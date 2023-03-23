Миграция
Таня Боброва

Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам до марта 2024-го Статьи редакции

Выдачу виз и ВНЖ страна приостановила ещё в феврале 2022-го.

  • Страна до конца марта 2024 года продлила действующий запрет на выдачу виз россиянам и белорусам. Правительство одобрило соответствующее предложение чешского МИДа, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ČTK.
  • Ограничения расширили — теперь граждане России и Беларуси не смогут получить визу, даже если у них есть ещё одно гражданство.
  • Чехия приостановила выдачу виз и временных ВНЖ россиянам в феврале 2022 года, а в июне продлила запрет до марта 2023-го. Исключение сделали для гуманитарных поездок и тех, у кого уже есть ВНЖ. Также на краткосрочную визу могут подаваться родственники граждан Чехии, либо те, чьё пребывание «отвечает интересам» страны.

#новость #чехия

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88 комментариев
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 Мяу Цзэдун

В трудные времена мудрые строят мосты, а глупцы - стены

Никогда не думал, что увижу воочию действие этой поговорки с 2022

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Andrew Simon

Вы уверены что у Чехии сейчас трудные времена? Когда по настоящему трудные времена люди вообще склонны бросать занимать всякой фигней. Или дохнут.

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Инженер-душнила
В трудные времена мудрые строят мосты, а глупцы - стены

это из речи Путина на открытии крымского?

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1 комментарий
Hihi da haha

Да привыкайте уже, до сих пор удивляетесь и кипяточите из-за таких новостей. Теперь это навсегда. Надо стараться как то жить дальше, подстраиваться под реальность.

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Alexey Dymov

Если в Монголии живёт монгол, то в Чехии - чехол

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Никита Михайлов

Типичная чешская семья: чехол и чешка.

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Alexey QuQu

В Чехии - чехи (чеченцы)

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1 комментарий
Ильфат Килинбаев

🤣🤣🤣🤣🤣

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Alexey Dymov

Легко запрещать, когда к тебе и так не ездят.
Карловы Вары теперь всё?

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Rendition Channel

Хуяры :D

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1 комментарий
Куртуазный маньерист

Предлагаю запретить чехам ездить в Саратов.

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Император Нолимоций

Ну и по Воронежу заодно в очередной раз #бнуть, чтоб два раза не вставать.

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2 комментария
S1m0ne

Они так наездились уже, на каждой станции "пролетаре" их разоружали, с вечным пролетарским воем "нам нужнее".
https://histrf.ru/read/articles/vosstaniie-chiekhoslovatskogho-korpusa-nachalo-grazhdanskoi-voiny-event

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Вячеслав Дмитриев

предлагаю нанести удар похуже:запретить им въезд в Суздаль на праздник огурца

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3 комментария
Не очень хороший человек
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Новорег-Разоблачитель

Ага, только немного по-другому.

Ожидание: "Да не нужна нам эта ваша американская сладкая водичка, уйдет, мы быстро забудем её, своих кучу полезных напитков сделаем!"
Реальность: *Кучу аналогов колы*

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jonewayne

Касательно колы всё верно

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дибиров гаджи

Пусть засунут свои визы в одно широко известное место

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Вадим Д.

Хочешь быть чехом, прекрати быть россиянином 🤷🏻‍♂️

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Kirill Sushilnikov

да, но тут речь и об обычных визах (туристических) идет.

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1 комментарий
Сергей Я

Можно не надо.

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2 комментария
Александр

Нужно на государственном уровне признать Чехословакию единым целом.

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Alex Nosov

Главное, чтобы китайцы не признали единым целым Маньчжурию с заамурской территорией

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ЯД

Я бы угорел)))

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Вася Пражкин

Да и пёс с ними. Похоронить решили свой турбизнес в Карловых Варах..

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Vitaly Tolstykh

Там же ж еще и мэр ватник походу

https://www.kommersant.ru/doc/5824882

Мэр Карловых Вар заявила о риске закрытия…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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1 комментарий
Невкусно и грустно
свой

Такой же свой, как и промышленность в Прибалтике. Владеют русские, аналоговнеты лепят русских же. Конкуренцию на рынке не вытянуть от слова совсем.

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15 комментариев
Ed R

А я так хотел поехать в Чехию. Ну, без меня обойдутся.

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Alex

Так есть эффект-то? Давно же уже запрещают.

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t t
Так есть эффект-то?

ну как же, есть, в 2022 году на спа-курортах в 30 раз упала посещаемость по сравнению с 2019,
а сейчас еще немного дожмут и спа-индустрия вообще закроется

в этом же цель была? или что-то путаю

Мэр чешских Карловых Вар Ван Андреа Пфеффер-Ферклова заявила изданию Actualne.cz, что городская спа-индустрия находится на грани закрытия в том числе из-за оттока туристов из России.
«Спад начался уже после аннексии Крыма в 2014 году. Но пик пришелся на эпидемию коронавируса и последующую войну на Украине. Если в доковидном 2019 году россияне провели в отелях Карловых Вар в общей сложности 300 тыс. ночей за первые три квартала, то в 2022 году — всего 10 тыс. за тот же период,— сказала госпожа Пфеффер-Ферклова.— Если мы не найдем новую (клиентуру.— "Ъ"), спа-индустрия как таковая полностью умрет».
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Рыжий

Вообще перестал понимать, зачем это делают. Повлиять на элиты? Ну табакерок нынче уже ни у кого нет. И толку, что они теперь граждан определенных стран не пускают.

Беларусов вообще жаль, не смогли своего царя убить, теперь страдают за это

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10 комментариев
ХотабЫчъ

Конечно есть, ты каждый раз спрашиваешь есть ли эффект, так смотри и вс не загнётся и его прочту не только я, за рекламу там кто нибудь 15 рублей заплатит, ахахахаха

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mrB4el

там бомонд вроде экранных голов и дирижёров тусоваться любил, много недвиги имеют. Вот они почувствовали.

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2 комментария
Kirill Sushilnikov

Ну что сказать, Прага - красивый город, буду детям и внукам рассказывать как я там в 2018-ом побывал.

Буду им клип C-BooL "Catch You" показывать с видами Праги и ностальгировать
https://www.youtube.com/watch?v=6MRPDLpUZjA

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Сергей Я

Как теперь жить?😥🤡

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Alexey QuQu

А что случилось

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Степан Фадеев

Запретить любой импорт к нам из Чехии.

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Александр

У нас есть импорт из Чехии?

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2 комментария
mrB4el

Игорь глинк вернётся, выходит?

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Рыжий

Он наверняка уже гражданство получил

Да и пофиг, норм чел, контент прикольный делает и хорошо

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ХотабЫчъ

Прочёл крестьянам, ахахахаха

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Евгений Евгеньевич

Ваще похуй!

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Dan

Один хрен только через Норвегию попасть. Долго и дорого

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Зелёный Крокодил

А ещё заявили что исчерпали запас помощи. На заводы зовут ,но соевые не идут

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Анатолий

Как они узнают что у человека есть гражданство России если он им этого не этого не сообщит?

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ХотабЫчъ

Телепатия, но она только у людей без алкогольной зависимости.

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Alex Crown

В анкете на шенген есть пунктик про вторые гражданства. Конечно, его можно не заполнять и утаить гражданство, но если ты уже ранее получал шенген на российский паспорт, то в базе есть твои отпечатки. И в теории они могут сопоставить твои два паспорта и спросить: а вы из российского гражданства не выходили?

Другое дело, если твое новое гражданство предполагает безвиз с шенгенской зоной или вообще в неё входит...

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