Сейм Литвы запретил россиянам покупать недвижимость в стране и ограничил выдачу ВНЖ Статьи редакции
Пересечение границы тоже запрещено, но для посещения Калининграда и по гуманитарным причинам — можно.
- Литва ввела ограничения для граждан России и Беларуси, чтобы «избежать рисков для нацбезопасности». Россияне не смогут получить ВНЖ и визы в стране, исключения — когда процессом руководит правительство или если у подавшего заявление уже есть литовская шенгенская виза или ВНЖ любой страны ЕС.
- Также ни граждане России, ни подконтрольные им юрлица не смогут покупать недвижимость в Литве. Исключение — обладатели ВНЖ и ПМЖ, или наследники объектов.
- Белорусы и россияне не смогут подать заявление на получение гражданства, но тоже с исключениями — для тех, кто имеет право на него путём натурализации (проживание в стране не меньше 10 лет и соблюдение других условий), для кого процесс уже начат, ссыльных и их потомков.
- Пересечение границы Литвы тоже запрещено, но если для посещения родственников с ВНЖ или гуманитарной визой, для поездки в Калининград или с дипломатическими целями — можно.
- Закон вступит в силу 3 мая 2023 года и будет действовать год. По данным комитета Сейма по нацбезопасности и обороне, в 2022 году российские граждане купили в Литве 699 объектов недвижимости.
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«Not okay» but if you have millions $ so welcome to our country!
Да похуй на этих совков, не знаю, почему все покупали в Прибалтике недвижимку, когда был Кипр и Западная Европа?
Кипр переоцененный и тесный, в Западной Европе цены значительно выше и легализация по недвижимости невозможна. Максимум, только лишь на основание недвиги, вам дадут туристическую визу типа С с возможностью пребывания 90 дней в полугодие. Так же если вы захотите ее сдать, будете платить налоги как нерез (это бывает больно и никаких льгот и социала не положено). Тогда как Балтия вполне легко выдавала внж, по которым можно жить в той же Западной Европе и недвига там показывает хороший рост после пандемии
Северный Кипр вообще без визы
С этими ребятами уже все понятно, можно даже не писать про них. прибалты с путиным играют в обоюдную игру как вата и вышивата. Нормальные люди поняли что с обеими/обоими нужно иметь меньше дел.
Ещё один верный шаг к увеличению сторонников воблы среди россиян.
Забавно
Аккуратно в выражениях, вобла вроде судом признано - «это»
Лол, мне хоть во всем мире запрети иметь недвижку, я все равно не стану сторонником лишения жизни других, своей смерти или получения инвалидности.
Если подобное делает вас сторонником, то 400 тыс вакантных мест в армии с нетерпением ждёт вас, не словом, а делом, так сказать.
Очередной «модный» тренд осваивают.
очень то и хотелось)то что потихоньку все больше стран начинают отказывать в внж и выдаче виз,реально пугает
А помните как литовцы раздавали всем ВНЖ за ИП, и кому оно надо было кроме русских и белорусов?
Чем угрожает для Вася приехавший в отпуск посмотреть города?
Вася не поедет туда. Вася будет в Тае.
Ничем, просто это неуместно в условиях войны и российской агрессии. Одно дело эмигранты, экспаты, азиль и пр. Другое - туризм
Посмотреть на знаменитые шпили
Тоталитарные деньги там оставить
Ограничивают себя от русского мира
Бедные либералы (а кому ещё нужна недвижка в Прибалтике?), везде их тюкают🤣💩
Я бы в Таллине хотел квартирку в Старом городе, там классно.
Литва с русскоговорящим населением: вы че, там, йопнулись шоль?
Назло россии вступили в ес, НАТО
вроде бы, они от этого больше потеряют
Крайне редко где в ЕС можно купить недвижимость не будучи резидентом. Так что просто поправили закон в соответствии с общей практикой.
Купить без особых проблем (ну по крайней мере до войны можно было), но прав на легализацию только лишь по факту владения, действительно, мало какие страны ЕС предоставляют
Так у меня нет денег на недвижимость там.
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умнички какие, офигенно
Если я не ошибаюсь, Литва ещё ничего не ввела. Парламент принял закон, его ещё должен будет подписать президент, что может не произойти.
Пфффф))) Хахаха)))
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В Турции и Дубаях ещё много недвижки свободной, кому нужна Литва?💩
P.S. Только страховать не забывайте.
А чего они там в Литве жрут то?
Власть в Литве ебанутая. Хорошо хоть на внж оставили.