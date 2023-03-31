В российском посольстве в Аргентине рассказали о частых отказах россиянам в продлении «туристического пребывания» Статьи редакции
Пока речь идёт о нескольких десятках случаев.
- Миграционная служба Аргентины стала часто отказывать россиянам в продлении «так называемого туристического пребывания», оформлении видов на жительства, а также выносить предписания покинуть страну, рассказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в стране Георгий Полин.
- По его словам, обоснование отказов миграционной службы — положение о безвизовых поездках, по которому россияне могут находиться в Аргентине без визы не более 90 дней из каждых 180 дней. В 2022 году ведомство удовлетворяло большинство запросов на продление туристического пребывания в стране.
- В феврале миграционная служба сообщала, что отменяет ВНЖ россиян, которые проводят большую часть времени за пределами Аргентины: «Мы отменяем вид на жительство тех, кто получил его как родитель аргентинца, если они провели больше времени за границей, чем в стране». Родившиеся на территории страны дети становятся её гражданами, их родителям тоже проще получить гражданство.
- С начала 2022 года в Аргентину въехали более 22 тысяч россиян, 60% из которых уже покинули страну, писал Bloomberg в начале марта 2023-го со ссылкой на местные власти. В январе прибыли более 4500 россиян.
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А мы в ответ не будем танцевать танго. Симметричные меры (-:
Вадим, вы слишком жестоки, боюсь аргентинцы будут против
Не беда, приползут с мешками виз!
Так а в чем суть? Отказывают в продлении тем, кто абьюзит систему или кто реально туда переселился? ВНЖ без фактического проживания звучит странно.
Читайте внимательно: "отказ россиянам".
Там ваш товарищ по разуму в соседней ветке заявляет, что там не только россиянам отказывают, но и немцам тоже и ничего особенного в этом нет
Что вам наш разум покоя не даёт? Жмёт, что ли?
Ваш не жмет, ни вам, ни, тем более, мне
Это очевидная русофобия! Ничего, мы русские всему миру назло!
Кто вы?
Нас поддерживает половина Земли
Половина Вселенной🤣. Кстати кого вас?
Народ-победитель, что вам не ясно-то?
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Сперва роди!
Роди Аргентинца или проваливай ))
и
Сома
Пусть скажут спасибо недавнему самолету «пузожителей» и самых хитрых мам на свете, не в последнюю очередь.
А что вы думаете в России не так что ли? У кого есть ВНЖ российское хорошо знают если больше 6 месяцов тебя нет в России спокойно могут анулировать ВНЖ.
В этой статье написано именно так кто не живёт но получил ВНЖ Аргентины тем анулировать.
Кто то тут написал всем россиянам кто так написал? На основании чего?
Они на основе нескольких десятков случаев решили раздуть полноценную сенсацию. А чтобы совсем набросить говна на вентилятор и собрать классов, вместо "иностранцам" написать "россиянам". Желтушные медиа такие медиа.
Помогу родить в Аргентине, писать в лс
вы чо из этих, кто под перинатальным центром на Севастопольском стоит и помогает зачать?))
Продаю аргентинскую сперму! бесплатная доставка. Родится 100% аргентинец. Никуда выезжать не нужно.
Таки нужен не аргентинец, а обладатель аргентинского паспорта.
Так вот уже и злопыхатели хотят мой бизнес прикрыть!
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Аргентина это не та страна, по поводу которой стоит переживать, кмк
Паспорт дает безвиз в ЕС и саму РФ, т.е. можно отказаться от гражданства.
экономические перспективы так себе. https://www.google.ru/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&hl=ru&dl=ru#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_pcap_kd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:ARG:RUS:CHL:URY:CRI&ifdim=world&hl=ru&dl=ru&ind=false
Зато нет перспективы оказаться в окопе.
с Британией они наверное уже воевать не будут, но внутриполитические кризисы с майданами вполне могут быть. И все это на фоне экономических проблем, конечно же.
Удаленщикам это пофиг, скорее наоборот - выгодно. А именно они в большинстве своем релоцируются туда.
там проблемы со ввозом валюты, грабительский курс, насколько знаю.
Так еще и потом возможность более упрощённого получения паспорта Испании (хотя он крайне долгий, в отличие от многих других стран)
Не будет, это доступно только натурально-рожденным, а не натурализованным гражданам. Шансы дополнительно понижаются если рожденный гражданин аргентины не настоящий испанец, а, например, русский.
Ведь каждому россиянину известно, что больше всего за них переживают сотрудники консульств. Именно переживают, а не вбрасывают, дабы отбить желание туда поехать.
ну бывает, ничего страшного! Ищем новую страну для беременных! Эритрея ?
АтлЫчно! 🤣
Ну это абсолютно обычная практика, отменять виды жительства в стране тем, кто в ней не живет. Тут нет никакой новости.
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Мля, мне правильно прочитал, и уже обрадовался xD, что Аргентинские власти, уговаривают Россиян остаться, а те им отказывают ))
/// В российском посольстве в Аргентине рассказали о частых отказах >>россиян<< в продлении «туристического пребывания»
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Консулу бы "Пиши-сокращай" почитать..
Это ж глаза сломаешь - "Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению"
Зачем вам эта Аргентина сдалась, сейчас Исландия буквально раздает ВНЖ. Страна в ЕС, природа красивая, зарплаты высокие. Единственные условия - доход выше 7 тысяч долларов в месяц, ну и у вас уже должен быть паспорт страны с которым вам не нужны шенгенские визы.
Ну и правда, почти ничего не надо! Пойду в своей куче паспортов посмотрю, какой из них шенгена не требует
потому и раздает, что там жить невозможно :) почти что за полярным кругом и погода - дрянь.