильме «Как украсть миллион». Есть кофе-машина — четыре или пять чашек кофе можно брать бесплатно.
Что мне не понравилось: всю ночь в зоне кухни горела подсветка и не отключалась. Поскольку я заселилась в субботу, мне пришлось ждать понедельника, чтобы сообщить об этом работникам. На рецепции сказали: надо нажать на панель подсветки, и она погаснет, но когда я пригласила администратора к себе в номер, она не смогла выключить подсветку. Предложила оставить заявку, чтобы свет починили.
Я напомнила про шкафчик и микроволновку. Но оказалось, микроволновку убрать некуда — её могут поставить только в антресоль, чтобы освободить для меня шкафчик.
К среде подсветку так и не починили, шкаф — тоже. Ещё меня беспокоил гул, что по ночам издавал холодильник. Работники отвечали, что у них живёт более 100 человек, поэтому запросы решаются в течение трёх-четырёх дней — мне «всё починят», надо подождать.
Но я не хотела ждать — моё терпение закончилось. К этому моменту я обнаружила, что в моей комнате плохо закрывалось окно, и, учитывая, как скоро в коливинге решаются вопросы, стала беспокоиться, что будет зимой.
Решение пришло само: я сказала персоналу, что моё здоровье дороже, чем они оценивают свою собственность, — я не могу спать с включённым светом и шумящим холодильником. Мне предложили посмотреть другую комнату. Мы договорились, что я проведу там ночь, а потом вынесу своё решение.
Другая комната — «тоже Studio+» — на удивление оказалась гораздо больше моей, возможно, именно такую мне и показывали до моего заселения. Но и здесь тоже была неотключающаяся подсветка, а холодильник так же шумел.
На следующее утро я сказала, что хочу разорвать контракт, — и мои слова вызвали удивление служащих коливинга. Они пообещали, что вернут мой депозит через две недели, но прошло три, а денег всё не было.
Жизнь в мини-отеле
Я вернулась туда, где снимала комнату до этого, — в большой дом с бассейном, которым можно было пользоваться бесплатно. Я жила одна на этаже, и у меня была кухня с огромными панорамными окнами: какое же это удовольствие — готовить еду, завтракать и смотреть, как над Вильнюсом парят воздушные шары.
Я стала звонить и писать в коливинг, требуя вернуть депозит: по телефону мне ещё что-то отвечали, а вот письменными ответами меня никто не удостоил. Тогда хозяин дома, куда я перебралась, предложил пригрозить судом — и в течение часа деньги поступили на мой счёт.
Проживание в коливинге стоило €690 плюс €90 за коммунальные услуги, а депозит — €780. Когда я выселялась, мне стоимость проживания рассчитали из расчёта €30 в сутки, потому что жила меньше месяца, плюс €60 — уборка.
Уже четыре месяца я живу в семейном мини-отеле. Это большой трёхэтажный дом рядом со старым городом. На первом этаже живет хозяйская семья, второй этаж занимают гости: в каждой комнате здесь одна или две кровати, стол, стулья, шкаф, комод или стеллаж для вещей и телевизор. В комнатах есть туалет с душем.
Тут уютно и красиво: добротная деревянная мебель, во всех комнатах картины. Дом строили художники-керамисты, а на холстах — работы сестры хозяйки дома. На втором этаже в общей зоне сад из цветов в огромных керамических горшках, большая плазма и камин.
Стоимость комнаты в семейном отеле — в районе €600. Свою комнату жильцы убирают сами, но раз в месяц можно заказать уборку — и это тоже входит в стоимость проживания. Уборкой всего дома занимаются хозяева: или сами, или нанимают кого-то.
Правил как таковых нет: естественно, нужно за собой убирать в общих местах, соблюдать тишину и уважать проживающим рядом. Есть чат проживающих в отеле, в нём хозяева иногда напоминают о порядках. При мне такое бывало дважды: в новогоднюю ночь и один раз, когда на кухне было грязно и много посуды — из-за этого один из соседей в итоге съехал.
Со многими соседями мы живём здесь долгое время — это студентки из Европы и стран Азии, также тут есть трудовые мигранты. Новые люди появляются в нашем отеле нечасто. Хотя надо сказать, некоторые очень интересные. Какое-то время тут жил директор бразильского playback-театра — наблюдать за ним и за его жестикуляцией было одно удовольствие.
«Бонус — бесплатные концерты»
- Локация: сначала Литва, затем — Франция.
- Тип жилья: в Литве — хостел; во Франции — коливинг.
- Срок: по полгода и там, и там.
- Стоимость проживания: в Литве — €290 в месяц; во Франции — €585 в месяц.
Жизнь в Литве
Уехал из Беларуси в августе 2021 года. С тех пор успел пожить по полгода в хостеле и коливинге.
Мысль поехать учиться в Европу была у меня давно. В 2021 году я нашёл магистерскую программу, она идеально покрывала список предметов, которые я хотел изучить. Недолго думая, разбил кубышку, спланировал бюджет, а затем поступил в универ и переехал в Вильнюс.
Первые полгода не работал: осматривался на местности и фокусировался на учёбе, поэтому в целях экономии жил в хостеле недалеко от центра. Отдавал €290 в месяц за отдельную комнату.
В целом проживание вышло комфортным. В маленькой комнате у меня были дешёвенькие шкаф, кровать и стол со стулом — достаточно для того, чтобы кинуть кости и поспать, а днём пойти в город или почитать книжку у камина. Уборка проводилась каждый день, и при желании можно было попросить убрать твою комнату.
На общей кухне было достаточно посуды, плита и несколько холодильников. Но был маленький нюанс: в течение двух месяцев из холодильника пропадала еда — причём подписанная, и у разных людей. Завёлся воришка. Мы оставляли предупреждения на холодильнике, играли между собой в «мафию», пытаясь вычислить предателя, но вор попался опытный и на уловки не поддался.
В какой-то момент это просто прекратилось — видимо, воришка съехал. Я же ещё раньше решил проблему с помощью крепко завязанного непрозрачного пакета. Воруют обычно то, что плохо лежит, а когда вор увидит на пакете крепкий узел, да ещё и не знает, что внутри, то он отвлечётся на что-то более доступное. Другим от этого не легче, но c’est la vie.
Переезд во Франции
Через полгода я получил ВНЖ, устроился на работу и съехал из хостела в однокомнатную квартиру. Звучит так, будто произошло это в один день, в общем-то так и было, и глава моей жизни в вильнюсском хостеле подошла к концу. Тогда я ещё не подозревал, что через полгода начнётся новая.
Лайфхак: если ты хорошо учишься в европейском университете, то можешь поехать ещё куда-нибудь учиться по обмену через программу Erasmus+. Впрочем, это возможно, даже если ты учишься плохо — было бы желание.
Я учился хорошо и прошёл на годовой обмен со стипендией и получением двойного диплома во Франции. В сентябре 2022 года поменял однушку в центре Вильнюса на комнату в коливинге рядом с университетом в пригороде Бордо.
Коливинг — трёхэтажное здание с 11 жилыми комнатами, в каждой из которых есть кровать и душ. Мне повезло: поселившись на третьем этаже, я стал гордым обладателем балкона — идеального места для потребления французского вина.
На каждом этаже коливинга есть по одному-два туалета, кухня — одна на всех. Есть гараж, в котором можно хранить свои вещи и велосипеды. Большой задний двор присутствует, а вот удобств на нём нет, поэтому пользы от него никакой.
Сознательные граждане неоднократно жаловались на грязь хозяйке, но в ответ она лишь присылала письма, где в деталях расписывала, как она «разводит руками». Спасает лишь профессиональная уборка, которая у нас бывает раз в неделю.
Каких-то мероприятий у нас в коливинге нет. Нет даже общего чата: разные культуры, разные мессенджеры. Не особо удобно, но и острой необходимости в нём нет. За полгода совместного проживания только пару раз собирались посмотреть вместе Чемпионат мира по футболу.
В целом, жизнь в коливинге скорее комфортная: комната не жмёт, универ со всей инфраструкурой в шаговой доступности, убираться по необходимости мне не лень.
Просторная комната обходится мне в €585в месяц. Цена обусловлена в большей степени расположением — жилплощадь рядом с университетом очень востребована. Аренда и поиск гаранта — местного эквивалента поручителя за съёмщика — производились через специальный агентский сервис, услуги которого обошлись примерно в €600.
Чему научил опыт жизни в хостеле? Тому, что собственная жилплощадь, на которой ты чувствуешь себя полноправным хозяином, совершенно необходима. Поэтому по завершении заграничных приключений буду стремиться жить в квартире. Чего и всем советую: если живёшь с родителями и думаешь съехать, то не откладывай — пора, мой друг, пора.
«Он говорит, $150 долларов. Но нужно уточнить, это всё?»
- Локация: Грузия.
- Тип жилья: гостиница.
- Срок: в общей сложности девять месяцев.
- Стоимость проживания: от $150 в месяц.
Я уехал в мае 2022 года, осел в Кобулети по рекомендации коллег — они сказали, что там можно найти приемлемое по соотношению цена/качество жильё, плюс отдохнуть летом на море.
За десять месяцев, что я здесь, я поменял четыре варианта: сейчас живу в квартире, но переехал сюда два дня назад. До этого жил в гостиницах. Почему выбрал их — потому что это самое доступное жильё, дешевле только комната в квартире, и то не факт. Но тогда у тебе придётся делить с другими людьми не только общее пространство, но и туалет с ванной.
Стоимость аренды комнаты в гостинице начинается от $150 в месяц. Но за эту цену вы получите кровать, открытый шкаф и свой туалет в номере; возможно, по договорённости с хозяином будет стол. Площадь такой комнаты — 10-13 м², прямо скажем, небольшая. За $200 вы снимете комнату побольше — около 15 м², туалет будет побольше, и можно рассчитывать, что будет отопление.
Важное дополнение: сейчас в Грузии рынок арендодателя, поэтому среди условий, что они диктуют — оплатить сразу, как въезжаешь в квартиру, первый и последний месяц аренды. А за комнату в отеле или в гостинице ты платишь за месяц, но вперёд.
Коммуналка — где-то 100 лари, это примерно $35. Платишь и заселяешься. Если хочешь выехать раньше, оставшиеся деньги забрать нереально. Но можно договариваться об оплате по неделям. Потерять депозит за три-четыре дня не так обидно, как за месяц.
Я говорил про центральное отопление. В принципе, и за $150 можно найти комнату, где оно есть, но здесь это означает, что в доме есть газовый котёл, который нагревает воду, и она подаётся по трубам. Почему это важно: такое мало где есть. Раньше ведь туристы почти не зимовали в Грузии, и здесь много жилья под летний отдых, но не для всесезонного проживания.
Сейчас температура за бортом — порядка 8-10 °C, два-четыре дня в неделю идёт дождь. Если хочешь хоть немного просушить вещи, нужна батарея. А она есть далеко не везде.
В комнатах, где нет отопления, часто устанавливают кондиционеры. Но это, во-первых, недёшево, а во-вторых, не очень эффективно: ты выключаешь кондиционер, и через 15 минут в комнате — почти как на улице. Я жил в такой комнате несколько месяцев, а к октябрю переехал в другую.
Кстати, когда выбираешь, где жить, нужно смотреть не только на комнату, но и на хозяина. По человеку можно понять, как он относится к жилью на сдачу. Добросовестно относятся не все. Арендодателям повезло, что сейчас в Грузии много релокантов, в том числе из России, иначе шансов найти жильцов в «несезон» на долгий срок у них не было бы.
В отелях, где я жил, уборка мест общего пользования (кухня, помещение, где сушатся вещи, иногда это коридор, а также где стоит стиральная машина) лежала на жильцах — каждый убирает за собой. Некоторые этого не делают. Чтобы кто-то мыл пол или протирал пыль в гостинице, я не видел. Если хозяин добросовестный, то он либо уборщицу нанимает, либо убирается его мать или жена.
Для работы мне понадобился стол — и мой первый хозяин выдал советский «раритет», какой ещё у моей бабушки стоял. Что самое неприятное: в нём был жучок — мебельный точильщик, по ночам он жутко щёлкал. Пришлось съездить в Батуми и купить стол и кресло, а то хозяин дал мне пластиковый стул «прощай, спина», как в кафешках стоят, — долго не проработаешь.
Из кухонных гаджетов у меня в комнате был только мини-холодильник, поэтому я купил за 300 лари (около $115 долларов) по акции микроволновку, а потом и мультиварку. Видели бы вы, как я со всем этим скарбом переезжал из одной гостиницы в другую: мы с таксистом закинули стол на крышу — он придерживал рукой через своё окошко, я — через своё с другой стороны. А чтобы влезли вещи, сложили сиденье сзади.
Что заставило меня поменять номер в гостинице на съёмную квартиру спустя десять месяцев здесь:
- Я нашёл вариант почти по гостиничной цене — если в последнем отеле я платил $225, то сейчас плачу $230 и коммуналку.
- Уровень удобств в отелях и в квартире всё же несопоставимый: у меня наконец есть полноразмерный холодильник и своя стиральная машина.
- Соседи больше не хлопают дверьми так, что все в округе просыпаются в ужасе. В гостиницах часто стены были из картона — в последней я слышал не только, как мой сосед разговаривал по телефону, но и что ему отвечали его собеседники.
- А ещё Батуми не Кобулети, где из развлечений — пройтись в одну сторону вдоль набережной или в другую. Здесь и тусовки с коллегами, и курсы английского офлайн, и куча мероприятий. Ну и набор товаров, что ты можешь купить в магазине, больше и разнообразнее.
Материал подготовлен dev.by — сайтом об информационных технологиях в Беларуси и в мире. Статьи по теме:
Господи, спаси этих "детей малых, неразумных"...
Если коротко, то статья о том: "как понизить свой уровень жизни и радоваться холодильнику с отоплением"
Как удивительно , а стоит ли овчинка выделки ?
айтишников можно поселять в спортзалах со столами и поставить им поилки чтобы не отвлекались
норм.. 500 денег заграничных а условия как на помойке.. норм че.
Я не совсем понимаю идиотов селящихся в "коливинг", то бишь общагу, но ок. Каждый ищет то что хочет. А вообще да, сюрприз для всю жизнь живших в Москве - везде живут по разному, и надо знать особенности местного рынка недвижимости.