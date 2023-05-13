Как получить визу и легализоваться в США, сколько денег нужно для переезда и почему «знаменитый калифорнийский вайб» — не выдумка. Материал dev.by.

{"id":693520,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":693520,"gtm":null} 185 просмотров

Фото: Cedric Letsch/Unsplash

История и советы ниже даны от первого лица.

Бэкграунд до переезда в Штаты

В этом году будет 10 лет, как я в ИТ. Я начал работать программистом на третьем курсе БГУИРа (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники). На четвёртом перешёл в компанию по разработке ПО — мне предложили очень хорошие условия ($1800 на 2015 год) и коллаборацию с сильными разработчиками.

Среди проектов, которыми я занимался на аутсорсе, был один американский. Заказчику нравилась моя работа, и в какой-то момент он предложил сотрудничать напрямую. Он обговорил нюансы с моим работодателем, после чего я уволился и продолжил работать на американский SaaS-продукт уже как ИП. По факту в моём рабочем процессе ничего не изменилось, разве что ушёл трекинг времени.

В 2020 году заказчик предложил мне слетать в США в деловую поездку/отпуск и посмотреть, как там всё устроено. Компания помогла собрать полный комплект документов на визу: приглашение, резюме и прочее. И вдруг мне отказывают с формулировкой, что этот заказчик — мой единственный клиент, который платит мне напрямую, и они не видят достаточных оснований для моего возвращения обратно.

Я планировал ещё раз податься через месяц — процедура предполагает, что после отказа ты имеешь право в течение полугода совершить ещё одну попытку, и тебе обязательно дадут другого визового офицера. Но тут случается ковид, Штаты закрывают границы, и все мои планы о поездке в США глохнут.

В сентябре 2021 я снова поднял эту тему, и мы с заказчиком запустили процесс по получению визы H-1B — тип для высококвалифицированных специалистов.

Фото из архива героя публикации

Что такое виза H-1B и кто может на неё претендовать

H-1B — неиммиграционная виза, которую спонсирует и запрашивает работодатель, а не иностранный работник самостоятельно. Заказчик из США должен подать прошение в правительство о разрешении иностранному специалисту (как правило из сфер STEM — наука, технологии, инженерия, математика) работать в Соединенных Штатах ограниченный период времени. То есть подача на этот тип визы предполагает, что в Америке у тебя уже есть работодатель.

Далее для подачи мне надо было сделать апостиль и эвалюацию (признание) диплома (по итогу моё беларусское образование специалиста приравняли к степени магистра по американской системе) и заполнить длиннющий опросник о членах семьи, предыдущих работодателях, образовании и так далее.

Всё остальное взял на себя мой заказчик. Точнее, он оплатил услугу визы под ключ, которая стоила $10 тысяч и предполагала, что необходимый пакет документов подготовят за меня адвокаты. Они занимались бюрократией, в которую я даже не вникал.

В марте 2022 я переехал из Беларуси в Польшу и ждал решения по визе уже там. Проблема с визой H-1B в том, что квота на выдачу виз этого типа где-то 60 тысяч в год. А подавалось в прошлом году на неё примерно 300 тысяч человек, то есть мои шансы составляли 20%.

Но мне пришел положительный ответ. Мы с моей девушкой за неделю организовали свадьбу, оформили отношения и начали готовить полный пакет документов — уже на подачу в консульство.

Важно понимать: то, что тебя выбрали по программе H-1B, ещё не означает, что ты получишь визу в паспорт и куда-то поедешь. Это просто основание для обращения в консульство. Итоговое решение принимается на собеседовании.

Интервью нам назначили на сентябрь. Всё прошло очень хорошо. У меня спросили про образование, работу, семью. Мы показали переводы всех документов. Офицер отреагировала в духе: «Wow, guys, you really do have everything» (Вау, ребята, вы всё собрали). В общем-то, нам дали визу, и в октябре 2022-го мы уже улетели за океан.

Я особо не размышлял над штатом, а знал, что пойду по пути наименьшего сопротивления и сразу полечу в Лос-Анджелес, просто потому, что там жил мой босс. Понимал, что он мне всегда поможет и подскажет, что нужно.

Ещё одним важным аргументом в пользу Калифорнии был климат. Как бы я ни любил Беларусь и Минск, я устал от серой погоды. Она хороша в тот период, когда ты подросток и слушаешь грустные песни. Но когда тебе под тридцатник, без солнца становится тяжеловато. Лос-Анджелес в октябре встретил нас жаркой погодой. В декабре тут было +17-20 °C.

Как легализоваться в США

С визой H-1B ты можешь находиться в США три года с возможностью продления до шести лет. Но мой статус позволяет параллельно подать документы для получения Green Card. Поэтому после приезда мы сразу взялись за сбор и подготовку документов для «гринки», на что ушло ещё в районе $10 тысяч. При положительном решении карта выдаётся на 10 лет с возможностью продления на такой же срок и даёт равные с гражданами США права, кроме права голосовать. Если всё делать быстро, то за год-полтора ты получаешь ВНЖ.

Правда, я читал, что всё зависит от штата подачи. Например, Калифорния считается довольно демократичной, прогрессивной и лояльной к эмигрантам. Если же ты поедешь в республиканский штат, всё может закончится отказом.

Насколько я знаю, податься на «гринку» вне Штатов нельзя. Исключение — программа подачи на ВНЖ для талантливых людей. Для моей специальности сложно на это рассчитывать — думаю, есть шанс, если ты крутой чувак, который разработал новую архитектуру процессоров, например. Рядовому программисту рассчитывать на это трудно.

Фото из архива героя публикации

Сколько денег нужно для переезда и жизни в Лос-Анджелесе

Мы приехали в Штаты с $30 тысячами. За 80 дней аренды по AirBnb заплатили в районе $13,5 тысяч. Конечно, это дороговато. Но мы снимали жильё посуточно плюс в очень хорошем районе Venice вблизи океана.

Чуть позже мы арендовали часть дома уже на долговременных условиях. В месяц его аренда стоит $3500 долларов. Но нам единоразово пришлось заплатить $10,5 тысяч (двойной депозит плюс стоимость первого месяца, так как у нас ещё не было кредитного рейтинга — иначе депозит был бы меньше). Плюс в районе десятки нужно на то, чтобы обставить дом мебелью, так как жилье в США обычно сдается пустым.

Так что для комфортного переезда, без сильных хотелок, 30 тысяч надо с собой иметь. Хотя этот бюджет, конечно, можно ужать. Скажу честно, мы не шикуем, но и не ужимаемся.

По моим ощущениям, в Лос-Анджелесе для комфортной жизни на двоих нужно иметь $8-10 тысяч в месяц до вычета налогов.

Я как Lead engineer зарабатываю $140 тысяч в год, или в районе $11,6 тысяч в месяц. Это комфортная зарплата. На налоги у меня уходит 30%. При этом налоги зависят от годового дохода: чем больше ты получил, тем больше таксы ты заплатишь.

Тут есть фиксированный deduction — $25,9 тысяч — сумма, которая вычитается от общего дохода и не облагается налогом. Плюс здесь можно получить много налоговых вычетов. Например, если бы я платил $3000 не за аренду, а за ипотеку, эта сумма не облагалась бы налогом. Поэтому логично со временем нанять бухгалтера, который поможет грамотно спланировать бюджет и организовать всё таким образом, чтобы зарплата шла вверх, а налоги при этом оставались на таком же уровне.

Как выбрать безопасный район и стоит ли бояться бездомных

По моему опыту, прежде чем снимать жильё в Лос-Анджелесе на долгосрочный период, лучше какое-то время пожить по Airbnb и уделить время знакомству с окрестностями. Иначе есть риск снять кота в мешке и потом обнаружить, что у тебя небезопасные соседи.

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Мой заказчик сразу поделился со мной списком благополучных районов. Но жильё там автоматически подороже, а ещё его меньше (потому что из хороших локализаций люди, как правило, не съезжают). Вот этот топ-лист: Eagle Rock, Highland Park, Atwater, Los Feliz, Sawtelle, Pasadena, Monrovia, Azusa, Orange.

При этом надо понимать, что Лос-Анджелес устроен очень необычно. Он как сыр с дырками: внутри большого города есть несколько других городов, как Santa Monica или Beverly Hills, со своими законами.

В гайдах обычно перечислены районы, куда лучше не соваться или где высокий уровень преступности. Например, не советуют ездить в Skid Row в центре города, где очень много бездомных. Я слышал, что они могут ограбить, но сам ничего подобного не наблюдал.

Когда мы только приехали в Лос-Анджелес, начали гуглить, где купить симки на телефон. Оказалось, ближайший пункт был в 25 минутах ходьбы. Решили пройтись пешком, хотя уже начинало темнеть. И тут впервые увидели, как на улице лежат бездомные, часть из них оккупировала дом на колесах, где они складировали всякий хлам. Конечно, мы испытали небольшой культурный шок. Но тут работает такое правило: ты не трогаешь их, они не трогают тебя. Встречаются, конечно, «торчки», у которых на амфетамине поехала крыша. Они могут сидеть посреди улицы, дергаться, что-то орать, как сумасшедшие, но они обычно неопасны.

Однажды с женой наблюдали киношный кадр. Возвращаемся с прогулки с собакой, а в 100 метрах от нас стоят полицейские наряды, в небе летает вертолет, тут же SWAT — местный ОМОН. Как мы поняли из разговоров, в дом по соседству пробрался бездомный с мачете. И они задействовали столько ресурсов, чтобы выдворить его оттуда. В итоге запустили слезоточивый газ, и вывели его. Это самое опасное, что случалось в округе.

Но этот прецедент вызвал общественную дискуссию: с одной стороны, органы правопорядка хорошо сработали и обезопасили остальных, а с другой, местные жаловались в чатах: «На что идут мои налоги, и нафига из-за одного бездомного с мачете сгонять кучу людей?».

Фото из архива героя публикации

Аренда жилья и нюансы американских домов

Мы посмотрели всего три варианта жилья, прежде чем определились с выбором дома. В основном всем домам в Лос-Анджелесе около сотни лет. Из-за хорошего климата дерево здесь живет очень долго.

Сейчас мы арендуем половину дома в центральной части Лос-Анджелеса — район Larchmont Village. Нам примерно 30 минут езды до пляжа, Beverly Hills и центра города, что считается очень близко. А по соседству находится Koreatown, и его влияние очень чувствуется. На соседнем бульваре почти все надписи дублируются на корейском.

Дом, в который мы заселились, только после ремонта и до нас здесь никто не жил. Мы арендуем верхний этаж, который похож на стандартную европейскую «трешку», примерно 75 м². Условия очень классные: центральное кондиционирование, потолки со скосами, что очень уютно, две спальни — тут почему-то всё измеряется не количеством комнат, а количеством спален.

Почти все дома в Штатах сдаются без мебели — есть только кухня. Для релокантов это может быть проблемой. Лично мы переезжали с тремя чемоданами и четырьмя клетками с животными. Понятно, что всю жизнь с собой не упаковать. Зато есть шанс обставить жильё с нуля под себя.

Можно, конечно, выбрать более дешевую альтернативу домам и дуплексам и арендовать апартаменты. Это по-своему классный вариант, потому что часто на территории ЖК есть своя прачечная, тренажерный зал, телевидение, интернет. Но ты живешь менее уединенно. И еще во многих апартаментах специфическая политика в отношении животных — разрешено максимум два. У нас же три кота и собака, поэтому многие варианты автоматически отметались.

Некоторое жилье можно арендовать у хозяина напрямую — на одном из просмотров с нами присутствовала сама владелица. А вот нынешний дом мы снимаем через управляющую компанию — все платежи и решение бытовых вопросов — через посредника.

При оформлении аренды надо подать номер социального страхования, через который они пробивают тебя и убеждаются, что ты не какой-нибудь преступник или банкрот. Также обычно они проверяют credit score — твой кредитный рейтинг. Но так как мы только недавно переехали в Америку и ещё не успели обзавестись кредитной историей, мне пришлось просто дать залог.

Что такое номер соцстрахования и кредитный рейтинг и зачем они нужны

Каждый легальный резидент США должен обратиться в Social Security Office для получения номера социального страхования. Он нужен для оформления страховок, получения кредитного рейтинга, совершения крупных покупок. В общем-то, его можно сравнить с PESEL в Польше. К нему всё привязывается.

Ещё одна особенность Америки в том, что здесь принято жить в кредит и наращивать credit score, то есть кредитный рейтинг. Если в Европе все привыкли пользоваться дебетовыми карточками, которые позволяют совершать траты только в рамка баланса (в минус ты не уйдешь), то у американцев гораздо популярнее кредитки.

Чем выше у человека credit score, тем выше его платежеспособность и благонадежность. Он определяется кредитными агентствами, которые на основе твоих трат, займов, своевременных платежей выставляют тебе рейтинг.

Интересно, что чем больше возраст истории и чем больше кредитных аккаунтов у тебя оформлено (в идеале — больше 20, среди которых несколько кредитных карт, ипотека на квартиру, машину и так далее), тем лучше твой рейтинг.

Credit score запрашивают, когда ты хочешь совершить какую-то большую покупку или арендовать жильё. Человек с хорошей кредитной историей может открыть банковскую карту с большим балансом, например, в несколько тысяч, но потом, их понятное дело, надо вернуть.

Кредитки также выгодно использовать, потому что они дают разные бонусы: например, есть карты с кэшбеком, накоплением милей на полёты или поинтов, которыми ты можешь очень выгодно расплачиваться в ресторанах.

Но когда ты только приезжаешь в Штаты с нулевой кредитной историей, никто не выдаст тебе хорошей кредитки. Зато ты можешь открыть secured credit card (кредитная карта с обеспечением). Для этого надо прийти в банк, дать деньги и попросить сделать их балансом твоей кредитки. И если за год у тебя не будет никаких нарушений и опозданий по погашению задолженностей, тебе эти деньги вернут. А параллельно с этим ты начнешь зарабатывать свой рейтинг. Я так и сделал.

Сейчас в магазинах я стараюсь расплачиваться кредиткой, а потом сразу перекидываю на неё потраченную сумму со своего дебетового счёта, чтобы погасить задолженность. Выходит немного мудрено, зато в конце отчетного периода мой payment usage — процент использованного баланса — равен нулю, что очень хорошо для роста credit score. А он непосредственно влияет на то, под какой процент мне будут давать всякие займы и ипотеки.

Фото из архива героя публикации

Обязательно ли нужна машина (и почему автомобиль за пару тысяч долларов — хороший вариант)

Без машины тут сложно и дорого. Лос-Анджелес реально гигантский: например, когда мы искали себе диван, то нашли подходящий в магазине в 70 км от нас, — и это всё ещё был Los Angeles County. В округе живёт 10 млн человек. И они расселены не в многоэтажках, а в низкоэтажной Америке. Из-за этого город очень растянут по площади.

Когда мы жили в районе Venice (у которого очень классная локация и настоящий калифорнийский вайб), без машины можно было ещё обойтись.

До океана нам было около 20 минут пешком, в районе — много кафешек и ресторанов. Но даже оттуда, когда мне пару раз нужно было съездить к начальнику подписать документы, мне приходилось отдать за поездку на Uber туда и обратно $100.

К тому же в Штатах нет концепции «магазинчик на районе». За продуктами всегда нужно ехать на машине, ну или идти пешком минут 40 в одну сторону.

Можно, конечно, перемещаться на общественном транспорте. И он в Лос-Анджелесе на самом деле хороший, но люди к этому тут не приучены. Хотя есть позитивные тенденции: в городе стараются активно развивать железную дорогую местного назначения, чтобы немного разгрузить дороги. Так как машин реально очень много — на автостраде по четыре-шесть полос в одну сторону. И если ты выезжаешь в часы-пик — с 9 до 11 либо с 15 до 19 вечера — будешь стоять в пробке, точнее, очень медленно двигаться.

Сейчас мы поселились в более отдаленном районе, поэтому машина очень выручает. Я купил BMW. Точнее, мой прекрасный заказчик сказал: «Выбирай любую машину до $50 тысяч, потом разберемся». До сих пор не знаю, как мы будем разбираться — возможно, два года мне просто не будут выплачивать новогодние бонусы или как-то постепенно вычтут из зарплаты. Отдельно я оформил страховку на машину — с хорошим покрытием она обошлась в $300.

Но тачку тут в любом случае рекомендую покупать, даже если и дешевую, за пару тысяч. Она будет старая, но с хорошим кузовом, потому что в Лос-Анджелесе хороший климат, и здесь ничего не гниёт.

А вот местные в основном ездят на «американцах»: Mustang, GMC, Cadillac. У них во всем мания на гигантское. Мы пришли в дом, а там плита больше средней беларусской раза в два, хотя те же четыре конфорки. Спрашиваем, для чего. А они говорят: «Но можно ведь поставить большие сковородки».

Сколько денег уходит на продукты и есть ли вопросы к их качеству

Обычно мы закупаемся в Costco (это крупнейшая в мире сеть складов/магазинов самообслуживания клубного типа). Членство там стоит $100 долларов, но себя окупает. Все продукты в Costco продаются в огромных тарах — особенно удобно для покупки различных круп или каш. Дозакупаемся мы в супермаркет поменьше. В итоге на продукты в неделю уходит примерно $200-250.

Кстати, заметил, чем дольше мы в Штатах, тем меньше становится средний чек в магазинах. Поначалу мы закупались на $300, потом на $250, $200… Тут же капитализм в чистом виде, и поначалу ты не можешь удержаться от покупки чего-то нового — всё хочется попробовать. Здесь работает такая логика: ты никогда не знал, что тебе это надо, пока не увидел на прилавке магазина. В американских магазинах можно найти что угодно: от желтых киви до одноразовых трусов для месячных.

Для тех, кто беспокоится о натуральности еды, тут всегда есть опция эко-продуктов. То есть ты заходишь в гипермаркет и видишь на одной полке обычные бананы за 69 центов за фунт (0,45 кг), а рядом лежат органические — за 79. Я, например, не вижу особой разницы и всегда беру неорганические продукты, но каждый волен выбирать.

Ещё здесь очень развита концепция замороженной еды. Например, за $15 можно купить шесть стейков из лосося. Они уже замаринованные, приправленные, остается только закинуть в духовку — и вкусный ужин готов. Мне очень нравится.

В плане фруктов просто рай — такого разнообразия я не встречал нигде. И настолько вкусной клубники никогда не ел — кто-то скажет, это из-за химозы, но она прям суперсладкая.

По беларусской молочке тоже особо не скучаю — разве что у нас она более жирная, а так по качеству не заметил разницы. Еще не хватает глазированных сырков — но я привык, что таких нигде, кроме как в Беларуси, и нет.

Что касается еды в ресторанах, то в Америке она нравится мне больше, чем в Польше. Порции везде гигантские — наешься сто процентов. По стоимости блюд могу сказать, что цифры те же, что и в Польше, только вместо злотых — доллары.

Если заказывать еду с доставкой, на двоих получается $30-40. MacDonald’s будет дешевле, а Taco Bell — вкусный мексиканский фастфуд — пока самый бюджетный вариант из всего, что я здесь встречал.

Ещё в Америке везде принято оставлять на чай — хорошим тоном считается 20 процентов от счета. Хотя можешь оставить и 10%, и 15%, но мой заказчик сказал: если ты зарабатываешь нормально, то лучше оставлять хорошие чаевые, так как в фудтраках и кафе люди, как правило, работают за низкую зарплату, и чаевые им очень помогают.

Почему в США важно иметь страховку и можно ли найти лекарства без рецепта

Конечно, в США лучше иметь хорошую медицинскую страховку. Здесь есть два основных типа страхования — HMO и PPO. Первая считается более бюджетной и предполагает, что у тебя есть семейный доктор — primary care physician, или просто PCP, — который ведет твою историю и при необходимости направляет к какому-то узкому специалисту.

В случае с PPO ты можешь напрямую записаться к нужному специалисту, проверив через сайт, покрывает ли приём у этого доктора твоя страховая.

Мы пользуемся PPO страховкой, которую оплачивает компания. Она, как правило, стоит дороже HMO и в нашем случае обходится примерно в $1000 на человека в месяц. Эта страховка покрывает медицинские, стоматологические и офтальмологические услуги.

Касательно стоматологии скажу сразу: если вы собираетесь в Штаты, лучше решайте все вопросы с зубами заранее. Какая бы классная страховка у тебя не была, она все равно максимум покроет профилактические визиты, лечение кариеса и профгигиену, но не лечение каналов или установку имплантов.

Поставить один имплант обойдется в Америке в пару тысяч долларов. Поэтому тут люди стараются стабильно ходить к стоматологу два раза в год — если превентивно наблюдаться, ты вряд ли заработаешь себе серьезные проблемы с зубами.

У каждой страховки есть свои лимиты. Например, в нашем случае, пока стоимость услуг за год не достигнет $4200, мы со страховой оплачиваем лечение пополам. Все, что выше этого лимита, тебе полностью покрывает страховка.

Но если у человека нет никакой страховки, можно попасть на большие деньги. Я слышал историю парня, который приехал в Америку нелегалом. На работе он серьёзно повредил палец — кажется, его даже пришлось пришивать, за что больница выкатила счет в полмиллиона долларов (а у человека, напомню, не было страховки). В итоге все разрешилось хорошо: ребята вроде как умудрилась собрать эту сумму на краудфандинговой платформе GoFundMe. Но пример показательный.

Ещё здесь советуют запрашивать в медцентрах подробный чек, в котором по пунктам расписано, за что с вас списали деньги. И любую из этих позиций можно оспорить, условно: «В смысле, вы сняли пять тысяч долларов за пластырь?».

Сейчас в Америке набирают популярность сайты с идеей #powertothepatients, где указывается реальная стоимость медицинских услуг. Зная эту информацию, ты можешь открывать диспуты со страховой или с клиникой и оспаривать выставленные счета.

Еще один отличительный момент — это очень жесткий контроль над лекарствами в США. Например, в Беларуси обезболивающие типа «Кетанола» можно купить без рецепта. В Америке это считается очень сильным обезболом, который выписывают только после операции.

Но здесь есть свои доступные альтернативы без рецепта, которые на удивление хорошо работают. То есть ты можешь найти более легкий аналог от цистита, мигрени, боли в спине — от чего угодно. А вот контактные линзы и очки в Америке отпускаются только по рецепту. Благо, я сделал лазерную коррекцию еще в Беларуси и отлично сэкономил. Так что, если задумываетесь о переезде, вопросы по зрению тоже советую решать дома.

Фальшивые улыбки, калифорнийский вайб и победивший капитализм

Приезжая в США, ты сразу видишь все плюсы. Но потом четко замечаешь и минусы. Эта страна не прячет от тебя свои проблемы — они на слуху: дорогая жизнь, проблема бездомных, насилие со стороны полиции…

Здесь нужно быть аккуратным с тем, что и кому ты говоришь, потому что есть ощущение, что в Америке тебя могут засудить за что угодно. Лучше никогда не прибегать к оскорблениям и не говорить ничего провокативного. В Беларуси ты кого-то послал — перекинулись парой фраз и разошлись, а тут за такое могут и повестку в суд прислать. Вообще, в Штатах работает такое правило: чтобы ты ни сделал — попал в аварию, ввязался в конфликт — лучше найми адвоката.

Мне понятно, почему многие люди здесь не приживаются: Америка хоть и понятный, но все-таки другой мир. Тут может быть тяжело людям, которые скучают по родине.

Я же с большего человек мира. Мне хочется жить там, где комфортно. Для меня главные плюсы Калифорнии — это климат, природа, интересная творческая среды — осознание, что ты находишься рядом с Голливудом, где снимаются все эти фильмы, очень вдохновляет.

Мне нравится мой уровень жизни здесь. Кто-то скажет, что в Беларуси на эту же зарплату я жил бы лучше, платил бы меньше налогов и тратил меньше денег. Но я убежден, что мой уровень жизни всё равно был бы ниже. Может быть, мой дом выглядел бы круче, но если говорить про сферу услуг или доступность каких-то товаров, то страну победившего капитализма в этом плане не превзойти. Тут есть всё.

А еще здесь все супердружелюбны. Я вижу очень доброе и чилловое отношение к эмигрантам. Когда я жил в Польше, то постоянно чувствовал себя чужим. Может быть, так было из-за языкового барьера. В Лос-Анджелесе в первый же день во время прогулки с собачкой к нам подходили люди и спрашивали: «Ребята, а вы откуда?». Это страна мигрантов, ты ощущаешь, что здесь все такие, как ты. Поэтому ни о какой дискриминации не может быть и речи.

Говорят, что улыбки американцев наигранные. Пусть так, но в таком обществе ты в любом случае чувствуешь себя лучше.

Иногда спрашивают, на самом ли деле существует особенный калифорнийский вайб. И я могу сказать, что да. Причем это то, что не описывается словами. Это надо почувствовать. Мне почему-то приходит в голову такая параллель: вы приезжаете с друзьями на дачу — и каждый занимается своим делом. Никому не надо ничего объяснять. Один разжег мангал, второй организовал музыку. И все так гармонично. Тебе просто хорошо.