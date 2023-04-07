МВД Сербии разработало законопроект о получении гражданства после года работы в местной компании Статьи редакции
По проекту отказываться от прежнего гражданства не нужно, в действующем законе — это обязательно.
- Министерство внутренних дел Сербии 30 марта 2023 года опубликовало проект изменений в закон о получении местного гражданства. Оно упрощает порядок для детей и супругов сербов и тех, кто работает в стране.
- По законопроекту подать заявление смогут те, кто по ВНЖ прожил в Сербии год, подтвердил документы о высшем или среднем образовании в местных органах и официально проработал год в сербской компании.
- Также иностранец должен написать заявление, что «считает Республику Сербия своей страной». По действующему закону, чтобы получить паспорт, надо прожить на территории государства не один год, а три, и выйти из предыдущего гражданства.
- В обосновании проекта указано, что новые правила помогут «искоренить безгражданство» и уменьшить количество «юридически невидимых лиц». Например, россияне могут приехать в страну без визы на 30 дней, после выехать на несколько часов и обновить срок безвизового пребывания неограниченное количество раз. Также новые правила позволят «привлекать высококвалифицированные кадры и представителей дефицитных профессий».
- Общественные обсуждения проекта продлятся до 21 апреля, в течение 15 дней после этого МВД обязано опубликовать отчёт о возражениях и предложениях.
- В декабре 2022 года президент Сербии Александр Вучич анонсировал упрощённое получение гражданства для россиян и украинцев, потому что «в стране не хватает рабочей силы», цитировало его слова сербское издание «Новости». За десять месяцев 2022 года россияне зарегистрировали в стране 797 компаний, большинство из них в сфере ИТ.
- По данным сербского МВД, с 24 февраля по 2 ноября 2022 года в стране зарегистрировались 140 тысяч россиян и 22,7 тысячи украинцев. В марте 2023 года россияне подали около 4000 заявок о разрешении на работу в Сербии — это 80% от общего числа.
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Оперативно работает МВД Сербии!
— мужики, там россияне сильно работать у нас хотят, надо бы поддержать как-то.
— а пусть они гражданами станут через год работы!
— и от старого гражданства не отказываются!
— отлично, пиво допивайте и пошли законопроект запилим.
Вадим почему ты у меня кажешся в видимых коментах( там много народу).... типо я на тебя подписан
МВД Сербии работает очень медленно... оформление документов уже 4 месяца
Сербы, красавчики! Пользуются ситуацией всем во благо! У меня только один вопрос: неужели нужно быть Эйнштейном чтобы до такого закона догадаться? Не на кого не намекаю. Ладно, намекаю, на тупые законопроекты в Литве.
Да Литва идёт на хуй
Ну сравнивать русофобов в Литве и Сербов - такое себе))
я вот тоже не знаю, чего Армения подобное не сделает
Нормальная политика для страны, которая хочет наполнится людьми. Русских сербы вроде любят. Так что будут им только рады. Особенно тем, кто окажется действительно ценным специалистом.
Всем пофиг какой национальности. Только русские думают об этом
Они и Путена любят.
Ты рано вылез. На тебя в этом году не рассчитывают)
У Вас ноль отвалился = не 28, а 280
Тут в Сербию с прошлой осени понаехало валом релокашек, и пожив тут какое-то время, им жить в Сербии страшно разонравилось: к русским и России все относятся очень хорошо, сербы почти все нахваливают Путина, кроме того, тут небогато, а релокашки хотят город-картинку (каждый второй хочет "дальше в Амстердам или Лондон").
И вот они вроде бы уже собрались сваливать, но сейчас вышла эта новость, и буквально вся та пиздота, которая ругала "плохую страну с ватным населением" обрадованно обсуждает в своих чатиках, как они скоро получат паспорток и будут катать в заветный евросовок "по безвизу".
Омерзительно.
Живу в Сербии почти пол года. Ватников здесь немного на самом деле. Образованные люди здесь также как и в России не поддерживают ни войну, ни Пу. Да, можно встретить Z на мусорке (???), да есть ебанько всякие, но не больше долбоебов чем в Германии или США.
Хз. Никогда плохо не думал о сербах
Работал с ними. Отличные ребята, с европейским свободным менталитетом
Даже если эти поправки не введут, сербам большое спасибо за то, что вообще думают в эту сторону
Сербские братушки
Кто куда а я в Сербию
Чьё Косово?
Правильно, должен же кто-то будет в Косово права сербов отстаивать если что.
получите гражданство пишите
Мне кажется, что слишком много поблажек для руz.. Может властям Сербии наоборот "замотивировать" россиян работать в России?
Хотя они наверно дают альтернативу для возможности работы за границей.
Ну или хотят сберечь россиян от мобилизаций или невозможности рационального прибывания в России.
Интересно, то ли это два стула, то ли это действительно благотворительная деятельность.
Ну в любом случае Сербия ничего плохого не натворила, так что поддерживаю!
Туда обычно едут неглупые люди, всякие айтишники и прочие, поэтому это выгодно скорее Сербии. Вряд ли кто то без СВО захотел получить гражданство Сербии, люди рассчитывали бы на какую нибудь нормальную европейскую страну, например Германию, но туда попасть уже не так просто. Сербы лутают пока ценных специалистов, у которых и выбора другого нет
Опа, русофобы подтянулись
Уже вижу как новые граждане ходят с плакатами. И готовы отстаивать территориальную целостность своей страны с оружием в руках если потребуется.
Зло шутите, но дело в том, что это лишь в вашей голове. Косово - проблемный регион, но дело в том, что там это в порядке вещей собраться на границе и побузить, а у нас по ТВ как трындец преподносят. Местные особо не реагируют даже!
Сербы красавчики
Вот это я понимаю, правильные движения
Санкции санкциями, но хорошим специалистам нужно всегда давать дорогу
Интересно, путриоты начнут обсирать Сербию? А если начнут то как?
было уже
«Нож в псину от братушек»
В каких-то странах граждан гнобят и делают жизнь невыносимой.А в каких-то государствах стараются сделать жизнь комфортнее и удобнее, создать условия.
Посмотрим как будут дальше развиваться события и что получится в финальной версии.
Это вовандеморт так смотрит, когда ты уезжаешь в Сербию из российского "рая".
Оперативно разобрались. Умно, умно)
Очень круто
Отличная акция любителям куда то свалить <3
Хм... а не много ли россиян зарегистрировалось в Сербии?
Был пару раз в Сербии.
1) Вначале пришлось поехать компанию зарегать (здесь помогли обнулиться, зато пинок ментальный словил)
2) Свозил жену показать, ей очень понравилось.
Сербы интересные, очень позитивный народ. Уровень англоязычности очень высокий (нашим такого и не снилось). Они реально любят русских, это видно тогда, когда они узнают откуда ты. Местная кухня отличная, в кафах и ресторанах подают огромные порции за дешево, можно быстро набрать вес. Очень много плюсов там, лишь бы наши не испортили все.
компания производит воздух из воздуха ?)
Вот это больше всего меня удивило в Сербии. Практически все курьеры Glovo/Wolt знают английский. В отличие от той же Турции, где практически никто не знает даже простейших слов
Проживание в Республике Сербия для россиян сопряжено с рядом особенностей законодательства, социального устоя, а также этнической близости сербского и российского народов.
преимущества -
1)высокий уровень социальной защищенности населения;
2)простая и быстрая интеграция в сербское общество;
3)возможность обладать сразу 2 паспортами
4)перспектива стать гражданами ЕС;
итак план - создаем компанию рога и копыта получаем гражданство - компанию закрываем - профит)
Если примут будет прикольно, станет топ направлением для легкого избавления от z-паспорта
то есть если год проработать говноуборщиком дадут гражданство - это шанс
Ну так-то да, можно и посовмещать.
а зачем столько говнокодеров когда есть чат гпт
А что, за разговоры с чатгпт где-то платят?
уже даже целый закон, оперативно
то есть проработав год в Сербии можно получить гражданство?
Не совсем корректно. Да, именно такой срок устанавливает закон. Но для получение гражданство нужно быть в стране на постоянном проживании. На данный момент его дают через три года близким родственникам сербов, через пять всем остальным. Получается, что для большинства иностранцев получить гражданство возможно только через пять лет.
Отлично, еще одни братушки, первые братушки это китайцы
Только в сербской компании или ипшников тоже затронет?
ипэшников с липовым ип созданным для ВНЖ- выгонят)
бедная сербия щас их затопит компаниями - рога и копыта созданными для получения ВНЖ)
ну пологаю,если такой закон выпустили ,соответственно была необходимость ,видимо есть такие люди ,а может как привлечение работает
Косовонаш.
хорошее решение и возможность для тех кто хочет остаться жить в сербии ,хотя бы такое условия получения гражданство уже плюс
Сербы наплодят помоек с нулевыми оборотами, которые будут предоставлять услуги удаленной работы в их компании, через год можно стать сербом ни разу не побывав в Сербии