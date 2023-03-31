Миграция
Таня Боброва

В российском посольстве в Аргентине рассказали о частых отказах россиянам в продлении «туристического пребывания» Статьи редакции

Пока речь идёт о нескольких десятках случаев.

  • Миграционная служба Аргентины стала часто отказывать россиянам в продлении «так называемого туристического пребывания», оформлении видов на жительства, а также выносить предписания покинуть страну, рассказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства России в стране Георгий Полин.

Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания вновь приехавшим сюда российским гражданам, отказе в оформлении им видов на жительства (и даже отмене ранее уже выданных), а также в вынесении предписании покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации.

Георгий Полин, заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине
  • По его словам, обоснование отказов миграционной службы — положение о безвизовых поездках, по которому россияне могут находиться в Аргентине без визы не более 90 дней из каждых 180 дней. В 2022 году ведомство удовлетворяло большинство запросов на продление туристического пребывания в стране.
  • В феврале миграционная служба сообщала, что отменяет ВНЖ россиян, которые проводят большую часть времени за пределами Аргентины: «Мы отменяем вид на жительство тех, кто получил его как родитель аргентинца, если они провели больше времени за границей, чем в стране». Родившиеся на территории страны дети становятся её гражданами, их родителям тоже проще получить гражданство.
  • С начала 2022 года в Аргентину въехали более 22 тысяч россиян, 60% из которых уже покинули страну, писал Bloomberg в начале марта 2023-го со ссылкой на местные власти. В январе прибыли более 4500 россиян.

#новость #аргентина

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43 комментария
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 Вадим Д.

А мы в ответ не будем танцевать танго. Симметричные меры (-:

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Петр Громов

Вадим, вы слишком жестоки, боюсь аргентинцы будут против

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Вадим Д.

Не беда, приползут с мешками виз!

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Бублик static void

Так а в чем суть? Отказывают в продлении тем, кто абьюзит систему или кто реально туда переселился? ВНЖ без фактического проживания звучит странно.

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Sergei Greedusoff

Читайте внимательно: "отказ россиянам".

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Alex Nosov

Там ваш товарищ по разуму в соседней ветке заявляет, что там не только россиянам отказывают, но и немцам тоже и ничего особенного в этом нет

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Sergei Greedusoff

Что вам наш разум покоя не даёт? Жмёт, что ли?

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Alex Nosov

Ваш не жмет, ни вам, ни, тем более, мне

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Danila Poyarkov

Это очевидная русофобия! Ничего, мы русские всему миру назло!

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Марк Нилов

Кто вы?

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Danila Poyarkov

Нас поддерживает половина Земли

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Марк Нилов

Половина Вселенной🤣. Кстати кого вас?

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Danila Poyarkov

Народ-победитель, что вам не ясно-то?

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Artemy

Сперва роди!

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Artur Kuramshin

Роди Аргентинца или проваливай ))

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Elnar I

и

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Арап

Сома

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Император Нолимоций

Пусть скажут спасибо недавнему самолету «пузожителей» и самых хитрых мам на свете, не в последнюю очередь.

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Bahhoff S

А что вы думаете в России не так что ли? У кого есть ВНЖ российское хорошо знают если больше 6 месяцов тебя нет в России спокойно могут анулировать ВНЖ.
В этой статье написано именно так кто не живёт но получил ВНЖ Аргентины тем анулировать.
Кто то тут написал всем россиянам кто так написал? На основании чего?

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Ildarkin Ildarkin

Они на основе нескольких десятков случаев решили раздуть полноценную сенсацию. А чтобы совсем набросить говна на вентилятор и собрать классов, вместо "иностранцам" написать "россиянам". Желтушные медиа такие медиа.

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Kir Demenyuk

Помогу родить в Аргентине, писать в лс

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S1m0ne

вы чо из этих, кто под перинатальным центром на Севастопольском стоит и помогает зачать?))

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lakoros

Продаю аргентинскую сперму! бесплатная доставка. Родится 100% аргентинец. Никуда выезжать не нужно.

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Бублик static void

Таки нужен не аргентинец, а обладатель аргентинского паспорта.

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lakoros

Так вот уже и злопыхатели хотят мой бизнес прикрыть!

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Leo Uvarov

Аргентина это не та страна, по поводу которой стоит переживать, кмк

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Elnar I

Паспорт дает безвиз в ЕС и саму РФ, т.е. можно отказаться от гражданства.

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Leo Uvarov

экономические перспективы так себе. https://www.google.ru/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&hl=ru&dl=ru#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_pcap_kd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:ARG:RUS:CHL:URY:CRI&ifdim=world&hl=ru&dl=ru&ind=false

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Om Nom

Зато нет перспективы оказаться в окопе.

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Leo Uvarov

с Британией они наверное уже воевать не будут, но внутриполитические кризисы с майданами вполне могут быть. И все это на фоне экономических проблем, конечно же.

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Santiago

Удаленщикам это пофиг, скорее наоборот - выгодно. А именно они в большинстве своем релоцируются туда.

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Leo Uvarov

там проблемы со ввозом валюты, грабительский курс, насколько знаю.

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Alexey Melikhov

Так еще и потом возможность более упрощённого получения паспорта Испании (хотя он крайне долгий, в отличие от многих других стран)

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Elnar I

Не будет, это доступно только натурально-рожденным, а не натурализованным гражданам. Шансы дополнительно понижаются если рожденный гражданин аргентины не настоящий испанец, а, например, русский.

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Сергей С.
Сообщил ТАСС со ссылкой на консула.

Ведь каждому россиянину известно, что больше всего за них переживают сотрудники консульств. Именно переживают, а не вбрасывают, дабы отбить желание туда поехать.

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Pasha Z

ну бывает, ничего страшного! Ищем новую страну для беременных! Эритрея ?

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serge belyj

АтлЫчно! 🤣

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Labeling
Мы отменяем вид на жительство тех, кто получил его как родитель аргентинца, если они провели больше времени за границей, чем в стране

Ну это абсолютно обычная практика, отменять виды жительства в стране тем, кто в ней не живет. Тут нет никакой новости.

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Oleg Krim

Мля, мне правильно прочитал, и уже обрадовался xD, что Аргентинские власти, уговаривают Россиян остаться, а те им отказывают ))

/// В российском посольстве в Аргентине рассказали о частых отказах >>россиян<< в продлении «туристического пребывания»

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Chat GPT

Консулу бы "Пиши-сокращай" почитать..

Это ж глаза сломаешь - "Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению"

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Anton K

Зачем вам эта Аргентина сдалась, сейчас Исландия буквально раздает ВНЖ. Страна в ЕС, природа красивая, зарплаты высокие. Единственные условия - доход выше 7 тысяч долларов в месяц, ну и у вас уже должен быть паспорт страны с которым вам не нужны шенгенские визы.

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Андрей Иванов

Ну и правда, почти ничего не надо! Пойду в своей куче паспортов посмотрю, какой из них шенгена не требует

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Leo Uvarov

потому и раздает, что там жить невозможно :) почти что за полярным кругом и погода - дрянь.

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