Миграция
Полина Лааксо

Сербия «отложила» законопроект о выдаче гражданства после года работы в стране из-за давления Еврокомиссии — FT Статьи редакции

Газета связывает реакцию ЕС с резонансом, который проект вызвал в России. По её словам, после этого в Сербию прибыла новая волна мигрантов.

  • Правительство Сербии отложило планы выдавать паспорта иностранцам, которые год проработали в местной компании, сообщила FT. В качестве причины газета называет давление со стороны Еврокомиссии. Последняя предупредила, что выдача документов «в рамках схем гражданства за инвестиции» представляет повышенный риск внутренней безопасности и внешней политике стран-членов ЕС.
  • ЕК заявила, что может приостановить безвизовый режим с Сербией, если та примет закон, и напомнила, что ещё в 2022 году выдавала властям «чёткие рекомендации» о том, что от таких схем стоит воздержаться.
  • Европейские регуляторы давно пытаются вынудить Белград принять санкции в отношении России, запретить прямые авиарейсы в страну, а также ограничить возможности российских физ- и юрлиц, которые действуют в обход западных санкций и в частности туристических запретов. Однако попытки ни к чему не приводили, пишет FT.
  • На этот раз советник сербского правительства сказал, что законопроект находился в разработке и был «не больше чем просто предложением», которое правительство не успело принять. По мнению опрошенных газетой экспертов, инициативу, скорее всего, отзовут.
  • Обычно, если ЕК высказывает отрицательный настрой, Сербии становится трудно настоять на принятии закона, говорит один из собеседников. К тому же в данном случае страна рискует потерять безвизовый доступ к европейским государствам, чего и так с трудом добилась к 2009 году, замечает газета.
Источник: Conde Nast Traveler
  • 30 марта 2023 года Министерство внутренних дел Сербии опубликовало проект изменений в закон о получении местного гражданства. Согласно ему, подать заявление смогут те, кто по ВНЖ прожил в Сербии год, подтвердил документы о высшем или среднем образовании в местных органах и официально проработал год в сербской компании.
  • Правительство отмечало, что это поможет «искоренить безгражданство», уменьшить количество «юридически невидимых лиц» и «привлечь высококвалифицированные кадры и представителей дефицитных профессий».
  • По данным сербского МВД, с 24 февраля по 2 ноября 2022 года в стране зарегистрировались 140 тысяч россиян и 22,7 тысячи украинцев. В марте 2023 года россияне подали около 4000 заявок о разрешении на работу в Сербии — это 80% от общего числа.

#новость #сербия #гражданство

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33 комментария
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 ReLife global

Печально, конечно, но если кто-то всё же планирует переезд в Сербию, то в этих постах можно найти полезную информацию о требованиях для въезда в страну, как подать заявление на рабочую визу, и сколько надо денег для жизни в Сербии:
1. https://relifeglobal.org/posts/810-kak-inostrancu-priexat-v-serbiiu
2. https://relifeglobal.org/posts/1010-kak-podat-zaiavlenie-na-rabocuiu-vizu-v-serbiiu
3. https://relifeglobal.org/posts/3330-skolko-neobxodimo-deneg-dlia-zizni-v-serbii

ReLife
ReLife
relifeglobal.org
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Вадим Д.

«Отложила» = отменила, чего уж там.

ЕК выдавала властям «чёткие рекомендации»

отличный пример новояза.

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Ware Wow

Да это было бы фантастикой, нереальные условия изначально

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Похер

рекомендации, если хотят остаться в ЕС

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asdf asdf

давно они там?

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Юрий Брильков

Исходя из этой логики, то и гопник в подворотне просто рекомендует отдать телефон, дабы повысить степень "внутренней безопасности")

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Вадим Д.

В смысле, безвиз? Они же пока только кандидаты в, так сказать, члены.

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Data

Гражданство за год звучало бы как сказка, даже до февраля 22 года.

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Anastasia Degtyareva

Я вот не понимаю смысла этих санкций, люди, которые уехали и хотят начать новую жизнь, почему им ставят палки в колеса? Как это поможет?

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Ware Wow

на деле им пох.
немцы вон открыто парней высылают, типа "может скрыться от мобилизации, не надо от нее скрываться".

вспомните как они даже еврейских беженцев не хотели принимать, обрекая людей на страшную смерть.

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jonewayne

Потому что своя хата с краю, это к вопросу о том, что для большинства (независимо от страны) малейшие риски для себя важнее того, что происходит и происходило. Курок же сами не спускают.

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Londe san

Шпионы

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Михаил Горчаков

В прошлом году знакомая перехала в Белград. С семьей из трех человек. Купили там квартиру. Радовались жизни. Вероятно, хотели там легализоваться. И вот такой "подарок" от братушек.

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just a.

Ну в целом получат гражданство спустя 5 лет. Про год - это изначально было как сказка какая-то :)

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Игрок

От "братушек" 🤣

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just a.

Ехал братка через брата
Видит братка в брате брата
Сунул братка брата брату
Брат за брата, брат за брата!

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Владимир Перепелица

"братушки" тут жертвы Брюсселя

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Владимир Перепелица

Типичный евросовок

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Денис Демидов

Видимо их напрягают бывшие россияне с местными гражданствами, марширующие на 9 мая с табличками "можем повторить"

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aaa bbb

Ага, именно такие ведь и уезжали, да? Верно вам выше писали про удивительные способности подгонять действительное под желаемое

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Anton K

Официальный ответ Еврокомиссии :
"Because fuck you, that's why".

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Ксения Евсюкова
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Амбассадор Черноголовки
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Aleks B

очередной удар в спину по дорогим россиянам

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jonewayne

Гражданство за год? Это просто как будто бы решили подарить человеку спорткар за просто так, но потом передумали. Удар в псину - это когда ВНЖ аннулируют по надуманной причине (по факту - из-за гражданства).

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anri

что ж, даже маленькая надежда и не таилась в груди

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Londe san

Каков ужас! Честно слово, как прочитал, ещё пару минут прибывал в ужасе, что за это взялись СПУСТЯ ГОД. Еврокомиссия правильно поступила.

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Allestor Klei

Я когда нибудь увижу в этом десятилетии, когда политики по обе стороны не будут нести хуйню даже в бытовом уровне?

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Ware Wow

там же отрицательная селекция
это профессия такая. а народы всего мира проглатывают.
управлять должны опытные менеджеры, предприниматели.

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Allestor Klei

Ну почему то в середине нулевых и десятых эта отрицательная селекция приостановила действие? Такими темпами, скоро будем как деды орать "раньше было лучше" и "даешь новый срок Меркель"

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Ware Wow

что то было лучше, что то хуже.
свобода в России была только при Ельцине.
всего 8 лет. вообще во всей истории.

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Paul Brezcuu

Очевидно же, что никто не ставит на проигравшую сторону, кроме Грузии)

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Вася Пражкин
после этого в Сербию прибыла новая волна мигрантов

Не ну кто бы мог подумать! Думали ж просто набросить на вентилятор, а они и правда поверили и приехали!

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