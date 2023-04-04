Миграция
Маша Цепелева

Сейм Литвы запретил россиянам покупать недвижимость в стране и ограничил выдачу ВНЖ Статьи редакции

Пересечение границы тоже запрещено, но для посещения Калининграда и по гуманитарным причинам — можно.

  • Литва ввела ограничения для граждан России и Беларуси, чтобы «избежать рисков для нацбезопасности». Россияне не смогут получить ВНЖ и визы в стране, исключения — когда процессом руководит правительство или если у подавшего заявление уже есть литовская шенгенская виза или ВНЖ любой страны ЕС.
  • Также ни граждане России, ни подконтрольные им юрлица не смогут покупать недвижимость в Литве. Исключение — обладатели ВНЖ и ПМЖ, или наследники объектов.
  • Белорусы и россияне не смогут подать заявление на получение гражданства, но тоже с исключениями — для тех, кто имеет право на него путём натурализации (проживание в стране не меньше 10 лет и соблюдение других условий), для кого процесс уже начат, ссыльных и их потомков.
  • Пересечение границы Литвы тоже запрещено, но если для посещения родственников с ВНЖ или гуманитарной визой, для поездки в Калининград или с дипломатическими целями — можно.
  • Закон вступит в силу 3 мая 2023 года и будет действовать год. По данным комитета Сейма по нацбезопасности и обороне, в 2022 году российские граждане купили в Литве 699 объектов недвижимости.
Вильнюс

#новость #литва #недвижимость #внж

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66 комментариев
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 Bender Rodriguez
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Score of Doom

«Not okay» but if you have millions $ so welcome to our country!

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Allestor Klei

Да похуй на этих совков, не знаю, почему все покупали в Прибалтике недвижимку, когда был Кипр и Западная Европа?

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Oleg

Кипр переоцененный и тесный, в Западной Европе цены значительно выше и легализация по недвижимости невозможна. Максимум, только лишь на основание недвиги, вам дадут туристическую визу типа С с возможностью пребывания 90 дней в полугодие. Так же если вы захотите ее сдать, будете платить налоги как нерез (это бывает больно и никаких льгот и социала не положено). Тогда как Балтия вполне легко выдавала внж, по которым можно жить в той же Западной Европе и недвига там показывает хороший рост после пандемии

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5 комментариев
Зелёный Крокодил

Северный Кипр вообще без визы

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6 комментариев
Даниил Слесарчук

С этими ребятами уже все понятно, можно даже не писать про них. прибалты с путиным играют в обоюдную игру как вата и вышивата. Нормальные люди поняли что с обеими/обоими нужно иметь меньше дел.

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Sergei Greedusoff

Ещё один верный шаг к увеличению сторонников воблы среди россиян.

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pupsik

Забавно

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Pasha Z

Аккуратно в выражениях, вобла вроде судом признано - «это»

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Eddie II

Лол, мне хоть во всем мире запрети иметь недвижку, я все равно не стану сторонником лишения жизни других, своей смерти или получения инвалидности.
Если подобное делает вас сторонником, то 400 тыс вакантных мест в армии с нетерпением ждёт вас, не словом, а делом, так сказать.

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Вадим Д.

Очередной «модный» тренд осваивают.

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Артур Добряков

очень то и хотелось)то что потихоньку все больше стран начинают отказывать в внж и выдаче виз,реально пугает

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Порфирий

А помните как литовцы раздавали всем ВНЖ за ИП, и кому оно надо было кроме русских и белорусов?

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Зелёный Крокодил

Чем угрожает для Вася приехавший в отпуск посмотреть города?

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Grandzlo

Вася не поедет туда. Вася будет в Тае.

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1 комментарий
Oleg

Ничем, просто это неуместно в условиях войны и российской агрессии. Одно дело эмигранты, экспаты, азиль и пр. Другое - туризм

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16 комментариев
Tobey Maguaire

Посмотреть на знаменитые шпили

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1 комментарий
Вованыч

Тоталитарные деньги там оставить

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Мурад Муртазалиев

Ограничивают себя от русского мира

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1 комментарий
Сергей Я

Бедные либералы (а кому ещё нужна недвижка в Прибалтике?), везде их тюкают🤣💩

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unknown

Я бы в Таллине хотел квартирку в Старом городе, там классно.

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1 комментарий
chmonka

Литва с русскоговорящим населением: вы че, там, йопнулись шоль?

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Pasha Z

Назло россии вступили в ес, НАТО

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Созвонова

вроде бы, они от этого больше потеряют

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Аарон Витте

Крайне редко где в ЕС можно купить недвижимость не будучи резидентом. Так что просто поправили закон в соответствии с общей практикой.

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Oleg

Купить без особых проблем (ну по крайней мере до войны можно было), но прав на легализацию только лишь по факту владения, действительно, мало какие страны ЕС предоставляют

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Энтони Лавджой

Так у меня нет денег на недвижимость там.

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ImPReZ

умнички какие, офигенно

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Pavel Zamyatin

Если я не ошибаюсь, Литва ещё ничего не ввела. Парламент принял закон, его ещё должен будет подписать президент, что может не произойти.

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unknown

Пфффф))) Хахаха)))

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1 комментарий
Wini Onil
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Сергей Я

В Турции и Дубаях ещё много недвижки свободной, кому нужна Литва?💩

P.S. Только страховать не забывайте.

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Крендель с перцем

А чего они там в Литве жрут то?

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Zamir Saidov

Власть в Литве ебанутая. Хорошо хоть на внж оставили.

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