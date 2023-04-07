Миграция
Маша Цепелева

В марте 2023 года 80% заявок о разрешении на работу в Сербии было от россиян Статьи редакции

Это около 4000 заявлений за месяц.

  • В марте число заявок от россиян на ВНЖ в Сербии выросло до 9840, заявил президент страны Александра Вучича в эфире местного телевидения. По его словам, за месяц также было подано 5000 заявок на разрешение на работу (это рекордное количество), из них 80% — от россиян. По словам президента, в Белграде «они уже стали значительной частью населения».
  • По данным Агентства хозяйственного регистра, которые приводит «Ъ», в 2022 году россияне открыли в Сербии 1034 юрлица, там зарегистрировались 3224 индивидуальных предпринимателя, большинство — в сфере ИТ.
  • В ноябре 2022 года Вучич заявил, что с конца февраля в Сербию приехали 100 тысяч россиян, из них 17 тысяч получили ВНЖ. Без визы можно находиться в стране 30 дней, но действует визаран (когда можно выехать из страны и вернуться снова на безвизовый срок пребывания).
Белград

#новость #сербия

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56 комментариев
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 Невероятный Блондин

Болгары восхитились?

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Ivan Cato

Сербские братушки в восторге! Они получили умных людей за копейки.

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2 комментария
Вадим Д.

Рабочая интервенция прям.

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Marija Conkic

Да лучше бы ехали работяги, они тут нужнее

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12 комментариев
M-S-R

Бегут, бегут родимые

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Арсений

Перебежчики. А в родной гАвони кто будет работать?

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Alexey Kochetkov

Ибо сказано в писании: Как распределили после института на завод, так до смерти в нём и проработаешь.

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Павел

Я бы работал, если бы не мобилизация и гавно.

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3 комментария
MegaAnders

я надеюсь это просто стёб

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1 комментарий
VC комментатор

Они же, когда перспективы понятны станут

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1 комментарий
Беженцы с TJ

Сербия на самом деле неплохая страна для жизни, лучше черногории например
Молодежь Вучича не очень любит
Жил там месяц
После мегаполисов деревня конечно, ну кому-то это наоборот в кайф

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Marija Conkic

Нови Сад и Белград вполне себе города для жизни

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1 комментарий
Загородный житель

Президент Сербии пол поменял?

заявил президент страны Александра Вучича
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Marija Conkic

Нет, у нас только премьер лесба-мужик :)

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9 комментариев
Алекс

Так заживем!

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Ярослава Радионова

Там сейчас хорошо, можно ехать...

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Энтони Лавджой

А кем они там? Может и я посудомоем съезжу, устроюсь

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Marija Conkic

в Белграде появилось много русских курьеров. Это из того, что сама видела

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2 комментария
Алексей Шаров

Правильно! Нужно расширять границы! А то все Турция, Казахстан!

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Пена Литрова

сейчас наши ребятки мощно прокачают Сербию

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Marija Conkic

Смешно, но реально прокачивают. Яндекс снизил цену такси, доставка стала быстрее. Это из заметного

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2 комментария
Глеб Цапля

что там вообще делать? НедоЮгославия

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Louise Carr

так больше никуда не пускают

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