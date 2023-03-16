В 2022 году в Армению переехало больше 100 тысяч россиян — они обеспечили четверть от прироста экономики страны Статьи редакции
Главное из интервью «Ведомостей» с министром экономики Армении Ваганом Керобяном.
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- В 2022 году реальный рост экономики Армении составил 12,6%. Показатели «проще всего» объяснить релокацией россиян — и в действительности это так, она «создала более трёх процентных пунктов» из общего прироста.
- Всего за 2022-й в Армению переехали и остались жить примерно 108-110 тысяч россиян. Кроме этого, в стране открылось около 2500 юрлиц с российскими участниками и 4000 ИП. В среднем россияне открывают по 500 бизнесов в год — все они они «очень разнообразные».
Про рост товарооборота и финансовые расчёты между странами
- В 2022 году товарооборот между Арменией и Россией вырос почти в два раза — до $5,3 млрд. При этом экспорт увеличился в четыре раза — с $850 млн до $2,5 млрд, импорт — в полтора раза, до $2,8 млрд.
- Главная проблема в торговле с Россией — логистика. В Верхнем Ларсе (пункт пропуска на российско-грузинской границе) полгода стояли «очереди из тысячи грузовиков». Сильные потери понесли те, кто доставлял скоропортящиеся товары, в целом выросли траты на перевозки. Какие-то товары не могли проехать через Грузию из-за санкций. Но открылись новые маршруты — например, через Иран.
- С расчётами сложностей нет: после отключения российских банков от SWIFT армянские организации подключились к аналогу от ЦБ России — СПФС. Главная проблема не в проведении платежей, а в курсах, по которым ведётся торговля — так как Россия и Армения отказались от расчётов в евро и долларах.
- Сейчас в основном речь идёт о расчётах в паре рубль — драм. Рубль, по словам Керобяна, слишком волатилен, а армянская валюта более предсказуема, но «её потенциал в торговле ограничен». Что с этим делать — пока не придумали. За курс в каждой стране отвечают центробанки, у которых своя независимая политика, и им «ничего не остаётся, как сочувствовать друг другу».
- За 2022 год сумма переводов между российскими и армянскими банками выросла почти в четыре раза — до $3,6 млрд. В основном их проводили через СПФС, но сейчас банки работают и над другими способами переводить деньги — например, тестируют СБП.
- Армянские банки сами решают, отказываться им от «Мира» или нет, но, по данным Керобяна, никто этого не сделал — кроме иностранных банков. Сам Керобян «старается следить за ситуацией» и для этого состоит в нескольких массовых чатах для релокантов — но пока в них жалоб на отказ от «Мира» не видел. Если случаются проблемы, они затрагивают и армянские карточки.
- В декабре 2022 года The Bell оценил количество переехавших в другие страны россиян в 512 тысяч: большинство из них выбрало Грузию, Казахстан, Турцию, Сербию и Армению.
А как россияне, скорее всего работающие удаленно, не платящие никакие налоги в Армении смогли поднять экономику? Есть специалисты, расскажите как работает это.
Объясняю, отец.
Я работаю (пока) на РФ, но всю зп вывожу в Армению (а она не маленькая) и конвертирую в драмы. Трачу соответственно тоже в Армении, и с каждой моей траты я плачу налоги. Создавая тем самым товарооборот и приток денег в страну.
Ну я так понимаю, что бабки, которые релоканты привезли, сработали как инвестиции
Ты выращиваешь 100 рыбов в год. 90 продаешь соседям по дому, а 10 съедаешь сам. Приехали твои родственники из соседнего дома и поселились в твоей квартире, скупили у тебя всех рыбов, да по цене в 2 раза выше, так как её образовался дефицит. Ты счастлив, что продал рыбов дороже, а соседи не очень, так как на них не хватило. На вырученные деньги ты вложился в мальков рыбов и корм для них, чтобы заработать еще больше. Через полгода ты продаёшь уже по 200 рыбов - для своих родственников и соседей по дому. Рост экономики, ты начинаешь платить в 2 раза больше налогов.
Все счастливы, кроме рыбов.
Кроме этого, в стране открылось около 2500 юрлиц с российскими участниками и 4000 ИП. В среднем россияне открывают по 500 бизнесов в год — все они они «очень разнообразные».
Получили перевод от родителей пошли на рынке купили продуктов или лампочку в подьезд -вот и подьем армянской экономики
Кроме траты зарабатываемых денег на месте, не все продолжают удаленно работать на РФ, часть фирм полностью переехали из РФ туда либо открыли там офис, соответственно вместе с их работниками платят налоги там и привлекают инвестиции как местное юр лицо.
Кушают, жильё снимают, ну и так далее.
Ну и кроме того, написали ведь про открытие ИП и компаний - это уже инвестиции.
ну и тупой вопрос
Посмотрим какие сюрпризы ждут экономику Армении в 2023 году. Привыкшие к русским сервисам релоканты долго находиться там не смогут.
да все эти сервисы тут есть, как же вы достали уже. Тут даже покупка авто через госуслуги делается и запись на сдачу вождения и прочие. Яндекс еда работает, яндекс такси работает, доставка лекарств и электронные аптеки тоже. Че надо до еще? Соцкарту делаеют за пару часов
Так они там сами эти сервисы откроют. А еще интересно, чего именно там нет? Доставок всяких или банковских приложений?
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Во какие россияне обеспеченные, население одного небольшого города обеспечило четверть роста Армении!
Армения сама в 2 раза меньше Питера по населению
Так там всего населения 3 миллиона. Четверть Москвы.
И цены там взлетели до небес
В Европе тоже все подорожало заметно за год, без всякого наплыва релокантов.
а в Турции теперь внж получить тот еще квест
ну не до небес, ты тоже отец не бредь.
Одиночки или какие-нибудь child-free могут и пожить в Армении, если нравится. А что делать тем, у кого дети или планируют завести детей? В каких школах и на каком языке-то учить своих детей будут? Детсадов и специальных школ с преподаванием на русском, скорее всего, не хватит на всех мигрантов.
Там есть как школы с преподаванием на русском, так и школы с преподаванием на английском.
Задача номер1 выжить, уклоняясь от мобилизации.
это здесь развито, отец. Кроме того в школах изучают 3 языка, и на английском молодежь говорит довольно хорошо.
Вообще спрос рождает предложение. Но допустим, что все будет именно так. И, о ужас, детей будут учить на языке, который является родным для 99% населения страны.
Что случится? Не будут знать русский? Ну, если дома по-русски разговаривать, особенно качественно, то будут, я сам знаю людей, которые выросли не в РФ, но отлично по-русски говорят.
Или белым господам не пристало на языке колонии разговаривать?
А зачем в Армении, где живет 98% армян, вообще русские школы? Ну и плюс Керобян приврал, из этих 100000 более 60% - армяне из РФ
Всего 3% пункта. Это даже меньше вклада России в мировую экономику в процентах. А как мы уже выяснили, это ерунда, которая ничего не стоит. Развели тут новость на пустом месте.
3 из 12, то есть четверть
ну тогда надо считать вклад россии в рост мировой экономики, а не долю от мировой экономики, если уж корректно сравнивать. но я так подозреваю, это сарказм?
что-то хорошее сделали, хоть и для Армении! есть чем гордиться!
Шутка за 100
Хоть где-то плюсы есть
Была там пару лет назад, очень понравилось, но, все же, жить бы там не осталась...