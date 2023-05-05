Губернатор Бали предложил ввести квоты для туристов — из-за нарушений со стороны иностранцев Статьи редакции
Большинство из них — россияне.
- Предложение озвучил губернатор Бали Вайан Костер, пишет местное издание detikNews. Идею рассмотрят на семинаре, где будут обсуждать направления развития острова на ближайшие сто лет.
- Систему квот решили ввести из-за большого количества нарушений со стороны иностранцев. По словам Костера, с января 2023 года из Индонезии депортировали 101 гражданина других стран, «большинство из них» (27 человек) — из России. Всего на Бали, по его оценке, находится 50 тысяч россиян.
- Бали хочет отказаться от политики «массового туризма», внедрив систему квот: в перспективе — на ближайшие сто лет.
- Костер добавил, что сейчас ведёт переговоры с Индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов и другими заинтересованными сторонами. По его идее, туристы будут становиться в очередь на въезд заранее: регистрироваться придётся как минимум за год до поездки.
- В марте 2023 губернатор Бали уже предлагал отменить упрощённую выдачу виз для россиян и украинцев — из-за нарушений визового режима. Тогда же иностранцам из-за череды ДТП запланировали запретить арендовать мотоциклы на острове — чтобы они пользовались теми видами транспорта, которые подготовлены туристическими службами.
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Пока ещё не ввели квоты и прочие ограничения, а у вас есть огромное желание и, главное, возможность посетить Бали, то полезную информацию об отдыхе и жизни на острове можно найти здесь:
https://relifeglobal.org/articles/countries-idn/sort-new
и здесь: https://relifeglobal.org/posts/2769-daidzest-poleznyx-postov-po-indonezii-v-relife-viki-i-gaide
Вот тебе и #сказочноебали.
Кто-то просто отдыхает, а там обсуждают, на секунду, направления развитие острова на ближайшие сто лет. Сто, Карл!
А ты уже собрался?))) ну в Кисловодск съездишь 😅😂
Не представляю как можно запланировать поездку на отдых за год (
В моем личном случае такие поездки планируются (покупаются билеты и бронируются гостиницы) по дороге в аэропорт )))
я вообще не планирую. проснулся, захотел к обеду в путешествие, собрал рюкзачок и погнал
Вполне нормально. Во многих компаниях на отпуск пишешь примерно за год.
Для семей с детьми - вполне. С учетом того, что ранние бронирования сильно дешевле
Ну большинство людей так и делают на самом деле. Не прям за год конечно, это уже чуть перебор. Но за полгода точно.
Может попозже сделают правила чуть мягче.
*удобно, наверное* по дороге бронировать гостиницы, покупать билеты
Серьезная поездка вполне, или если очень хочется, если знаешь, что поедешь.
Но вообще у них так кукуха немного поехала.
Не, если хотят сохранить девственную природу, сделать там что-то элитарное, то в принципе подход может и нормальный.
Но без понимания цели, все их последние движения выглядят странновато.
Почти каждый второй немец планирует отдых за 6-12 мес до поездки)
Просто напомню, что выборы губернатора пройдут в этом году, а популизм — эффективная стратегия в политике.
Это, если что, сомнительная стратегия снискать популярность на острове, где очень многие живут на сдачу жилья тем же туристам и в туристической отрасли, которую ув. губернатор планирует фактически заморозить.
Тогда все становится чуть логичнее)
Правильно, нужно вообще запретить доступ нищебродов не только на бАли, приезжают без денег, ни какого бизнеса на них не построить. Только портят всю статистику.
Так и думают Балийцы)
Когда заебись - нахер нужны туристы, которые не тратят 10к баксов в неделю.
А потом начинается - вулкан, землетрясения, ковид и прочая ерунда. Балийцы живут одним днем - сегодня. Что будет завтра - посмотрим. Что было вчера - (когда наши помогали в ковидное время местным) - тоже забыли. Цитата - "Ну и что, что вы помогали когда мы с голоду дохли, сейчас же не ковид)" .
а сами балийцы богатые люди?)
27 из 100 - большинство в какой математической системе? Вообще надо не количественные квоты вводить, а качественные: если нет нет 100 000 долларов иди в жопу
Я бы ещё не пускал на Бали некрасивых людей и толстых
Депортированы 101 человек, большинство из России.
27 из 101 = >25% от всех граждан других стран.
Вполне логичное умозаключение в тексте.
А что не так?
Все норм в математической системе. 27 из 100 это реал много)
правильно,чем еще заниматься
Не понимаю, зачем продолжают освещать инициативы этого популиста. Чтобы были понятнее, политическая программа этого губернатора, 5 лет назад, была под лозунгом типо «make Bali great again”, он хотел пускать только «качественных» туристов и сохранить айдентити острова. 5 лето прошло, ничего не сделано, скоро новые выборы, доставили старую полит программу.
Все прошлые его инициативы даже обсуждать в Джакарте не стали, чувак просто очки зарабатывает у избирателей.
К сожалению, общественный нарративн сейчас построен на ненависти ко всем туристам (не только к русским), люди с удовольствие во всех проблемах обвиняют «белых колонизаторов», власть юзает это как может.
«Губернатор Бали» - такое ощущение, что еще одну область присоединили.
Там отдельный персонаж, постоянно думы думает, как оставить на острове только владельцев феррари и вертолетов)
обязательно бахнем, но не сейчас
Зачем так всё сложно с квотами? Достаточно поднять цены на отели. Туристов будет меньше, а денег столько же или даже больше.
Ты мыслишь как бизнесмен, а он мыслит как бюрократ.
причем тут отели? речь не о туристах как таковых, а тех кто приехал маткой дышать и живут они на виллах
Верно. Идея от создателя бизнес-плана "чтобы корова меньше ела и больше давала молока ее надо меньше кормить и чаще доить"
Для этого надо создавать условия для бизнеса.
Например - обязательная страховка для езды на байке. Обязательные местные права при нахождении больше какого-то срока. Вообщем есть где разгуляться, но так это же люди реально зарабатывать будут.
А тут - создаются условия для коррупции, типа какой-то контролер будет сидеть.
Это же насколько Бали заебали?
Да он там каждый месяц всякое придумывает, а ему отказывают. Забейте.
массовый туризм это деньги, зачем отказываться
Это ещё и масса косячников и рост какой-никакой преступности.
Мультик из золотой антилопы, нужно больше золота.
"Тогда же иностранцам из-за череды ДТП запретили арендовать мотоциклы на острове — теперь они должны пользоваться теми видами транспорта, которые подготовлены туристическими службами." - откуда вы берёте эти новости? Бред же полный. Улетел от туда неделю назад, ни каких проблем для иностранцев водить байки или машины - нет!
Там слово потерялось в формулировке: предложили, а не запретили. С Индонезии отряд недавно пригнали искать тех, кто ведет нелегально бизнес. То есть по обычным визам, а не по китас и прочему. Они мониторят баличат и прочие большие форумы/чаты и проводят облавы.
Автору приснилось)
Сам отсюда и подтверждаю
Евгения, пожалуйста проверяйте информацию, иностранцам не запретили арендовать мотоциклы/скутеры.
Бали для балийцев! Бали не резиновый!
Видимо, это сарказм. Но я вижу в этом сарказме большую долю истины.
Большинство из них — россияне.
Ну тут даже не удивительно
По идее губернатор бали решает примерно ничего в миграционной политике Индонезии.
Зачастую он просто громко кричит, чтобы "реагировать" на события и ублажать балийских избирателей.
они бы свои проблемы на Бали решили, с таксистами, мафией "гидов" на вулканах и т.д.
Так он хочет чтобы мафии местной было больше и по любому поводу.
Так круто, когда из-за самых хитрых на свете мам из самолета пузожителей или самых предприимчивых хакеров системы, которые работают на острове незаконно, натягивают всех. А уж какая гордость за сограждан берет — прям до слёз.
Это их реальное Бали
Губернатор Бали владеет магической силой, но даже он не может предсказать, как на его предложение о квотах для туристов отреагирует потусторонний мир
0.05% нарушителей из России...ай-ай-ай, какая проблема! Конечно, это очень весомый повод. Губернатор бали не цукерман случайно?
Этот придурок стабильно раз в месяц себе в ногу стреляет.
С их безумным уровнем коррупции все квоты будут бронироваться заранее и в последствии перепродаваться. Далее - что есть турист? Человек прилетевший в денпасар? Ну вон ламбок рядом, ява не далеко.
Остров превратился после ковида в грязную помойку с трафиком 24/7 и сейчас едут туда наверно только инстатёлки, которым хештег геолокации важнее всего на свете.
первое место по преступлениям на Бали / Тайланде - Русские.
Нет. В Таиланде - китайцы.
Ну поехали на Ломбок да и всё
Ох и посетим мы это сказочное Бали!
депортация на родину?
Выглядит так что чувак переоценивает ценность управляемой територии, и слегка не понимает что происходит.
У местных точно работы не прибавится, вот и все.
наебали на бали
Скоро похоже и Таиланд к ним присоединится
Жалкое Бали
Хотят создать сказочное Бали
Инвест климат! а кто-то там вкладывает миллионы долларов в строительства апартаментов. Вот инвесторам подарочек прилетит знатный если введут ограничения
Это же как нужно задолбать, чтоб остров ввел квоты для туристов
Кровь горячая, вот и любят исполнить, не у себя же дома гадят)
Всё схвачено полюбас. Если вводят квоты на определенную категорию, значит переправляют, так сказать, в другое русло, тобишь на другие курорты. Возможно даже, как раз не для улучшения бизнеса, а как в том числе. как воздействие на местных предпринимателей. Чтобы протолкнуть свою политику...
Как ввели, так и отменят. В Тае отменили за одни сутки какую-то хренотень =) Сейчас бы туристический регион от дохода закрывать, с ума сошли, ахах.
Видимо из-за войны и окончания пандемии ломанулось такое количество народа, что они решили что держать бога за яйца и можно начинать сжимать )
как только война закончится - половина оттуда уедет.
С точки зрения политики и администрирования хорошо понятны мотивы такого решения. Я бы тоже так поступила будь я на месте властей.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
«из-за нарушений визового режима»
Представляю на самом деле какое количество в итоге просирают даты визы и остаются подольше. Поэтому вполне логично)
"Нарушения визового режима" это нелегальная работа по турвизам.
увидел, что русские поперли, чего-бы не поживиться на козлах
Опять квоты, ограничения. Что ж такое))
"в перспективе — на ближайшие сто лет"-вот это я понимаю,чтобы уж не мелочиться ,сразу бахнуть квоты на долго
Судя по тому что даже в пик отели не хиты битком это очередной высер местных законодателей который дальше бумаги не уйдет
Всего на Бали, по его оценке, находится 50 тысяч россиян.
Ну достаточно много там находится
"Систему квот решили ввести из-за большого количества нарушений со стороны иностранцев"-зачем придумывать квоты ,достаточно издать законы ,которые будут пресекать преступления и лишние вольности со стороны иностранцев,а Бали как я знаю держится на туризме,хотя могу ошибаться
Вольности типа жить в 1 номере без печати в паспорте, ага
27 человек на 50 тысяч - это нет ничто.
А губернатор Бали никак не хочет прокомментировать нападения местных воришек на иностранцев? К примеру, граждан России?
Так они же живут на туризме по сути? Пилят сук на котором сидят?
Это же надо- какой резиновый остров. И такой начальник злой🤣. Куда пропала Ваша гостеприимная улыбка?
Заелись батенька, заелись и завелись $$$$$$$$$
А может они просто нахер пойдут?
Во время ковида без туристов что-то они от счастья не прыгали, насколько я помню.
А сейчас воздух свободы жопу защекотал я смотрю