Испания и Италия выдали больше всего шенгенских виз россиянам в 2022 году — АТОР Статьи редакции
В пятёрку лидеров также вошла Финляндия, которая осенью того же года закрыла въезд для туристов из России.
- В 2022 году россияне подали 687 тысяч заявок на шенгенские визы, пишет Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на статистику отраслевой платформы SchengenVisaInfo. Лидерами по количеству выданных документов стали Испания, Италия, Финляндия и Греция.
- Консульство Испании в Москве оформило около 144 тысяч виз и отказало лишь 5,2%, в Санкт-Петербурге дипмиссия выдала ещё примерно 11 тысяч виз. Итальянская дипмиссия в упомянутых городах одобрила 103 тысячи заявок и отклонила 14 тысяч.
- Консульства Финляндии выдали в сумме более 105 тысяч виз, больше всего в Санкт-Петербурге — 82 тысячи. В сентябре 2022 года при этом страна заявила, что закроет въезд туристам и будет пускать только к близким родственникам, по гуманитарным визам и работе, а также для политического убежища, учёбы и лечения.
- В московском консульстве Франции россияне получили около 55 тысяч виз, а в греческих представительствах в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске — свыше 62 тысяч. В первом случае доля отказов составила 8,1%, во втором — 14,7-18% в зависимости от города.
- Самый большой процент отказов — у консульства Швеции в Москве: по 30,8%, или 4902 заявкам. Австрийская дипмиссия вынесла отрицательное решение в 27,8% случаев, а норвежская и германская — в 24% и 23% соответственно.
- 9 сентября 2022-го ЕС приостановил упрощённый визовый режим с Россией, а Еврокомиссия рекомендовала ужесточить выдачу виз тем, кто едет в страны ЕС без «существенной причины» — например, для туризма.
- С тех пор въезд россиянам с туристическими целями закрыли Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония. А Нидерланды, Дания, Бельгия и Словакия в принципе прекратили выдавать россиянам шенген, пишет АТОР.
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Испания сейчас действительно хорошо выдает визы, единственная проблема — запись в визовый центр для подачи заявки. Я также прошел через все это в прошлом октябре и таким образом полгода назад переехал в Мадрид. Потихоньку адаптируюсь и пишу о жизни в Испании в своем канале.
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В посольстве какой страны больше шансов получить мультивизу на максимальный срок?
Скорее всего Италия, Испания, Франция. Но это не точно
Вроде итальянцы дают только под даты поездки
Слышал что Франция но теперь максимум не 5 а 2 года
Моей маме французы 5 летний дали в конце 2022, но она по приглашению детей. Но это обычная туристическая виза С, так что все-такие на 5 есть
Франция, Испания, Италия, Греция (по убыванию шансов)
Испания норм. С осени 2022 получил два мультика на 3 и 3,5 месяца соответственно.
Разве это норм? Норм - это хотя бы на год.
ну 3 месяца это по сути разовый
По моему опыту Франция даёт больше всего срок
А что по записям в консульства или визовые центры?
Ну они всегда в этих лидерах и были, нет?
В лидерах всегда фины были, потом Эстония/Латвия, далее должна была следовать Греция.
всё время забываю про финнов и счастливых авто-петербуржцев)
Ну, учитывая, что на этом счастье и заканчивается, плюс его проредили, не такие уж и счастливые.
90% родственники чиновников?
А вот на волне разного – эти больше всего россиянам выдали и т.п., есть хоть кто-то, что выдал чего-то россиянам меньше, чем остальным? (-:
У нас столько россиян-то нет, сколько всем виз навыдавали.
Но это скорее всего "эффект низкой базы" пандемийных 2020-21. В 2023 ситуация будет в корне иная
Вроде бы Чехия приостановила выдачу туристических виз. Собственно, это есть в новости.
Да Чехия да, давно. Просто новостей на темы: россияне подняли экономику; получили в 100500 раз больше виз и т.д., очень уж много.
Так это же хорошо - хорошие новости.
Проявлю осторожный оптимизм (-:
Как минимум, Польша, страны Балтии. Проще говоря соседи РФ. Так же скорее всего Нидерланды
Тебе лишь бы поныть на плохих новостях? Надо высрать же комментарий, с нулем по теме.
Он на всех новостях ноет, не только на плохих. Шпионская нейросеть не иначе.
Тут еще вопрос, а речь только лишь про туристические визы С или рабочие, гуманитарные и пр D тоже попали в статистику?
Скорее всего только туристические
Греки стали давать ровно на дни отпуска. А в Кекова. Позор въезд на 6 часов. Ну чтоб они разорились уже совсем
В феврале получал испанскую, причем довольно быстро - была запись через неделю + саму визу сделали за неделю. Единственный минус в основном всем дают лишь на 3 месяца