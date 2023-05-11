Сербия «отложила» законопроект о выдаче гражданства после года работы в стране из-за давления Еврокомиссии — FT Статьи редакции
Газета связывает реакцию ЕС с резонансом, который проект вызвал в России. По её словам, после этого в Сербию прибыла новая волна мигрантов.
- Правительство Сербии отложило планы выдавать паспорта иностранцам, которые год проработали в местной компании, сообщила FT. В качестве причины газета называет давление со стороны Еврокомиссии. Последняя предупредила, что выдача документов «в рамках схем гражданства за инвестиции» представляет повышенный риск внутренней безопасности и внешней политике стран-членов ЕС.
- ЕК заявила, что может приостановить безвизовый режим с Сербией, если та примет закон, и напомнила, что ещё в 2022 году выдавала властям «чёткие рекомендации» о том, что от таких схем стоит воздержаться.
- Европейские регуляторы давно пытаются вынудить Белград принять санкции в отношении России, запретить прямые авиарейсы в страну, а также ограничить возможности российских физ- и юрлиц, которые действуют в обход западных санкций и в частности туристических запретов. Однако попытки ни к чему не приводили, пишет FT.
- На этот раз советник сербского правительства сказал, что законопроект находился в разработке и был «не больше чем просто предложением», которое правительство не успело принять. По мнению опрошенных газетой экспертов, инициативу, скорее всего, отзовут.
- Обычно, если ЕК высказывает отрицательный настрой, Сербии становится трудно настоять на принятии закона, говорит один из собеседников. К тому же в данном случае страна рискует потерять безвизовый доступ к европейским государствам, чего и так с трудом добилась к 2009 году, замечает газета.
- 30 марта 2023 года Министерство внутренних дел Сербии опубликовало проект изменений в закон о получении местного гражданства. Согласно ему, подать заявление смогут те, кто по ВНЖ прожил в Сербии год, подтвердил документы о высшем или среднем образовании в местных органах и официально проработал год в сербской компании.
- Правительство отмечало, что это поможет «искоренить безгражданство», уменьшить количество «юридически невидимых лиц» и «привлечь высококвалифицированные кадры и представителей дефицитных профессий».
- По данным сербского МВД, с 24 февраля по 2 ноября 2022 года в стране зарегистрировались 140 тысяч россиян и 22,7 тысячи украинцев. В марте 2023 года россияне подали около 4000 заявок о разрешении на работу в Сербии — это 80% от общего числа.
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Печально, конечно, но если кто-то всё же планирует переезд в Сербию, то в этих постах можно найти полезную информацию о требованиях для въезда в страну, как подать заявление на рабочую визу, и сколько надо денег для жизни в Сербии:
1. https://relifeglobal.org/posts/810-kak-inostrancu-priexat-v-serbiiu
2. https://relifeglobal.org/posts/1010-kak-podat-zaiavlenie-na-rabocuiu-vizu-v-serbiiu
3. https://relifeglobal.org/posts/3330-skolko-neobxodimo-deneg-dlia-zizni-v-serbii
«Отложила» = отменила, чего уж там.ЕК выдавала властям «чёткие рекомендации»
отличный пример новояза.
Да это было бы фантастикой, нереальные условия изначально
рекомендации, если хотят остаться в ЕС
давно они там?
Исходя из этой логики, то и гопник в подворотне просто рекомендует отдать телефон, дабы повысить степень "внутренней безопасности")
В смысле, безвиз? Они же пока только кандидаты в, так сказать, члены.
Гражданство за год звучало бы как сказка, даже до февраля 22 года.
Я вот не понимаю смысла этих санкций, люди, которые уехали и хотят начать новую жизнь, почему им ставят палки в колеса? Как это поможет?
на деле им пох.
немцы вон открыто парней высылают, типа "может скрыться от мобилизации, не надо от нее скрываться".
вспомните как они даже еврейских беженцев не хотели принимать, обрекая людей на страшную смерть.
Потому что своя хата с краю, это к вопросу о том, что для большинства (независимо от страны) малейшие риски для себя важнее того, что происходит и происходило. Курок же сами не спускают.
Шпионы
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В прошлом году знакомая перехала в Белград. С семьей из трех человек. Купили там квартиру. Радовались жизни. Вероятно, хотели там легализоваться. И вот такой "подарок" от братушек.
Ну в целом получат гражданство спустя 5 лет. Про год - это изначально было как сказка какая-то :)
От "братушек" 🤣
Ехал братка через брата
Видит братка в брате брата
Сунул братка брата брату
Брат за брата, брат за брата!
"братушки" тут жертвы Брюсселя
Типичный евросовок
Видимо их напрягают бывшие россияне с местными гражданствами, марширующие на 9 мая с табличками "можем повторить"
Ага, именно такие ведь и уезжали, да? Верно вам выше писали про удивительные способности подгонять действительное под желаемое
Официальный ответ Еврокомиссии :
"Because fuck you, that's why".
очередной удар в спину по дорогим россиянам
Гражданство за год? Это просто как будто бы решили подарить человеку спорткар за просто так, но потом передумали. Удар в псину - это когда ВНЖ аннулируют по надуманной причине (по факту - из-за гражданства).
что ж, даже маленькая надежда и не таилась в груди
Каков ужас! Честно слово, как прочитал, ещё пару минут прибывал в ужасе, что за это взялись СПУСТЯ ГОД. Еврокомиссия правильно поступила.
Я когда нибудь увижу в этом десятилетии, когда политики по обе стороны не будут нести хуйню даже в бытовом уровне?
там же отрицательная селекция
это профессия такая. а народы всего мира проглатывают.
управлять должны опытные менеджеры, предприниматели.
Ну почему то в середине нулевых и десятых эта отрицательная селекция приостановила действие? Такими темпами, скоро будем как деды орать "раньше было лучше" и "даешь новый срок Меркель"
что то было лучше, что то хуже.
свобода в России была только при Ельцине.
всего 8 лет. вообще во всей истории.
Очевидно же, что никто не ставит на проигравшую сторону, кроме Грузии)
Не ну кто бы мог подумать! Думали ж просто набросить на вентилятор, а они и правда поверили и приехали!