В марте 2023 года 80% заявок о разрешении на работу в Сербии было от россиян Статьи редакции
Это около 4000 заявлений за месяц.
- В марте число заявок от россиян на ВНЖ в Сербии выросло до 9840, заявил президент страны Александра Вучича в эфире местного телевидения. По его словам, за месяц также было подано 5000 заявок на разрешение на работу (это рекордное количество), из них 80% — от россиян. По словам президента, в Белграде «они уже стали значительной частью населения».
- По данным Агентства хозяйственного регистра, которые приводит «Ъ», в 2022 году россияне открыли в Сербии 1034 юрлица, там зарегистрировались 3224 индивидуальных предпринимателя, большинство — в сфере ИТ.
- В ноябре 2022 года Вучич заявил, что с конца февраля в Сербию приехали 100 тысяч россиян, из них 17 тысяч получили ВНЖ. Без визы можно находиться в стране 30 дней, но действует визаран (когда можно выехать из страны и вернуться снова на безвизовый срок пребывания).
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Болгары восхитились?
Сербские братушки в восторге! Они получили умных людей за копейки.
Рабочая интервенция прям.
Да лучше бы ехали работяги, они тут нужнее
Бегут, бегут родимые
Перебежчики. А в родной гАвони кто будет работать?
Ибо сказано в писании: Как распределили после института на завод, так до смерти в нём и проработаешь.
Я бы работал, если бы не мобилизация и гавно.
я надеюсь это просто стёб
Они же, когда перспективы понятны станут
Сербия на самом деле неплохая страна для жизни, лучше черногории например
Молодежь Вучича не очень любит
Жил там месяц
После мегаполисов деревня конечно, ну кому-то это наоборот в кайф
Нови Сад и Белград вполне себе города для жизни
Президент Сербии пол поменял?заявил президент страны Александра Вучича
Нет, у нас только премьер лесба-мужик :)
Так заживем!
Там сейчас хорошо, можно ехать...
А кем они там? Может и я посудомоем съезжу, устроюсь
в Белграде появилось много русских курьеров. Это из того, что сама видела
Правильно! Нужно расширять границы! А то все Турция, Казахстан!
сейчас наши ребятки мощно прокачают Сербию
Смешно, но реально прокачивают. Яндекс снизил цену такси, доставка стала быстрее. Это из заметного
что там вообще делать? НедоЮгославия
так больше никуда не пускают