Россияне стали лидерами по покупке квартир в Грузии с начала 2022 года среди иностранцев Статьи редакции
Затем идут граждане Израиля и Украины.
- В 2022 году около 4500 россиян купили чуть больше 6000 квартир в Грузии, пишет местное издание Business Media со ссылкой на данные Минюста, которые запросила депутат Хатуна Самнидзе. Всего в 2022-м иностранцы купили 15 тысяч квартир.
- На втором месте оказались граждане Израиля (1892 квартиры, покупателями стали 1263 человека), на третьем — Украины (1321 и 880 соответственно). Затем идут граждане Ирана (650 квартир, 382 покупателя) и Турции (473 и 307).
- В первом квартале 2023-го россияне купили 2187 квартир, граждане Израиля — 671, Украины — 520. На четвёртом месте граждане Беларуси — 164 квартиры, на пятом — Турции, 143 квартиры. Распределение по городам Минюст не привёл.
- «Коммерсантъ» писал, что россияне купили свыше 15 тысяч объектов недвижимости в Грузии в 2022-м, в том числе 13,2 тысячи — квартир и домов. В 2021-м россияне зарегистрировали право собственности на 4332 объекта недвижимости, писало издание.
- По данным МВД страны, с января по сентябрь 2022 года в Грузию приехали и остались более 112,7 тысяч россиян.
501 просмотров
А израильтяне зачем скупают недвигу в Грузии? Сдавать гоям во время очередной волны сами знаете чего?
Это россияне решившие проблему с гражданством
Понятно, так в том числе меньше риски, что отожмут недвижку, если вновь придет условный Саакашвили. Но зачем, когда есть более солнечный Израиль?
Еда дешевле
кашрут?
скоро станут лидерами по продаже
Может в сказать проще - в Мире.
Да ладно)))
Ну понятное дело. Если во вторую мировую мало кто мог убежать из-за ограниченного кругозора, то сейчас будь здоров
Есть полузнакомый в Израиле, так там так принято покупать квартиры и сдавать. Видимо, сдать в Грузии тоже стала интересно)
Грузия такой себе выбор, среди зарубежных. В политическом плане
А почему там квартиры? Или за 1 московскую можно купить 10 в Тбилиси?