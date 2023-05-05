Миграция
Евгения Евсеева

Губернатор Бали предложил ввести квоты для туристов — из-за нарушений со стороны иностранцев Статьи редакции

Большинство из них — россияне.

  • Предложение озвучил губернатор Бали Вайан Костер, пишет местное издание detikNews. Идею рассмотрят на семинаре, где будут обсуждать направления развития острова на ближайшие сто лет.
  • Систему квот решили ввести из-за большого количества нарушений со стороны иностранцев. По словам Костера, с января 2023 года из Индонезии депортировали 101 гражданина других стран, «большинство из них» (27 человек) — из России. Всего на Бали, по его оценке, находится 50 тысяч россиян.
  • Бали хочет отказаться от политики «массового туризма», внедрив систему квот: в перспективе — на ближайшие сто лет.
  • Костер добавил, что сейчас ведёт переговоры с Индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов и другими заинтересованными сторонами. По его идее, туристы будут становиться в очередь на въезд заранее: регистрироваться придётся как минимум за год до поездки.
  • В марте 2023 губернатор Бали уже предлагал отменить упрощённую выдачу виз для россиян и украинцев — из-за нарушений визового режима. Тогда же иностранцам из-за череды ДТП запланировали запретить арендовать мотоциклы на острове — чтобы они пользовались теми видами транспорта, которые подготовлены туристическими службами.

#новость #бали

9113 просмотров
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190 комментариев
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 ReLife global

Пока ещё не ввели квоты и прочие ограничения, а у вас есть огромное желание и, главное, возможность посетить Бали, то полезную информацию об отдыхе и жизни на острове можно найти здесь:
https://relifeglobal.org/articles/countries-idn/sort-new
и здесь: https://relifeglobal.org/posts/2769-daidzest-poleznyx-postov-po-indonezii-v-relife-viki-i-gaide

ReLife
ReLife
relifeglobal.org
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1 комментарий
Вадим Д.

Вот тебе и #сказочноебали.

Кто-то просто отдыхает, а там обсуждают, на секунду, направления развитие острова на ближайшие сто лет. Сто, Карл!

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Kate

А ты уже собрался?))) ну в Кисловодск съездишь 😅😂

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19 комментариев
Vitaliy O

Не представляю как можно запланировать поездку на отдых за год (
В моем личном случае такие поездки планируются (покупаются билеты и бронируются гостиницы) по дороге в аэропорт )))

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DRUid

я вообще не планирую. проснулся, захотел к обеду в путешествие, собрал рюкзачок и погнал

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15 комментариев
Фоксик

Вполне нормально. Во многих компаниях на отпуск пишешь примерно за год.

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Михаил Барабаш

Для семей с детьми - вполне. С учетом того, что ранние бронирования сильно дешевле

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4 комментария
Владимир Покуц

Ну большинство людей так и делают на самом деле. Не прям за год конечно, это уже чуть перебор. Но за полгода точно.
Может попозже сделают правила чуть мягче.

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1 комментарий
Андрей Лис

*удобно, наверное* по дороге бронировать гостиницы, покупать билеты

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1 комментарий
Ware Wow

Серьезная поездка вполне, или если очень хочется, если знаешь, что поедешь.

Но вообще у них так кукуха немного поехала.
Не, если хотят сохранить девственную природу, сделать там что-то элитарное, то в принципе подход может и нормальный.

Но без понимания цели, все их последние движения выглядят странновато.

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Yola

Почти каждый второй немец планирует отдых за 6-12 мес до поездки)

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Anton Grushko

Просто напомню, что выборы губернатора пройдут в этом году, а популизм — эффективная стратегия в политике.

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Roman Hmelevsky

Это, если что, сомнительная стратегия снискать популярность на острове, где очень многие живут на сдачу жилья тем же туристам и в туристической отрасли, которую ув. губернатор планирует фактически заморозить.

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8 комментариев
Созвонова

Тогда все становится чуть логичнее)

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DRUid

Правильно, нужно вообще запретить доступ нищебродов не только на бАли, приезжают без денег, ни какого бизнеса на них не построить. Только портят всю статистику.

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Dmitry Baychapanov

Так и думают Балийцы)

Когда заебись - нахер нужны туристы, которые не тратят 10к баксов в неделю.
А потом начинается - вулкан, землетрясения, ковид и прочая ерунда. Балийцы живут одним днем - сегодня. Что будет завтра - посмотрим. Что было вчера - (когда наши помогали в ковидное время местным) - тоже забыли. Цитата - "Ну и что, что вы помогали когда мы с голоду дохли, сейчас же не ковид)" .

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12 комментариев
Елена К

а сами балийцы богатые люди?)

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1 комментарий
Порфирий

27 из 100 - большинство в какой математической системе? Вообще надо не количественные квоты вводить, а качественные: если нет нет 100 000 долларов иди в жопу

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Константин Сулугуни

Я бы ещё не пускал на Бали некрасивых людей и толстых

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8 комментариев
Антон Большаков

Депортированы 101 человек, большинство из России.
27 из 101 = >25% от всех граждан других стран.
Вполне логичное умозаключение в тексте.

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Ave Ave
27 из 100 - большинство в какой математической системе?

А что не так?

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1 комментарий
Мигель Маркин

Все норм в математической системе. 27 из 100 это реал много)

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1 комментарий
Maxim Demin
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Olga Barinova

правильно,чем еще заниматься

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Ivan Emelianov

Не понимаю, зачем продолжают освещать инициативы этого популиста. Чтобы были понятнее, политическая программа этого губернатора, 5 лет назад, была под лозунгом типо «make Bali great again”, он хотел пускать только «качественных» туристов и сохранить айдентити острова. 5 лето прошло, ничего не сделано, скоро новые выборы, доставили старую полит программу.
Все прошлые его инициативы даже обсуждать в Джакарте не стали, чувак просто очки зарабатывает у избирателей.
К сожалению, общественный нарративн сейчас построен на ненависти ко всем туристам (не только к русским), люди с удовольствие во всех проблемах обвиняют «белых колонизаторов», власть юзает это как может.

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Данила Коновалов

«Губернатор Бали» - такое ощущение, что еще одну область присоединили.

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Dmitry Baychapanov

Там отдельный персонаж, постоянно думы думает, как оставить на острове только владельцев феррари и вертолетов)

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1 комментарий
DRUid

обязательно бахнем, но не сейчас

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Куртуазный маньерист

Зачем так всё сложно с квотами? Достаточно поднять цены на отели. Туристов будет меньше, а денег столько же или даже больше.

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Хозяин

Ты мыслишь как бизнесмен, а он мыслит как бюрократ.

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2 комментария
hakhagmon

причем тут отели? речь не о туристах как таковых, а тех кто приехал маткой дышать и живут они на виллах

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14 комментариев
Roman Hmelevsky

Верно. Идея от создателя бизнес-плана "чтобы корова меньше ела и больше давала молока ее надо меньше кормить и чаще доить"

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Георгий Хромченко

Для этого надо создавать условия для бизнеса.

Например - обязательная страховка для езды на байке. Обязательные местные права при нахождении больше какого-то срока. Вообщем есть где разгуляться, но так это же люди реально зарабатывать будут.

А тут - создаются условия для коррупции, типа какой-то контролер будет сидеть.

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Амбассадор Черноголовки

Это же насколько Бали заебали?

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Alex Flints

Да он там каждый месяц всякое придумывает, а ему отказывают. Забейте.

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Дмитрий Абрамов

массовый туризм это деньги, зачем отказываться

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Вадим Д.

Это ещё и масса косячников и рост какой-никакой преступности.

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2 комментария
Vitaly Ya

Мультик из золотой антилопы, нужно больше золота.

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александр сухоруков

"Тогда же иностранцам из-за череды ДТП запретили арендовать мотоциклы на острове — теперь они должны пользоваться теми видами транспорта, которые подготовлены туристическими службами." - откуда вы берёте эти новости? Бред же полный. Улетел от туда неделю назад, ни каких проблем для иностранцев водить байки или машины - нет!

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Камаз Узбеков

Там слово потерялось в формулировке: предложили, а не запретили. С Индонезии отряд недавно пригнали искать тех, кто ведет нелегально бизнес. То есть по обычным визам, а не по китас и прочему. Они мониторят баличат и прочие большие форумы/чаты и проводят облавы.

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8 комментариев
Иван Емельянцев

Автору приснилось)
Сам отсюда и подтверждаю

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4 комментария
Дмитрий Тихонов

Евгения, пожалуйста проверяйте информацию, иностранцам не запретили арендовать мотоциклы/скутеры.

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Sam Esq

Бали для балийцев! Бали не резиновый!

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Ирина Дмитриенко

Видимо, это сарказм. Но я вижу в этом сарказме большую долю истины.

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Алексей Морозов

Большинство из них — россияне.
Ну тут даже не удивительно

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Boris Kuzmin

По идее губернатор бали решает примерно ничего в миграционной политике Индонезии.

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Boris Kuzmin

Зачастую он просто громко кричит, чтобы "реагировать" на события и ублажать балийских избирателей.

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Dennis Gabriel

они бы свои проблемы на Бали решили, с таксистами, мафией "гидов" на вулканах и т.д.

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Георгий Хромченко

Так он хочет чтобы мафии местной было больше и по любому поводу.

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Император Нолимоций

Так круто, когда из-за самых хитрых на свете мам из самолета пузожителей или самых предприимчивых хакеров системы, которые работают на острове незаконно, натягивают всех. А уж какая гордость за сограждан берет — прям до слёз.

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Максим Степанов

Это их реальное Бали

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Кибергадалка

Губернатор Бали владеет магической силой, но даже он не может предсказать, как на его предложение о квотах для туристов отреагирует потусторонний мир

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Егор Климов

0.05% нарушителей из России...ай-ай-ай, какая проблема! Конечно, это очень весомый повод. Губернатор бали не цукерман случайно?

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Титов Максим

Этот придурок стабильно раз в месяц себе в ногу стреляет.
С их безумным уровнем коррупции все квоты будут бронироваться заранее и в последствии перепродаваться. Далее - что есть турист? Человек прилетевший в денпасар? Ну вон ламбок рядом, ява не далеко.
Остров превратился после ковида в грязную помойку с трафиком 24/7 и сейчас едут туда наверно только инстатёлки, которым хештег геолокации важнее всего на свете.

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screpka vpeske

первое место по преступлениям на Бали / Тайланде - Русские.

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Roman Hmelevsky

Нет. В Таиланде - китайцы.

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1 комментарий
Денис Пихаров

Ну поехали на Ломбок да и всё

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Turin

Ох и посетим мы это сказочное Бали!

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Мия Сергеева

депортация на родину?

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Георгий Хромченко

Выглядит так что чувак переоценивает ценность управляемой територии, и слегка не понимает что происходит.

У местных точно работы не прибавится, вот и все.

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Григорий Красильников
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Aleks B

наебали на бали

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Денис Артемов

Скоро похоже и Таиланд к ним присоединится

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Black7

Жалкое Бали

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Максим Степанов

Хотят создать сказочное Бали

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Aleksei M

Инвест климат! а кто-то там вкладывает миллионы долларов в строительства апартаментов. Вот инвесторам подарочек прилетит знатный если введут ограничения

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Виктория Коц

Это же как нужно задолбать, чтоб остров ввел квоты для туристов

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Семён Маслов

Кровь горячая, вот и любят исполнить, не у себя же дома гадят)

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DRUid

Всё схвачено полюбас. Если вводят квоты на определенную категорию, значит переправляют, так сказать, в другое русло, тобишь на другие курорты. Возможно даже, как раз не для улучшения бизнеса, а как в том числе. как воздействие на местных предпринимателей. Чтобы протолкнуть свою политику...

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Carnivora

Как ввели, так и отменят. В Тае отменили за одни сутки какую-то хренотень =) Сейчас бы туристический регион от дохода закрывать, с ума сошли, ахах.

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Георгий Хромченко

Видимо из-за войны и окончания пандемии ломанулось такое количество народа, что они решили что держать бога за яйца и можно начинать сжимать )

как только война закончится - половина оттуда уедет.

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Ирина Дмитриенко

С точки зрения политики и администрирования хорошо понятны мотивы такого решения. Я бы тоже так поступила будь я на месте властей.

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Комментарий удален модератором

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Тимоха

«из-за нарушений визового режима»
Представляю на самом деле какое количество в итоге просирают даты визы и остаются подольше. Поэтому вполне логично)

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Roman Hmelevsky

"Нарушения визового режима" это нелегальная работа по турвизам.

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Куча мен

увидел, что русские поперли, чего-бы не поживиться на козлах

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Богдан Щедров

Опять квоты, ограничения. Что ж такое))

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Шишка
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Галина Захарова

"в перспективе — на ближайшие сто лет"-вот это я понимаю,чтобы уж не мелочиться ,сразу бахнуть квоты на долго

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US immigrant

Судя по тому что даже в пик отели не хиты битком это очередной высер местных законодателей который дальше бумаги не уйдет

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Эвелина Андреева

Всего на Бали, по его оценке, находится 50 тысяч россиян.
Ну достаточно много там находится

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Solodkin Denis

"Систему квот решили ввести из-за большого количества нарушений со стороны иностранцев"-зачем придумывать квоты ,достаточно издать законы ,которые будут пресекать преступления и лишние вольности со стороны иностранцев,а Бали как я знаю держится на туризме,хотя могу ошибаться

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Виталий Лукьянченко

Вольности типа жить в 1 номере без печати в паспорте, ага

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Melissa Mata

27 человек на 50 тысяч - это нет ничто.

А губернатор Бали никак не хочет прокомментировать нападения местных воришек на иностранцев? К примеру, граждан России?

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Яков Матвеенко

Так они же живут на туризме по сути? Пилят сук на котором сидят?

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Татьяна Синеговиц

Это же надо- какой резиновый остров. И такой начальник злой🤣. Куда пропала Ваша гостеприимная улыбка?
Заелись батенька, заелись и завелись $$$$$$$$$

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Виталий Лукьянченко

А может они просто нахер пойдут?
Во время ковида без туристов что-то они от счастья не прыгали, насколько я помню.
А сейчас воздух свободы жопу защекотал я смотрю

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