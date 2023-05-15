«Люди устали от Турции»: российские туроператоры рассказали о восстановлении спроса на отдых в Европе Статьи редакции
Из-за сложностей планирования, подбора стыковочных рейсов, оплаты билетов и отелей доля организованных поездок выросла до 80%.
- В апреле и мае 2023 года российские туроператоры «Русский экспресс», Fun&Sun, TEZ Tour, Pegas Touristik, «Пантеон», PAC Group, «Пакс» стали восстанавливать или расширять полётные программы в Европу, пишет Forbes. Опрошенные изданием компании рассказали, что спрос на это направление кратно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, но не привели конкретных данных.
- Среди самых популярных стран у россиян — Греция, Италия, Испания, Черногория и Кипр. Люди охотнее отправляются в поездки со стыковочными рейсами, поскольку «устали от Турции», считает глава «Пантеона» Анатолий Гаркушин. При этом средняя стоимость недельного тура, например, на Кипр с 2019 года выросла с 72 тысяч рублей до 190 тысяч рублей, рассказали в Fun&Sun.
- По сравнению с летом 2022-го увеличилось число маршрутов из российских городов в Европу, отметил председатель совета директоров российского консолидатора авиа- и железнодорожных билетов «Випсервис» Дмитрий Горин. Так, из Москвы в Афины можно долететь семью разными способами: через Белград, Каир, Доху, Стамбул, Бахрейн, Абу-Даби и Оман.
- Однако длительность перелёта может составлять от 12 до 24 часов, отметил Горин. А цены на билеты достигают 60-80 тысяч рублей, на некоторых направлениях — 100-150 тысяч рублей. Спросом также стали пользоваться туры, которые позволяют сократить время в пути.
- Кроме того, после выхода российских авиакомпаний из международных альянсов, пассажиры потеряли возможность покупать билеты на «стыковочные рейсы», по которым ответственность за срыв пересадки несли перевозчики, уточняет Гаркушин. Теперь туристы покупают «склеенные рейсы» и в случае срыва стыковки должны сами покупать новые билеты.
- Из-за сложностей планирования, подбора стыковочных рейсов, оплаты билетов и отелей туристы стали чаще пользоваться услугами туристических агенств, чтобы снизить риски форс-мажоров и стоимость путешествия, говорит Горин. Доля организованных поездок выросла с 60% в 2019 году до 80% в 2023-м.
- Охотнее всего туристические визы россиянам выдают Франция, Италия, Испания и Греция, рассказали эксперты. Большинство выданных в 2022 году — мультивизы, но с более коротким сроком действия, чем раньше, поясняет Горин.
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Люди от 3,14здеца лютого устали, а не от Турции.
Пожить хочется, что-то посмотреть, отдохнуть.
Те, кто ранее никуда не ездил не ездят и сейчас только с особенной силой. Вот и всё. А Стамбул, как пересадка и не закрывался.
С такими зарплатами нужно смотреть в сторону второй работы.
Луна вошла в знак Рака, а ваш комментарий — в топ. Звезды на вашей стороне!
Да большинство вроде все устраивает.
Новости из параллельной реальности - в 2023 году россияне устали от отдыха в Турции и предпочитают Европу.
Вы это серъезно или взяли текст с Пездузы?
А вы считаете, что реальность вашего окружения – это единственная из существующих?
А медуза плохой новостной агрегат ?
Вот она, любовь граждан к родине, любые деньги лишь бы не на дачу.
Ты посмотри сколько сейчас дачи стоят!
От цен Турции устали. Отдых на двоих на 10 дней в отеле все включено - 350 тысяч…
А что случилось-то?
что-то вы прип..... мы на двоих взяли в "все включено" в белеке 250 тысяч с перелетами И так далее. вы Max Royal смотрели или Rixos Premium Belek?
Штоэ? Вас там что, две семьи с собаками летит? Или под Турцией вы имеете ввиду Maxx Royal?
Сейчас бы отдыхать во все включено.
"устали от Турции." Зажрались! ) Большинство как никуда не вылетало, так и не вылетает.
Думаю, речь о тех 5-8 миллионах россиянах с западноевропейскими доходами и уровнем жизни, которые являются потенциальными клиентами всяких турагентств, и не являются невыездными. Даже с учетом СВО эта небольшая прослойка пока сохраняется. А что толку говорить об отдыхе остальной страны, для которых в региональный санаторий сгонять уже событие, требующее серьезных трат из семейного бюджета.
Хватит врать! (С) Симоньян М.
. Так, из Москвы в Афины можно долететь
можно, но есть нюанс:длительность перелёта может составлять от 12 до 24 часов
Какая шалава в этом виновата, что на конях быстрее будет, чем на самолете? Везде сейчас так, перелеты блать по 10 часов, вместо 3, в самолетах банально вода и бумага заканчивается в туалетах, люди устают, прилетают как зомби, сутки на самолете в 21 веке до Афин... позорище.
ну какая-какая шалава…
Мдаа, пойти, что-ли, сказать знакомым с зп 15к, что они устали от Турции. Люди в провинции кое-как выживают, какие там заграницы.
А кем работают люди с ЗП 15к?
Вы же понимаете, что давить на "а вот людям на хлеб не хватает" - глупо?) Доход разный, спектр эмоций у людей тот же. Миллиардер скажет, что устал от яхт - значит, и правда устал, имеет право. А так получается, что чем больше получаешь, тем меньше должен жаловаться, а то не поймут.
Турция реально уже надоела, я вот в Новую Зеландию летал зимой, очень понравилось
Месье знает толк в извращениях))) у меня до Бали или Тая то лететь, все отваливается
"Я — человек, измученный нарзаном"
Те, кто ранее никуда не ездил не ездят и сейчас только с особенной силой. Вот и всё. А Стамбул, как пересадка и не закрывался.
ну хз как они устали, но в Турции все таки лучший отдых
А вот интересно сколько из количества едущих в Европу - семей с детьми....??? Турция надоела, ага, на неё просто денег нет.
Но на Сочи нет больше(
Загадочные, эти русские:
Афганистан прекрасен в этот сезон.
Мои поездки в этом году (на двоих):
▪️Иран (январь) 250к.
▪️Монголия-Байкал 300к.
Дальше планируем 2 поездки в цивилизацию. Европа и другое интересное от 500к начинается. Смотрим сейчас Португалию – под 7 сотен поездка. Так что за год прокатается стоимость небольшого автомобильчика.
я билять из города выехать не могу, а они Турция, АОЭ и тд.. кто ездит уже радоваться должны. Халявщики)
Черногория кайф, цены нормальные
Черногория кайф, но цены на жилье, еду, услуги вполне себе европейские, на уровне соседней Италии. Особенно сейчас в сезон. Вообще, недешевая страна.
Быстро как-то уставать стали)
Пока еще рано подводить итоги ,лето впереди,Турция -это стандарт для отдыхающих ,людям хочется разнообразия
Вот правильная статья - моя семья одни из таких уставших, кто прилетел 24 февраля 2022 и провел там больше года. В итоге переехали в Белград и сейчас устаем от Сербии
Одно скажу - закройте хоть все, я на даче помидоры стану выращивать, но ни ногой на российские курорты.
Сейчас перелет на Кипр с пересадкой в Кувейте одним сегментом. И знаете, мне захотелось посмотреть знаменитые достопримечательности аэропорта Кувейта. Уже плевать на все. 10 часов, 12, 14.
Хоть на ослах, но не в Анапе.
В Анапе плохо?
Я не был.
"Охотнее всего туристические визы россиянам выдают Франция, Италия, Испания и Греция, рассказали эксперты."-ну хоть кто-то их выдает ,список и так небольшой
Не в одну же только Турцию ездить постоянно. Тем более что цены там растут и уже на уровне Европы.
Был в апреле. За год рост цен в кафе и магазинах 100-150%. Даже видно по фоткам меню год назад (на Google Maps остались в отзывах). Держишь в руках новое меню и недоумеваешь, как то, что стоило 28 лир год назад стоит 67.
тяжеловато сейчас визу получить(