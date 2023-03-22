МВД предложило ввести скидку на налоги для мигрантов за знание русского языка — от 10% до 50% Статьи редакции
И штрафы за низкий «языковой рейтинг».
- Идею озвучила на круглом столе в Госдуме начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, пишет ТАСС. Официально предложения пока никуда не направляли. В ведомстве считают, что это стимулирует мигрантов учить русский язык.
- Для трудовых мигрантов предлагают ввести «дисконтный коэффициент к налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), уплачиваемому в виде фиксированного авансового платежа, в зависимости от уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства».
- Скидка будет зависеть от уровня знаний: 10% — базовый уровень владения русским языком, 15% — средний, 20% — высший, 50% — носитель языка.
- Кроме этого, Казакова предложила ввести «языковой рейтинг». Если спустя один-три месяца после получения идентификационной карты он будет низким — тогда мигранта обяжут выплачивать «адаптационный платёж».
- Под «языковым рейтингом» ведомство имеет в виду оценку языковой адаптации. Она будет высчитываться в баллах, а начислять их предлагают за прохождение иностранцем за границей «довъездной подготовки», сдачу экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства.
- Также, если у мигранта будут административные правонарушения, скидки могут отменить. Их можно восстановить — за счёт общественных работ.
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А своим чё как?
дорогим россиянам за знание языка - надбавку на налоги
Ну тут один товарищ предложил лишать гражданства, если не встал при исполнении гимна. Как вам такая инициатива по быстрому выходу из гражданства?
Там депутаты хотят компенсировать падение доходов Газпрома, и поднять цену на газ в 4 раза для дорогих россиян
Ну как же, свои знают как хуй без соли доедать.
Своим миска-рис, кошка-жена не точно.
У нас же скидки на штрафы ПДД
А свои платят n-нную сумму помимо прочих налогов ежемесячно?
Слишком умным поднимут налог в 7.5 раз.
А своим окоп.
Даже в России не русским больше привилегий и возможностей
Фигасе. А мне за знание матана или термеха ничё не хотят списать? Филологам вон половину ипотеки уберите!
Поддерживаю насчёт филологов! 😁
Жена так вообще русский/литературу преподаёт.
А нам, фотоэлектропозитрон за такие знания светит :)
Конвенциальный вариант - "теормех"
Писец! Может еще дорожку стелить, по прилету и мат капитал наликом?
Нет епти, давайте дорожку постелим выезжающим гражданам
Им кстати в Москве дают 50 тысяч за рождение ребенка
А что все так возбудились? Мигранты почти все работают вчерную и никаких НДФЛ не платят в принципе.
Нормально так замаскировали новый налог на бедных узбеков с киргизами
А в чем проблема? Ты приехал в другую страну работать? Учи язык
Вполне нормальная инициатива. Только человек без знания языка вообще ни в какой стране работать не должен.
Русским за знание китайского будут скидки на ЖКХ и налоги?
Им будет гораздо больше: плошка риса, кошка-жена...
а русским скидка будет?
Для русских пока акция на УДО даже закончилась.
А ещё нужно сделать скидку за наличие наушников и отказ смотреть тик-ток на родном языке без использования наушников.
Нет покоя ебанутым.
Предполагаю, что при таком раскладе мигрантам выгоднее будет прикидываться немыми...
немцами
В публичные дома лучше скидку дали бы. Вот это я понимаю - инициатива. 🕺
Тема кстати
Страшно представить настоящую цифру населения страны, если такие звоночки на каждом углу
Такое где нибудь было, а если не было, то почему?
аналоговнет
Эти борцы совершенно не говорят по-русски, но выступают за сборную России (с)
Все мигранты уже сбежали!
Или это скидка сбежавшим?
Я думаю, с учетом 30 процентов налогов на доходы, скидка будет уместна. Тогда компании будут больше трудоустраивать официально и развитие культуры общения будет выше