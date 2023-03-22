Миграция
Евгения Евсеева

МВД предложило ввести скидку на налоги для мигрантов за знание русского языка — от 10% до 50% Статьи редакции

И штрафы за низкий «языковой рейтинг».

  • Идею озвучила на круглом столе в Госдуме начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, пишет ТАСС. Официально предложения пока никуда не направляли. В ведомстве считают, что это стимулирует мигрантов учить русский язык.
  • Для трудовых мигрантов предлагают ввести «дисконтный коэффициент к налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), уплачиваемому в виде фиксированного авансового платежа, в зависимости от уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства».
  • Скидка будет зависеть от уровня знаний: 10% — базовый уровень владения русским языком, 15% — средний, 20% — высший, 50% — носитель языка.
  • Кроме этого, Казакова предложила ввести «языковой рейтинг». Если спустя один-три месяца после получения идентификационной карты он будет низким — тогда мигранта обяжут выплачивать «адаптационный платёж».
  • Под «языковым рейтингом» ведомство имеет в виду оценку языковой адаптации. Она будет высчитываться в баллах, а начислять их предлагают за прохождение иностранцем за границей «довъездной подготовки», сдачу экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства.
  • Также, если у мигранта будут административные правонарушения, скидки могут отменить. Их можно восстановить — за счёт общественных работ.

#новость #налоги

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78 комментариев
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 Монументальный Утконос

А своим чё как?

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Aleks B

дорогим россиянам за знание языка - надбавку на налоги

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7 комментариев
Цифровые комплексы

Ну тут один товарищ предложил лишать гражданства, если не встал при исполнении гимна. Как вам такая инициатива по быстрому выходу из гражданства?

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9 комментариев
Мурад Муртазалиев

Там депутаты хотят компенсировать падение доходов Газпрома, и поднять цену на газ в 4 раза для дорогих россиян

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1 комментарий
GRK

Ну как же, свои знают как хуй без соли доедать.

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6 комментариев
High Stakes

Своим миска-рис, кошка-жена не точно.

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1 комментарий
Rafa Ramazanoff

У нас же скидки на штрафы ПДД

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1 комментарий
Serghei Maveriz

А свои платят n-нную сумму помимо прочих налогов ежемесячно?

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Ivan Boldyrev

Слишком умным поднимут налог в 7.5 раз.

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JewelRunner

А своим окоп.

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Никита

Даже в России не русским больше привилегий и возможностей

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Вадим Д.

Фигасе. А мне за знание матана или термеха ничё не хотят списать? Филологам вон половину ипотеки уберите!

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Valentin Dombrovsky

Поддерживаю насчёт филологов! 😁
Жена так вообще русский/литературу преподаёт.

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3 комментария
Айрат Галиуллин

А нам, фотоэлектропозитрон за такие знания светит :)

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1 комментарий
Pavel S

Конвенциальный вариант - "теормех"

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Олег Железнов

Писец! Может еще дорожку стелить, по прилету и мат капитал наликом?

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Алеоп

Нет епти, давайте дорожку постелим выезжающим гражданам

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2 комментария
Alex R

Им кстати в Москве дают 50 тысяч за рождение ребенка

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Михаил Барабаш

А что все так возбудились? Мигранты почти все работают вчерную и никаких НДФЛ не платят в принципе.

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Невкусно и грустно

Нормально так замаскировали новый налог на бедных узбеков с киргизами

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Serghei Maveriz

А в чем проблема? Ты приехал в другую страну работать? Учи язык

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6 комментариев
Слава Мак

Вполне нормальная инициатива. Только человек без знания языка вообще ни в какой стране работать не должен.

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Сергей И

Русским за знание китайского будут скидки на ЖКХ и налоги?

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Монументальный Утконос

Им будет гораздо больше: плошка риса, кошка-жена...

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1 комментарий
неформат

а русским скидка будет?

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just a.

Для русских пока акция на УДО даже закончилась.

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Алек Борисовский

А ещё нужно сделать скидку за наличие наушников и отказ смотреть тик-ток на родном языке без использования наушников.

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Влад Светлый

Нет покоя ебанутым.

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Илья Тюменцев

Предполагаю, что при таком раскладе мигрантам выгоднее будет прикидываться немыми...

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Aleks B

немцами

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just a.

В публичные дома лучше скидку дали бы. Вот это я понимаю - инициатива. 🕺

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Алеоп

Тема кстати

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Pingun

Страшно представить настоящую цифру населения страны, если такие звоночки на каждом углу

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Genio Genio

Такое где нибудь было, а если не было, то почему?

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Aleks B

аналоговнет

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2 комментария
Март Свитшотов

Эти борцы совершенно не говорят по-русски, но выступают за сборную России (с)

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Pavel Petrovich

Все мигранты уже сбежали!
Или это скидка сбежавшим?

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Batyr Orunov

Я думаю, с учетом 30 процентов налогов на доходы, скидка будет уместна. Тогда компании будут больше трудоустраивать официально и развитие культуры общения будет выше

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