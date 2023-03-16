{"id":13877,"url":"\/distributions\/13877\/click?bit=1&hash=cadd8bb1f1ed53b53653d0fa26e25378b80b600644bf2725e2ec480dd9958a51","title":"\u041a\u0430\u043a \u0432 2023 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u044c \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438?","buttonText":"\u0420\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435","imageUuid":"aeec51d1-52fa-5df1-be15-df28b3fa5aec","isPaidAndBannersEnabled":false}
Миграция
Евгения Евсеева

В 2022 году в Армению переехало больше 100 тысяч россиян — они обеспечили четверть от прироста экономики страны Статьи редакции

Главное из интервью «Ведомостей» с министром экономики Армении Ваганом Керобяном.

3547 просмотров
  • В 2022 году реальный рост экономики Армении составил 12,6%. Показатели «проще всего» объяснить релокацией россиян — и в действительности это так, она «создала более трёх процентных пунктов» из общего прироста.
  • Всего за 2022-й в Армению переехали и остались жить примерно 108-110 тысяч россиян. Кроме этого, в стране открылось около 2500 юрлиц с российскими участниками и 4000 ИП. В среднем россияне открывают по 500 бизнесов в год — все они они «очень разнообразные».

Про рост товарооборота и финансовые расчёты между странами

  • В 2022 году товарооборот между Арменией и Россией вырос почти в два раза — до $5,3 млрд. При этом экспорт увеличился в четыре раза — с $850 млн до $2,5 млрд, импорт — в полтора раза, до $2,8 млрд.
  • Главная проблема в торговле с Россией — логистика. В Верхнем Ларсе (пункт пропуска на российско-грузинской границе) полгода стояли «очереди из тысячи грузовиков». Сильные потери понесли те, кто доставлял скоропортящиеся товары, в целом выросли траты на перевозки. Какие-то товары не могли проехать через Грузию из-за санкций. Но открылись новые маршруты — например, через Иран.
  • С расчётами сложностей нет: после отключения российских банков от SWIFT армянские организации подключились к аналогу от ЦБ России — СПФС. Главная проблема не в проведении платежей, а в курсах, по которым ведётся торговля — так как Россия и Армения отказались от расчётов в евро и долларах.
  • Сейчас в основном речь идёт о расчётах в паре рубль — драм. Рубль, по словам Керобяна, слишком волатилен, а армянская валюта более предсказуема, но «её потенциал в торговле ограничен». Что с этим делать — пока не придумали. За курс в каждой стране отвечают центробанки, у которых своя независимая политика, и им «ничего не остаётся, как сочувствовать друг другу».
  • За 2022 год сумма переводов между российскими и армянскими банками выросла почти в четыре раза — до $3,6 млрд. В основном их проводили через СПФС, но сейчас банки работают и над другими способами переводить деньги — например, тестируют СБП.
  • Армянские банки сами решают, отказываться им от «Мира» или нет, но, по данным Керобяна, никто этого не сделал — кроме иностранных банков. Сам Керобян «старается следить за ситуацией» и для этого состоит в нескольких массовых чатах для релокантов — но пока в них жалоб на отказ от «Мира» не видел. Если случаются проблемы, они затрагивают и армянские карточки.
  • В декабре 2022 года The Bell оценил количество переехавших в другие страны россиян в 512 тысяч: большинство из них выбрало Грузию, Казахстан, Турцию, Сербию и Армению.
Финансы
Полина Лааксо
ЦБ Армении улучшил прогноз по годовому росту ВВП с 1,6% до 13% из-за приезда «талантливых» россиян Статьи редакции

И рассказал о 25%-ном приросте человеческого капитала в ИТ.

Источник: Armenia Today

#новость #армения

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
129 комментариев
Написать комментарий...
 Paul Patlakh

А как россияне, скорее всего работающие удаленно, не платящие никакие налоги в Армении смогли поднять экономику? Есть специалисты, расскажите как работает это.

Ответить
Развернуть ветку
Мимо проходивший

Объясняю, отец.
Я работаю (пока) на РФ, но всю зп вывожу в Армению (а она не маленькая) и конвертирую в драмы. Трачу соответственно тоже в Армении, и с каждой моей траты я плачу налоги. Создавая тем самым товарооборот и приток денег в страну.

Ответить
Развернуть ветку
15 комментариев
Николай Бойко

Ну я так понимаю, что бабки, которые релоканты привезли, сработали как инвестиции

Ответить
Развернуть ветку
14 комментариев
Сгенерированный Кот

Ты выращиваешь 100 рыбов в год. 90 продаешь соседям по дому, а 10 съедаешь сам. Приехали твои родственники из соседнего дома и поселились в твоей квартире, скупили у тебя всех рыбов, да по цене в 2 раза выше, так как её образовался дефицит. Ты счастлив, что продал рыбов дороже, а соседи не очень, так как на них не хватило. На вырученные деньги ты вложился в мальков рыбов и корм для них, чтобы заработать еще больше. Через полгода ты продаёшь уже по 200 рыбов - для своих родственников и соседей по дому. Рост экономики, ты начинаешь платить в 2 раза больше налогов.
Все счастливы, кроме рыбов.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Hrundel

Кроме этого, в стране открылось около 2500 юрлиц с российскими участниками и 4000 ИП. В среднем россияне открывают по 500 бизнесов в год — все они они «очень разнообразные».

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
ЧятЖПТ

Получили перевод от родителей пошли на рынке купили продуктов или лампочку в подьезд -вот и подьем армянской экономики

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Ildarkin Ildarkin

Кроме траты зарабатываемых денег на месте, не все продолжают удаленно работать на РФ, часть фирм полностью переехали из РФ туда либо открыли там офис, соответственно вместе с их работниками платят налоги там и привлекают инвестиции как местное юр лицо.

Ответить
Развернуть ветку
Valentin Dombrovsky

Кушают, жильё снимают, ну и так далее.

Ну и кроме того, написали ведь про открытие ИП и компаний - это уже инвестиции.

Ответить
Развернуть ветку
Nasha Rasha

ну и тупой вопрос

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Богомол Тобогган

Посмотрим какие сюрпризы ждут экономику Армении в 2023 году. Привыкшие к русским сервисам релоканты долго находиться там не смогут.

Ответить
Развернуть ветку
Мимо проходивший

да все эти сервисы тут есть, как же вы достали уже. Тут даже покупка авто через госуслуги делается и запись на сдачу вождения и прочие. Яндекс еда работает, яндекс такси работает, доставка лекарств и электронные аптеки тоже. Че надо до еще? Соцкарту делаеют за пару часов

Ответить
Развернуть ветку
32 комментария
Den Kotov

Так они там сами эти сервисы откроют. А еще интересно, чего именно там нет? Доставок всяких или банковских приложений?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Вадим Д.

Во какие россияне обеспеченные, население одного небольшого города обеспечило четверть роста Армении!

Ответить
Развернуть ветку
ЧятЖПТ

Армения сама в 2 раза меньше Питера по населению

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Хромченко

Так там всего населения 3 миллиона. Четверть Москвы.

Ответить
Развернуть ветку
Лже Алёша

И цены там взлетели до небес

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Хромченко

В Европе тоже все подорожало заметно за год, без всякого наплыва релокантов.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Корпоративный психолог

а в Турции теперь внж получить тот еще квест

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Мимо проходивший

ну не до небес, ты тоже отец не бредь.

Ответить
Развернуть ветку
Ildjarn

Одиночки или какие-нибудь child-free могут и пожить в Армении, если нравится. А что делать тем, у кого дети или планируют завести детей? В каких школах и на каком языке-то учить своих детей будут? Детсадов и специальных школ с преподаванием на русском, скорее всего, не хватит на всех мигрантов.

Ответить
Развернуть ветку
JewelRunner

Там есть как школы с преподаванием на русском, так и школы с преподаванием на английском.

Ответить
Развернуть ветку
semen matrasov

Задача номер1 выжить, уклоняясь от мобилизации.

Ответить
Развернуть ветку
Мимо проходивший

это здесь развито, отец. Кроме того в школах изучают 3 языка, и на английском молодежь говорит довольно хорошо.

Ответить
Развернуть ветку
F F

Вообще спрос рождает предложение. Но допустим, что все будет именно так. И, о ужас, детей будут учить на языке, который является родным для 99% населения страны.
Что случится? Не будут знать русский? Ну, если дома по-русски разговаривать, особенно качественно, то будут, я сам знаю людей, которые выросли не в РФ, но отлично по-русски говорят.
Или белым господам не пристало на языке колонии разговаривать?

Ответить
Развернуть ветку
mike mayers

А зачем в Армении, где живет 98% армян, вообще русские школы? Ну и плюс Керобян приврал, из этих 100000 более 60% - армяне из РФ

Ответить
Развернуть ветку
Ivan sss

Всего 3% пункта. Это даже меньше вклада России в мировую экономику в процентах. А как мы уже выяснили, это ерунда, которая ничего не стоит. Развели тут новость на пустом месте.

Ответить
Развернуть ветку
placeholder

3 из 12, то есть четверть

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Марат

ну тогда надо считать вклад россии в рост мировой экономики, а не долю от мировой экономики, если уж корректно сравнивать. но я так подозреваю, это сарказм?

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
панкратович

что-то хорошее сделали, хоть и для Армении! есть чем гордиться!

Ответить
Развернуть ветку
Барон Люберецкий

Шутка за 100

Ответить
Развернуть ветку
Вова Меньков

Хоть где-то плюсы есть

Ответить
Развернуть ветку
Настя Савельева

Была там пару лет назад, очень понравилось, но, все же, жить бы там не осталась...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 129 комментариев
null