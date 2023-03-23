Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам до марта 2024-го Статьи редакции
Выдачу виз и ВНЖ страна приостановила ещё в феврале 2022-го.
- Страна до конца марта 2024 года продлила действующий запрет на выдачу виз россиянам и белорусам. Правительство одобрило соответствующее предложение чешского МИДа, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ČTK.
- Ограничения расширили — теперь граждане России и Беларуси не смогут получить визу, даже если у них есть ещё одно гражданство.
- Чехия приостановила выдачу виз и временных ВНЖ россиянам в феврале 2022 года, а в июне продлила запрет до марта 2023-го. Исключение сделали для гуманитарных поездок и тех, у кого уже есть ВНЖ. Также на краткосрочную визу могут подаваться родственники граждан Чехии, либо те, чьё пребывание «отвечает интересам» страны.
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В трудные времена мудрые строят мосты, а глупцы - стены
Никогда не думал, что увижу воочию действие этой поговорки с 2022
Вы уверены что у Чехии сейчас трудные времена? Когда по настоящему трудные времена люди вообще склонны бросать занимать всякой фигней. Или дохнут.
это из речи Путина на открытии крымского?
Да привыкайте уже, до сих пор удивляетесь и кипяточите из-за таких новостей. Теперь это навсегда. Надо стараться как то жить дальше, подстраиваться под реальность.
Если в Монголии живёт монгол, то в Чехии - чехол
Типичная чешская семья: чехол и чешка.
В Чехии - чехи (чеченцы)
🤣🤣🤣🤣🤣
Легко запрещать, когда к тебе и так не ездят.
Карловы Вары теперь всё?
Хуяры :D
Предлагаю запретить чехам ездить в Саратов.
Ну и по Воронежу заодно в очередной раз #бнуть, чтоб два раза не вставать.
Они так наездились уже, на каждой станции "пролетаре" их разоружали, с вечным пролетарским воем "нам нужнее".
https://histrf.ru/read/articles/vosstaniie-chiekhoslovatskogho-korpusa-nachalo-grazhdanskoi-voiny-event
предлагаю нанести удар похуже:запретить им въезд в Суздаль на праздник огурца
Ага, только немного по-другому.
Ожидание: "Да не нужна нам эта ваша американская сладкая водичка, уйдет, мы быстро забудем её, своих кучу полезных напитков сделаем!"
Реальность: *Кучу аналогов колы*
Касательно колы всё верно
Пусть засунут свои визы в одно широко известное место
Хочешь быть чехом, прекрати быть россиянином 🤷🏻♂️
да, но тут речь и об обычных визах (туристических) идет.
Можно не надо.
Нужно на государственном уровне признать Чехословакию единым целом.
Главное, чтобы китайцы не признали единым целым Маньчжурию с заамурской территорией
Я бы угорел)))
Да и пёс с ними. Похоронить решили свой турбизнес в Карловых Варах..
Там же ж еще и мэр ватник походу
https://www.kommersant.ru/doc/5824882
Такой же свой, как и промышленность в Прибалтике. Владеют русские, аналоговнеты лепят русских же. Конкуренцию на рынке не вытянуть от слова совсем.
А я так хотел поехать в Чехию. Ну, без меня обойдутся.
Так есть эффект-то? Давно же уже запрещают.
ну как же, есть, в 2022 году на спа-курортах в 30 раз упала посещаемость по сравнению с 2019,
а сейчас еще немного дожмут и спа-индустрия вообще закроется
в этом же цель была? или что-то путаюМэр чешских Карловых Вар Ван Андреа Пфеффер-Ферклова заявила изданию Actualne.cz, что городская спа-индустрия находится на грани закрытия в том числе из-за оттока туристов из России.
«Спад начался уже после аннексии Крыма в 2014 году. Но пик пришелся на эпидемию коронавируса и последующую войну на Украине. Если в доковидном 2019 году россияне провели в отелях Карловых Вар в общей сложности 300 тыс. ночей за первые три квартала, то в 2022 году — всего 10 тыс. за тот же период,— сказала госпожа Пфеффер-Ферклова.— Если мы не найдем новую (клиентуру.— "Ъ"), спа-индустрия как таковая полностью умрет».
Вообще перестал понимать, зачем это делают. Повлиять на элиты? Ну табакерок нынче уже ни у кого нет. И толку, что они теперь граждан определенных стран не пускают.
Беларусов вообще жаль, не смогли своего царя убить, теперь страдают за это
Конечно есть, ты каждый раз спрашиваешь есть ли эффект, так смотри и вс не загнётся и его прочту не только я, за рекламу там кто нибудь 15 рублей заплатит, ахахахаха
там бомонд вроде экранных голов и дирижёров тусоваться любил, много недвиги имеют. Вот они почувствовали.
Ну что сказать, Прага - красивый город, буду детям и внукам рассказывать как я там в 2018-ом побывал.
Буду им клип C-BooL "Catch You" показывать с видами Праги и ностальгировать
https://www.youtube.com/watch?v=6MRPDLpUZjA
Как теперь жить?😥🤡
А что случилось
Запретить любой импорт к нам из Чехии.
У нас есть импорт из Чехии?
Игорь глинк вернётся, выходит?
Он наверняка уже гражданство получил
Да и пофиг, норм чел, контент прикольный делает и хорошо
Прочёл крестьянам, ахахахаха
Ваще похуй!
Один хрен только через Норвегию попасть. Долго и дорого
А ещё заявили что исчерпали запас помощи. На заводы зовут ,но соевые не идут
Как они узнают что у человека есть гражданство России если он им этого не этого не сообщит?
Телепатия, но она только у людей без алкогольной зависимости.
В анкете на шенген есть пунктик про вторые гражданства. Конечно, его можно не заполнять и утаить гражданство, но если ты уже ранее получал шенген на российский паспорт, то в базе есть твои отпечатки. И в теории они могут сопоставить твои два паспорта и спросить: а вы из российского гражданства не выходили?
Другое дело, если твое новое гражданство предполагает безвиз с шенгенской зоной или вообще в неё входит...