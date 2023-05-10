Миграция
Маша Цепелева

Великобритания в 2022 году оформила россиянам в пять раз больше виз Global Talent, чем в 2021-м Статьи редакции

Количество оформленных «виз талантов» в США увеличилось почти в два раза год к году.

  • В 2022 году США выдали россиянам 445 виз типа О-1, сообщило РБК со ссылкой на данные американского Госдепартамента данных. В 2020 году таких виз было 135, в 2021 году — 247. За первые два месяца 2023 года россиянам выдано 72 визы О-1.
  • Виза O-1 предназначена для иностранцев, «обладающих выдающимися способностями в науке, искусстве, образовании, бизнесе или спорте или продемонстрировавших выдающиеся достижения в кино- или телеиндустрии». С такой визой можно работать в США.
  • Великобритания с 2020 года выдаёт похожие Global Talent Visa. С ней можно жить и работать в стране до пяти лет. По данным британского МВД, в 2020 году россияне получили 34 такие визы, в 2021 году — 72, в 2022-м — 397. Данные по обеим странам включают только основного заявителя, но каждая виза позволяет получить её и на сопровождающих.
  • По данным сервиса Pressfeed, спрос на организацию публикаций, которые необходимы для подтверждения навыков при подаче документов, с февраля 2022 года вырос более чем в 15 раз — до в среднем семи обращений в месяц. На рынке пиара появилась отдельная услуга — подготовка пакета публикаций для визы, добавили в Pressfeed. Средняя стоимость пяти необходимых публикаций — около 150–200 тысяч рублей.
  • В сервисе для помощи в релокации Relocode получили 298 запросов по «визам талантов» в США и Великобританию за первый квартал 2023-го, за тот же период прошлого года — 141 запрос.
Лондон

#новость #визы #сша #великобритания

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32 комментария
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 Maksim Ziabkin

Не понял.. все же условия для удержания талантов созданы..

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Makar H

Не все! Ещё границы не закрыли...

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Андрей Иванов

Ну значит у нас наблюдается недержание талантов. Ничего, и это лечится.

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Вектореан Элон

Талантливый человек талантлив во всем, в том числе и в Великобритании.

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Ivan Boldyrev

Собеседование на визу Global Talent Великобритании:
- У вас высшее образование в какой области?
- Саратовской.

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Вася Пражкин

- +1 к юморному таланту, идем дальше, кем работаете?
- Никем
- А конкретно?
- Защита прав человека

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Ivan Boldyrev

У вас в последней строчке опечатка во фразе "Работаю прокремлёвским троллем", сэр.

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Makar H

Опять таланты разбегаются...
Наверное что-то нехорошее случилось...

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Eli

Это плохие таланты, нам только на пользу что они уехали

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Makar H

А-а-а...

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Ware Wow

@Маша Цепелева @Полина Лааксо

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и разрешил прямые рейсы в страну

Заманивает

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Алекс Р

Это взаимно, у Грузии то же сроки продлят с 360 дней в году, до 720, безвиз для россиян

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Ware Wow

Ого, круто. Главное, чтобы авиация теперь быстро договорилась. Дополнительный транзитный узел это очень кстати.

Ну и вообще безвизовая страна с прямым сообщением, рядом, недорогая, неплохое подспорье.

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Ware Wow

O-1 чего-то очень мало, я думал их гораздо больше дают.

А обычные визы в UK сейчас можно в РФ получить?

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Ребят вы издеваетесь?

Туристический дают.

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Милфхантер

Можно. Но денег на счетах нужно иметь прилично. И зарплату тоже нормальную. То есть раньше с зарплатой, эквивалентной 1-1.5к EUR давали только в путь, теперь далеко не факт.

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Alexey Hazoke

Псевдоталанты уехали, их не Россия интересовала, а где теплее и работать они не хотели, за прошедшие годы никаких открытий, они только мешали развитию из-за них мы не видели настоящие таланты. Остались те , кто что-то хотят и могут . (С) Минобрнауки

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Беженцы с TJ

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил золотую медаль имени Игоря Курчатова — одну из самых престижных наград Российской академии наук.

Ее вручают за выдающиеся работы в области ядерной физики и ядерной энергетики с 1962 года. В чем заключаются заслуги Кадырова перед ядерной физикой не уточняется. The Moscow Times (https://t.me/moscowtimes_ru/12675)

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Беженцы с TJ

Респект таким ученым-патриотам которые никуда не уехали и двигают науку россии вперед

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Ware Wow

Хочет и может

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Pavel Voronin

не, это другая медаль. Там их две. Одна за физику, другая за вклад в развитие в сам институт. Вот ему за последнее и выдали.
Но все равно забавно, каков вклад =)

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Алекс Р

Вроде как спонсирует на реке Аргун строительство ГРЭС

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ebanko

Отлично! Да отмените их вообще эти ваши визы! Да какой от них толк? Хотите пошлину? Кому платить? А тот кто хочет и так перейдет границу через дырку в заборе!
Свободу перемещения по планете Земля!

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Вадим Д.

Как много теперь там талантливых россиян. Но на родине тоже немало осталось.

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Дмитрий Р.

Талантом можешь ты не быть, но либералом быть обязан 😁😁😁

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Вадим Д.

И чтобы не по-волчьи выть, пиши скорей: коммент заказан 🤣

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Виталий Воробьев

Национальная программа по развитию талантов в действии.

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Makar H

Ага вспомнилось...
Дорогая я в Лондоне! Здесь смог!

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Denis Bystruev

«Лучше бы ты дома смог...»

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Федор Русаков
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Ненавижу Лицемеров

тупые и нищие россияне выехав за границу не только смогли ощутимо увеличить ВВП нескольких стран, но и качественно улучшить IQ Великобритании.

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Анна Зарепова

И грин-кард в Америку в этом году было больше обычного. 6 мая итоги подводили

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