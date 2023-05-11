Миграция
Полина Лааксо

Испания и Италия выдали больше всего шенгенских виз россиянам в 2022 году — АТОР Статьи редакции

В пятёрку лидеров также вошла Финляндия, которая осенью того же года закрыла въезд для туристов из России.

  • В 2022 году россияне подали 687 тысяч заявок на шенгенские визы, пишет Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на статистику отраслевой платформы SchengenVisaInfo. Лидерами по количеству выданных документов стали Испания, Италия, Финляндия и Греция.
  • Консульство Испании в Москве оформило около 144 тысяч виз и отказало лишь 5,2%, в Санкт-Петербурге дипмиссия выдала ещё примерно 11 тысяч виз. Итальянская дипмиссия в упомянутых городах одобрила 103 тысячи заявок и отклонила 14 тысяч.
  • Консульства Финляндии выдали в сумме более 105 тысяч виз, больше всего в Санкт-Петербурге — 82 тысячи. В сентябре 2022 года при этом страна заявила, что закроет въезд туристам и будет пускать только к близким родственникам, по гуманитарным визам и работе, а также для политического убежища, учёбы и лечения.
  • В московском консульстве Франции россияне получили около 55 тысяч виз, а в греческих представительствах в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске — свыше 62 тысяч. В первом случае доля отказов составила 8,1%, во втором — 14,7-18% в зависимости от города.
  • Самый большой процент отказов — у консульства Швеции в Москве: по 30,8%, или 4902 заявкам. Австрийская дипмиссия вынесла отрицательное решение в 27,8% случаев, а норвежская и германская — в 24% и 23% соответственно.
Источник: National Geographic Kids
  • 9 сентября 2022-го ЕС приостановил упрощённый визовый режим с Россией, а Еврокомиссия рекомендовала ужесточить выдачу виз тем, кто едет в страны ЕС без «существенной причины» — например, для туризма.
  • С тех пор въезд россиянам с туристическими целями закрыли Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония. А Нидерланды, Дания, Бельгия и Словакия в принципе прекратили выдавать россиянам шенген, пишет АТОР.

#новость #шенгенскаявиза #шенген

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31 комментарий
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 Владимир Брыксин

Испания сейчас действительно хорошо выдает визы, единственная проблема — запись в визовый центр для подачи заявки. Я также прошел через все это в прошлом октябре и таким образом полгода назад переехал в Мадрид. Потихоньку адаптируюсь и пишу о жизни в Испании в своем канале.

https://t.me/spain_simple

Испания простыми глазами
О жизни в Испании с юмором и со вкусом глазами IT-couple. Для связи @anya_sushok
t.me
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1 комментарий
Ware Wow

В посольстве какой страны больше шансов получить мультивизу на максимальный срок?

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Oleg

Скорее всего Италия, Испания, Франция. Но это не точно

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Ребят вы издеваетесь?

Вроде итальянцы дают только под даты поездки

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Anton K

Слышал что Франция но теперь максимум не 5 а 2 года

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Oleg

Моей маме французы 5 летний дали в конце 2022, но она по приглашению детей. Но это обычная туристическая виза С, так что все-такие на 5 есть

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Юрий Брильков

Франция, Испания, Италия, Греция (по убыванию шансов)

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Alex S

Испания норм. С осени 2022 получил два мультика на 3 и 3,5 месяца соответственно.

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Вася Пражкин
на 3 и 3,5 месяца соответственно

Разве это норм? Норм - это хотя бы на год.

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Ware Wow

ну 3 месяца это по сути разовый

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Микростефан

По моему опыту Франция даёт больше всего срок

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Felix

А что по записям в консульства или визовые центры?

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S1m0ne

Ну они всегда в этих лидерах и были, нет?

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Ivan Mart

В лидерах всегда фины были, потом Эстония/Латвия, далее должна была следовать Греция.

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S1m0ne

всё время забываю про финнов и счастливых авто-петербуржцев)

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Andrew Simon

Ну, учитывая, что на этом счастье и заканчивается, плюс его проредили, не такие уж и счастливые.

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Uwxan

90% родственники чиновников?

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Вадим Д.

А вот на волне разного – эти больше всего россиянам выдали и т.п., есть хоть кто-то, что выдал чего-то россиянам меньше, чем остальным? (-:
У нас столько россиян-то нет, сколько всем виз навыдавали.

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Oleg

Но это скорее всего "эффект низкой базы" пандемийных 2020-21. В 2023 ситуация будет в корне иная

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Santiago

Вроде бы Чехия приостановила выдачу туристических виз. Собственно, это есть в новости.

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Вадим Д.

Да Чехия да, давно. Просто новостей на темы: россияне подняли экономику; получили в 100500 раз больше виз и т.д., очень уж много.

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Santiago

Так это же хорошо - хорошие новости.

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Вадим Д.

Проявлю осторожный оптимизм (-:

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Oleg

Как минимум, Польша, страны Балтии. Проще говоря соседи РФ. Так же скорее всего Нидерланды

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Милфхантер

Тебе лишь бы поныть на плохих новостях? Надо высрать же комментарий, с нулем по теме.

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C. Steel

Он на всех новостях ноет, не только на плохих. Шпионская нейросеть не иначе.

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Oleg

Тут еще вопрос, а речь только лишь про туристические визы С или рабочие, гуманитарные и пр D тоже попали в статистику?

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Olchik

Скорее всего только туристические

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Арсен

Греки стали давать ровно на дни отпуска. А в Кекова. Позор въезд на 6 часов. Ну чтоб они разорились уже совсем

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Vladimir Malygin

В феврале получал испанскую, причем довольно быстро - была запись через неделю + саму визу сделали за неделю. Единственный минус в основном всем дают лишь на 3 месяца

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